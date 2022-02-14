Глава Минобороны Беларуси Хренин заверил в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории РБ, - Резников

Министры обороны Украины и Беларуси обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Резников проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений "Заметіль - 2022", подчеркнув их оборонительный характер.

"С целью укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений "Заметіль - 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решительность – 2022"", – говорится в сообщении.

Министры также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства.

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"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству", - подчеркнул Резников.