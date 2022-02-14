Ежедневно более 100 добровольцев хотят вступить в ряды теробороны Киева, - Кличко

Ежедневно на горячую линию обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны Киева.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на брифинге 14 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами создана горячая линия КГГА. Такие линии открывают и в каждом батальоне терробороны. Ежедневно на них обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны. Мы предложили Минобороны и отрабатываем механизм, чтобы максимально упростить процедуру подписания контракта резервиста", - сказал Кличко.

Он отметил, что на сегодняшний день эта процедура сложна и растянута во времени. По его словам, доброволец должен несколько дней собирать справки и ходить в военкомат.

"Мы же создаем "единственное окно". Открыли также в столице первый рекрутинговый центр территориальной обороны по ул. Крещатик. В ближайшее время откроем такой центр и на левом берегу города", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тероборона будет насчитывать 2 млн человек, - Данилов