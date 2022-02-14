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Новости Агрессия России против Украины Война
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Срочно ожидаем признаки деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для РФ, - Шольц

Срочно ожидаем признаки деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для РФ, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц перед визитом в Украину в понедельник заявил, что ожидает признаки деэскалации из Москвы и что расширение военной агрессии будет иметь очень серьезные последствия для РФ.

Об этом он написал в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы срочно ожидаем признаки деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе", - говорится в сообщении.

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Von Moskau erwarten wir dringend Zeichen der Deeskalation. Eine weitere militärische Aggression hätte sehr schwerwiegende Konsequenzen für Russland. Darin bin ich mir mit unseren Verbündeten absolut einig. Wir erleben eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa. (2/2)

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Он отметил, что в понедельник в Киеве и во вторник в Москве продолжит переговоры по все еще очень серьезной ситуации на украинской границе.

"В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине", – подчеркнул Шольц.

Автор: 

Германия (6930) россия (95388) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+24
Маріуполь сьогодні. Доречі, поважна жінка, російськомовна. Вона, як і вся Україна, хоче бути вільною.
Москвини, йдіть додому..
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14.02.2022 11:52
+9
Интересно,потребует Шольц у Путина вернуть Кёнигсберг?Это же исконно немецкая территория?
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14.02.2022 11:47
+8
Ага, ну да, термінові "почекуни".... ви вже заблокували допомогу озброєнням для України та продажем товарів подвійного призначення москалям... тьху на вас продажні та брехливі підстилки хуʼла
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14.02.2022 11:47
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Правила форума Совет форумчан
Ой, як страшна
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14.02.2022 11:46 Ответить
А не надо страшно! Надо умно! Но у вашей нароссии не получается.
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14.02.2022 12:34 Ответить
Интересно,потребует Шольц у Путина вернуть Кёнигсберг?Это же исконно немецкая территория?
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14.02.2022 11:47 Ответить
у немцев кишка тонка, - поляки вернут себе Крулевец, теперешний Калининград.
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14.02.2022 11:58 Ответить
Калининград також мав назву Königsberg.
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14.02.2022 13:43 Ответить
Нинішній голова СДПН Шольц поїде в москву на зустріч із своїм попередником - головою СДПН (в минулому) - Шрьодером.... що за своїм змістом взаємин - рівнозначне з зустріччю з путіним
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14.02.2022 13:13 Ответить
Нажаль, німці вже давно погодилися: "За рішенням Потсдамської конференції північна частина німецької провінції Східна Пруссія разом зі своєю столицею - Кенігсбергом - підлягала передачі радянському союзові. Пізніше при підписанні договорів про кордони Кенігсберзька область була визнана володінням радянського союзу."
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14.02.2022 13:39 Ответить
В отношениях с Россией можно нарушать любые договора.Тем более это договор с СССР,которого нет.
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14.02.2022 13:59 Ответить
Ага, ну да, термінові "почекуни".... ви вже заблокували допомогу озброєнням для України та продажем товарів подвійного призначення москалям... тьху на вас продажні та брехливі підстилки хуʼла
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14.02.2022 11:47 Ответить
угу - теперь Шольц перед х#йлом будет 1 раз "КУ" делать вместо двух? и цак надевать не хочет...
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14.02.2022 11:51 Ответить
Шо вы фрицы своих братишек-рашистов пугаете? Вы уже давно свою совесть продали за Северный поток-2
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14.02.2022 11:52 Ответить
Вони її продали ще задовго до СП-2.
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14.02.2022 12:10 Ответить
После второй мировой, когда дедами было изнасиловано более двух миллионов немок, генофонд у них уже не арийский. Как и менталитет. Потому такое поведение.
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14.02.2022 12:36 Ответить
Маріуполь сьогодні. Доречі, поважна жінка, російськомовна. Вона, як і вся Україна, хоче бути вільною.
Москвини, йдіть додому..
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14.02.2022 11:52 Ответить
...из кустов обозвал вовку, сволочью))
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14.02.2022 11:58 Ответить
От немцев лучший способ продемонстрировать желание деескалации ситуации в Украине - закрыть навсегда проект сп-2
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14.02.2022 11:59 Ответить
И что вы им сделаете?? "дуже серйозні наслідки для Росії" КАИКЕ КОНКРЕТНО?? Выразите "глубокую озабоченность", или пальцем пригрозите?? В уже так то точно лет 5-6 на все что способны это только языком чесать.. А на вас ложат с высокой колокольни, и свою херню гнут, а вы там говорите, "нам приятно"!!!
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14.02.2022 12:01 Ответить
"У разі єскалації" ми НЕГАЙНО збільшимо продаж продукції подвійного призначення"! А сам думає - де ви бл...ь, хохли, взялися на голову чесних й некорумпованих німців?
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14.02.2022 12:01 Ответить
Шольц уже успел поцеловаться с другом Шрёдером?
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14.02.2022 12:03 Ответить
Даже Шольц в Киеве. А где же депутаты ВРУ? 14 февраля на дворе...
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14.02.2022 12:04 Ответить
Деескалація по їхньому,це роззброення України шляхом блокування поставок зброї!
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14.02.2022 12:05 Ответить
Який рішучий тон. А приїде до московії і буде блеяти як і його попередник Мікрошка.
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14.02.2022 12:07 Ответить
Да! Дуже серйозні наслідки без відключення від SWIFTа!...
Приємно, що дуже дійсно серйозні наслідки вже зараз настають для Німеччини!...
А це втрата авторитету та з ним і лідерства в ЄС!
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14.02.2022 12:15 Ответить
Ух, какой Железный Бундес-Херр Олаф решительный (!!!) - аж кулачком грозит да "козью морду" корчит.
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14.02.2022 12:29 Ответить
Как же мельчают политики! И никакого намека на интеллигентную порядочность.
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14.02.2022 12:47 Ответить
Забавно это читается 2 месяца спустя.
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18.04.2022 00:17 Ответить
 
 