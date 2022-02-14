Стефанчук о рассмотрении в Госдуме РФ "признания "ЛДНР": Рада готовит постановление о территориальной целостности Украины
Возможное голосование в Госдуме РФ о "признании ЛДНР" - это не первое и не последнее решение России, которое вызовет непонимание во всем мире.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, сказал в понедельник на брифинге спикер ВР Руслан Стефанчук.
"Что касается парламента Украины, я знаю, что готовится соответствующее постановление в парламенте Украины, которое еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР" к территориальной целостности Украины. Это постановление готовится, и я думаю, что до конца дня оно будет зарегистрировано. Мою личную позицию вы знаете - все, что признано ООН, - это территория Украины", - отметил он.
Стефанчук отметил, что сегодня на согласительном совете обсуждали вопрос, что парламент с президентом и правительством будут нарабатывать собственную государственную позицию по минским договоренностям.
Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.
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та ну что за дятлы, не "ЛНР" і "ДНР" а ОРДЛО должен говорить чиновник, ты ж сам уже таким образом признаешь эти квазиобразования, прав был жванецкий 95% населения тупые
Я - дебил и я не знаю как на это реагировать, что делать и что говорить.
ДБЛБЛД.