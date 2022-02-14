Думаю, что Монастырский мог знать о ДТП с Трухиным через 7-10 минут, – патрульный Петрик
Патрульный полицейский Сергей Петрик, свидетель по делу нардепа Александра Трухина по поводу ДТП и взятки, считает, что министр внутренних дел Денис Монастырский очень быстро узнал об инциденте на дороге с участием нардепа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Сергей Петрик в интервью "Украинской правде".
"Насколько быстро поступила информация к Монастырскому? Думаю, минут за 7-10. Я думаю, что там уже набрали, сказали, что такая ситуация.
Приезжая на место, я обсуждаю эту информацию со своим командиром батальона. Командир батальона передает его командиру управления и командиру полка. Отдельно, параллельно, эта информация идет через оперативное по городу, по Дарницкому управлению, потому что это мой район. И все они начинают передавать эту информацию своим руководителям.
Я не думаю, что охват этой информацией был таким, что о ней знали 5 человек. О ней знала практически вся полиция, все руководители.
Все, что зависело от меня, я делал, а то, как она дошла до высших органов – это уже…", – рассказал он.
Во время интервью Петрик также признался, что его телефон не умолкал от звонков.
"Сколько у меня обрывался телефон, сколько мне нужно было делать докладов, сколько было нюансов... Личность не последняя в Украине, а я здесь один - мне со всем надо разобраться: чтобы никто не ушел, никуда не делся, тем помогли, туда приехали, тому рассказать, тому доложить, и чтобы те могли нормально регулировать дорогу в дальнейшем.
У меня все было в столь шоковом состоянии, телефон настолько разрывался, что я даже возвращаться к тому моменту не хочу", – рассказал полицейский.
Что касается видео с боди-камеры, Петрик подтвердил, что видео под конец смены патрульные "сливают" в базу – и работники полиции к нему в дальнейшем не имеют доступа.
Есть отдельные отделы, которые занимаются этим – и по приказу №1026, который есть в полиции, в дальнейшем оно переходит под руководство соответствующего лица.
И только это лицо имеет право на заказ письмом передавать или пересылать его под личную подпись или с отметкой в журнале, отметил Петрик.
Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский утверждал, что народный депутат "Слуги народа" Александр Трухин не обращался к нему за помощью после скандального ДТП, а также что сам не видел видео с боди-камер полицейских.
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думаю наоборот, он сказал - не сцы, порешаем... шо в первый раз шо ли?
и сразу начали пропадать записи камер дорожных, на которых могло засветиться совсем не рыловкрасном... от прямо записи 8 или 9 очень нужных камер...куда-то как-то пропали... более того, не один Петрик был с включенной нагрудной камерой... где те "шедевры"... а там могло быть тоже не мало интересного... и один труха не смог бы так оперативно все "решать" в ментовском ведомстве
ему можно верить...ибо остальных ему тоже приходилось контролировать...