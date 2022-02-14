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Новости Агрессия России против Украины Война
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Последние десять дней наблюдается резкое ускорение наращивания российских сил, – советник Байдена Салливан

Последние десять дней наблюдается резкое ускорение наращивания российских сил, – советник Байдена Салливан

В Белом доме надеются на дипломатический путь к ослаблению напряженности между Россией и Украиной.

Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан сказал в интервью CBS, что за последние десять дней США наблюдают "резкое ускорение наращивания российских сил и расположение этих сил таким образом, что они могут начать военные действия, в сущности, в любое время ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, США считают, что "Россия может избрать дипломатический путь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Время для дипломатии между Россией и Украиной сокращается: разговор Байдена и Путина не дал повода для оптимизма, - спикер Пентагона Кирби

Автор: 

россия (95388) США (26454) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+32
Пообщался с нашими воинами на нуле.
- Береза! У нас столько всего вкусненького!!! И NLAW, и Javelin, и даже то, о чем в прессе не пишут.
- А количество? Достаточное? Много получили?
- Много? Нет, не много, а до х@я!

Нормально утро началось. И настрой наших воинов мне нравится.

Борислав Береза
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14.02.2022 13:03
+17
Я - не садист. Но ваша мысль многим импонирует.
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14.02.2022 13:05
+16
Чем больше хло свезет кацапов и чем плотнее они будут стоять, тем быстрее удастся решить кацапскую проблему.
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14.02.2022 13:03
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а де був СліваІван минулого літа, коли кількість москалів на українських кордонах БУЛА В ДВА РАЗИ БІЛЬША?????
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14.02.2022 15:27 Ответить
Країні потрібне повернення миру, а те, що Тимошенко пропонує новий формат мирних переговорів - цілком нормальний варіант для нас зараз
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15.02.2022 14:30 Ответить
От от, варто тільки перечитати ті домовленості і стає все зрозуміло! І як би там хто не відносився до неї, але Тимошенко зараз говроть правильні речі
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15.02.2022 16:53 Ответить
Треба вже якось діяти, подякувати сивочолому за той мінський договор...і переходити на Будапештський формат, щоб зберегти єдність України
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15.02.2022 17:27 Ответить
Лише дипломатія в форматі Будапештського меморандуму!!!!
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15.02.2022 17:31 Ответить
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