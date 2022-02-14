Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Хрениным: Вижу положительный сигнал и первый шаг к сотрудничеству

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Цель диалога – снять стресс и не допустить эскалации отношений. Мы обсудили актуальные вопросы и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Вижу в этом положительный сигнал и первый шаг к сотрудничеству", – говорится в сообщении.

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