"Это наше дело с Путиным": Лукашенко о сроках вывода войск РФ из Беларуси
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lenta.ru.
"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете (российские) войска (из Беларуси. - Ред.)?". Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные силы Российской Федерации. Это наше дело", - заявил Лукашенко.
Напомним, в настоящее время в Беларуси проходят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022".
29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Встреча состоится сегодня, 14 февраля, сообщает твиттер-аккаунт польского председательства.
9 февраля три балтийские страны в рамках Венского документа попросили Беларусь объяснить необычную военную деятельность. 11 февраля Беларусь ответила на запрос, но Латвия, Литва и Эстония посчитали его неудовлетворительным.
В запросе три страны просили Беларусь дать объяснения по поводу необычного и незапланированного размещения войск на учениях на территории Беларуси, количества войск, участвующих в учениях, использования военной техники и запланированного возвращения войск в места постоянной дислокации. В ответе Минска не содержалось детальной информации о масштабе учений, систем вооружений и количестве, войск, техники и вооружения, участвующих в учениях, а также о плане возвращения российских войск в место постоянной дислокации после учений, https://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/*********************************************************************************************************************.html сообщает Минобороны Литвы.
раньше было исключительно твое право, а сейчас... тю-тю
""
Ну один-то уж точно сидел...
https://gazetaby.com/post/pervoe-vosstanie-v-gulage/121993/ Как беларус возглавил первое восстание в ГУЛАГе
так чего же у вас там так пылает?!
-И що куме?
-Та рожи кислые були у сябров,як у шотландцев,коли им английские рыцари,зачитывали королевский Указ о Правиле первой ночи
или сам такой наивный или всех идиотами считает