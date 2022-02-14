Последние десять дней наблюдается резкое ускорение наращивания российских сил, – советник Байдена Салливан
В Белом доме надеются на дипломатический путь к ослаблению напряженности между Россией и Украиной.
Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан сказал в интервью CBS, что за последние десять дней США наблюдают "резкое ускорение наращивания российских сил и расположение этих сил таким образом, что они могут начать военные действия, в сущности, в любое время ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, США считают, что "Россия может избрать дипломатический путь".
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- Береза! У нас столько всего вкусненького!!! И NLAW, и Javelin, и даже то, о чем в прессе не пишут.
- А количество? Достаточное? Много получили?
- Много? Нет, не много, а до х@я!
Нормально утро началось. И настрой наших воинов мне нравится.
Борислав Береза