МИД РФ рекомендует гражданам России следить за сообщениями в связи с ситуацией в Украине

МИД РФ рекомендует гражданам России следить за сообщениями министерства в связи с ситуацией в Украине.

Об этом заявил директор Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, планирует ли ДСКЦ публиковать специальные предупреждения для собирающихся в Украину россиян на фоне высокого уровня напряженности, Горлач отметил, что министерство "всегда рекомендует в таких ситуациях, как это было и во время событий в Казахстан, следить за сообщениями ДСКЦ".

"Конечно провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов в Украине", - подчеркнул он.

При этом дипломат отметил, что рекомендации западных стран своим гражданам покинуть Украину, являются спекуляциями и искусственным нагнетанием напряженности.

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