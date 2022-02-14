Последние десять дней наблюдается резкое ускорение наращивания российских сил, – советник Байдена Салливан

В Белом доме надеются на дипломатический путь к ослаблению напряженности между Россией и Украиной.

Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан сказал в интервью CBS, что за последние десять дней США наблюдают "резкое ускорение наращивания российских сил и расположение этих сил таким образом, что они могут начать военные действия, в сущности, в любое время ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, США считают, что "Россия может избрать дипломатический путь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Время для дипломатии между Россией и Украиной сокращается: разговор Байдена и Путина не дал повода для оптимизма, - спикер Пентагона Кирби