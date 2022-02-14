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Ежедневно более 100 добровольцев хотят вступить в ряды теробороны Киева, - Кличко

Ежедневно более 100 добровольцев хотят вступить в ряды теробороны Киева, - Кличко

Ежедневно на горячую линию обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны Киева.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил на брифинге 14 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами создана горячая линия КГГА. Такие линии открывают и в каждом батальоне терробороны. Ежедневно на них обращаются более 100 желающих вступить в ряды территориальной обороны. Мы предложили Минобороны и отрабатываем механизм, чтобы максимально упростить процедуру подписания контракта резервиста", - сказал Кличко.

Он отметил, что на сегодняшний день эта процедура сложна и растянута во времени. По его словам, доброволец должен несколько дней собирать справки и ходить в военкомат.

"Мы же создаем "единственное окно". Открыли также в столице первый рекрутинговый центр территориальной обороны по ул. Крещатик. В ближайшее время откроем такой центр и на левом берегу города", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тероборона будет насчитывать 2 млн человек, - Данилов

Автор: 

Киев (25484) Кличко Виталий (4637) тероборона (338)


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Топ комментарии
+10
І це тільки Київ, краще 100, але ідейних, ніж 10 000 за гроші.
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14.02.2022 13:26
+9
Клички обидва вступили до тероборони.
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14.02.2022 13:27
+4
Берлін обороняло 40 тисяч. в КА ~ 400 тисяч втрат.
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14.02.2022 13:26
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а на рекрутинговом пункте будет плакат с кличком который смотрит на тебя с какой стороны бы ты не встал? "А ты вступил в терроборону?"
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14.02.2022 13:22 Ответить
Клички обидва вступили до тероборони.
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14.02.2022 13:27 Ответить
Володимир до німецької ?
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14.02.2022 15:29 Ответить
До португальської... Авжеж.
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14.02.2022 15:32 Ответить
Володимир в Україні жив лише в девяності Потім жив в Німетчині, де його бізнес, а зараз мабуть взагалі в США.
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14.02.2022 16:40 Ответить
Володимир Кличко вступив до тероборони Києва. Більше я Вам нічого не можу додати.
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14.02.2022 16:44 Ответить
Ну, так за год мы может и соберем...аж 36500))
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14.02.2022 13:24 Ответить
І це тільки Київ, краще 100, але ідейних, ніж 10 000 за гроші.
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14.02.2022 13:26 Ответить
Берлін обороняло 40 тисяч. в КА ~ 400 тисяч втрат.
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14.02.2022 13:26 Ответить
Ну про 40 тис певне трохи брехня, про втрати ЧА .. це на совісті "полководців" довбаних.
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14.02.2022 13:29 Ответить
Вермахгу було 45 тисяч. Плюс приблизно стільки ж фрайкору.
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14.02.2022 13:32 Ответить
Плюс СС та ваффен СС.
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14.02.2022 13:33 Ответить
Ф не знаю, включаєте ви до фрайкору гітлерюгенд.
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14.02.2022 13:35 Ответить
Армії було 45 тисяч. Плюс 40 тисяч ополчення. Тому ждали Венка.
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14.02.2022 13:36 Ответить
Венк нічого би вже не вирішив, треба було раніше домовлятись з англосаксами, вони завжди зверху.
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14.02.2022 13:39 Ответить
то інше питання. Факт що в Берліні було військ обмаль але вони нанесли втрати в 25% штурмуючим кількістю 1,5 мільйона.
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14.02.2022 13:47 Ответить
и где тот Берлин?!! Под Крутами было еще меньше, но нас устраивает только победа а не красивая гибель.
Вообще установка "умрем за Украину!" глупая и тупиковая. Надо побеждать и убивать врагов за Украину.
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14.02.2022 13:36 Ответить
Ну якби Берлін на місці, і умовний ветеран вермахта не подихає в канаві як Кантарія чи інваліди, яких вивезли на Соловки і згноїли.
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14.02.2022 13:38 Ответить
ветеран не подыхает потому что пабедитилей нет в Берлине.
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14.02.2022 13:40 Ответить
звідки висновок про красівую гібель"? Пояснюється що для штурму агломерацій типу Києва, яку оборонятиме хоча б 10 тисяч, кацапам треба нагнати військ тисяч 200.
Без троянського Ішака кіна в них не буде.
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14.02.2022 13:41 Ответить
пояснюю - высновок на основе всегот устного "украинского сопротивления", фольклор и т.д. "Загынуты в бою" "краще смерть чим рабство". Неверную дает установку.
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14.02.2022 13:47 Ответить
Так і під Крутами в бою загинули одиниці на відміну від кацапів Втрати сталися після боя через погану логістику
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14.02.2022 15:21 Ответить
36,5 т в одном только Киеве - это вообще-то *********. И это только терроборона.

А сколько ещё с каждого дома будет стволов торчать, периодически постреливая...
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14.02.2022 16:37 Ответить
Все це має якийсь сенс, у випадку якщо русня піде строєм на наші позиції. Звісно цього не буде, а буде якась диверсія, підлість з неочікуваного місця.
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14.02.2022 17:47 Ответить
Навряд че зможуть зайти і ходити строєм тут, однак виключати теж не варто.

В любому випадку - якщо почнеться якесь двіжло - справа тих хто не на фронті - вичищати вату. Для майбутнього. Бо вони куди більш небезпечні для країни, аніж регулярні війська кацапської *********.

Я, особисто, повівся на толерастів, що заглядали в рота Заходу, в 2014му.

Та й, на той час, навряд чи би наважився на щось вкрай радикальне. Однак, тепер прекрасно розумію, що потрібно було через себе переступити. І винищити, хоча б, серед мого оточення, тих, хто прокацапсько-коллаборантських поглядів,

А зараз, тільки і чекаю, аби почався хаос...
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14.02.2022 18:28 Ответить
"Щоденно понад 100 добровольців хочуть вступити до лав тероборони Києва, - Кличко"- надіюсь всі обрізані,прихожани "Золотой Ґозачьки" , достойні служити в рядах цахалу!
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14.02.2022 13:26 Ответить
А хто куратор тероборони Києва в КМДА?
Виявляється, що горлівський мент Крищенко.
Тобто, списки київської тероборони для пацаків у вільному доступі.
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14.02.2022 13:30 Ответить
Ні, треба трохи позолотити ручку.
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14.02.2022 13:36 Ответить
По любому тероборона нашпигована как фсбэшниками так и сбэушниками. Лучше идти в добробаты.
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14.02.2022 15:24 Ответить
Для невійськовозобов'язаних - так.
Для військовозобов'язаних - в армію.
Але може статися так, що при великій заварусі в армію підмітатимуть усіх, хто тримає зброю і самостійно пересувається.
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22.02.2022 17:02 Ответить
"Сто в день" не звучит. Я бы заявлял "более трёх тысяч человек ежемесячно".
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14.02.2022 13:45 Ответить
Согласен, беоем в пиарщики Теробороны)
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14.02.2022 15:31 Ответить
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14.02.2022 13:46 Ответить
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14.02.2022 13:47 Ответить
Коти це святе, це сім'я.
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14.02.2022 13:59 Ответить
было бы все не через жопу - было бы проще.

А так - принеси им кучу справок (психиатра и нарколога проходил летом при перерегистрации оружия - снова неси. Какого?).
Справка о несудимости - а попробуйте ее получить в той Дие! Ни хрена не работает приложение.
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14.02.2022 13:59 Ответить
Треба як в Запорізькій січі. Віруєш? Перехрестись. Прийнятий.
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14.02.2022 14:01 Ответить
Оце правильно! )))
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14.02.2022 14:10 Ответить
тел .горячей линии Тер. Обороны. 0800 507028 - кроме музыки никого нет!!! Местный военкомат сказал к нам тер. оборона отношения не имеет!!! Вот и весь разговор!!!
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14.02.2022 14:24 Ответить
Сралина на них нет, уже 8 из 10 киевских военкомов давпли бы показания что они венгерские шпионы
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14.02.2022 15:29 Ответить
Тебе, Кличко, не мешало бы хоть одно бомбоубежище в день приводить в порядок!
Твои бомбоубежища - https://enovosty.com/society/full/1202-kievskie-***************-vremen-xolodnoj-vojny-naxodyatsya-v-uzhasnom-sostoyanii-foto филькина грамота! Их тупо нет !
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22.02.2022 17:05 Ответить
 
 