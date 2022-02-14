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Кондратюк о заявлении Пристайко: Нужно вернуться к практике согласования Радой назначения послов Украины за границей

Кондратюк о заявлении Пристайко: Нужно вернуться к практике согласования Радой назначения послов Украины за границей

Вадим Пристайко и МИД Украины должны объяснить слова посла в Лондоне о возможном отказе от членства в НАТО.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке вице-спикер Елена Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу интервью Би Би Си посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, который заявляет, что Украина может отказаться от курса на членство в НАТО. Считаю, что МИД должен объяснить слова посла Украины в Лондоне. И посол должен дать дополнительные объяснения. Не полемизируя со сказанным, хочу подчеркнуть, что Верховная Рада Украины является единственным органом законодательной власти Украины, определяющей основы внутренней и внешней политики, а также реализацию стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", - заявила Кондратюк.

Также смотрите: Если завтра Пристайко еще будет в Лондоне, значит отказ от НАТО - это позиция Зеленского, - Порошенко. ВИДЕО

"А знаете, что самое досадное? 9 августа прошлого года коллега г-на Пристайко Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что вопрос о возможности присоединения к НАТО "уже решен в принципе". Об этом она сказала в интервью Би Би Си Ньюз Украина", – добавила вице-спикер.

"Ясно, что государства НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться к НАТО. Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе", - сказала Симмонс.

"Такие два разные интервью Би Би Си!" - отметила Кондратюк

"Считаю, что нам следует вернуться к практике согласования с Верховной Радой Украины назначения послов Украины за рубежом. Они обязательно должны проходить процедуру в Комитете по иностранным делам. Надо вносить изменения в Закон о дипломатической службе. Помню, что в прошлом созыве парламента именно на этой норме закона настаивал в комитете зарубежных дел Борис Тарасюк! Так назначаются и увольняются послы в большинстве стран развитой демократии", - резюмировала Кондратюк.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.

Автор: 

ВР (29229) посол (1795) членство в НАТО (1506) Пристайко Вадим (500) Кондратюк Елена (82)


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Топ комментарии
+29
Думаю Пристайко безславно завершив свою кар"єру дипломата. Але життя продовжується - можна спробувати стати манікюрщиком, фотографом, собачим цирюльніком або доставляти піцу, ну чи суші. Варіантів - безліч.
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14.02.2022 14:39
+19
Зеленський несе повну відповідальність за цього Пристайка.
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14.02.2022 14:40
+16
Він повинен бути відкликаний і звільнений, НЕГАЙНО. І нехай при цьому пресі скаже що то була його власна думка, не грайте з вогнем.
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14.02.2022 14:43
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згоден. а то що це за діла що посол відповідає лише перед презиком і йому лише забов'язаний.
тому і виконує потрібні тому інфовкиди нерахуючись з інтересами держави
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14.02.2022 14:38 Ответить
Зеленський несе повну відповідальність за цього Пристайка.
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14.02.2022 14:40 Ответить
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14.02.2022 14:39 Ответить
Думаю Пристайко безславно завершив свою кар"єру дипломата. Але життя продовжується - можна спробувати стати манікюрщиком, фотографом, собачим цирюльніком або доставляти піцу, ну чи суші. Варіантів - безліч.
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14.02.2022 14:39 Ответить
Ніхто його не звільнить. При владі такі ж ідіоти, як він.
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14.02.2022 14:41 Ответить
_Они системно действуют против интересов Украины потому что предатели и враги, а не потому что просто идиоты. Дурачок.
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14.02.2022 14:53 Ответить
Ви правильно кажете, тому треба повертати в салони краси та фотостудії слуг народу, а врховного главвелосипедиста - в квартал, де йому і місце. Правда після тюрми, бо буба накосячив років на 15. І ще, мало не забув - конфіскація награбованого. Крапка.
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14.02.2022 14:56 Ответить
Було б добре, щоб спочатку відсидів.
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14.02.2022 14:42 Ответить
роль этого ослв, - бросить в воду камень данный ему презиком, а параша будет наблюдать за кругами расходящимися от него и использовать инфу от волн в своих целях.
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14.02.2022 14:42 Ответить
Пристайко обдристався
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14.02.2022 14:42 Ответить
Він повинен бути відкликаний і звільнений, НЕГАЙНО. І нехай при цьому пресі скаже що то була його власна думка, не грайте з вогнем.
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14.02.2022 14:43 Ответить
Неплохо было бы вообще перестать допускать к власти долбо(ОЙ)бов...
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14.02.2022 14:44 Ответить
Он не долбодятел. Пристайко озвучил то, что ему сказали озвучить
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14.02.2022 16:57 Ответить
Хуже "обычного идиота", может быть только "исполнительный идиот" выполняющий указания "инициативного идиота"...
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14.02.2022 18:24 Ответить
Але перед цим обов"язково відкликати пристайк і в цей же день його зваільнити з МЗС без права в майбутньому обіймати навіть посаду гардеробника у відомстві. А його справу передати до контррозвідувального підрозділу відповідної служби. На відміну від цього покидька посол А.Мельник рве німців на друзки. І щось мені підказує що він їх таки дотисне. Ні дня без посилення тиску на заївшихся корумпованих бюргерів.
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14.02.2022 14:48 Ответить
та уже ВСЬО. гамно полетіло на вентилятор
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14.02.2022 14:52 Ответить
і не просто так. А за чималі російські гроші. стільки, щоб вистачило до пенсії після звільнення.
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14.02.2022 14:53 Ответить
Не тот уровень у Пристайко ,чтобы необдуманно такое ляпнуть .
Возможно был брошен согласованный пробный шар на реакцию украинцев .
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14.02.2022 15:04 Ответить
Батько Пристайко гебіст савєцкого розливу, відставка з замісника голови СБУ відбулася одразу ж після Майдану у 2004 році
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14.02.2022 15:06 Ответить
А батько Кулеби ще зараз посол у Вірменії -країни учасниці ОДКБ, а до цього був послом у Казахстані - й вони обоє не повинні одночасно виконувати свої обов"язки у МЗС одночасно - ПОРУШЕННЯ ЗАКОНУ
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14.02.2022 15:09 Ответить
Ну тут кому,шо ближе.НАТО стоит на защите свобод и демократии.А ОДКБ защищает диктаторские режимы и возглавляемых их психопатов.По-моему Украина уже выбрала,що ей ближе.
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14.02.2022 15:07 Ответить
задача дерьмака-зеленского обрубить вект ори движения Украины на запад... А парламент ... А что такое парламент для зеленского ? То же самое , что для зеленского и закон..и Конституция...
ПОтому , как известная поговорка давно гласит "Зеленскому закон не писан" Один только вопрос: чем думали те, кто его выбрал ?
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14.02.2022 15:16 Ответить
Ну вот что вы прислали... Нему клован дал команду. И все.теперь смотря на реакцию народа, прокатит или нет.
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14.02.2022 15:21 Ответить
не треба при3начати на посади дураків а 3е дураків тим більше
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14.02.2022 15:33 Ответить
Та ви не говоріть що робити в майбутньому а про теперішнього урода.Чому ще не відізваний,чому не висказано що його чекає за порушення норм Конституції України.
Всі даже на найвищому рівні роблять все щоб прикрити дупу цьому викидишу та залишити його на посаді.І так у всіх сферах діяльності в Україні.Кругова порука.
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14.02.2022 16:27 Ответить

дристайко, гнида бреше...ось що воно сказало дослiвно...

https://youtu.be/XpKSEEHHac4
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14.02.2022 20:41 Ответить
Курс на НАТО у нас закреплён в Конституции - это стало одним из главных достижений президентства Порошенко. 300 голосов за его отмену зелёное стадо не наберёт никогда.
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!
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14.02.2022 23:44 Ответить
 
 