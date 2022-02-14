"Суспільне" просит ГПСУ проверить предоставленную командой Alina Pash справку о пересечении границы с Крымом

В связи с полученной информацией от граждан о возможном подлоге предоставленной справки о пересечении государственной границы с Крымом командой Alina Pash, Общественный вещатель обращается в ГПСУ и просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне".

"Суспільне" не будет подписывать соглашение об участии в международном песенном конкурсе "Евровидение" с победительницей Национального отбора до завершения проверки и выяснения фактов.

Напомним, ранее активист и видеоблогер Сергей Стерненко сообщил, что Alina Pash, занявшая первое место в Нацотборе Евровидения-2022, подделала справку от пограничников о пересечении границы с оккупированным Крымом в августе 2015 года со стороны Украины.

По его словам, 13 февраля представители Alina Pash опубликовали документ от пограничной службы, поскольку правилам Евровидения запрещается участие исполнителей, незаконно посещавших оккупированный Крым: "Из собственных источников как в ГПСУ, так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года, Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства-оккупанта.

По информации блогера, 11 августа 2015 года Alina Pash покинула территорию Украины авиарейсом "Киев-Москва", а обратно вернулась рейсом "Домодедово (Москва)-Киев" 14 августа. В то время как в Крыму певица находилась 12 августа.

Соответственно, по прибытии в Москву, воспользовавшись российскими авиалиниями, певица попала в оккупированный Крым, нарушив правила пересечения государственной границы Украины.

В то же время Общественный вещатель сообщил, что у него нет доказательств нарушения финалисткой Национального отбора на Евровидение-2022 Alina Pash правил отбора.

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"Суспільне" проанализировало ряд обвинений: публичных и поступивших в обращениях граждан. Информация, которая приводится в качестве доказательства нарушения требований Нацотбора, не содержит фактов и документов, подтверждающих нарушение финалисткой правил пересечения границы Украины. Вещатель руководствуется исключительно законом Украины и презумпцией невиновности, пока не доказано обратное.

Согласно Правилам национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидение-2022, участник отбора гарантирует, что не выступал в РФ и на оккупированных территориях после 15.03.2014 - не осуществлял концертную деятельность, выступления, участие в каких-либо публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора или на территории страны-агрессора, в Автономной Республике Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15.03.2014 и не планирует, не будет осуществлять анонсов соответствующих выступлений(я) как в период до и во время проведения отбора, так и в период после Нацотбора до даты финала Евровидения-2022 включительно.

Те артисты, которые не соответствуют Правилам национального отбора, не могли быть приняты к участию в отборе.

Ранее "Суспільне" уже обращалось в Государственную пограничную службу Украины, однако получило отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. Команда участницы предоставила справку, якобы полученную ею, что явилось основанием для продолжения участия Alina Pash в Нацотборе.

Участница Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы проходило со стороны Украины. Общественный вещатель получил от команды участницы документ о пересечении границы с Крымом со стороны Украины от ГЦОСИ Государственной пограничной службы Украины.