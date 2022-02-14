Глава Минобороны Беларуси Хренин заверил в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории РБ, - Резников
Министры обороны Украины и Беларуси обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Резников проинформировал белорусского коллегу о ходе командно-штабных учений "Заметіль - 2022", подчеркнув их оборонительный характер.
"С целью укрепления взаимного доверия договорено о визите атташе по вопросам обороны Республики Беларусь в Украину на мероприятия учений "Заметіль - 2022", а также о визите атташе по вопросам обороны Украины в Республике Беларусь на мероприятия белорусско-российских учений "Союзная решительность – 2022"", – говорится в сообщении.
Министры также договорились о продолжении контактов для развития отношений в оборонной сфере в духе добрососедства.
"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Любые угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно. Виктор Геннадиевич также заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины с территории Республики Беларусь. Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и определили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как положительный сигнал и первый шаг к плодотворному сотрудничеству", - подчеркнул Резников.
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потім дивлюся на фото цього мудака.... )))) сміюсь.
14.02.2022
Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся «болевые точки», а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе.
Во время разговора Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом. Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины.
Глава военного ведомства Украины Алексей Резников выступил за возобновление сотрудничества между двумя странами, а также активизацию сотрудничества по вопросам безопасности и взаимного доверия.
В заключении телефонного разговора Виктор Хренин подчеркнул, что Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко неоднократно заявлял: «Важная задача - не потерять братский народ Украины. Все поправимо - экономика, товарооборот, дипломатические отношения. Духовная связь наших народов не должна дать трещину. И мы не можем допустить разрыва братских связей между народами».
Министры обсудили проведение мероприятий подготовки Вооруженных Сил. И выразили уверенность, что данные мероприятия не несут угроз безопасности братским странам.
Главы военных ведомств обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия.
Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе.
Лука уже не субъект политики. Все решения за БССР теперь принимаются в Кремле.
Идет мужик и видит на лавочке сидит чел, а рядом с ним огромная собака.
- Извините, ваша собака не кусается?
- Нет.
Мужик спокойно проходит мимо и в это время собака хватает его за ногу
- ***** мужик, ты же сказал, что твоя собака не кусается!
- А кто тебе сказал, что это моя собака?
А то так не считается...
Или очко заиграло?
с кем поведешься от того и наберешься - а рашка разве хорошему своих вассалов может научить??
только как брехать в глаза и плевать на договоренности...
"З метою зміцнення довіри", міністр оборони України Резніков запросив аташе з питань оборони Білорусі на наші навчання "Заметіль 2022".
Он ***лся наш Резников? Или может будем верить всему что конченый таракан несет или мзсная лошадь Мордора?
И при этом близко не подходить к вопросам обороны.
С таксистами киевскими за стратегию поговорить можно)))