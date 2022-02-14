В Бундестаге выступили за поставку Украине бронетехники средней тяжести для эвакуации раненых
В Германии поддерживают поставку Украине бронетехники для эвакуации раненых, которую привезли из Афганистана, но против тяжелого вооружения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом в эфире Deutschlandfunk сказала член парламентской группы Бундестага по обороне, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.
"Тяжелое оружие, я категорически против. Речь идет о том, чтобы поддержать Украину, например, поставив ей бронеавтомобили средней тяжести", – цитирует ее слова Нandelsblatt.
По словам политика, у Германии есть возможность предоставить транспортные средства для эвакуации раненых – машины привезли из Афганистана, они готовы к использованию.
Штрак-Циммерманн подчеркнула, что она против поставок Украине тяжелого вооружения, поскольку "было бы совершенно неправильно вооружаться сейчас".
По мнению политика, наивно полагать, что война в Украине – "где-то посреди Европы" – не затронет Германию. Она добавила, что немцы также замечают последствия санкций против России, но "жизнь в мире и свободе не может считаться чем-то само собой разумеющимся".
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есть возможность предоставить транспортные средства Источник:
"Дай" и "Продай", вроде корни одинаковые, а смысл слов разный.
Кацапам на много проще. "За деньги любой дурак сможет, а вот даром....."
и пво для защиты гуманитарных вертолетов от агресивных чаек.
тому "дареному коню в зуби не дивляться". просто дякуємо і все!
Эти твари вонючие специально подтолкнули путлера на войну с Украиной - задумка у них была с Моксвой посадить европу на газовую иглу...
Так что іноді краще жувати...
Видать тогда немцев ещё небыло...
Це ж наскільки зубожіле в них там в Німеції політичне життя!
Так уж и быть. Давайте свою среднюю бронетехнику. И про госпиталь не забудьте.
176 межконтинентальных баллистических ракет и пусковых шахт для них,от 1514 до 2156 боезарядов стратегического оружия,2800 до 4200 тактических ядерных боезарядов иот 30 до 43 тяжелых бомбардировщиков, оснащенных ядерным оружием.
Было в Украине в 1992 - 1993 году."Всего в украинском тактическом и стратегическом оружии было 67-85 тонн оружейного плутония и 80-102 тонны высокообогащенного урана.
Общей стоимостью 41,4-52,5 миллиардов. долларов!
весь бюджет Украины в 92-93 годах составлял 7-9 миллиардов долларов", -
Леонид Кучма https://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/10/25/4509844/ вспомнил , как президент Франции Миттеран накануне подписания Будапештского меморандума по-отечески предостерег его:
"Сынок, не верь этому документу, тебя обманут".!!
Так и случилось через 28 лет .