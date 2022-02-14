"Голос" инициирует обращение в парламенты США и Великобритании с просьбой предоставить помощь для защиты границ с воздуха, - нардеп Рудик

Фракция "Голос" зарегистрировала постановление об обращении в американский и британский парламенты с просьбой предоставить Украине дополнительные средства защиты границ с воздуха.

Об этом сообщила лидер партии "Голос" Кира Рудик, передает Цензор.НЕТ.

"Мы зарегистрировали постановление об обращении в парламенты США и Великобритании по предоставлению Украине дополнительных средств защиты наших границ с воздуха в случае российской атаки. Мы понимаем, что сейчас получить такие гарантии будет сложно, но мы должны инициировать этот процесс. Мы не видим сейчас со стороны власти системной международной работы, которая бы принесла результат в виде гарантий от стран, которые нам сейчас помогают", - рассказала народный депутат.

По словам Киры Рудик, повестка дня Верховной Рады на текущую неделю не содержит законопроектов, необходимых для усиления обороноспособности государства.

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"Повестка дня включает в себя все, что угодно, кроме конкретных шагов, необходимых для усиления международного сотрудничества и обороноспособности. "Голос" как оппозиция требует не терять времени и завтра выносить оборонные законопроекты. Речь идет о перераспределении бюджета (дополнительные деньги на зарплаты военным), законопроекте о 9 млрд грн, которые нужно направить на модернизацию вооружения. Армия готовится постоянно, международные партнеры без выходных присылают нам помощь. Я не понимаю, почему власть откладывает такие важные шаги на потом", - подчеркнула представитель оппозиции.