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Стефанчук о рассмотрении в Госдуме РФ "признания "ЛДНР": Рада готовит постановление о территориальной целостности Украины

Стефанчук о рассмотрении в Госдуме РФ

Возможное голосование в Госдуме РФ о "признании ЛДНР" - это не первое и не последнее решение России, которое вызовет непонимание во всем мире.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, сказал в понедельник на брифинге спикер ВР Руслан Стефанчук.

"Что касается парламента Украины, я знаю, что готовится соответствующее постановление в парламенте Украины, которое еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР" к территориальной целостности Украины. Это постановление готовится, и я думаю, что до конца дня оно будет зарегистрировано. Мою личную позицию вы знаете - все, что признано ООН, - это территория Украины", - отметил он.

Стефанчук отметил, что сегодня на согласительном совете обсуждали вопрос, что парламент с президентом и правительством будут нарабатывать собственную государственную позицию по минским договоренностям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ планирует рассмотреть на следующей неделе проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР"

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

Автор: 

ВР (29229) Госдума (1261) территориальная целостность (211) Стефанчук Руслан (650) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+13
РФ офіційно виходить з "Мінська-2"? Браво.
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14.02.2022 15:10
+7
а Рада може і не приготувати нічого , бо зешапіто порозбігалось по закордонах
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14.02.2022 15:14
+7
Бл@дский цирк. Зачем какая-то постанова, если есть ст. 2 Конституции Украины.
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14.02.2022 15:21
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РФ офіційно виходить з "Мінська-2"? Браво.
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14.02.2022 15:10 Ответить
І який толк від цієї постанови, потрібно розірвати дипломатичні відносини у разі визнання ЛДНР
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14.02.2022 15:12 Ответить
Рада готує"... ще тільки готує...завтра вже можливо війна..
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14.02.2022 15:13 Ответить
ну що вибрав мудрий наріт, то і збиратиметься))
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14.02.2022 15:19 Ответить
Війна вже 8ий рік йде, якщо ви не помітил
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14.02.2022 16:13 Ответить
а Рада може і не приготувати нічого , бо зешапіто порозбігалось по закордонах
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14.02.2022 15:14 Ответить
Офиційно це анексія,санкції передбачені чи тільки в разі вторгнення?
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14.02.2022 15:15 Ответить
належність територій так званих "ЛНР" і "ДНР"

та ну что за дятлы, не "ЛНР" і "ДНР" а ОРДЛО должен говорить чиновник, ты ж сам уже таким образом признаешь эти квазиобразования, прав был жванецкий 95% населения тупые
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14.02.2022 15:15 Ответить
тут редактору 8 років як горохом о стіну(
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14.02.2022 15:18 Ответить
50 млрд на армию вместо одной постановы? Ась?
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14.02.2022 15:17 Ответить
Бл@дский цирк. Зачем какая-то постанова, если есть ст. 2 Конституции Украины.
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14.02.2022 15:21 Ответить
Що є то є.Вони ту конституцію навіть не читали
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14.02.2022 16:13 Ответить
Перевожу выссер Стефанчука на человеческий:
Я - дебил и я не знаю как на это реагировать, что делать и что говорить.
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14.02.2022 15:21 Ответить
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14.02.2022 15:24 Ответить
Неправда ваша. Бо у них есть своя бояра.
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14.02.2022 15:34 Ответить
свої у них щи, хоч ### полощі 🤣
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14.02.2022 16:08 Ответить
Жорсткий візовий режим з рашкою, повний розрив дипломатичних відносин, перерізання всіх залізничних колій туди, перекопування доріг, воєнний режим у прикордонних територіях з відстрілом колаборантів, тюремні строки для тих, хто отримав раша-аусвайс -- нє? Будемо готувати постанову?

ДБЛБЛД.
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14.02.2022 15:25 Ответить
введення санкції вимагайте?чи чекаєте,шо ЗЄ сторгується з путіним?
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14.02.2022 15:28 Ответить
Це наслідки "кацапомовлення" і "паспортизації". Для початку Україна мала б внести в "військову доктрину" звільнення окупованих територій і заборонити кацапську мову в суспільному просторі, повністю закрити кордон з ***********, припинити будь яку торгівлю і постачання в ОРДЛО... Є лише два варіанти: 1) Починати звільняти свої території від сепаратистів та терористів не зважаючи на фінансиста тероризму - *********. Кацапи, до речі, зовсім не церемонились з Чечнею і вбили понад 600 000 осіб і оголошували це як "внутрішню справу" і "боротьбу з тероризмом". Але "янелох безяйцевий" на це не здатен. Тому 2) Формально відмовитись від окупованих територій , попередньо заручившись гарантією вступу в НАТО. І раптово для кацапів реалізувати цей план. В результаті кацапи отримають убитий в гівно Донбас і Крим, а ми можливість розвитку і відтак гарантії безпеки. І вже далі поступово розвалювати ********* всіма можливими засобами серед яких чільне місце має займати повна ізоляція придурків за "порєбріком".
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14.02.2022 15:32 Ответить
Для першого варіанту в нас замало сил , треба буде воювати не з сепаратистами і терористами ,а з регулярною рашистською армією ,а от другий варіант - саме те що потрібно Україні ,просто почекати ,коли великий друг Рашки- Китай не почне її поглинати , насамперед повернувши свої колишні территорії ( ******* Приморський ,Хабаровський край і Амурську область ) які Рашка анексувала в 1860 році , а для цього в Китаю , на відміну від України , сил більше ніж достатньо , бо китайська і рашистська армії -річ незрівнянна .
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14.02.2022 18:04 Ответить
Перший варіант потребує мужності. Другий терпіння. Терпіння протягом ще скількох років? Знову 300? Чи 100? Скільки? Але ж наслідки цього терпіння будуть створювати націю "тєрпіл". Не воїнів! А семе "тєрпіл". А це втрата поваги в усьому світі. Країна-жертва бо боїться чинити спротив? Хто ж таких поважатиме? У кацапів та прокацеплених ********* ОРДЛО є "материнська країна". І якщо цим зайдам в Україні погано то вони мають повернутися на свою материнську землю де їм буде добре. Але вони цього не роблять! Навпаки, "материнська країна" їх лапами загарбує сусідню країну. Звідси, Україна має розглядати всіх сепаратистів як окупантів та агресорів які представляють чужий етнос який прагне позбавити українців рідної землі. Звідси ми маємо їх вигнати за поребрик усіма доступними засобами. Якщо б це робили послідовно, відкрито і офіційно, а не гралися в навязану кацапам гру "там жє наші люди" то вже сьогодні кордони були б відновлені а кацапи втекли або загинули. Нас влаштовує абсолютно мертва земля на Донбасі більше ніж з живими на ній кацапами. Що стосується Китаю. Китай запросто поглине всю кацапію в якості декількох провінцій. Кацапським правителям не звикати - вони 400 років платили данину за право перетворювати власне населення на рабів. Ну зайдуть ще на одне коло. Воювати з Китаєм вони точно не стануть - нічим і ніким. І що в цьому випадку отримаємо ми? Той самий агресивний ********* тільки посилений Китаєм. Так що чекати того що Китай знищить ********* для нас смерті подібно. Якщо ми зараз не повернемось в Європу ми ризикуємо опинитись в азіатському рабстві. Від самої думки про це стає моторошно... Сподіваюсь в Європі це теж дехто розуміє.
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14.02.2022 18:35 Ответить
Стефанчук, и шо вы в этот проект особый статус лугандона и амнистию сепарам уже включили? Мне вот очень интересно будет наблюдать, как зельц вместе со слугами каломыйского, будут пытаться наколоть пересичных гоев и попытаются протянуть пропутинские решения по лугандону и нейтральный статус Украины. Вот смотрите земляки - недавняя заява нашего посла в Британии подтверждение курса зельца на примиренчество с рашкой…. Обкакались от страха наши косильщик и пацифисты….
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14.02.2022 15:49 Ответить
бумага ничего не решит, даже гербовая
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14.02.2022 15:50 Ответить
Чому не вимагаєте від США та Британії домагатися з боку Ради Безпеки ООН допомоги Україні? Чого чекаєте?
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14.02.2022 15:58 Ответить
Мнений много и вариантов тоже. Не терявши не найдём. Тем более в тупике мы--- а не все остальные в этой конфигурации мировой. Визовый режим и с бульбашами тоже, посольство убрать, только консульства, выходить во всех городах областных всем и требовать автоматического членства в НАТО, если подобное произойдёт.
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14.02.2022 16:35 Ответить
В цього Стефанчука не тільки пика, а мізки жиром запливли. Що ще хотіти від недолугого?
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14.02.2022 16:45 Ответить
А смысл нам каким-то постановлением подтверждать принадлежность Украине территорий ОРДЛО? Какая-то постанова будет иметь какое-то значение в данном вопросе?
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14.02.2022 17:36 Ответить
Це все Путлєрівські понти ,Госдума ніколи не визнає незалежність Лугандонії ,навпаки Рашка Мінським договорняками буде впихати Лугандонію до України .
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14.02.2022 17:49 Ответить
Какое постановление, придурки? Это в Конституции прописано.
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15.02.2022 13:39 Ответить
 
 