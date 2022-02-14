Время для дипломатии между Россией и Украиной сокращается: разговор Байдена и Путина не дал повода для оптимизма, - спикер Пентагона Кирби
Окно возможностей для переговоров по напряженности между Россией и Украиной "сокращается" по мере наращивания Москвой военного потенциала вблизи украинской границы.
Спикер Пентагона Джон Кирби заявил в эфире Fox News, что "временный компонент" для дипломатии между Россией и Украиной "похоже, сокращается", и это, по его словам, "дает нам всем повод для беспокойства", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Кирби отметил, что субботний разговор между президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным не привел к каким-либо прорывам и не "дал повода для оптимизма".
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+63 Мобильный крематорий
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+25 Василь Довганенко #437088
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ПРО 2 И СРЕДНИМ РАКЕТАМ ПО ВОПРОСУ ТАЙВАНЬ КИТАЙ ПО ВОПРОСУ ТОРГОВЛИ САНКЦИЙ И УКРАИНА ТАМ ГДЕ ТОВ 3-4 ДЕСЯТКЕ ВОПРОСОВ.....
Еще и влазишь своим свинособачьим рылом в чужие разговоры.
Угроза атаки Одессы стала частью гибридной
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Коли це кацапи в лоб нападали на когось сильного
Все будет Украина!!!
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