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Новости Помощь Украине Война
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"Голос" инициирует обращение в парламенты США и Великобритании с просьбой предоставить помощь для защиты границ с воздуха, - нардеп Рудик

Фракция "Голос" зарегистрировала постановление об обращении в американский и британский парламенты с просьбой предоставить Украине дополнительные средства защиты границ с воздуха.

Об этом сообщила лидер партии "Голос" Кира Рудик, передает Цензор.НЕТ.

"Мы зарегистрировали постановление об обращении в парламенты США и Великобритании по предоставлению Украине дополнительных средств защиты наших границ с воздуха в случае российской атаки. Мы понимаем, что сейчас получить такие гарантии будет сложно, но мы должны инициировать этот процесс. Мы не видим сейчас со стороны власти системной международной работы, которая бы принесла результат в виде гарантий от стран, которые нам сейчас помогают", - рассказала народный депутат.

По словам Киры Рудик, повестка дня Верховной Рады на текущую неделю не содержит законопроектов, необходимых для усиления обороноспособности государства.

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"Повестка дня включает в себя все, что угодно, кроме конкретных шагов, необходимых для усиления международного сотрудничества и обороноспособности. "Голос" как оппозиция требует не терять времени и завтра выносить оборонные законопроекты. Речь идет о перераспределении бюджета (дополнительные деньги на зарплаты военным), законопроекте о 9 млрд грн, которые нужно направить на модернизацию вооружения. Армия готовится постоянно, международные партнеры без выходных присылают нам помощь. Я не понимаю, почему власть откладывает такие важные шаги на потом", - подчеркнула представитель оппозиции.

Автор: 

Великобритания (4931) ВР (29229) оружие (10200) США (26454) Голос партия (499) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+23
Это уже толковое предложение...
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14.02.2022 11:44
+13
Треба відкликати із Лондона Дристайко.
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14.02.2022 11:45
+7
ОТ в них пізнє запалення....хоча думаю що військові вже про таке домовились...зараз просто треба юридично закріпити і ху...ло може спати спокійно в нього ресурсу не вистачить провести наземну операцію ... знищувати будемо всіх московитів і зрадників під корінь
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14.02.2022 11:49
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Это уже толковое предложение...
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14.02.2022 11:44 Ответить
фуфло это а не предложение.
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14.02.2022 12:14 Ответить
Это официальное предложение, которое можно уже официально обсуждать и т.д...
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14.02.2022 12:16 Ответить
ну да ? ты точно юрий первый или владимир второй
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14.02.2022 12:27 Ответить
это предложение опоздало минимум на три месяца,и напоминает сейчас ситуацию,когда некто сел срать,а потом начал искать бумажку!
именно в этом плане оно и есть фуфло!
а учитывая то что ляпнул в Лондоне Прихуйко,то предложение вообще ни в 3,14зду!
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14.02.2022 12:35 Ответить
100% Це саме головне, що треба було зробити і уже давно: прикрити Україну з повітря (ППО і ПРО).
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14.02.2022 12:22 Ответить
Всі 20 депітатів, чи реєстрували двічі по половинці.
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14.02.2022 11:44 Ответить
Все 10+10 лидеров.
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14.02.2022 11:47 Ответить
Не... 10+9....
Одна лидерка в США рожает.
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14.02.2022 11:48 Ответить
Якк багата на таланти держава Україна. Відразу 19 лідерів не рахуючи рожєніць.
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14.02.2022 11:53 Ответить
Треба відкликати із Лондона Дристайко.
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14.02.2022 11:45 Ответить
Пристайко ганьбить Україну ! Іуда !
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14.02.2022 11:48 Ответить
ОТ в них пізнє запалення....хоча думаю що військові вже про таке домовились...зараз просто треба юридично закріпити і ху...ло може спати спокійно в нього ресурсу не вистачить провести наземну операцію ... знищувати будемо всіх московитів і зрадників під корінь
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14.02.2022 11:49 Ответить
Я даже догадываюсь что первым делом спросит Лондон. Чтобы реально озаботить Европу о предоставлении нам ПВО нам нужно показательно строить оборону вокруг наших АЕС и показывать всему миру чтобы немного серанули.
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14.02.2022 11:49 Ответить
Допомогають тому,хто сам із шкури вилазить,ми смартфони ********,а вони нам системи ПРО?
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14.02.2022 11:53 Ответить
Правильное предложение. Лучше позже, чем никогда. Лишь бы не поздно...
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14.02.2022 11:54 Ответить
В случае прямого вторжения, нужно закрьівать воздушное пространство авиацией НАТО.
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14.02.2022 11:54 Ответить
а нато про це знає?)))
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14.02.2022 11:56 Ответить
4 АЕС с реакторами, пускай думают.
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14.02.2022 12:14 Ответить
Авиацией США, Великобиритании. У стан Балтии авиации вообще практически нет, у поляков такая же как у нас примерно.
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14.02.2022 12:15 Ответить
Клоуни і жопоблок за таку заяву не проголосують, чи проголосує жюлька велике питання. А голосів "ЄС" і половини фракції "Голосу" критично мало для прийняття заяви.
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14.02.2022 11:54 Ответить
Треба нагадати усім про Будапештський меморандум та те що Україна відмовилась від атомної зброї. Зробити флешмоб на десятки тисяч відеороликів від простих українців.

Роликів що закликатимуть громадян інших країн ніколи не вестись на слова худоби - що говорить їм відмовитись від атомної зброї, бо відмова від зброї буде початком їх кінця і швидким перетворення в рабів під окупацією. Закликати ніколи не вірити росії, бо росіяни завжди брешуть, не вірити сша, бо вони трусливі голуби і чуть що виведуть навіть своїх громадян лиш би не прийшлось не те що виконувати зобов'язання, а навіть відповідати за своїх громадян, та не вірити решті, а озброюватись і накопичувати чим побільше атомної зброї.
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14.02.2022 11:56 Ответить
Нагадайте їм про Будапештський меморандум.
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14.02.2022 11:57 Ответить
Ага, вони й не згадають- давно ним сраку підтерли,хіба всі папірці запам'ятаєш?
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14.02.2022 12:07 Ответить
А я розумію чому влада не приймає ніяких кроків.... бо зрадники й хапуги брехнею пролізли у владу. Янєлох повний 0 й зрадник як й більшість його оточення.
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14.02.2022 12:05 Ответить
Слуги за чужие предложения не голосуют
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14.02.2022 12:07 Ответить
Tut eto nuzno,no jesli polucit Patriot ,tak nuzen i personal dlia nego amerikansi.Mozno ecio MRLS paprosit tam raznyje ix jest legko ix voruzit i persing raketami,to jest uze udar mozno nanosit po moskve jesli sto
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14.02.2022 12:11 Ответить
таке враження,що ні в "голосі",ні в "СН",вже нема не тільки розуму,а й навіть відчуття страху за майбутнє. не сьогодні-завтра почнуться бойові дії,а вони лише за свій рейтинг думають...
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14.02.2022 12:13 Ответить
Ви - помилка народу, як і 73
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14.02.2022 12:13 Ответить
73 - це помилка їх батьків.
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14.02.2022 12:16 Ответить
Припиніть це блюзнірство!!! Де ви всі були ці роки?! Проїдали наші життя, здоров'я, наші податки. А тепер "допоможіть?!!!". Та ні. Ми спочатку зупинимо х_ло, а потім вже по-справжньому, зупинимо й вас усіх.
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14.02.2022 12:15 Ответить
Такое предложение равносильно удару по яйцам байдена
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14.02.2022 12:17 Ответить
Власти Украины совершили не-сколько ошибок, подорвав доверие на поставку более серьёзного оружия и информации. Этот вопрос ( а вернее комплекс мер) надо было прорабатывать не в последние часты ( не дай Бог)
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14.02.2022 13:50 Ответить
 
 