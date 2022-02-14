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Новости Агрессия России против Украины Война
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Время для дипломатии между Россией и Украиной сокращается: разговор Байдена и Путина не дал повода для оптимизма, - спикер Пентагона Кирби

Время для дипломатии между Россией и Украиной сокращается: разговор Байдена и Путина не дал повода для оптимизма, - спикер Пентагона Кирби

Окно возможностей для переговоров по напряженности между Россией и Украиной "сокращается" по мере наращивания Москвой военного потенциала вблизи украинской границы.

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил в эфире Fox News, что "временный компонент" для дипломатии между Россией и Украиной "похоже, сокращается", и это, по его словам, "дает нам всем повод для беспокойства", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кирби отметил, что субботний разговор между президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным не привел к каким-либо прорывам и не "дал повода для оптимизма".

Также смотрите: Танковая армия РФ перебрасывает технику к границе с Украиной, - расследователи. ФОТО

Автор: 

Байден Джо (2785) Пентагон (1447) путин владимир (31216) США (26439) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+63
Дипломатия возможна только между теми, у кого есть принципы, кто держит свое слово. Кацапы это обычное быдло, которое понимает только язык силы.
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14.02.2022 11:05
+25
Дристайко озвучує сприйнятні варіанти для мухосранців.
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14.02.2022 11:05
+19
Если час для дипломатии заканчивается - пора подгонять 6й флот США к Черному морю.
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14.02.2022 11:14
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Дристайко озвучує сприйнятні варіанти для мухосранців.
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14.02.2022 11:05 Ответить
Дипломатия возможна только между теми, у кого есть принципы, кто держит свое слово. Кацапы это обычное быдло, которое понимает только язык силы.
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14.02.2022 11:05 Ответить
Кнут. Без пряника.
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14.02.2022 11:26 Ответить
И ПРИЧЕМ МЫ К ЭТИМ ОТНОШЕНИЯМ ОНИ НЕ МОГУТ ДОТОРГОВАТСЬЯ ПО
ПРО 2 И СРЕДНИМ РАКЕТАМ ПО ВОПРОСУ ТАЙВАНЬ КИТАЙ ПО ВОПРОСУ ТОРГОВЛИ САНКЦИЙ И УКРАИНА ТАМ ГДЕ ТОВ 3-4 ДЕСЯТКЕ ВОПРОСОВ.....
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14.02.2022 11:06 Ответить
кацап, ты спалился раз 50. Как можно жить таким дерьмом, о которого вытирают ноги?
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14.02.2022 11:19 Ответить
А в чем он не прав?он на этом сайте уже давно,а вот кто ты есть сомнения
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14.02.2022 11:23 Ответить
ты тоже мутный тип, прокацапскую уйню несешь подобную.

Еще и влазишь своим свинособачьим рылом в чужие разговоры.
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14.02.2022 11:29 Ответить
слышь ты "ПЭТРИОТ" в вышиванке... я УКРАИНЕЦ ПРОДИВШИЙ 58 лет в Украине в Одессе и патриотизма у меня куда больше чем у тебя мразь.. не тебе ярлыки вешать и таких КАК Я МИЛЛИОНЫ В СТРАНЕ И ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ВСЕМ ЯРДЫКИ ВЕШАТЬ ИЛИ РАССТРЕЛВИАТЬ??? смотри даун вас может оказаться в меньшинстве.. ты вообще заметил что никакие соцслужбы не дают оценок как там думает народ о войне готов ли защищать увы все опросы говорят что всем по барабану.. многим общество катастрофически разделено на пофигистов тем кому как будет так и будет и 10-15% готовых воевать с дивана путая войну со стрелялками на компе или приставке игровой... правда никому не нравиться тому и война будет или нет НЕ ОТ НАС ЗАВИСИТ....... И убивать будут всех и тебя и меня если такое суждено не зависимо говоришь ты на мове или вышиванке или нет... надо быть ПРАГМАТИКОМ РЕАЛИСТОМ И АЛДЕКВАТНО ОЦЕНИВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ СТРАШНОЕ НЕ ТРУССОСТЬ ЭТО НОРМАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА НИЧЕГО НЕ БОГЯТСЯ ТОЛЬКО ПРИДУРКИ ТВОЕГО ПОКРОЯ.. КОТОРЫЕ КРИЧАТ ВПРЕЕД А Я ЕНА ЗАПАД ПОТОМ КАК НИБУДЬ К ВАМ ПРИСОЕДЕНЮСЬ.... воюют люди не за идею это тупик....а воюют люди потому что или ТЫ ИЛИ ТЕБЯ кто первый успеет нажать на гашетку пулемета...
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14.02.2022 11:31 Ответить
кыш, кацап. КЫШ!!
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14.02.2022 11:32 Ответить
да уж да ЗЕЛЕНСКИЙ НА ТВОЕМ ФОНЕ ПРИДУРКА КУДА УМНЕЕ БУДЕТ.... дебил конченный вылезло какашка..фэ какая же ты дебильнуватая гыдота... таких только на атомы распылять надо..хуже россиян и кацапов такое чмо как ты будет только хуже в сотни раз....
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14.02.2022 11:35 Ответить
ту УЖЕ труп, кацап. осталось это оформить фактически
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14.02.2022 11:36 Ответить
от куда взялись в адессе такие патриоты как ты
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14.02.2022 11:50 Ответить
В такому віці а ще такий тупий ватник Дивись сатистику і узнаєш скільки процентів населення будуть захищати Україну. А вас мерзот , кацапів і трусливих гнид меньше ( хотя і багато) Вчись старий телепень.
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14.02.2022 12:06 Ответить
Когда кацапа будет обстреливать Одессу, будешь ли ты тогда говорить что мы тут не причем?
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14.02.2022 11:34 Ответить
зачем кацапам расстреливать Одессу Господи! откуда у вас такое дерьмо то плескается в голове.. придурков откуда вас таких нарожали дебилов... вы бы логику включили России самой нужен орт и город а не развалины.... в Крыму хоть один порт город обстреляли нет так и Одесса Николаев и так далее... фантазии и мастурбации придурков не понимающих стратегии и тактики военного дела... если хоть один снаряд ракета упадет на Одессу и ЛЮБОЙ ГОРОД УКРАИНЫ ДЛЯ РОССИИ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА ВЫЙДЕТ В СОТНИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США... по последствиям... перестаньте ссать на потолок и истерить как девственница в брачную ночь..
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14.02.2022 11:40 Ответить
https://uc.od.ua/columns/alexvelmozhko/1240801 https://uc.od.ua/columns/alexvelmozhko/1240801


Угроза атаки Одессы стала частью гибридной

войны (ВИДЕО)
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14.02.2022 11:46 Ответить
В Крыму не бомбили потому как не сопролялись и ты уверен что знаешь что у ***** в голове? И во вторых я тебя не оскорблял
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14.02.2022 11:51 Ответить
Сопротивлялись.
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14.02.2022 11:52 Ответить
Но ядерное оружие приготовили,со слов х.ла.
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14.02.2022 14:57 Ответить
Все-таки --ти тупий телепень.
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14.02.2022 12:08 Ответить
Это почему же? А вас кто, кто то торопит? Разговаривайте себе, обсуждайте, консультируйтесь, переписывайтесь, не надо спешить, можно и с письменными ответами, согласованными с фракциями, группами, союзниками.
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14.02.2022 11:10 Ответить
Если час для дипломатии заканчивается - пора подгонять 6й флот США к Черному морю.
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14.02.2022 11:14 Ответить
Він вже там неподалік
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14.02.2022 11:47 Ответить
Очікування смерті страшніше самої смерті. Хоча сама смерть - ще не факт. Померти можна і від страху очікування.
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14.02.2022 11:34 Ответить
Яке очікування ? Очікування чого ?
Коли це кацапи в лоб нападали на когось сильного
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14.02.2022 14:18 Ответить
А никакой дипломатии между Украиной и мокшандией и небыло.Один говорил что делать ссылаясь на Минские соглашения а другой делал.Вот и вся дипломатия.
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14.02.2022 11:35 Ответить
Радует ,что путину приходится копить силы для вторжения, в Крыму он просто подготовил предателей!!! А так в Днепре все спокойно - ЖДЕМ приказа Главнокомандующего!!!
Все будет Украина!!!
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14.02.2022 11:38 Ответить
Зеленский скоро скажет раз Байден не приехал в это трудное время для Украины, у нас ничего не оставалось ,как вернуться обратно в Московское стойло и ...
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14.02.2022 11:40 Ответить
И что? К какой "дипломатии между Украиной и Россией" нас подталкивает "гарант" нашей безопасности по Будапешсткому меморандуму? К капитуляции??? 🤬🤬🤬
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14.02.2022 11:43 Ответить
Путлер сподівається, що за перших залпів гармат Земля підпише капітуляцію.
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14.02.2022 12:09 Ответить
Зеля..
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14.02.2022 12:09 Ответить
"зеля" - пишеться з маленької літери
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14.02.2022 12:16 Ответить
И тут же будет выгнан в Ростов. Опыт у Украины есть.
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14.02.2022 12:19 Ответить
Якщо час дипломатії закінчається або закінчився, то прийшов час роздавати зброю незахищеним верствам населення які вміють нею користуватися!!!
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14.02.2022 13:01 Ответить
НУ НЕ БУДУТЬ ЛЯКЛИВІ ШАКАЛИ (РАСЄЯНЄ) В ЛОБ НАПАДАТИ НА УКРАЇНУ, НЕ БУДУТЬ.
ЗМИРИТИСЬ З ЦИМ
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14.02.2022 14:16 Ответить
Кремлядь ботоксная видит что его проекту «слуга народа» по развалу Украины изнутри приходит конец, что ЕС и Порох уже обошли «слуг» и разрыв будет только увеличиваться ибо народ, наконец то прозревает, поэтому остаётся только одно - трясти своими дряхлыми плешивыми мудями на весь мир… ибо возвращение к власти Порошенко и проукраинских сил ху@ло и его режим уже не переживет физически … падение рейтингов ЗЕленой шоблы и угроза широкомасштабной войны связаны напрямую, это очевидно и бросается в глаза
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14.02.2022 14:34 Ответить
час бамбіть мацкву!
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14.02.2022 14:47 Ответить
 
 