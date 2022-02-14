Мы готовы ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь огромные и немедленные последствия для экономики РФ, - G7

Министры финансов стран "Группы семи" предупредили Россию о серьезных последствиях в случае "дальнейшей военной агрессии против Украины".

Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в понедельник, 14 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы готовы вместе ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь огромные и немедленные последствия для российской экономики", - говорится в заявлении министров финансов G7.

Главы финансовых ведомств стран G7 отметили, что "любая дальнейшая военная агрессия со стороны России против Украины будет встречена скорым, скоординированным и мощным ответом".

По их заявлению страны "Группы семи" продолжают тщательно следить за ситуацией и готовы "скоординированно" оказать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украине.

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