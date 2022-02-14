В Бундестаге выступили за поставку Украине бронетехники средней тяжести для эвакуации раненых

В Германии поддерживают поставку Украине бронетехники для эвакуации раненых, которую привезли из Афганистана, но против тяжелого вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире Deutschlandfunk сказала член парламентской группы Бундестага по обороне, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

"Тяжелое оружие, я категорически против. Речь идет о том, чтобы поддержать Украину, например, поставив ей бронеавтомобили средней тяжести", – цитирует ее слова Нandelsblatt.

По словам политика, у Германии есть возможность предоставить транспортные средства для эвакуации раненых – машины привезли из Афганистана, они готовы к использованию.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что она против поставок Украине тяжелого вооружения, поскольку "было бы совершенно неправильно вооружаться сейчас".

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По мнению политика, наивно полагать, что война в Украине – "где-то посреди Европы" – не затронет Германию. Она добавила, что немцы также замечают последствия санкций против России, но "жизнь в мире и свободе не может считаться чем-то само собой разумеющимся".