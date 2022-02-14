Стефанчук о совещании по ситуации с безопасностью с Даниловым: Нардепы должны иметь допуск к гостайне
Закрытое совещание с участием руководства Верховной Рады, представителей депутатских фракций и групп под председательством Секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова состоится в помещении СНБО.
Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, в понедельник на брифинге в Верховной Раде сообщил спикер Руслан Стефанчук.
"Оно будет проходить в соответствующем помещении, которое имеет обеспечение по требованиям распространения информации, составляющей государственную тайну", - отметил он.
Стефанчук подчеркнул, что на совещании должны присутствовать по одному представителю от фракции или группы.
"Потому что некоторые уже шлют по 5-6. Такого не может быть. Это принцип паритетности", - отметил спикер и добавил, что еще одно требование к собравшимся – доступ к гостайне.
Он также рассказал, что когда созвали заседание глав фракций в субботу, где участники потребовали больше информации, оказалось, что мало кто из депутатов имеет допуск к гостайне.
"Поэтому было внесено предложение: после того, как они оформят соответствующие разрешительные документы, смогут получить ту информацию, которая составляет государственную тайну. Верховная Рада и вчера, и сегодня создала все условия, чтобы желающие получили соответствующие допуски и доступы к государственной тайне. Честно говоря, после согласительного совета еще нет информации, кто из них обратился", - пояснил Стефанчук.
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Давайте ще Ківу допустим до держ. таємниці.
Можете называть это "ДержНОВОСТИ"...
Там де починається війна немає місця демократіям, нажаль.
кива, бойко, шуфрич и мураеф?
О даааа, это те ещё "захистуны"....
А чи має доступ до держтаємниці бухгалтер 95 кварталу Літвінова чи її чоловік. і як контррозвідка на це відреагувала.
але ж і рило нажерло воно он яке … просто сором …
Парламентсько-президентська Україна ….