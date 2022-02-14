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Новости
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Ради "экономического паспорта" властям придется влезть в долги и сократить социальные расходы, - эксперт

Ради

Введение "экономического паспорта украинца" приведет к разбалансированию государственных финансов, росту долгов и дефициту средств на социальные расходы.

Об этом заявила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

Эксперт отметила: по предварительным расчетам, на реализацию программы президента "Экономический паспорт украинца" уже после 2030 года потребуется более 100 млрд грн, которые будут изъяты из госбюджета.

"Откуда эти 100 миллиардов брать? Есть два варианта. Первый – это снижать расходы на оборону, здравоохранение, образование и т.д. Второй вариант – это увеличивать государственный долг, то есть брать дефицитное финансирование. Поскольку суммы действительно очень и очень большие, это может быть незаметно первые годы, но это станет заметно очень быстро", – рассказала Репко в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, столь значительное увеличение государственного долга или недофинансирование других расходов разбалансирует государственные финансы, что будет иметь негативные последствия для экономики страны и приведет к дефициту бюджетных средств на социальные расходы.

"Если в 2030 году будет 100 миллиардов гривен в текущих ценах инвестировано в этот фонд из бюджета, то бюджетный дефицит увеличится до 4-5%. Это значит, что государству придется слишком много занимать на внешних рынках. Эти заимствования очень дорогие. Для того, чтобы обслуживать эти заимствования, государству нужно будет изымать средства с образования, медицины, дорог и т. д. и направлять их на проценты по долгам. То есть, у тех украинцев, кто нуждается в социальных услугах, выплатах по помощи малообеспеченным, людям с инвалидностью, детям и т.д., у них этих средств не будет. Потому что их придется отдавать как проценты", – объяснила Репко.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что инициатива президента "экономический паспорт" может оставить бюджет без денег на социальные выплаты, отметив, что подобные программы финансируются за счет профицита бюджета, а в Украине он дефицитен.

В то же время народный депутат из фракции "Батькивщина" Михаил Цимбалюк считает, что благодаря "экономическому паспорту украинца" президент рассчитывает получить политические дивиденды в краткосрочной перспективе, ведь программа нереалистичная и финансово рискованная.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную Раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019 года, счетов на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети могут использовать после достижения совершеннолетия на образование или жилье.

Автор: 

долг (1150) экономический паспорт (13)


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Топ комментарии
+2
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14.02.2022 13:15
+1
а ще плюс 40 млрд, на смартфони для бабусь, плюс на 1млрд, дерев, плюс на космодром, та супутники, плюс на літаки для державної авіакомпанії, плюс ще кошти на додаткових 100 тис. контрактників, і де на це брати гроші пане Зеленський?
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14.02.2022 12:45
+1
Посол України в ВБ вже заявив про капітуляцію, а при капітуляції видатки на оборону не потрібні!
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14.02.2022 12:54
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Правила форума Совет форумчан
а ще плюс 40 млрд, на смартфони для бабусь, плюс на 1млрд, дерев, плюс на космодром, та супутники, плюс на літаки для державної авіакомпанії, плюс ще кошти на додаткових 100 тис. контрактників, і де на це брати гроші пане Зеленський?
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14.02.2022 12:45 Ответить
"Перший - це знижувати видатки на оборону..." Ви ще не зрозуміли - що це єдиний варіант... будь-які популістські ніштяки, аби ані копійчини додаткової на оборону країни...
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14.02.2022 12:48 Ответить
Посол України в ВБ вже заявив про капітуляцію, а при капітуляції видатки на оборону не потрібні!
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14.02.2022 12:54 Ответить
да не будет ничего, очередная чепуха барана зелёного, оно пыжится думает что его еще выберут, но у же и все овцы которые за него были давно в дерьме по уши, есть еще конечно совсем отбитые, но их все меньше
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14.02.2022 12:54 Ответить
Заберут у учителей из их 4000 долларов зарплаты тысячу и отдадут другим. Ну нормально, ничего страшного...😂😂😂
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14.02.2022 13:15 Ответить
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14.02.2022 13:15 Ответить
Блеф...популизм...Распил бабла своими фирмами.
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14.02.2022 13:18 Ответить
Дуже невчасні проекти нам на голову. Замість тих паспортів та смартфонів зараз потрібні НЕПТУНи та набої. ХЗ чим займаються
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14.02.2022 13:26 Ответить
так! Я не поняв! А як же эбафон? А як же ковідні тисячі? А як же мільярд дерев та інші обіцянки нашого найвеличнішого Володимира Олександровича?
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14.02.2022 13:30 Ответить
Эта зелёная плесень завтра сгинет,а они ещё какие-то планы строят...
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14.02.2022 13:31 Ответить
Поднимут налоги и цены на коммуналку.
Или кто то надеялся, что заберут из сверхприбылей от добычи ископаемых?
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14.02.2022 13:40 Ответить
где зеленая плесень харчеваться будет? квртиры в Лондоне и в крыму нужно оплачивать, офшоры пополнять и тп. велике крадівництво это старая схема, необходимо скруджу еще, еще, еще много денег. когда зелень нажрется? никогда. "спасибо" 73 % зебилам, за то что пенсам на жизнь не хватает, за полномасштабную войну, за тарифы жкх, за просранные 3 года, а не реформы.
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14.02.2022 13:47 Ответить
Где харчеваться будет!? я вас умоляю! Уже сейчас, после великого крадивництва, ему можно в Монте-Кристо играть, без атрибутов и декараций! С таким баблом... Думаю, его Скумбрия, та ,что по 8 - его харчами как-нить ... обеспечит...
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14.02.2022 13:51 Ответить
Никто еще не понял, что страной правит НЕ дурачек, а воплне себе засланый КАЗАЧЕК (ну, может...манеха не с тем профилем лица)
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14.02.2022 13:48 Ответить
 
 