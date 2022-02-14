МИД РФ рекомендует гражданам России следить за сообщениями в связи с ситуацией в Украине
МИД РФ рекомендует гражданам России следить за сообщениями министерства в связи с ситуацией в Украине.
Об этом заявил директор Департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Отвечая на вопрос, планирует ли ДСКЦ публиковать специальные предупреждения для собирающихся в Украину россиян на фоне высокого уровня напряженности, Горлач отметил, что министерство "всегда рекомендует в таких ситуациях, как это было и во время событий в Казахстан, следить за сообщениями ДСКЦ".
"Конечно провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов в Украине", - подчеркнул он.
При этом дипломат отметил, что рекомендации западных стран своим гражданам покинуть Украину, являются спекуляциями и искусственным нагнетанием напряженности.
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бейджики: "Я из России"
Зеленский опроверг заявления посла Украины в Лондоне о "гибкости" Киева в отношении вступления в NATO
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал в интервью BBC, что Киев может проявить гибкость и отказаться от вступления в NATO, если это поможет избежать военного конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова дипломата и подчеркнул, что Киев не рассматривает такую возможность. Зеленский также призвал посла прояснить свое заявление.
Спробую пояснити, що мене так невимовно курвить у тактиці комунікації нашої війни, що її обрала влада.
Я трішки знаю настрої, що там зараз панують. Наша влада щиро ображена на західних партнерів, які обрали тактику максимального розголошення усіх військових приготувань довкола нашої країни. Бо ж це відлякує інвесторів. Ну ж бо ми ж ще не впевнені, чи буде напад, чи не буде, а інвестори вже йдуть.
Справа навіть не в тому, що важливіше - інвестиції чи переконання світу в агресивних намірах Росії (на мою думку - друге неспівставно важливіше, але я упереджений). На секундочку спробую поставити себе на місце влади, і уявити, що інвестори все ж важливіше.
Що ж я б робив, якби так вважав? Як би я запобігав втечі інвесторів?
А от в цей момент слід уявити себе вже інвестором.
Я інвестор. Я вкладаю гроші в бізнеси на території України. І тут мені CNN розповідає, що там ось-ось війна. Що б мене, як інвестора, переконало не йти і не забирати?
Президент, що з нервовим сміхом каже, що нічого такого серйозного, наша розвідка нічого не каже, у нас шашлики за планом?
Чи президент, який виходить і каже: так у нас орда на кордонах. Ми привели війська у максимальну готовність, в нас сотні тисяч резервістів, в нас чітке розуміння, що це битва за майбутнє нашої держави, з поміччю сил небесних та Північноатлантичного альянсу ми цілком здатні розбити усі ті війська, що зараз стоять на кордоні.
От що більше переконує в тому, що не слід тікати? Що додає впевненості? Перший чи другий варіант?
От мені здається, що другий.
А президентові здається, що перший. Тому по другому варіанту в нас працює не він, а Залужний - і добре хоч це.
В цьому наша з президентом незгода. Можливо, це просто різний досвід.
Можливо, просто я як журналіст, і він як актор, звикли працювати на різні аудиторії.
https://www.facebook.com/100000306321536/posts/5069299009756926/ Victor Tregubov
для проверки политического обоняния украинцев
Бесило сначала молчание Зели а потом полное отрицание происходящего.
потом сказал - таки да, есть проблема.
Ну какого?
скажи - да, есть проблема, серьезная, спасибо ВСУ и союзникам, все на контроле.
и это стимулировало бы больше союзников помогать в том числе.
а не обижать тех кто хоть как-то помогает.
"Овчинка выделки не стоит" -
санкции получат убойные, как за большую войну
ну про автономность конечно сомневаюсь а в остальном - таки да