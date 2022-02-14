Госпогранслужба о закрытии въезда для мужчин-граждан РФ: "Пограничники четко руководствуются нормами законодательства"

Пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующими пересечение государственной границы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя сообщение о том, что Украина 10 февраля временно закрыла въезд для всех мужчин-граждан РФ призывного возраста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы. Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то из-за ограничений. Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, направляясь в нашу страну, должны соблюдать условия въезда", - сказал Демченко.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин-граждан РФ призывного возраста. Ограничения введены неофициально на неопределенный срок.

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