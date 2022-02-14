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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Думаю, что Монастырский мог знать о ДТП с Трухиным через 7-10 минут, – патрульный Петрик

Думаю, что Монастырский мог знать о ДТП с Трухиным через 7-10 минут, – патрульный Петрик

Патрульный полицейский Сергей Петрик, свидетель по делу нардепа Александра Трухина по поводу ДТП и взятки, считает, что министр внутренних дел Денис Монастырский очень быстро узнал об инциденте на дороге с участием нардепа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Сергей Петрик в интервью "Украинской правде".

"Насколько быстро поступила информация к Монастырскому? Думаю, минут за 7-10. Я думаю, что там уже набрали, сказали, что такая ситуация.

Приезжая на место, я обсуждаю эту информацию со своим командиром батальона. Командир батальона передает его командиру управления и командиру полка. Отдельно, параллельно, эта информация идет через оперативное по городу, по Дарницкому управлению, потому что это мой район. И все они начинают передавать эту информацию своим руководителям.

Я не думаю, что охват этой информацией был таким, что о ней знали 5 человек. О ней знала практически вся полиция, все руководители.

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Все, что зависело от меня, я делал, а то, как она дошла до высших органов – это уже…", – рассказал он.

Во время интервью Петрик также признался, что его телефон не умолкал от звонков.

"Сколько у меня обрывался телефон, сколько мне нужно было делать докладов, сколько было нюансов... Личность не последняя в Украине, а я здесь один - мне со всем надо разобраться: чтобы никто не ушел, никуда не делся, тем помогли, туда приехали, тому рассказать, тому доложить, и чтобы те могли нормально регулировать дорогу в дальнейшем.

У меня все было в столь шоковом состоянии, телефон настолько разрывался, что я даже возвращаться к тому моменту не хочу", – рассказал полицейский.

Что касается видео с боди-камеры, Петрик подтвердил, что видео под конец смены патрульные "сливают" в базу – и работники полиции к нему в дальнейшем не имеют доступа.

Есть отдельные отделы, которые занимаются этим – и по приказу №1026, который есть в полиции, в дальнейшем оно переходит под руководство соответствующего лица.

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И только это лицо имеет право на заказ письмом передавать или пересылать его под личную подпись или с отметкой в ​​журнале, отметил Петрик.

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский утверждал, что народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин не обращался к нему за помощью после скандального ДТП, а также что сам не видел видео с боди-камер полицейских.

Автор: 

ДТП (7671) цензура (1337) Монастырский Денис (335) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+10
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14.02.2022 13:44
+7
Конечно он знал !
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14.02.2022 13:42
+4
Не міг а саме знав-та включів сліпого,глухого та німого...
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14.02.2022 13:49
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Конечно он знал !
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14.02.2022 13:42 Ответить
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14.02.2022 13:44 Ответить
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14.02.2022 15:09 Ответить
Не міг а саме знав-та включів сліпого,глухого та німого...
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14.02.2022 13:49 Ответить
Однозначно знал
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14.02.2022 13:49 Ответить
ти тільки подумав, а йому вже позвонили
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14.02.2022 13:52 Ответить
Безумовно. Але відповів Трухіну просто. "Викручуйся сам!"
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14.02.2022 14:06 Ответить
Неужели)все видят,как Трухин "сам" выкручивается,а зескоту хоть сцы в глаза -он привыкший
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14.02.2022 14:13 Ответить
навряд ли он так сказал...
думаю наоборот, он сказал - не сцы, порешаем... шо в первый раз шо ли?
и сразу начали пропадать записи камер дорожных, на которых могло засветиться совсем не рыловкрасном... от прямо записи 8 или 9 очень нужных камер...куда-то как-то пропали... более того, не один Петрик был с включенной нагрудной камерой... где те "шедевры"... а там могло быть тоже не мало интересного... и один труха не смог бы так оперативно все "решать" в ментовском ведомстве
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14.02.2022 14:19 Ответить
А Петрик говорит что был один и все у него разрывалось. Вот и прозевал свой шанс.
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14.02.2022 14:26 Ответить
навскидку - на этих фото минимум 4 копчиков...(в белом были без камер у "канареек" они должны быть...другое дело включены ли?))))
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14.02.2022 14:32 Ответить
А Петрик говорит( дословно),-"был один.."Никому в этой жизни верить нельзя.
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14.02.2022 14:38 Ответить
скорее - был один, т.е. один-единственный, который взял на себя ответственность за действия других - так надо воспринимать его слова...
ему можно верить...ибо остальных ему тоже приходилось контролировать...
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14.02.2022 14:44 Ответить
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
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14.02.2022 14:13 Ответить
Монастырский...КВН "Три толстяка" там же где и Колыван спикер....В Армии не служило.....
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14.02.2022 14:15 Ответить
Патрульный- занимайся своим делом!!! Ты и так молодец!! Не дай себя использовать!
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14.02.2022 14:18 Ответить
А теперь вспомните другой случай, когда полицейские задержали другого "Слугу урода" Брагара. Их наказали за якобы выключенные нагрудные камеры, хотя сами они утверждали, что съемка производилась. После случая с Трухой что-то мне кажется, что полицейские не врали...
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14.02.2022 14:55 Ответить
ДБР могло б легко встановити коло тих осіб, які дзвонили Петрику, надіславши моб. операторам запит на білінг дзвінків на його телефон. Ми могли б дізнатися багато цікавого. ЗЕлені про це знають...
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14.02.2022 15:20 Ответить
 
 