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Новости Война
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МИД РФ рекомендует гражданам России следить за сообщениями в связи с ситуацией в Украине

МИД РФ рекомендует гражданам России следить за сообщениями в связи с ситуацией в Украине

МИД РФ рекомендует гражданам России следить за сообщениями министерства в связи с ситуацией в Украине.

Об этом заявил директор Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос, планирует ли ДСКЦ публиковать специальные предупреждения для собирающихся в Украину россиян на фоне высокого уровня напряженности, Горлач отметил, что министерство "всегда рекомендует в таких ситуациях, как это было и во время событий в Казахстан, следить за сообщениями ДСКЦ".

"Конечно провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов в Украине", - подчеркнул он.

При этом дипломат отметил, что рекомендации западных стран своим гражданам покинуть Украину, являются спекуляциями и искусственным нагнетанием напряженности.

Также читайте: МИД РФ оптимизирует штаты представительств в Украине из-за опасений провокаций, - Захарова

Автор: 

МИД РФ (1665) россия (95388)


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Топ комментарии
+15
https://ibigdan.livejournal.com/27984257.html Генії комунікації

Спробую пояснити, що мене так невимовно курвить у тактиці комунікації нашої війни, що її обрала влада.

Я трішки знаю настрої, що там зараз панують. Наша влада щиро ображена на західних партнерів, які обрали тактику максимального розголошення усіх військових приготувань довкола нашої країни. Бо ж це відлякує інвесторів. Ну ж бо ми ж ще не впевнені, чи буде напад, чи не буде, а інвестори вже йдуть.

Справа навіть не в тому, що важливіше - інвестиції чи переконання світу в агресивних намірах Росії (на мою думку - друге неспівставно важливіше, але я упереджений). На секундочку спробую поставити себе на місце влади, і уявити, що інвестори все ж важливіше.

Що ж я б робив, якби так вважав? Як би я запобігав втечі інвесторів?

А от в цей момент слід уявити себе вже інвестором.

Я інвестор. Я вкладаю гроші в бізнеси на території України. І тут мені CNN розповідає, що там ось-ось війна. Що б мене, як інвестора, переконало не йти і не забирати?

Президент, що з нервовим сміхом каже, що нічого такого серйозного, наша розвідка нічого не каже, у нас шашлики за планом?

Чи президент, який виходить і каже: так у нас орда на кордонах. Ми привели війська у максимальну готовність, в нас сотні тисяч резервістів, в нас чітке розуміння, що це битва за майбутнє нашої держави, з поміччю сил небесних та Північноатлантичного альянсу ми цілком здатні розбити усі ті війська, що зараз стоять на кордоні.

От що більше переконує в тому, що не слід тікати? Що додає впевненості? Перший чи другий варіант?

От мені здається, що другий.

А президентові здається, що перший. Тому по другому варіанту в нас працює не він, а Залужний - і добре хоч це.

В цьому наша з президентом незгода. Можливо, це просто різний досвід.

Можливо, просто я як журналіст, і він як актор, звикли працювати на різні аудиторії.

https://www.facebook.com/100000306321536/posts/5069299009756926/ Victor Tregubov
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14.02.2022 14:11
+14
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14.02.2022 14:13
+8
Ой, я вас умоляю... З яких пір москальня шкодувала людей (навіть своїх)?
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14.02.2022 14:07
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https://charter97.org/ru/news/2022/2/14/454654/ Forbes: Русские батальоны уязвимы
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14.02.2022 14:07 Ответить
заявления пресс-алкаше московской хфедерации стоит читать как: "наши актёры с большой вероятностью могут устроить провокации"
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14.02.2022 14:50 Ответить
Ой, я вас умоляю... З яких пір москальня шкодувала людей (навіть своїх)?
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14.02.2022 14:07 Ответить
а чтобы создать условия для истерик потом.. типа "споймали кацапа в трцусиках и распяли на заборе.. а мы же предупреждали о провокациях!"
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14.02.2022 14:10 Ответить
пусть посольство РФ посоветует гражданам России повесить

бейджики: "Я из России"
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14.02.2022 14:27 Ответить
А гражданам Украины он ничего не хочет сказать?...

Зеленский опроверг заявления посла Украины в Лондоне о "гибкости" Киева в отношении вступления в NATO



Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал в интервью BBC, что Киев может проявить гибкость и отказаться от вступления в NATO, если это поможет избежать военного конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова дипломата и подчеркнул, что Киев не рассматривает такую возможность. Зеленский также призвал посла прояснить свое заявление.
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14.02.2022 14:08 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27984257.html Генії комунікації

Спробую пояснити, що мене так невимовно курвить у тактиці комунікації нашої війни, що її обрала влада.

Я трішки знаю настрої, що там зараз панують. Наша влада щиро ображена на західних партнерів, які обрали тактику максимального розголошення усіх військових приготувань довкола нашої країни. Бо ж це відлякує інвесторів. Ну ж бо ми ж ще не впевнені, чи буде напад, чи не буде, а інвестори вже йдуть.

Справа навіть не в тому, що важливіше - інвестиції чи переконання світу в агресивних намірах Росії (на мою думку - друге неспівставно важливіше, але я упереджений). На секундочку спробую поставити себе на місце влади, і уявити, що інвестори все ж важливіше.

Що ж я б робив, якби так вважав? Як би я запобігав втечі інвесторів?

А от в цей момент слід уявити себе вже інвестором.

Я інвестор. Я вкладаю гроші в бізнеси на території України. І тут мені CNN розповідає, що там ось-ось війна. Що б мене, як інвестора, переконало не йти і не забирати?

Президент, що з нервовим сміхом каже, що нічого такого серйозного, наша розвідка нічого не каже, у нас шашлики за планом?

Чи президент, який виходить і каже: так у нас орда на кордонах. Ми привели війська у максимальну готовність, в нас сотні тисяч резервістів, в нас чітке розуміння, що це битва за майбутнє нашої держави, з поміччю сил небесних та Північноатлантичного альянсу ми цілком здатні розбити усі ті війська, що зараз стоять на кордоні.

От що більше переконує в тому, що не слід тікати? Що додає впевненості? Перший чи другий варіант?

От мені здається, що другий.

А президентові здається, що перший. Тому по другому варіанту в нас працює не він, а Залужний - і добре хоч це.

В цьому наша з президентом незгода. Можливо, це просто різний досвід.

Можливо, просто я як журналіст, і він як актор, звикли працювати на різні аудиторії.

https://www.facebook.com/100000306321536/posts/5069299009756926/ Victor Tregubov
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14.02.2022 14:11 Ответить
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14.02.2022 14:12 Ответить
как всегда - пустили ЗЕ-льоного шептуна "Мы не хотим в НАТО"
 для проверки политического обоняния украинцев

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14.02.2022 14:32 Ответить
я не самый большой гений пиара, но рассуждаю ровно как и автор поста.
Бесило сначала молчание Зели а потом полное отрицание происходящего.
потом сказал - таки да, есть проблема.
Ну какого?
скажи - да, есть проблема, серьезная, спасибо ВСУ и союзникам, все на контроле.
и это стимулировало бы больше союзников помогать в том числе.
а не обижать тех кто хоть как-то помогает.
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14.02.2022 14:29 Ответить
Наверно ты умнее всех и знаешь, как поступать и что говорить в такой ситуации.
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14.02.2022 14:54 Ответить
Ну вот, также как Зеля говорит.
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14.02.2022 14:09 Ответить
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14.02.2022 14:11 Ответить
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14.02.2022 14:42 Ответить
Лапатнікі-сідітє в радной говєні,нєхрєн шастать в Україну,здєсь нє там,здєсь вам нє ради...
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14.02.2022 14:11 Ответить
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14.02.2022 14:13 Ответить
Цензор, ну и накуя такое делать? Название новости СОВЕРШЕННО не соответствует её содержанию. К чему этот бестолковый паникёрский хайп?
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14.02.2022 14:16 Ответить
Імовірний такий сценарій.Дума признає ДНР_ЛНР,а потім включає їх в склад РФ.Росія попереждує Україну за кілька днів про анексію Донбасу в старих кордонах,включно з Маріуполем і т.д. і тим самим як би дає можливість відступити або іншими словами дизертирувати.Потім знищує ракетним вогнем техніку,склади,військові локаціі.Наш опір Росія сприймає як війну і йде далі на Київ.
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14.02.2022 14:18 Ответить
ну дальше может и не пойдут, но и мне как украинцу жаль будет и той территории Луганской и Донецкой областей, которые они могут оккупировать дополнительно...
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14.02.2022 14:31 Ответить
признание Луганды с возможной эскалацией это
"Овчинка выделки не стоит" -
санкции получат убойные, как за большую войну
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14.02.2022 14:37 Ответить
Мы им с 2014 года "рекомендуем" пойти от сюда нах@й, чёт как-то не доходит...
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14.02.2022 14:18 Ответить
"з боку автономних а́кторів в Україні" это он про величайшего?
ну про автономность конечно сомневаюсь а в остальном - таки да
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14.02.2022 14:18 Ответить
Всі забули про головне : зараз як ніколи важливо провести обшуки в фашистській " церкві" Гуні Московського на наявність запасів зброї для ворожих диверсантів , місцевих ків і прочих рабіновичів .
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14.02.2022 14:21 Ответить
Стежити на Українській Мові!!
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14.02.2022 14:31 Ответить
Проговорилися. Казахстан був репетицією?
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14.02.2022 14:31 Ответить
Та блин. Это очередной вброс. Рашке глубоко и всемерно посрать на своих граждан. А на граждан, сваливших в другие страны посрать в сто раз больше. Они рассматриваются как нацпредатели и должны (по мнению рашкованского мида) страдать по определению. И тут вдруг такая трогательная забота.
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14.02.2022 14:42 Ответить
"Поворотов, стопов нет, следите за руками."
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14.02.2022 15:43 Ответить
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14.02.2022 16:05 Ответить
 
 