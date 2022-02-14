Стефанчук о рассмотрении в Госдуме РФ "признания "ЛДНР": Рада готовит постановление о территориальной целостности Украины

Возможное голосование в Госдуме РФ о "признании ЛДНР" - это не первое и не последнее решение России, которое вызовет непонимание во всем мире.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, сказал в понедельник на брифинге спикер ВР Руслан Стефанчук.

"Что касается парламента Украины, я знаю, что готовится соответствующее постановление в парламенте Украины, которое еще раз подчеркнет принадлежность территорий так называемых "ЛНР" и "ДНР" к территориальной целостности Украины. Это постановление готовится, и я думаю, что до конца дня оно будет зарегистрировано. Мою личную позицию вы знаете - все, что признано ООН, - это территория Украины", - отметил он.

Стефанчук отметил, что сегодня на согласительном совете обсуждали вопрос, что парламент с президентом и правительством будут нарабатывать собственную государственную позицию по минским договоренностям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ планирует рассмотреть на следующей неделе проект обращения к Путину о "признании "ЛДНР"

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.