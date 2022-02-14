Кондратюк о заявлении Пристайко: Нужно вернуться к практике согласования Радой назначения послов Украины за границей

Вадим Пристайко и МИД Украины должны объяснить слова посла в Лондоне о возможном отказе от членства в НАТО.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке вице-спикер Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу интервью Би Би Си посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который заявляет, что Украина может отказаться от курса на членство в НАТО. Считаю, что МИД должен объяснить слова посла Украины в Лондоне. И посол должен дать дополнительные объяснения. Не полемизируя со сказанным, хочу подчеркнуть, что Верховная Рада Украины является единственным органом законодательной власти Украины, определяющей основы внутренней и внешней политики, а также реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", - заявила Кондратюк.

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"А знаете, что самое досадное? 9 августа прошлого года коллега г-на Пристайко Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что вопрос о возможности присоединения к НАТО "уже решен в принципе". Об этом она сказала в интервью Би Би Си Ньюз Украина", – добавила вице-спикер.

"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе", - сказала Симмонс.

"Такие два разные интервью Би Би Си!" - отметила Кондратюк

"Считаю, что нам следует вернуться к практике согласования с Верховной Радой Украины назначения послов Украины за рубежом. Они обязательно должны проходить процедуру в Комитете по иностранным делам. Надо вносить изменения в Закон о дипломатической службе. Помню, что в прошлом созыве парламента именно на этой норме закона настаивал в комитете зарубежных дел Борис Тарасюк! Так назначаются и увольняются послы в большинстве стран развитой демократии", - резюмировала Кондратюк.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.