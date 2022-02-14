Время для дипломатии между Россией и Украиной сокращается: разговор Байдена и Путина не дал повода для оптимизма, - спикер Пентагона Кирби

Окно возможностей для переговоров по напряженности между Россией и Украиной "сокращается" по мере наращивания Москвой военного потенциала вблизи украинской границы.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил в эфире Fox News, что "временный компонент" для дипломатии между Россией и Украиной "похоже, сокращается", и это, по его словам, "дает нам всем повод для беспокойства", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кирби отметил, что субботний разговор между президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным не привел к каким-либо прорывам и не "дал повода для оптимизма".

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