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Новости Помощь Украине
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В Бундестаге выступили за поставку Украине бронетехники средней тяжести для эвакуации раненых

В Бундестаге выступили за поставку Украине бронетехники средней тяжести для эвакуации раненых

В Германии поддерживают поставку Украине бронетехники для эвакуации раненых, которую привезли из Афганистана, но против тяжелого вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире Deutschlandfunk сказала член парламентской группы Бундестага по обороне, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

"Тяжелое оружие, я категорически против. Речь идет о том, чтобы поддержать Украину, например, поставив ей бронеавтомобили средней тяжести", – цитирует ее слова Нandelsblatt.

По словам политика, у Германии есть возможность предоставить транспортные средства для эвакуации раненых – машины привезли из Афганистана, они готовы к использованию.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что она против поставок Украине тяжелого вооружения, поскольку "было бы совершенно неправильно вооружаться сейчас".

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По мнению политика, наивно полагать, что война в Украине – "где-то посреди Европы" – не затронет Германию. Она добавила, что немцы также замечают последствия санкций против России, но "жизнь в мире и свободе не может считаться чем-то само собой разумеющимся".

Автор: 

Германия (6930) оружие (10200) Бундестаг (223)


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Топ комментарии
+11
Любая действенная помощь это гут. Оперативное спасение раненых так же важно как и уничтожение пуйловцев.
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14.02.2022 12:57
+11
********. Лопаты еще нам поставьте, чтоб было чем трупы закапывать.
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14.02.2022 12:58
+10
А продаж товарів подвійного призначення расєйськім смердючим свиням-ето другоє...Лицемірні покидьки...
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14.02.2022 12:57
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Нічьоссі! Видать Меркель в лісі здохла.
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14.02.2022 12:57 Ответить
А продаж товарів подвійного призначення расєйськім смердючим свиням-ето другоє...Лицемірні покидьки...
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14.02.2022 12:57 Ответить
на 366 миллионов евро в 2020 году....
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14.02.2022 13:05 Ответить
продаж товарів подвійного призначення
есть возможность предоставить транспортные средства Источник:
"Дай" и "Продай", вроде корни одинаковые, а смысл слов разный.
Кацапам на много проще. "За деньги любой дурак сможет, а вот даром....."
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14.02.2022 13:35 Ответить
Любая действенная помощь это гут. Оперативное спасение раненых так же важно как и уничтожение пуйловцев.
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14.02.2022 12:57 Ответить
ну йди цілуй німецку погань у сраку...
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14.02.2022 16:03 Ответить
давайте еще гаубиц для обстрела листовками с планом эвакуации.

и пво для защиты гуманитарных вертолетов от агресивных чаек.
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14.02.2022 12:58 Ответить
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14.02.2022 13:13 Ответить
********. Лопаты еще нам поставьте, чтоб было чем трупы закапывать.
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14.02.2022 12:58 Ответить
Беремо все, навіть лопати.
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14.02.2022 13:00 Ответить
так никто ничего и не дает, там речь о "возможность поставки" т.е. - продажа, никто бесплатно ничего не дает.
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14.02.2022 15:10 Ответить
Ми люди не бідні, купимо. Ось тільки ВОЛІ нам за гроші ніхто не продасть.
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14.02.2022 15:13 Ответить
так нафиг нам тот металоллом за деньги? у нас своей брони валом на заводах, в разы лучше этого б\у-шного металоллома! бери и покупай, было бы желание.
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14.02.2022 15:43 Ответить
вони нам нічого не винні. вони будапештський меморандум не підписували і ядерну зброю в нас не віднімали.
тому "дареному коню в зуби не дивляться". просто дякуємо і все!
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14.02.2022 13:02 Ответить
Лично они не подписывали. Но давили тогда всей Европой на Украину. Так что даже маленькие европейские страны виноваты в сегодняшней ситуации вокруг Украины.
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14.02.2022 13:13 Ответить
Вот давай сейчас заявим что Украина вовзвращает свой ядерный потенциал. И увидишь кто первый завоет что етого низзя допустить. К тому же мы тоже нинакого не нападали, Почему тогда наши военные сейчас участвуют в *миротворческих миссиях* по всему миру?
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14.02.2022 13:15 Ответить
Эти твари обоссанные заблокировали Украине вступление в НАТО.
Эти твари вонючие специально подтолкнули путлера на войну с Украиной - задумка у них была с Моксвой посадить европу на газовую иглу...

Так что іноді краще жувати...
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14.02.2022 16:06 Ответить
не винні?????? 10 млн украинцев во ВМВ кто убил?? пушкин???
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14.02.2022 23:46 Ответить
Тоесть вооружаться для защиты своей страны не правильно? А почему тогда ваши миротворцы вооружены до зубов в чужих странах?
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14.02.2022 12:59 Ответить
і протидронових рушниць на вагу, мля!
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14.02.2022 12:59 Ответить
Це майже знущання. Но нічого, настане той час коли бумеранг повернеться до німців.
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14.02.2022 13:00 Ответить
Чому знущання? Одна заява Германії "Північні потоки закриваємо сьогодні!" - замінить всі можливі й неможливі постачання зброї. Це обвал рубля до 100 або більше !!! Це - повернення столиці московії в Улан-Уде. Там буде центр торгівлі, а не у Європі.
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14.02.2022 13:56 Ответить
Гітл учився в стална. То чим відрізняється один фашизм від іншого .
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14.02.2022 13:00 Ответить
фюррер ****** жидов. почему?
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14.02.2022 13:33 Ответить
Думаю в прессе почаще должны звучать слова что Европа отказывается поставлять Украине оружие и ПВО для защиты украинских АЕС от росийских террористов.
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14.02.2022 13:01 Ответить
на фоне Чернобыля
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14.02.2022 15:12 Ответить
Підходить мент до дівчини, і каже...... Там за кущем седить збоченець, він зараз на тебе нападе і згвалтує та побє... То ти потім, до мене прийди я тобі зеленку і бінти дам... Ось позиція Німеччини
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14.02.2022 13:02 Ответить
евродно
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14.02.2022 13:03 Ответить
Ну спасибо вам немчура за катафалки из под жопы моджахедов. Смотрите чтобы вам не аукнулось
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14.02.2022 13:03 Ответить
за что спасибо? мы их ещё и купить должны будем
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14.02.2022 15:12 Ответить
Говорили шо "прибалты" заторможенные...
Видать тогда немцев ещё небыло...
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14.02.2022 13:03 Ответить
...и еще один госпиталь мобильный...
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14.02.2022 13:03 Ответить
Саме зараз не на часі. Когда нибудь потом. Может быть.
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14.02.2022 13:07 Ответить
У німців якась нездорова тенденція -то госпіталь,то евакуація поранених.А зробити щось,щоб не знадобився госпіталь і поранених не було не пробували?Газпромівські терпили
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14.02.2022 13:10 Ответить
Штрак-Циммерманн наголосила, що вона проти постачання Україні важкого озброєння, оскільки "було б зовсім неправильно озброюватися зараз". Джерело:
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14.02.2022 13:19 Ответить
Там стадо инфантильных идиотов в Германии? Сейчас не время- когда убьют- тогда приходить??
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14.02.2022 13:34 Ответить
вот уже .....оружия не дадим ...а вот катафалки для доставки погибших людей в морги обеспечим...выходит такую они помощ предлагают...(( видать подстраховывают себя немци на случай глобальной войны не дай то бог как говорится....,чтобы потом сказать...а мы то что, ничего не давали стрелкового.... мы свои .мы же дружба фрэндшип...((
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14.02.2022 13:23 Ответить
да ..это помните при совке была песенка: дружба фрэндшип....дружба фрэндшип..всегда мы вместе!всегда мы рядом! ГДР И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! пели такое...было...((
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14.02.2022 13:38 Ответить
Я с вами немного (совсем слегка) не соглашусь. Если чуваки предоставят бронеавтомобили - это будет очень и очень классно. Война - это не только сидение в окопе. Надо перевозить кучи грузов и людей тоже возить туда-сюда. И лучше это делать не на древних буханках.
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14.02.2022 13:42 Ответить
да я то согласен и не против и спасибо им и всем.... но я же о другом а не с афгана остатки техники которые им не нужны берите! нам то всё нужно и не до красоты и дизайна техники..не для парада же...я про оружие. вот что нужно для того чтобы на этих так сказать катафалках некого было возить...((
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14.02.2022 14:19 Ответить
Немчура или троллит или реально неадекватная? Да нет. На кукане у кацапни. Позорище.
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14.02.2022 13:31 Ответить
Это просто откат Украине на случай отведением войск ******.
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14.02.2022 13:34 Ответить
Ця Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн хоче з Порошенком в заявах позмагатися?
Це ж наскільки зубожіле в них там в Німеції політичне життя!
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14.02.2022 13:37 Ответить
Придёт ещё виемя разобраться с этой нечистью швабской.
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14.02.2022 13:37 Ответить
И действительно, ну какая логика вооружать того, на кого собираются напасть, когда можно подогнать драндулеты для эвакуации раненных. Только правда непонятно, откуда эти раненные возьмутся после моря всяких "дипломатических решений", озабоченностей и будапештских меморандумов?..
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14.02.2022 13:38 Ответить
Дайте нормальное оружие, что бы было меньше раненых!
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14.02.2022 13:38 Ответить
Та давайте вже гроби, фріци кляті
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14.02.2022 13:38 Ответить
На війні все треба. Навіть залізні хрести. У страха очі великі. Тоді москалі завиють - "НАТО бойові ордени своїм воякам роздають. В Україні. Тож Україна давно в НАТО, доки ми навчання проводили!"
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14.02.2022 13:51 Ответить
"С паршивой овцы хоть шерсти клок" (С)
Так уж и быть. Давайте свою среднюю бронетехнику. И про госпиталь не забудьте.
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14.02.2022 13:40 Ответить
Противовоздушное и противоракетное вооружение. В дополнение к противотанковому, а также арт системы, системы обнаружения, боеприпасы. А каски и санитарные носилки конечно нужны но второстепенны.
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14.02.2022 13:40 Ответить
Давайте все. Для евакуації, лікування, каски, броніки, оптику, все .... що готові надати. На війні все треба.
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14.02.2022 13:43 Ответить
Ми не проти ,але тоді передайте тоді нам свої Леопарди і намалюйте на них червоні хрести ,ну а ми москалям скажемо ,що це для перевезення поранених.
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14.02.2022 14:05 Ответить
Кто виноват и что делать ... недалекая история..
176 межконтинентальных баллистических ракет и пусковых шахт для них,от 1514 до 2156 боезарядов стратегического оружия,2800 до 4200 тактических ядерных боезарядов иот 30 до 43 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным оружием.
Было в Украине в 1992 - 1993 году."Всего в украинском тактическом и стратегическом оружии было 67-85 тонн оружейного плутония и 80-102 тонны высокообогащенного урана.
Общей стоимостью 41,4-52,5 миллиардов. долларов!

весь бюджет Украины в 92-93 годах составлял 7-9 миллиардов долларов", -
Леонид Кучма https://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/10/25/4509844/ вспомнил , как президент Франции Миттеран накануне подписания Будапештского меморандума по-отечески предостерег его:
"Сынок, не верь этому документу, тебя обманут".!!
Так и случилось через 28 лет .
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14.02.2022 14:12 Ответить
С экипажами?
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14.02.2022 14:30 Ответить
Было бы неплохо в помощь прислать медицинский батальон Бундесвера.Воевать не будете.Будете только заниматься лечением и эвакуацией.Можете даже работать в тылу
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14.02.2022 14:33 Ответить
Нехай для початку ті 5000 касок відправлять..
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14.02.2022 14:37 Ответить
Обещанного три года ждут. Еще не время
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14.02.2022 23:26 Ответить
Спасибо и на этом…. Это тоже нужно. Жаль это только Хутин не остановит ..
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14.02.2022 14:37 Ответить
скоты
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14.02.2022 23:49 Ответить
 
 