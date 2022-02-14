Срочно ожидаем признаки деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для РФ, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц перед визитом в Украину в понедельник заявил, что ожидает признаки деэскалации из Москвы и что расширение военной агрессии будет иметь очень серьезные последствия для РФ.

Об этом он написал в своем Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы срочно ожидаем признаки деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе", - говорится в сообщении.

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Von Moskau erwarten wir dringend Zeichen der Deeskalation. Eine weitere militärische Aggression hätte sehr schwerwiegende Konsequenzen für Russland. Darin bin ich mir mit unseren Verbündeten absolut einig. Wir erleben eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa. (2/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Он отметил, что в понедельник в Киеве и во вторник в Москве продолжит переговоры по все еще очень серьезной ситуации на украинской границе.

"В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине", – подчеркнул Шольц.