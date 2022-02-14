"Это наше дело с Путиным": Лукашенко о сроках вывода войск РФ из Беларуси

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lenta.ru.

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете (российские) войска (из Беларуси. - Ред.)?". Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные силы Российской Федерации. Это наше дело", - заявил Лукашенко.

Напомним, в настоящее время в Беларуси проходят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022".

29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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