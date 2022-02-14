"Суспільне" просит ГПСУ проверить предоставленную командой Alina Pash справку о пересечении границы с Крымом
В связи с полученной информацией от граждан о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обращается в ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".
"Суспільне" не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе "Евровидение" с победительницей Национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов.
Напомним, ранее активист и видеоблогер Сергей Стерненко сообщил, что Alina Pash, занявшая первое место в Нацотборе Евровидения-2022, подделала справку от пограничников о пересечении границы с оккупированным Крымом в августе 2015 года со стороны Украины.
По его словам, 13 февраля представители Alina Pash опубликовали документ от пограничной службы, поскольку правилам Евровидения запрещается участие исполнителей, незаконно посещавших оккупированный Крым: "Из собственных источников как в ГПСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта.
По информации блогера, 11 августа 2015 года Alina Pash покинула территорию Украины авиарейсом "Киев-Москва", а обратно вернулась рейсом "Домодедово (Москва)-Киев" 14 августа. В то время как в Крыму певица находилась 12 августа.
Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины.
В то же время Общественный вещатель сообщил, что у него нет доказательств нарушения финалисткой Национального отбора на Евровидение-2022 Alina Pash правил отбора.
"Суспільне" проанализировало ряд обвинений: публичных и поступивших в обращениях граждан. Информация, которая приводится в качестве доказательства нарушения требований Нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины. Вещатель руководствуется исключительно законом Украины и презумпцией невиновности, пока не доказано обратное.
Согласно Правилам национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидение-2022, участник отбора гарантирует, что не выступал в РФ и на оккупированных территориях после 15.03.2014 - не осуществлял концертную деятельность, выступления, участие в каких-либо публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих выступлений(я) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после Нацотбора до даты финала Евровидения-2022 включительно.
Те артисты, которые не соответствуют Правилам национального отбора, не могли быть приняты к участию в отборе.
Ранее "Суспільне" уже обращалось в Государственную пограничную службу Украины, однако получило отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Alina Pash в Нацотборе.
Участница Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы проходило со стороны Украины. Общественный вещатель получил от команды участницы документ о пересечении границы с Крымом со стороны Украины от ГЦОСИ Государственной пограничной службы Украины.
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https://myrotvorets.center/criminal/pash-alina-ivanovna/
А співає неначе щіра українка, курва!
https://tabloid.pravda.com.ua/scandal/6208b4cd3ea5a/
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед" ,
https://focus.ua/static/storage/thumbs/740x/c/83/14cc491d-e05e44a2c63868cd758475f6e3db483c.png виступ в Горлівці для терористів
є вiдeо вeдучiй у шляпцi дe Паш сама розказує як вона сдала у Москвi у лiтак в Крим i що вони там в Криму на вeсiллi були.
Мені не змінити минуле, але Я хочу вплинути на майбутнє. Мені хочеться сказати всьому світу про Нас, про те, що Ми чимало століть є фронтиром, муром і вартовими Європи і Світу. Що Ми однією рукою сіємо, будуємо і ростимо покоління, а іншою боронимо.
Маємо честь і взагалі абсолютно все, аби й надалі бути незалежною, вільною, прогресивною, зі своєю думкою, культурою, традиціями та смаком УКРАЇНОЮ!
Все те, що бушує зараз довкола Національного Відбору відкоментую так: Ви мені не вороги, так само як і Я Вам. В такий час Нам потрібно єднатись, а не шукати у мені злу відьму.
На всі питання які турбували моїх земляків щодо виступів і подорожей у країну агресора Я вже відповіла у багатьох інтерв'ю. Не вірте жовтій пресі, яка розповсюджує про мене недостовірну інформацію.
Я ПРО УКРАЇНУ, Я ЗА УКРАЇНУ, Я ЧАСТИНА УКРАЇНИ".
https://www.instagram.com/p/CZ6itxWsKcv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d80e29dd-cb8c-4e41-965a-f49ecab94b22
Українці ще лишились, чи одна жи2 з малоросами?
https://youtu.be/sgeD84Dlpxo?t=94
https://www.facebook.com/johnsmith4enko?__cft__%5b0%5d=AZUk9qHi5ZPKCrUGSeLEk6bSqgA4-mlg36PWxsjD_cRO3CBYowbyleqVfhaQOSOQeEt1H6ESZTwwMSBS8LTgr_HX8BCC-M7LyLRmSYeK-Aa3L9xLgtGfWN-7KRcvAu2kig0&__tn__=-UC%2CP-R Джон Сміт
Національний відбір на Євробачення-2022 і розверзлися небеса, і тони лайна полилися вниз. Ображені виконавці записують відоси про фальсифікацію, інші про засилля фолк-музики і "що тепер - ми всі маємо фолк записувати?".
Національний відбір і всі 3 перших місця - етнік. Тотальна перемога українського традиційного над всіма іншими стилями.
І ось це ключове. Українська пісня нарешті підняла голову після десятків років принижень. Після введення квот розірвала нафіг всю цю недолугу російську поп-культуру, яка в нас чомусь вважалася якісною і непереможною. А от тепер ще виконавці з англомовними піснями пролетіли, як фанера, на фоні українського етніка. Це дуже добре.
А ще - дівчата знову порвали хлопців. ГоА, Джамала, Аліна Паш - по вокалу зе бест. Я вокал люблю і вважаю його найважливішою частиною пісні, тому попри симпатії в сторону Вельбоя і попри серйозні недоліки пісні-переможця, все ж згодний з вибором суддів. Думаю, Аліна Паш зробила потужніший виступ і "Тіні забутих предків" має всі шанси на перемогу на Євробаченні. Однозначна заявка на успіх.
Мені більше за всіх сподобався пацанчик з села. Сила Села це бімба. В цьому є стержень. Є самобутність і посил цьому світу. Нажаль, сама пісня не найпотужніша, і вокал не найсильніший, але хлопцю всього 21 рік, бажаю йому наступного року просто написати в цій стилістиці щось крутіше і потужніше, і впевнений: він порве усіх.
Взагалі, багатьом таким, як він, не треба слухати всіх цих лохів, які прикидаються столічнимі режисерами, які йому в виступ напхають "дорослих фішок" і цим вб'ють Силу Села. Коли в людині є зірка, нікого слухати не треба, бо вони не зірки. Данилко ні на кого не рівнявся, а пер зі своїм закосом під колхоз і реально всіх порвав на Євробаченні. Бажаю того самого і Вельбою. Він правильний, приємний пацан зі стержнем, який не соромиться свого села і несе його слухачам. Це достойне лише поваги.
Калуш. Мені пісня сподобалася і тема про маму гарна, але по вокалу сильніша Аліна Паш. Крім того від виступу віддавало провінційністю, який намагалися подати за фішку, але я не повірив. Потім, автор влаштував за лаштунками скандал, і я підтвердився в своїх висновках.
Але провінційністю віддавало від всіх учасників. Окрім хлопця з села, ха-ха. Він як раз виглядав самобутньо, чітко і з посилом. А от всі інші таки відгонили провінцією, включно з переможницею, яка в свій виступ напхала всього на світі. Тут тобі і політичний підтекст, і відомий заголовок, і репчик, і кукурікання, і вставки англійською. Це проблема невпевненості в своєму багажі. Та її виступ, не дивлячись на кон'юнктурність, класний. В ньому є власне обличчя, і що важливо, мощА.
Так що нехай переможе. В букмекерів вона вже злетіла на друге місце.
Взагалі, передивився іноземців, і все вище легко можна сказати про виступи майже всіх країн Евросоюзу, які в більшості взагалі не мають свого стилю і вже давно залетіли на орбіту до американського стилю. От ті виконавці в нас, яких судді відсіяли, це вся та параша, що пролетить на 10-30 місцях цього року.
А так непогані Іспанія, Італія, Хорватія.
Іспанія прикольна. Око радує. Але це Дженіфер Лопес попагранде. Як на мене, вчорашній день.
Італія і Ізраїль їдуть з блакитним коханням. Такое... Але італійці пісню мають дорослішу і зрілу. Зрілішу, я б сказав, за весь цей конкурс. У італійців школа крута, вони завжди класні.
Багато переглядів у Чехії. We Are Domi - Lights Off. Годна, англомовна попса. Безлика, тому на конкурсі не виграє, але слухати - норм.
Мені дуже сподобалася Естонія, Stefan - 'Hope'. Але я просто люблю ковбойсько-кантрі стилістику. У виконавця при цьому потужне виконання, в пісні є енергія.
Все інше або провінційщина, або аж занадто пісенний конкурс Великобританії - не відрізнити англомовні пісні одна від одної.
Євробачення це культурна подія. А культурна міжнародна подія це політична подія. Це те зараз, а ще боксери, що нас представляє світу.
І там зараз тенденція на національний колорит.
Коли Європа явно перебуває під впливом американської і англомовної культури, що багатьох в Європі напружує, і пісні різних країн схожі одна на одну, Україна тут явно зі своїм обличчям. При чому, коли Україна робить ставку саме на національний багаж, це обличчя виглядає дуже достойно. При чому достойно навіть на фоні найкращої англомовної музики. Коли ж всілякі Куйки їздили з англомовними піснями, то виглядали вони непогано, принижувати не буду, але середнячок серед середнячків це заява про себе світу так собі.
Школі нашої пісні - 400 років. Цей фундамент довів власну силу на практиці. Навіть статистично: 4 українські пісні на колориті зайняли на Євробаченні або вищі, або близькі до найкращих місця. А от англомовна попса українських виконавців - погубилися десь там після 7-10 місць. На цей багаж просто треба нанизувати теми і стилі, і рвати конкурентів, які не мають виразного власного стилю.
А вестися на туфту, що це "сільське" або "плаксиве" не треба. Це розповідають наші конкуренти і вороги, бо на нашому фоні їхнє тринци-бринци просто убожество.
Негри в Америці не парились, що в них джаз і реп це музика рабів. А латиноамириканські країни не паряться, що сальса і бачата це "танець простолюдинів". Всі вони з цим йшли в світ і цим його завоювали.
Просто для ілюстрації, як якийсь іноземець в інтернеті з трьома переглядами плаче, слухаючи переможницю нашого відбору: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fuy7eWnpuhBk%3Ft%3D265%26fbclid%3DIwAR2vLU3w4oBZR-jq5O9L9c748Yilo2QHJiCp_J62BVrCZ_w6iJsd_SB27j8&h=AT1Yug7fNLsB2MtPIRn7F3ppVIWLqB78T3UrEGtO80n3NoyYKfFrjjJbRnv2OvXRRYh_ZXRl2V0B-LB97gPUobw1DZGX4FrTOdHwftbvKfbNEnfG4gKN955-ALxwPaZG-aDu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GuUsfqusQrCsCI67MP5BDhJX3CNsQ20ZJJE7c32XpROmGjkVqCOWxSpA_cdijq2_6UGW3RL85O6GZq1IbZHNhEjcST3_rEadZMzhbUkk4jBrQEeXTPtW31-lShvcpnY_xpWxWgXK-wI2AEkw https://youtu.be/uy7eWnpuhBk?t=265
Або ще один: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FACzxTbEnOAA%3Ft%3D132%26fbclid%3DIwAR0Soud7s1ogp_ju8-XoYCmadpzHlDmnbfJWpBY8ZWZQt4Zj7aDbx0L2N_8&h=AT08dcP4UkHNWI6hMK_mczyuOpRcKm5U5TYLw4MczVbTlM6mNCL5eQP-v5LDpFGMRaXuC2_Typ_CIWMF4hweNJnUErYr5X7uTmrTrrI0d6LO1N4x2MYwgTM4dRoJj--2UAaw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GuUsfqusQrCsCI67MP5BDhJX3CNsQ20ZJJE7c32XpROmGjkVqCOWxSpA_cdijq2_6UGW3RL85O6GZq1IbZHNhEjcST3_rEadZMzhbUkk4jBrQEeXTPtW31-lShvcpnY_xpWxWgXK-wI2AEkw https://youtu.be/ACzxTbEnOAA?t=132
Це наша сила. Маємо нести її в світ.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2834535760176824