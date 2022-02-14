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Стефанчук о совещании по ситуации с безопасностью с Даниловым: Нардепы должны иметь допуск к гостайне

Стефанчук о совещании по ситуации с безопасностью с Даниловым: Нардепы должны иметь допуск к гостайне

Закрытое совещание с участием руководства Верховной Рады, представителей депутатских фракций и групп под председательством Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова состоится в помещении СНБО.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, в понедельник на брифинге в Верховной Раде сообщил спикер Руслан Стефанчук.

"Оно будет проходить в соответствующем помещении, которое имеет обеспечение по требованиям распространения информации, составляющей государственную тайну", - отметил он.

Стефанчук подчеркнул, что на совещании должны присутствовать по одному представителю от фракции или группы.

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"Потому что некоторые уже шлют по 5-6. Такого не может быть. Это принцип паритетности", - отметил спикер и добавил, что еще одно требование к собравшимся – доступ к гостайне.

Он также рассказал, что когда созвали заседание глав фракций в субботу, где участники потребовали больше информации, оказалось, что мало кто из депутатов имеет допуск к гостайне.

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"Поэтому было внесено предложение: после того, как они оформят соответствующие разрешительные документы, смогут получить ту информацию, которая составляет государственную тайну. Верховная Рада и вчера, и сегодня создала все условия, чтобы желающие получили соответствующие допуски и доступы к государственной тайне. Честно говоря, после согласительного совета еще нет информации, кто из них обратился", - пояснил Стефанчук.

Автор: 

ВР (29229) гостайна (74) Данилов Алексей (1066) СНБО (4430) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+34
Які нардепи? Ківа, наприклад?))
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14.02.2022 15:16
+16
якщо там буде Єрмак, то можна і на дворі зібратись - утаємниченість буде ніяка
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14.02.2022 15:17
+13
опзж у повному складі.
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14.02.2022 15:18
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Які нардепи? Ківа, наприклад?))
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14.02.2022 15:16 Ответить
опзж у повному складі.
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14.02.2022 15:18 Ответить
Слуга народу у повному складі.
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14.02.2022 15:21 Ответить
Всі члени фракції ОПЖД повинні отримати посиленийи доступ. Ну и і слуга Шевченко.
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14.02.2022 15:20 Ответить
Депутати типу "ківі" давно мають допуск до держтаємниць України від... путіна !
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14.02.2022 15:23 Ответить
Или "Желудь".
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14.02.2022 16:02 Ответить
ага, щаз, хватит на ОПе кротовни во главе с верховным
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14.02.2022 15:16 Ответить
якщо там буде Єрмак, то можна і на дворі зібратись - утаємниченість буде ніяка
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14.02.2022 15:17 Ответить
Но не всі!
Давайте ще Ківу допустим до держ. таємниці.
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14.02.2022 15:17 Ответить
ківа вже має допуск, данілов мав на увазі Порошенка & Ko...
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14.02.2022 15:21 Ответить
Депути повинні знати що робиться.А не тільки команда Зе.
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14.02.2022 15:29 Ответить
І до розвідки всіх допускайте.
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14.02.2022 15:20 Ответить
усі цивільні особи, у т.ч. і вр повинні бути відсторонені з усіх посад, пов'язаних х забезпеченням обороноздатності. Який ще там допуск і голосування в смартфоні...
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14.02.2022 15:21 Ответить
Правильньій ход , во-первьіх , не будет базара . Во-вторьіх , легко определить источник утечки секретной информации. И не попиаришься ! 😜
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14.02.2022 15:22 Ответить
ОПаЗаЖопу? Ви ще Х...ло додайте до списку!
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14.02.2022 15:24 Ответить
Можете смело перестать пользоваться этим термином - "ДержТАЭМНИЦЯ"...
Можете называть это "ДержНОВОСТИ"...
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14.02.2022 15:28 Ответить
Ні , депутати повинні знати , як збирається захищатись влада від можливого вторгнення і завадити зраді України.
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14.02.2022 15:32 Ответить
Ну тоді слід визначитись, або готуємося захищатися, або слухаємо бред стефанчуків.
Там де починається війна немає місця демократіям, нажаль.
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14.02.2022 15:56 Ответить
Это хто?
кива, бойко, шуфрич и мураеф?
О даааа, это те ещё "захистуны"....
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14.02.2022 15:57 Ответить
Та та державна таємниця при такій влавді як шило в мішку, навіть секретарі і завгоспи допуск мають.
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14.02.2022 15:33 Ответить
кто то верит в тайны на сегодня .да ещё от дипутатов...? смешно...ну очень смешно...))как там поговрка есть...что знает один, то знают все...как то так что то...
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14.02.2022 15:34 Ответить
А ви секретарку блаЗЄнського, дружину ґоґіяшвілі, замість депутатів запросіть...
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14.02.2022 15:34 Ответить
Яка таємниця, коли є Королевська, Рабіновіч та ОПСЖ ?
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14.02.2022 15:36 Ответить
Оцих Зелених Йолопів назбирав отой телепень,що має псевдонів "разумков",а зараз грається в опазіціанєра.
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14.02.2022 15:36 Ответить
Ага, особливо таким як кива, габіновіч, мертвечук, мугаєв та іншій 3,14здоті з опєзєжє
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14.02.2022 15:36 Ответить
Щас! Кива и Новиков - носители гостайны? Разве что для передачи дезы за поребрик.
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14.02.2022 15:36 Ответить
Всі депутати??? Сьогодні депутат - завтра склав повноваження(читай вигнали!), і ШО? Рот зашити чи як?
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14.02.2022 15:53 Ответить
Чтобы потом депутаты ею торговали? Хороший "бизнес" предлагает.
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14.02.2022 15:55 Ответить
Ыыыы... будут петь на РНБО "вставай страна огромная"?
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14.02.2022 15:59 Ответить
Бойке - расскажите тайну, он сохранит!
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14.02.2022 16:00 Ответить
Бойко может и сохранит, он хоть упоротый,но за единую Украину. А вот товарищ Кива ,тот прямо из верховной рады будет звонить в кремль и докладывать.
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14.02.2022 16:03 Ответить
Если нардепов допустят к гостайне,то уборщица в кремле будет ее знать быстрее,чем многие наши министры.
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14.02.2022 16:01 Ответить
Так уже)у нас помощник депутата госдуры был зам министра МВД ,его жена,с квартала,сидит на всех секретных заседаниях и все они живут с главой ГУР
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14.02.2022 16:12 Ответить
Каналов и источников поставки разведданных не бывает.
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14.02.2022 16:14 Ответить
много
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14.02.2022 16:14 Ответить
Нееет,пусть тогда все знают !ну советник депутата госдуры знает же и весь 95й квартал тоже знает...
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14.02.2022 16:09 Ответить
Тепер хана держтаємниці...
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14.02.2022 16:11 Ответить
Давайте оформляйте быстренько. При оформлении допуска как раз психиатра надо пройти.
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14.02.2022 16:14 Ответить
А нардепи-опзжопери мають доступ до держтаємниці?? Тоді в нас фактично НЕМАЄ державної таємниці! Бо ці гниди одразу ж зіллють своїм кремлядським курваторам усе що почують на тій "закритій" нараді!🤬
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14.02.2022 16:15 Ответить
Какая тайна?! Сидит серкетутка Зеленского на Всех ТАЙНАХ , которую имеет засланный ФСБ козачок Гоблинидзе!!!
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14.02.2022 16:16 Ответить
Кремлівську зозулю юлю не забудьте запросити
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14.02.2022 16:17 Ответить
Может ещё и Рабиновичу дать?
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14.02.2022 16:25 Ответить
Свиня не догоняє мізки заплили...Депутат ВР повинен мати дозвіл до державної таємниці от якого чину інша справа.
А чи має доступ до держтаємниці бухгалтер 95 кварталу Літвінова чи її чоловік. і як контррозвідка на це відреагувала.
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14.02.2022 16:46 Ответить
Уточнення - Левченко а не Літвінова.
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14.02.2022 16:52 Ответить
З такими стефанчуками Україну зіллють ворогу швидше чим вагнерівців чи Ізоляцію….
але ж і рило нажерло воно он яке … просто сором …
Парламентсько-президентська Україна ….
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14.02.2022 17:17 Ответить
Т.е некто Стефанчук хочет, чтобы дембицыл Кива или Шевченко пес Лукобульбос, имел официальный допуск к гостайне??? Вы там все дембицылы.???
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14.02.2022 17:36 Ответить
 
 