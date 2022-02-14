Официальный отказ Украины от вступления в НАТО был бы шагом на пути к значительному ответу на российские беспокойства, - Песков

В Кремле считают, что официальный отказ Украины от идеи вступления в НАТО способствовал бы формулированию значительного ответа на российские беспокойства.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО - это был бы, безусловно, шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российское беспокойство", - заявил Песков.

Относительно обсуждаемого в прессе заявления посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства в НАТО Украины, Песков сказал, что в этом случае в Москве обратили внимание на то, что из Киева попросили посла разъяснить его мнение, поэтому "вряд ли это (заявление посла - ред.) можно воспринимать как некий произошедший факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева".

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"Мы знаем, что совсем другие цели отмечены в Конституции страны (Украина)", - сказал Песков.

Как сообщалось, ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.