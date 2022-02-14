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Столичные аэропорты работают в штатном режиме, все рейсы проходят по расписанию

Столичные аэропорты работают в штатном режиме, все рейсы проходят по расписанию

Аэропорты "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) сообщили о том, что все рейсы проходят по расписанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "УП" сообщили в пресс-службах аэропортов "Борисполь" и "Киев".

Так, в "Борисполе" сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы проходят. Только компания KLM отменила свои рейсы с 13 по 17 февраля.

Согласно сайту компании, все рейсы проходят по расписанию, отменен только рейс Qatar Airways Company в Доху. Причина неизвестна.

В "Киеве" также отметили, что работают в штатном режиме, а также отслеживают всю информацию из авиакомпаний 24/7. Если будет какая-либо информация об отмене или переносе от самих компаний – сразу сообщат. По состоянию на сегодняшний день нет отмененных рейсов.

По информации с сайта аэропорта в Жулянах – все рейсы также проходят по расписанию.

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Напомним, международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий – авиакомпании вынуждены прекратить полеты.

Кроме того, "Украэрорух" предупредил авиакомпанию о потенциально опасной зоне в воздушном пространстве над Черным морем.

Ряд авиакомпаний уже либо прекратил продажу билетов, либо отменил рейсы. Среди них – KLM, SkyUp, Ryanair.

Поздним вечером 13 февраля Кабинет министров на внеочередном заседании перераспределил 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов в условиях военных учений РФ в Черном море.

Автор: 

аэропорт (1509) Борисполь (767) Жуляны (83) Киев (25484) авиасообщение (793)


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Бурхливі оплески !!!! 16 лярдів розпиляли менш як за добу. Безпека польотів, треба розуміти ...
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14.02.2022 12:35 Ответить
Слугам нужно покинуть страну...не раскачивание лодку нищеброды!
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14.02.2022 12:44 Ответить
Та тільки флайрадар онлайн показує що 90% літаків прямує на виліт із України.
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14.02.2022 12:47 Ответить
В залежності від часу доби літаки в більшості або прилітають, або відлітають. Це пов'язано з розкладом рейсів, а не з політикою. Наприклад зараз я бачу 8 літаків на виліт і 9 - на захід в Україну. Ваша теорія не спрацювала.
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14.02.2022 13:01 Ответить
Але більшість із 9-ти літаків це внутрішні перевезення.
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14.02.2022 13:06 Ответить
Неправда. У всіх латинські назви рейсів. Відкривайте прямо зараз і читайте.
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14.02.2022 13:36 Ответить
А Ви зверніть увагу на те що більшість літаків тільки пролітають над західною частиною України а більшість вилітає із України.
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14.02.2022 13:51 Ответить
 
 