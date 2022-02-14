ОАСК рассмотрит иск Януковича о "незаконности" его отстранения от должности президента в день вероятного вторжения РФ, - Шабунин

Окружной админсуд Киева 16 февраля рассмотрит иск президента-беглеца Виктора Януковича о лишении его полномочий Верховной Радой.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"16-го февраля ОАСК рассмотрит иск Януковича о "незаконности" его отстранения от должности президента. Да, именно в день вероятного вторжения РФ (по сообщению СМИ). Напомню, что за все решения этого, извините, дерьма под названием "суд" персональное ответственность несет Владимир Зеленский. И, знаете, вполне вероятно, что суд иск Януковича удовлетворит", - говорится в сообщении.

Шабунин напомнил, что ОАСК открыл производство вопреки процессуальным срокам: по закону – максимум полгода, а прошло уже 8 лет, также ОАСК открыл производство вопреки юрисдикции: по общему правилу иски в Верховную Раду подсудны Верховному Суду.

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"Если, не дай Бог, любимый суд Зеленского таки восстановит Януковича в должности, то собираться, друзья, надо будет не под ОАСКом, а на Банковой. И действия, и мотивация Вовка (и его стаи) очевидны: они понимают, что осенью обновленный ВСП их уволит, а значит, НАБУ/САП/ВАКС их точно посадят, поэтому к тому времени им нужно: 1) сгенерировать максимально кэша, 2) гарантировать себе безопасность. П.2 реализовать возможно только с русскими, ведь где-либо НАБУ уже с осени их достанет", - подытожил глава ЦПК.