Ежедневно более 100 добровольцев хотят вступить в ряды теробороны Киева, - Кличко
Ежедневно на горячую линию обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны Киева.
Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на брифинге 14 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами создана горячая линия КГГА. Такие линии открывают и в каждом батальоне терробороны. Ежедневно на них обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны. Мы предложили Минобороны и отрабатываем механизм, чтобы максимально упростить процедуру подписания контракта резервиста", - сказал Кличко.
Он отметил, что на сегодняшний день эта процедура сложна и растянута во времени. По его словам, доброволец должен несколько дней собирать справки и ходить в военкомат.
"Мы же создаем "единственное окно". Открыли также в столице первый рекрутинговый центр территориальной обороны по ул. Крещатик. В ближайшее время откроем такой центр и на левом берегу города", - сказал Кличко.
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Вообще установка "умрем за Украину!" глупая и тупиковая. Надо побеждать и убивать врагов за Украину.
Без троянського Ішака кіна в них не буде.
А сколько ещё с каждого дома будет стволов торчать, периодически постреливая...
В любому випадку - якщо почнеться якесь двіжло - справа тих хто не на фронті - вичищати вату. Для майбутнього. Бо вони куди більш небезпечні для країни, аніж регулярні війська кацапської *********.
Я, особисто, повівся на толерастів, що заглядали в рота Заходу, в 2014му.
Та й, на той час, навряд чи би наважився на щось вкрай радикальне. Однак, тепер прекрасно розумію, що потрібно було через себе переступити. І винищити, хоча б, серед мого оточення, тих, хто прокацапсько-коллаборантських поглядів,
А зараз, тільки і чекаю, аби почався хаос...
Виявляється, що горлівський мент Крищенко.
Тобто, списки київської тероборони для пацаків у вільному доступі.
Для військовозобов'язаних - в армію.
Але може статися так, що при великій заварусі в армію підмітатимуть усіх, хто тримає зброю і самостійно пересувається.
А так - принеси им кучу справок (психиатра и нарколога проходил летом при перерегистрации оружия - снова неси. Какого?).
Справка о несудимости - а попробуйте ее получить в той Дие! Ни хрена не работает приложение.
Твои бомбоубежища - https://enovosty.com/society/full/1202-kievskie-***************-vremen-xolodnoj-vojny-naxodyatsya-v-uzhasnom-sostoyanii-foto филькина грамота! Их тупо нет !