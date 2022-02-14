РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5252 посетителя онлайн
Новости
42 584 210

Двое этнических греков погибли в Гранитном от рук украинских военных, - МИД Греции

Двое этнических греков погибли в Гранитном от рук украинских военных, - МИД Греции

МИД Греции заявил о необходимости защиты греческой общины в Украине после гибели двух этнических греков и ранения еще двоих в селе Гранитное Донецкой области - по словам министерства, убийство совершили украинские военные.

Заявление в связи с произошедшим ночью 13 февраля инцидентом министерство обнародовало в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Европейскую правду".

"Выражаем глубочайшее сожаление в связи с внезапной смертью двух экспатриантов и серьезных ранений еще двоих в селе Гранитное, расположенном вблизи линии столкновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - идет речь в заявлении.

Далее утверждается, что по имеющимся доказательствам "исполнителями двойного убийства являются три военнослужащих украинской армии, которые по незначительной причине связались с вышеуказанными экспатриантами".

Министр иностранных дел Никос Дендиас планирует провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, "чтобы вновь подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".

Накануне полиция Донецкой области заявила, что задержала двух мужчин из-за стрельбы в Гранитном. Стрельба произошла 13 февраля около 00:45 ночи на территории кафе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе в Донецкой области: два человека погибли, еще двое ранены

В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между посетителями неизвестные стали стрелять из оружия. По вызову сразу прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и "скорая".

Правоохранители задержали двоих мужчин, полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие. По этому факту начато уголовное производство по статьям об умышленном убийстве двух или более лиц по хулиганским мотивам, о покушении на умышленное убийство и о хулиганстве.

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Автор: 

Греция (723) смерть (9214) Донецкая область (9535)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+154
Загиблих етнічних українців згадати ніхто не хоче?
показать весь комментарий
14.02.2022 14:12
+97
Кацапською провокацією тхне
показать весь комментарий
14.02.2022 14:14
+56
Греків багацько воювало на стороні дирляндії. Не виключено, що якесь ватне гівно, почало качати "права" а в наших не витримали нерви в цей складний час
показать весь комментарий
14.02.2022 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Нет в приазовьи никаких греков.Это они сами себя так называют.По факту они греко-татары.При этом вся культура ,как впрочим и кухня,у них татарская.Но главное не в этом.Главное,что эти люди даже в жизни,в большенстве своем,очень мерзкии.Жадные,подленькии,хитрые.И та ки да,Украину эти твари люто ненавидят и любят парашку.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:29 Ответить
А какого х уя они там делали эти *** нные греки , за сепаров бегали ! , туда им и дорога ****** сам !
показать весь комментарий
14.02.2022 16:33 Ответить
Навряд чи їх убили за національність. Тим більше вони і греками то себе не вважають. Вата. Місцева дурнуВАТА.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:34 Ответить
***** шастать
показать весь комментарий
14.02.2022 16:37 Ответить
Сто процентов что погибшии сами провоцировали и оскорбляли военных которых они люто ненавидят.Если раньше они побаивались и потому помалкивали,то с приходом зеленых в открытую озвучивают свою любовь к порашки и ненавесть к Украине.С каждым днем эта ватная мразь ведет себя все наглее.И никого,ни СБУ ни МВД,это не интересует.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:39 Ответить
зараз немає в Україні греків, поляків чи гагаузів чи навіть українців. А є ті хто з Україною а хто з ****** і сепарами.
показать весь комментарий
14.02.2022 16:53 Ответить
ВСУшников необходимо отметить наградами за меткую стрельбу!
показать весь комментарий
14.02.2022 17:55 Ответить
Геноцид, млять...
показать весь комментарий
14.02.2022 21:23 Ответить
Понять, простить и отпустить,
По мнению многих, убийцы -герои? Или все таки провести следствие?
показать весь комментарий
15.02.2022 00:42 Ответить
Произошла стрельба между полицейскими и военными а кто здесь греков оскорбляет, если кто смелый давайте свои координаты я за греков отвечу
показать весь комментарий
15.02.2022 11:42 Ответить
Страница 3 из 3
 
 