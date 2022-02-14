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Новости Война
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Глава Минобороны Беларуси Хренин заверил в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории РБ, - Резников

Глава Минобороны Беларуси Хренин заверил в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории РБ, - Резников

Министры обороны Украины и Беларуси обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Резников проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений "Заметіль - 2022", подчеркнув их оборонительный характер.

"С целью укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений "Заметіль - 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решительность – 2022"", – говорится в сообщении.

Министры также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства.

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"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству", - подчеркнул Резников.

Автор: 

Беларусь (7888) Минобороны (9296) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+15
рєзніков ти еталонний зебіл! кацапам не можна вірити, НІКОЛИ!!!!!!

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14.02.2022 14:51
+13
Фу,, Слава Богу, можна спати спокійно.
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14.02.2022 14:48
+11
Вспоминается старый анекдот:
Идет мужик и видит на лавочке сидит чел, а рядом с ним огромная собака.
- Извините, ваша собака не кусается?
- Нет.
Мужик спокойно проходит мимо и в это время собака хватает его за ногу
- ***** мужик, ты же сказал, что твоя собака не кусается!
- А кто тебе сказал, что это моя собака?
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14.02.2022 14:56
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Фу,, Слава Богу, можна спати спокійно.
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14.02.2022 14:48 Ответить
Но сало нужно перепрятать.
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14.02.2022 14:49 Ответить
По 3 рази в день переховуємо...
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14.02.2022 14:54 Ответить
Не все і в мокшів так чудово. МО парашії відзвітувало, що на озброєнні десантних військ поступлять ЗРК ближньої дії Сосна. Перші екземпляри поступлять у 2024 році. Розробка ЗРК Сосна розпочалася у ...2005 році. Зараз в них 500 ЗРК Стріла -10. у ЗСУ їх 300.
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14.02.2022 14:57 Ответить
И кулемет смазать)
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14.02.2022 15:15 Ответить
І мінувати кордон з півночі - Україна - не Вейшнорія.
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14.02.2022 14:53 Ответить
Ну так! Бульбашу та ще й з прізвищем Хрєнін вірити точно можна! 😊
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14.02.2022 15:22 Ответить
Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец.
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14.02.2022 14:48 Ответить
Хренін запевнив у відсутності ризиків і загроз для України з території РБ,

потім дивлюся на фото цього мудака.... )))) сміюсь.
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14.02.2022 14:49 Ответить
Нєт нікакіх основаній нє довєрять етому достойному гражданіну.
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14.02.2022 14:49 Ответить
*** НЕ ВІРЮ!!!
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14.02.2022 14:49 Ответить
Чому?)) а "вдруг"?)
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14.02.2022 14:51 Ответить
Поки там бал правлять кацапи, а лука лакействує віри немає і бути не може. Це від лукавого. Тим більше від хрєніна. ХРЄНІН!!!!
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14.02.2022 14:52 Ответить
Во. лазаря запели, до осанны - не далеко..
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14.02.2022 14:50 Ответить
Які чесні очі!
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14.02.2022 14:54 Ответить
Сообщение пресс-службы


14.02.2022

Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся «болевые точки», а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе.

Во время разговора Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом. Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины.

Глава военного ведомства Украины Алексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия.

В заключении телефонного разговора Виктор Хренин подчеркнул, что Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко неоднократно заявлял: «Важная задача - не потерять братский народ Украины. Все поправимо - экономика, товарооборот, дипломатические отношения. Духовная связь наших народов не должна дать трещину. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами».

Министры обсудили проведение мероприятий подготовки Вооруженных Сил. И выразили уверенность, что данные мероприятия не несут угроз безопасности братским странам.

Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия.

Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе.
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14.02.2022 14:57 Ответить
Это просто какая-то таралентность, как грят кацапы, к транспарентности.
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14.02.2022 14:59 Ответить
рєзніков ти еталонний зебіл! кацапам не можна вірити, НІКОЛИ!!!!!!

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14.02.2022 14:51 Ответить
Давайте ще запитаємо якусь прибиральницю, чи дозволяє вона Пуйлу атакувати чи ні?.
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14.02.2022 14:51 Ответить
це десь рядом
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14.02.2022 14:54 Ответить
😆
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14.02.2022 14:52 Ответить
Помню как один деятель в 90х руку давал на отсечение, что девальвации рубля не будет. А на следующий день и рубль рухнул и руки на месте.
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14.02.2022 14:52 Ответить
Я знаю цього дєятєля. Я тобі працював в Москві і мав право на відпустку. Я працював на державному підприємстві. Отримав зарплату, дали премію, ще дещо і я купив близько штуки баксів, новий телевізор за майже 600 доларів і т д. Обіцянку я чув в Москві і долар був по п'ять. Поки доїхав додому, поки налаштував телевізор пройшло діб три. Сиджу дивлюся телевізор і нічого не можу зрозуміти - якісь незрозумілі цифри на обмінниках - були двозначні, а тут чотири цифри. Ледве допер, що рубль впав майже в п'ять разів. Довелося звільнятися, бо стало невигідно працювати
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15.02.2022 00:51 Ответить
Вот ізь зісь хрєннікоффф, і з чим його їдять 🤔🧐😁
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14.02.2022 14:52 Ответить
Мне одному уже его только фамилия не понравилась?)
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14.02.2022 14:52 Ответить
нашого рєзніков і що, завжди рожева краватка і шкарпетки в тон труселям(((
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14.02.2022 15:08 Ответить
Дійсно, неблагозвучне прізвище. Дехто міняє, наприклад, батько Петралексіїча поміняв своє неблагозвучне Вальцман на Порошенко
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14.02.2022 16:14 Ответить
Хотілося б уточнити, ми шо, вже визнаємо уряд БР на чолі з лукашенком?
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14.02.2022 14:53 Ответить
ну дурень же звонить кудись. правда куди. головне щось перднути аби не мовчки
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14.02.2022 14:55 Ответить
А шо этот Хренин может помешать *****?

Лука уже не субъект политики. Все решения за БССР теперь принимаются в Кремле.
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14.02.2022 14:53 Ответить
Що "хрєнін" що "рєзнік(ов) - брехня фундамент кожного із них...
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14.02.2022 14:54 Ответить
Ми вірим
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14.02.2022 14:54 Ответить
Резникав - ПНХ!
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14.02.2022 14:54 Ответить
А фух!!! ВСЁ РАСХОДИМСЯ, НЕ МОГ РАНЬШЕ?
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14.02.2022 14:55 Ответить
Вспоминается старый анекдот:
Идет мужик и видит на лавочке сидит чел, а рядом с ним огромная собака.
- Извините, ваша собака не кусается?
- Нет.
Мужик спокойно проходит мимо и в это время собака хватает его за ногу
- ***** мужик, ты же сказал, что твоя собака не кусается!
- А кто тебе сказал, что это моя собака?
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14.02.2022 14:56 Ответить
А он сказал "Чесно-чесно"?
А то так не считается...
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14.02.2022 15:00 Ответить
резников идиот?
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14.02.2022 15:02 Ответить
якого Хреніна ми маємо в це повірити?Білорусія повністю під патронатоп Кремля
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14.02.2022 15:04 Ответить
лучьше пусть говорят дипломаты чем говорят пушки
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14.02.2022 15:07 Ответить
Фамилия подходящая. Пока азаренок рыгает в сторону Украины,защищая безумного луку--идите на хутина
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14.02.2022 15:09 Ответить
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14.02.2022 15:09 Ответить
Московии а также представителям её колоний нельзя верить
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14.02.2022 15:11 Ответить
бЯлорусы не могут уже гарантировать даже собственной "автономии" в составе РФ.. а уж что то гарантировать Украине тем более.
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14.02.2022 15:12 Ответить
А причем тут какой-то Хренин? Кто там министр обороны у Тихановской? Лукашенко же (и назначенные им министры) нелегитимный! Беспринципно и лицемерно, однако, члену демократического украинского правительства вести с такими переговоры.
Или очко заиграло?
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14.02.2022 15:12 Ответить
Нет у нее ни министра обороны, ни министра сельского хозяйства. Да и армии нет.
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14.02.2022 16:19 Ответить
Без слів...одні мати
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14.02.2022 15:15 Ответить
Ага!! Лукошенко тоже заявлял!!! Но поговорили и хорошо!!!
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14.02.2022 15:18 Ответить
заверять можно в чем угодно...другое дело можно ли этим заверениям доверять????
с кем поведешься от того и наберешься - а рашка разве хорошему своих вассалов может научить??
только как брехать в глаза и плевать на договоренности...
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14.02.2022 15:18 Ответить
Наивный ты человек Резник, ну шо ж тебе этот *********** на стол все карты выложит и откроет? Да у них там над каждым функционером контрик из кгб-фсб прилеплен, слушают не только телефон а и то как ты воздух сидя на очке портишь. И второе - а стоит ли звонить унижаться? О6 что тебе сват брат отец или соратник по кандидатам в НАТО? Какие то вы все прямо обосравшиеся… шо никогда в жизни с гопниками -хулиганами не встречались???
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14.02.2022 15:20 Ответить
А как же недавним слова Лукашенко,что Беларусь будет вместе с россией отражать нападение на Донбасс?
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14.02.2022 15:21 Ответить
Абсолютно рехнутый и окончательно бульбо-фюрер в эти дни подтвердил гарантированое наступление на нас и не раз---а теперь какой то хрен мелет противоположное из той же команды отмороженных. Это лишний раз доказывает окончательно---верить и близко не стоит. А наоборот контролировать таких железно. Уже один топор в спину нам прилетел в марте 14 г! Такие уроки усваивают с первого раза и навсегда.
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14.02.2022 15:21 Ответить
Только последний идиот может поверить в обещания и заверения фейкового, не легитимного ""министра обороны" оккупированной страны, а Беларусь именно оккупирована.
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14.02.2022 15:23 Ответить
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14.02.2022 15:25 Ответить
Що за хрень? Он никто и зовут его хренин. Как бункерный скажет, так и будет.
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14.02.2022 15:25 Ответить
Хреновое заверение ? ))
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14.02.2022 15:27 Ответить
Завтра таргану сеча в голову ішша вдарить, і риторика зміниться. Проходили.
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14.02.2022 15:27 Ответить
Резников!!я думал,что ты умный мужик, а ты такой же дебил как и зеленский!!Всем верите на слово, а у границ Украины уже более 140 тыс окупантов из россии и Беларуси!!
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14.02.2022 15:30 Ответить
Зараз би мужику з фамілією Хренін вірити на слово
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14.02.2022 15:30 Ответить
Резников лопнул пузырь, возомнил себя министром обороны Украины за день до начала катастрофической войны и вышел из игры. Шейм он ю, то есть ганьба!
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14.02.2022 15:31 Ответить
Краткое содержание беседы: Хренин - Резникову: Не сц... Солдат ребенка не обидит.
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14.02.2022 15:39 Ответить
рЄзніков також перетворився на блаЗЄня...
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14.02.2022 15:39 Ответить
Тоесть ота вся кацапская шобла - это "отсутствие рисков и угроз"? Что-то тут не так..
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14.02.2022 15:40 Ответить
Не вірю
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14.02.2022 15:47 Ответить
Хрэнін - здраднік народа Беларусі, які прысягаў народу, але ў 2020 годзе здрадзіў свой народ і аддаў на разарванне Лукашу. Веры яму няма.
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14.02.2022 15:52 Ответить
Мудрые слова мудрого министра обороны.
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14.02.2022 15:53 Ответить
Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь.- ризики для України з території Білорусії залежуть ні від "бульбенфюрера" ,ні від війскового статиста білоруського війска хреніна,а від рашистів.котрих в Білорусії дуже багато,Ранішній антидержавний понос"дристайка" продовжує єрунда від міністрв оборони .котрий вішає лапшу народу України,про "добрих сусідів сябрів" .котрі є лакеями рашистського окупанта України
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14.02.2022 15:54 Ответить
Ну прямо як з Вагнерівцями....
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14.02.2022 15:57 Ответить
Майже як у тому анекдоті - "Ти... повірив чуваку із призвіщем... Хрєнін?"
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14.02.2022 16:02 Ответить
Праворадикальний Nео@Neo_Right_UA·36 мин
"З метою зміцнення довіри", міністр оборони України Резніков запросив аташе з питань оборони Білорусі на наші навчання "Заметіль 2022".
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14.02.2022 16:04 Ответить
Як можна вірити людині з таким промовистим призвищем-Хрєнін...
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14.02.2022 16:10 Ответить
Тут, ясное дело, не от большой любви и дружбы, а по расчету разговор. С белорусом в папахе нужно было поговорить хотя бы с той точки зрения, что б "прощупать" его, послушать его тональность, почувствовать, где он недоговаривает, где дезу Украине впаривает, где паузу держит, где мягко стелет - раз уж они там реально порюханы с рашей. Я так скажу: такие звонки - это не про дружбу, а про "чувствовать дистанцию на ринге", чтоб предвидеть и быть готовым. И такое прощупывание, увы, тоже необходимо, раз уж мы - Украина - не исключаем пакости с северного направления.
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14.02.2022 16:10 Ответить
Предлагаю Резнику позвонить в Мордор и спросить шойгу а есть ли войска на в Донецке и Луганске. Если ответит нет, то можно спать спокойно, ведь тогда это внутренний конфликт.

Он ***лся наш Резников? Или может будем верить всему что конченый таракан несет или мзсная лошадь Мордора?
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14.02.2022 16:28 Ответить
Резникову, нужно не балаболить, а заниматься своей беременной женой.
И при этом близко не подходить к вопросам обороны.
С таксистами киевскими за стратегию поговорить можно)))
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14.02.2022 23:02 Ответить
 
 