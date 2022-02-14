Кондратюк о заявлении Пристайко: Нужно вернуться к практике согласования Радой назначения послов Украины за границей
Вадим Пристайко и МИД Украины должны объяснить слова посла в Лондоне о возможном отказе от членства в НАТО.
Об этом написала на своей странице в Фейсбуке вице-спикер Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.
"По поводу интервью Би Би Си посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который заявляет, что Украина может отказаться от курса на членство в НАТО. Считаю, что МИД должен объяснить слова посла Украины в Лондоне. И посол должен дать дополнительные объяснения. Не полемизируя со сказанным, хочу подчеркнуть, что Верховная Рада Украины является единственным органом законодательной власти Украины, определяющей основы внутренней и внешней политики, а также реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", - заявила Кондратюк.
"А знаете, что самое досадное? 9 августа прошлого года коллега г-на Пристайко Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что вопрос о возможности присоединения к НАТО "уже решен в принципе". Об этом она сказала в интервью Би Би Си Ньюз Украина", – добавила вице-спикер.
"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе", - сказала Симмонс.
"Такие два разные интервью Би Би Си!" - отметила Кондратюк
"Считаю, что нам следует вернуться к практике согласования с Верховной Радой Украины назначения послов Украины за рубежом. Они обязательно должны проходить процедуру в Комитете по иностранным делам. Надо вносить изменения в Закон о дипломатической службе. Помню, что в прошлом созыве парламента именно на этой норме закона настаивал в комитете зарубежных дел Борис Тарасюк! Так назначаются и увольняются послы в большинстве стран развитой демократии", - резюмировала Кондратюк.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.
Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".
Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тому і виконує потрібні тому інфовкиди нерахуючись з інтересами держави
Возможно был брошен согласованный пробный шар на реакцию украинцев .
ПОтому , как известная поговорка давно гласит "Зеленскому закон не писан" Один только вопрос: чем думали те, кто его выбрал ?
Всі даже на найвищому рівні роблять все щоб прикрити дупу цьому викидишу та залишити його на посаді.І так у всіх сферах діяльності в Україні.Кругова порука.
дристайко, гнида бреше...ось що воно сказало дослiвно...
https://youtu.be/XpKSEEHHac4
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!