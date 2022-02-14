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Госпогранслужба о закрытии въезда для мужчин-граждан РФ: "Пограничники четко руководствуются нормами законодательства"

Госпогранслужба о закрытии въезда для мужчин-граждан РФ:

Пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующими пересечение государственной границы.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, комментируя сообщение о том, что Украина 10 февраля временно закрыла въезд для всех мужчин-граждан РФ призывного возраста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пограничники четко руководствуются нормами законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы. Ежедневно десятки иностранцев по разным причинам получают отказ во въезде в Украину: кто-то из-за превышения срока пребывания в нашей стране, кто-то из-за запрета въезда, кто-то не может подтвердить цель своего путешествия, кто-то не имеет надлежащих для этого документов, а кто-то из-за ограничений. Конечно, среди иностранцев есть и граждане РФ, которые, направляясь в нашу страну, должны соблюдать условия въезда", - сказал Демченко.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что Украина закрыла 10 февраля въезд для всех мужчин-граждан РФ призывного возраста. Ограничения введены неофициально на неопределенный срок.

Также читайте: Украина закрыла въезд для всех мужчин-граждан РФ призывного возраста, - Бутусов

Автор: 

Госпогранслужба (6385) граница (5260) россия (95393) Демченко Андрей (279)


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Звісно, серед іноземців є і громадяни РФ, які, прямуючи до нашої країни, мають дотримуватися умов в'їзду", - сказав Демченко.

Демченко ще один зрадник.
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14.02.2022 14:43 Ответить
Но могут действовать они не прямиком, Шасть в купе, и притвориться мужиком. А сама наложит тола под корсет… Ты проверяй, какого пола твой сосед!!(с)
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14.02.2022 14:49 Ответить
от блін у всіх кацапських диверсантів якраз квитки були куплені на завтра...
Наше мудре керівництво знову всіх врятувало.
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14.02.2022 14:54 Ответить
Смутило слово "тимчасово" и ... то что решение запоздало на 8-м лет.
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14.02.2022 15:18 Ответить
Закрыть границу полностью !Никому ни туда ни сюда .Хватит !
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14.02.2022 15:30 Ответить
Интересно, почему никто не собирается закрывать счета украинских стратегических объектов (Киевводоканал, Управляющие компании киевским коммунальным жилищным фондом) в российском Альфа-банке?
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14.02.2022 15:33 Ответить
Это надо было делать еще весной 2014 года. Все на кого- то оглядываемся.. За восемь лет можно было и ров с крокодилами построить
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14.02.2022 16:17 Ответить
Да есть на раше вполне себе крепенькие пацаны лет 60-70! Они тоже бед натворить могут.
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14.02.2022 16:33 Ответить
 
 