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Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Хрениным: Вижу положительный сигнал и первый шаг к сотрудничеству

Резников провел телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Хрениным: Вижу положительный сигнал и первый шаг к сотрудничеству

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным.

Об этом глава Минобороны сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся телефонный разговор с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Цель диалога – снять стресс и не допустить эскалации отношений. Мы обсудили актуальные вопросы и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Вижу в этом положительный сигнал и первый шаг к сотрудничеству", – говорится в сообщении.

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Автор: 

Беларусь (7888) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+31
бессмысленный разговор - он напрямую подчиняется генштабу рсфср
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14.02.2022 14:42
+26
"Співпраці"? Ну-ну..
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14.02.2022 14:42
+12
Ага, типа какой-то там "глава минабароны" Беларуси там шо-то решает...
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14.02.2022 14:46
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"Співпраці"? Ну-ну..
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14.02.2022 14:42 Ответить
Думаю кацапи промацують шляхи відповзання через підданих бульбофюрера.
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14.02.2022 14:51 Ответить
Бєлоруси будуть першими наступати. Резніков має підготувати наші дороги для танків, щоб не було як в Ростовькій області.
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14.02.2022 15:59 Ответить
бессмысленный разговор - он напрямую подчиняется генштабу рсфср
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14.02.2022 14:42 Ответить
Резніков ?
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14.02.2022 15:59 Ответить
Позитивний сигнал: відмова від НАТО та Західного напрямку! Поздоровляю 73% бидла! Але ж "Тільки не Порошенко"
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14.02.2022 14:42 Ответить
Правільной дарогой ідьотє таваріщі 73відсоткові...((
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14.02.2022 14:46 Ответить
Какая ***** видмова вид нато, паникер ты дебильный?
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14.02.2022 16:38 Ответить
73% бидло, новий сезон слуги дивишся?! І там все добре?! Тупі овочі
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14.02.2022 16:41 Ответить
Ты давай по фактам, курс на НАТО в Конституции прописан. А зеленые шавки могут много чего говорить.
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14.02.2022 17:43 Ответить
Співпраця?!!!))) дристайкін метеоризм був не випадковим...
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14.02.2022 14:44 Ответить
Бєєєєєєє Хренін сказав шо хуже не будет бєєєєєє, голосовал па пріколу не за зеленского а проті парашенка бєєєєєєє, бєєєєєє НАТО не надо бєєєєєє.
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14.02.2022 14:44 Ответить
Там не о чем говорить, потому что их мнение не будет учтено. Если россияне начнут наступление с территории Беларуси, то беларусская армия что - будет воевать с ними, чтобы остановить? Ну передадут ноту протеста.
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14.02.2022 14:45 Ответить
якого протесту, бульбофюрер вже показав, що готовий на все
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14.02.2022 14:46 Ответить
Яка нота пратєста?))) споживай помірно...
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14.02.2022 14:48 Ответить
типу він там шось рішає))
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14.02.2022 14:45 Ответить
Розмовляли державною мовою Російської Федерації?
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14.02.2022 14:45 Ответить
два мудака побалакали по телефону.

Пояснюю. Від них нічого не залежить.
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14.02.2022 14:46 Ответить
Залежить стан доріг під час наступу.
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14.02.2022 16:02 Ответить
Пакт еще не подписали?
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14.02.2022 14:46 Ответить
Ага, типа какой-то там "глава минабароны" Беларуси там шо-то решает...
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14.02.2022 14:46 Ответить
Невже Білорусь самостійна в прийняті рішень ? говорили ні про що.
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14.02.2022 14:46 Ответить
Протріть Ваші окуляри,Пане Рєзніков !Думайте !
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14.02.2022 14:46 Ответить
ЇМ думати заборонено, бо порохоботами стануть...
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14.02.2022 14:48 Ответить
Він не думає а виконує наказ!
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14.02.2022 16:03 Ответить
https://ibb.co/9TGF3fq
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14.02.2022 14:48 Ответить
Мы все ближе к развязке этой пьесы... Пристайко , Резников!
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14.02.2022 14:49 Ответить
это трагифарс... Нынешнее дурачья, в силу Даннинга-Клюгера, думает, что оно умнее януковичей =)
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14.02.2022 14:54 Ответить
поговорил с марионеткой марионетки. сомневаюсь что этого Хренова уполномочили передать, мол, мы еще пару дней побыкуем и будем сворачиваться, а вы ну прост сделайте вид шо оченьочень испугались
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14.02.2022 14:50 Ответить
І за ради цього жалюгідного непорозуміння ми маємо об'єднуватися...?)))
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14.02.2022 14:53 Ответить
Цього бажає Зеля. Він буде просити допомоги НКТАД.
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14.02.2022 15:55 Ответить
http://prntscr.com/26vlnp8
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14.02.2022 14:54 Ответить
Згідно п. 4 Меморандуму 5.12.1994р про гарантії безпеки Україні США, В. Британія та РФ згідно зобов'язань заключного акту НБСЄ домагаються негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання Україні допомоги, якщо та їх потребує. Питання, чому наші представники при ООН не вимагають цього? Що вони там роблять? Вони туристи?
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14.02.2022 14:54 Ответить
У них оклади мізерні тому підробляють в макдональдзі)))
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14.02.2022 15:00 Ответить
Якби не зарубали виробництво, то по Прип'яті на Київському морю могли патрулювати бронекатери "Гюрза". Знову заглядання в очі Х-ла через організм Хреніна
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14.02.2022 15:05 Ответить
Это второй "великий успіх" после телефонного разговора зели с бацькой по вагнеровцам...
Опыт показывает: можно верить каждому слову каждой из сторон.
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14.02.2022 15:12 Ответить
нашли союзничков, мама дорогая...., неужели в Украине стали верить на слово прокацапским хвойдам...., хотя от зеленых всего можно ожидать...
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14.02.2022 15:14 Ответить
Муж моей сестры служит в армии Беларуси. Военнослужащие Беларуси, точнее военнослужащие БССР, находятся в полях и ждут команды на переход государственной границы Украины и на начало боевых действий против Украины. Задачи поставлены.
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14.02.2022 15:16 Ответить
да как то пох.. что у них там поставленно.... на перегной так на перегной... а наша задача отправить все ихнее войско оккупантов грузом 200. Тут все и подохнут они. Сами приперлись на чужую землю, то и получат.
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14.02.2022 16:04 Ответить
не нужно их отправлять. Они там станут героями. А так пропал как в омуте и все. Возвращать нужно калек. Без рук, без ног. Что бы обузой для семьи и для государства стали.
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14.02.2022 18:22 Ответить
хорошее дело не назовут ни Хрениным, ни Лениным
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14.02.2022 15:21 Ответить
Никогда ,никогда не верьте русским!!! Пока что они за одно!! Послушайте Джохара Дудаева и Бориса Немцова!!! А поговорить можно, чего не поговорить!!
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14.02.2022 15:22 Ответить
А что вообще уже решают белорусы.Мокшане хотят обрюхатят а хотят и бросят.А вы свой выбор ЗАКОННО сделали при референдуме а все действия сейчас противозаконны по вашему же выбору.Да и никаких решений принимать не в состоянии,вы кацапы.
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14.02.2022 15:28 Ответить
знали Лукашенка?
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14.02.2022 15:47 Ответить
Надо укреплять меры взаимного доверия.
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14.02.2022 15:51 Ответить
Яка ще співпраця с Белоруссієй ?
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14.02.2022 15:52 Ответить
Я спитав у ясеня, я спитав у Хреніна... Карти таро? Гадання на кавовій гущі? Навіщо робити з себе посміховисько?
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14.02.2022 16:32 Ответить
В очах нічого не побачив?
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14.02.2022 17:00 Ответить
Вже наміністрував Армією.Кажуть був непоганим адвокатом.Опустився до чего изволіте перед клоуном наркоманом.Стид і ганьба.
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06.05.2022 01:45 Ответить
цікаво...
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06.05.2022 10:29 Ответить
 
 