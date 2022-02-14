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"Это наше дело с Путиным": Лукашенко о сроках вывода войск РФ из Беларуси

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Lenta.ru.

"Сегодня гвалтом кричат: "Когда выведете (российские) войска (из Беларуси. - Ред.)?". Слушайте, это наше дело с Путиным. Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные силы Российской Федерации. Это наше дело", - заявил Лукашенко.

Напомним, в настоящее время в Беларуси проходят совместные с Россией военные учения "Союзная решимость-2022".

29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Путина и Лукашенко во время неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем участвовали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Также читайте: Никто не планирует воевать против Украины, - Лукашенко

Автор: 

армия РФ (19087) Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31217) россия (95388)


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Топ комментарии
+17
Бульба, а наша справа з НАТО, коли Україні вступати в НАТО!
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14.02.2022 11:31
+7
Чего тогда вы сунете рыло в дела Укарины и НАТО? Гнида ты 3%-я
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14.02.2022 11:32
+5
Другими словами: как Путин решит, так и будет
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14.02.2022 11:32
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Бульба, а наша справа з НАТО, коли Україні вступати в НАТО!
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14.02.2022 11:31 Ответить
Латвия, Литва и Эстония обратились к польскому председательству ОБСЕ с запросом о встрече с Беларусью и другими заинтересованными сторонами в рамках Венского документа.

Встреча состоится сегодня, 14 февраля, сообщает твиттер-аккаунт польского председательства.

9 февраля три балтийские страны в рамках Венского документа попросили Беларусь объяснить необычную военную деятельность. 11 февраля Беларусь ответила на запрос, но Латвия, Литва и Эстония посчитали его неудовлетворительным.

В запросе три страны просили Беларусь дать объяснения по поводу необычного и незапланированного размещения войск на учениях на территории Беларуси, количества войск, участвующих в учениях, использования военной техники и запланированного возвращения войск в места постоянной дислокации. В ответе Минска не содержалось детальной информации о масштабе учений, систем вооружений и количестве, войск, техники и вооружения, участвующих в учениях, а также о плане возвращения российских войск в место постоянной дислокации после учений, https://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/*********************************************************************************************************************.html сообщает Минобороны Литвы.
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14.02.2022 12:15 Ответить
Бульбофюреру неплохо было бы вздернуться на берёзке самолично, не дожидаясь пока это сделают люди
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14.02.2022 12:15 Ответить
ну да цветами его закидают.. он взял в лапы автомат а они цветы чем закончилось все знают
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14.02.2022 12:31 Ответить
Другими словами: как Путин решит, так и будет
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14.02.2022 11:32 Ответить
вот именно, хорошо сказал !

раньше было исключительно твое право, а сейчас... тю-тю
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14.02.2022 12:05 Ответить
Чего тогда вы сунете рыло в дела Укарины и НАТО? Гнида ты 3%-я
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14.02.2022 11:32 Ответить
Лукашенка-твоя справа смоктати у пуйла і нє ти рєшаєш када хватит...
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14.02.2022 11:34 Ответить
а сколько у бацьки за час? Анал не табу? Продлевать будут?
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14.02.2022 11:35 Ответить
Хло будет вводить и выводить в белорусский округ по своему желанию, а не советуясь с тобой, кацапская подстилка.
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14.02.2022 11:35 Ответить
Шо воно меле. Путін вводив в Білорусь свої війська не для того щоб через день чи два їх звідти виводити. А якщо Лукашенко з цим не згідний, то дуже швидко може випити чаю чи кави з домішками якого небудь новачка чи полонія.
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14.02.2022 11:38 Ответить
Бацька говори, шо ми( с муйлушей) найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення, коли, в які терміни, за яким графіком виводити звідси Збройні сили Російської Федерації - ента чта, хутя сдулся?
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14.02.2022 11:41 Ответить
"Галантерейщик и кардинал"...
""
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14.02.2022 11:45 Ответить
Думаю, в марте(апреле) выведут.
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14.02.2022 11:51 Ответить
Пора уже Украине туда ввести свои войска и вышвырнуть колорадского жука
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14.02.2022 11:53 Ответить
Там хороших котёл получается, а потом выровнять границу
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14.02.2022 11:57 Ответить
Может ты для начала со швабры слезешь? А, петушок?
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14.02.2022 12:16 Ответить
В годы ГУЛАГа не один белорус не сидел там, вот об этом нужно задуматься.
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14.02.2022 11:55 Ответить
Чем придурковатее ложь, тем охотнее толпа верит в неё?
Ну один-то уж точно сидел...

https://gazetaby.com/post/pervoe-vosstanie-v-gulage/121993/ Как беларус возглавил первое восстание в ГУЛАГе
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14.02.2022 21:12 Ответить
Я про Панфиловцев и Зою Космодемьянскую. тоже читал
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15.02.2022 09:02 Ответить
А я ещё и про распятого в трусиках мальчика читала, и про то, что в огромной державе тогда сидели все, кроме беларусов, что НИ ОДИН беларус не сидел в ГУЛАГе. Смешно.
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15.02.2022 13:34 Ответить
пюррер просрал независимость своей страны
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14.02.2022 11:52 Ответить
В Білорусі громадян немає. Є невеликий прошарок невизначених, а все інше - стадо.
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14.02.2022 11:55 Ответить
Дурню пристаркуватий! Це вже навіть не твоя справа. Ти вже "ніщо" і звуть тебе вже "ніяк". Найближчими місяцями тебе замінять, ждеруть підкови й відправлять на шкуродерню, разом із твоїм виводком. Нанюхаєшся "Новачка" й завернеш картоплю в ласти.
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14.02.2022 11:53 Ответить
а поставки Джавелинов и Стангеров - наше с Байденом.
так чего же у вас там так пылает?!
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14.02.2022 11:54 Ответить
Так он уже давно продал страну плешивому. Теперь как тот скажет по и будет делать.
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14.02.2022 12:09 Ответить
ПНХ долбаный свадебный генерал, или этот дегенерат себе возомнил что он что-то решает и его мнение кого-то интересует?
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14.02.2022 12:21 Ответить
Не хоче визнать ,що він мае владу на рівні ефрейтора в рос.армії!
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14.02.2022 12:22 Ответить
Смотрел пару роликов как армия сябров с хлебом солью встречали мордовскую рать...
-И що куме?
-Та рожи кислые були у сябров,як у шотландцев,коли им английские рыцари,зачитывали королевский Указ о Правиле первой ночи
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14.02.2022 13:13 Ответить
А кто вы такие - оба шизофреники, устроевшиеся во властных кабинетах без выбора народов, ворующие всё и вся. Вам место в психушках. А не решать глобальные вопросы. Подонки
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14.02.2022 14:56 Ответить
какое "наше дело"?? картофан все еще думает, что его о чем-то спрашивать будут?
или сам такой наивный или всех идиотами считает
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14.02.2022 14:59 Ответить
Ваше с Путиным дело у прокурора в Гааге.
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14.02.2022 17:46 Ответить
 
 