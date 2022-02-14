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ОАСК рассмотрит иск Януковича о "незаконности" его отстранения от должности президента в день вероятного вторжения РФ, - Шабунин

ОАСК рассмотрит иск Януковича о

Окружной админсуд Киева 16 февраля рассмотрит иск президента-беглеца Виктора Януковича о лишении его полномочий Верховной Радой.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"16-го февраля ОАСК рассмотрит иск Януковича о "незаконности" его отстранения от должности президента. Да, именно в день вероятного вторжения РФ (по сообщению СМИ). Напомню, что за все решения этого, извините, дерьма под названием "суд" персональное ответственность несет Владимир Зеленский. И, знаете, вполне вероятно, что суд иск Януковича удовлетворит", - говорится в сообщении.

Шабунин напомнил, что ОАСК открыл производство вопреки процессуальным срокам: по закону – максимум полгода, а прошло уже 8 лет, также ОАСК открыл производство вопреки юрисдикции: по общему правилу иски в Верховную Раду подсудны Верховному Суду.

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"Если, не дай Бог, любимый суд Зеленского таки восстановит Януковича в должности, то собираться, друзья, надо будет не под ОАСКом, а на Банковой. И действия, и мотивация Вовка (и его стаи) очевидны: они понимают, что осенью обновленный ВСП их уволит, а значит, НАБУ/САП/ВАКС их точно посадят, поэтому к тому времени им нужно: 1) сгенерировать максимально кэша, 2) гарантировать себе безопасность. П.2 реализовать возможно только с русскими, ведь где-либо НАБУ уже с осени их достанет", - подытожил глава ЦПК.

Автор: 

Янукович Виктор (30785) Шабунин Виталий (535) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+19
Давайте вже й перевірку законності Декларації про незалежність, чого вже там, повії у мантіях.
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14.02.2022 15:25
+12
Щас заявят что нужно оправдать Януковоща чтобынебылавайны
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14.02.2022 15:24
+11
Двовладдя. І Янукович звертається до Путіна ввести війська для відновлення його на посаді. Скоріше за все ,відеозвернення вже записане.
Писав це роки 2 тому.
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14.02.2022 15:26
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Щас заявят что нужно оправдать Януковоща чтобынебылавайны
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14.02.2022 15:24 Ответить
Идти на уступки и унижаться лишь бы не было войны это менталитет совкового быдла!!!
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14.02.2022 15:32 Ответить
Хотят овоща на царство? А оно до Киева доедет?
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14.02.2022 16:33 Ответить
СОВПАДЕНИЕ - НЕ ДУМАЮ 😈
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14.02.2022 15:50 Ответить
так пойди на дырку и подумай
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14.02.2022 15:53 Ответить
Давайте вже й перевірку законності Декларації про незалежність, чого вже там, повії у мантіях.
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14.02.2022 15:25 Ответить
Януковощ забудь. Ты б ещё лет через 10 подал бы
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14.02.2022 15:25 Ответить
Двовладдя. І Янукович звертається до Путіна ввести війська для відновлення його на посаді. Скоріше за все ,відеозвернення вже записане.
Писав це роки 2 тому.
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14.02.2022 15:26 Ответить
Але їм треба було до цього часу прибрати і прикрити Порошенка. Поки не вийшло.
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14.02.2022 15:27 Ответить
Так, цілком імовірний сценарій.

Яник може повернутися до Донецька і звідти москальська чума може знову, як і 100 років тому, почати розповзатися по Україні.
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14.02.2022 15:29 Ответить
Він засцить. Буде з РОстова і в ОДКБ вступать і підпише СРСР-2. Тому хто хоче війни , законність не потрібна.
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14.02.2022 15:31 Ответить
Ага. Сирійський сценарій і "громадянська війна".
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14.02.2022 15:40 Ответить
І афганський теж.
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14.02.2022 15:41 Ответить
Как просто живется идиотам
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14.02.2022 15:54 Ответить
А что ни судья ни прокуроры ни адвокаты не могут заболеть и перенести заседание так как они делают когда нужно сепара и убийцу отпустить?
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14.02.2022 15:26 Ответить
Допоки існує вовчий суд ОАСК,в цій краіні буде процвітати корупція ,олігархат і існує загроза державності.
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14.02.2022 15:27 Ответить
А яник нічим не гірший за зелень.
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14.02.2022 15:27 Ответить
Той хоч профффесор, а цей так... клован.
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14.02.2022 15:30 Ответить
И сивого хетьмана
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14.02.2022 15:54 Ответить
пішов на ***, виродок
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14.02.2022 15:55 Ответить
Петух мордовский
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14.02.2022 16:35 Ответить
весь этот окружной суд пора рассадить по камерам!
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14.02.2022 15:28 Ответить
а шо таке янукович? якесь насікоме?
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14.02.2022 15:29 Ответить
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14.02.2022 15:30 Ответить
ОАСК закрито, всі полеглі за Батьківщину у першому ешелоні оборони! Героям Слава!
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14.02.2022 15:32 Ответить
Та хай вже вертається. Кокнемо його раз-два і забудемо.
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14.02.2022 15:32 Ответить
Тобто є доба, щоб успіти розпустити ОАСК
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14.02.2022 15:33 Ответить
Всі судді цього суду вже давно в списку ворогів народу України. Введення військового стану призведе до їх фізичного винищення. Все що затвердили "зегенерати" на чолі з "янелохом" буде анульовано.
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14.02.2022 15:40 Ответить
Совпадение? Возможно.
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14.02.2022 15:33 Ответить
Нарушение подсудности 100%е основание доя отмены такого судебного решения тем же Верховным судом
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14.02.2022 15:35 Ответить
Ну ведь была же раньше чудеснейшая традиция - ВЕШАТЬ СУК НА ФОНАРНЫХ СТОЛБАХ...
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14.02.2022 15:36 Ответить
Так давай, вперед!
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14.02.2022 15:55 Ответить
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14.02.2022 15:36 Ответить
а этот всё никак не угомонится восьмой год....(( доживал бы старик свой небедный век...сколько там осталось.... на две три затяжки как говорится... хотя он такой живчик..... возможно там по московским пенькам продолжает ещё скакать...
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14.02.2022 15:36 Ответить
Его соседи для того и приютили, чтобы в нужный момент достать из рукава. Сам-то Янык, может и не против был бы выйти из этих игр, но кто ж ему даст?
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15.02.2022 08:52 Ответить
"Звання чи посаду" у чивокуні ніхто не відбирав, навіть ...
Фсі ''наступники і в ПОПуредники навіть на цьому і не наполягали...
Мріють про пенсію в Ростові??🤔
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14.02.2022 15:40 Ответить
ОПЗЖ тікає з України, а Шуфрич хоче щоб ЗСУ "не смикались" у разі атаки РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=LLGC2nz2Pwo
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14.02.2022 15:43 Ответить
А я ДУЖЕ ХОЧУ - шоб оте щуфріч гарненько "посмикалось" висячи на гілляці(поряд із іншими опзжоперами) перед тим як здохнути!
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14.02.2022 16:09 Ответить
Ой, дурне... так хоч живий, якщо повернеться, метртвий буде...
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14.02.2022 15:43 Ответить
а він що так що так вже не жилець - його час теж добігає - його і тримали саме для такої хоча і дитячої але вистави.....двох яєць на нього вистачить щоб зустрівся з Кобзоном та посчав розігрівати смолу для своїх патронів кремлівських...
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14.02.2022 15:47 Ответить
Зеля еще год назад обещался РАЗОГНАТЬ этот ОАСК!
Но, видимо, как обычно, кишка тонка, балабольство и вранье.
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14.02.2022 15:45 Ответить
а ще призначити керівника САП ще у 2021 році.
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14.02.2022 16:20 Ответить
Вчорашня заява Пристайка, завтрашній суд, і завтрашній розгляд визнання ЛДНР Росією.
Ланки однієї спецоперації, мета якої - виправдати війну і зняти відповідальність за неї.
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14.02.2022 15:45 Ответить
схоже на провокацію громадського протистояння, примушення людей вийти максимально на вулиці.. питання для чого риторичне.....
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14.02.2022 15:49 Ответить
щось мені зовсім неподобається такий збіг в датах. І це в час коли Київ в червоній зоні по ковіду і всі іншу суди призупиняють розгляд справ.
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14.02.2022 15:47 Ответить
саме страшне сталося 2019 коли обрали собі слабкого віслюка замість міцного коня.... ото й був переломний момент від якого понеслася бричка до яру.... тепер що робить хто випригує, хто репетує, хто регоче ....а вхопитися ні за шо та звинувачувати теж нема кого - все самі зробили!
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14.02.2022 15:54 Ответить
Простійше довести , що Бату-Хан є імператором Східної Римської Імперії ...
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14.02.2022 15:48 Ответить
Астанавітє Вітю!
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14.02.2022 15:57 Ответить
Судячи з усього зєлєбоба не планує закрити цей гадючник(бо самому ще потрібні послуги тих проститутів у мантіях з оаску), тому певно небайдужим громадянам доведеться самим зачистити цей гнидник(фактично філіал янучарських кривосісів в Україні), бо той вовчий "суд" такого може наприймати "Іменем України" - шо потім не розребеш!😡
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14.02.2022 16:04 Ответить
в тому то і трагедія, що і порошенко і зеленський грають дурника, а ми всі потім відгрібаємо.
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14.02.2022 16:21 Ответить
Тепер можна спокійно казати - що суди зеленського це ісб-шні відділення, тому палити їх всіх потрібно. Завтра гіркіна заяви ці ското-******** розглядати будуть.
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14.02.2022 16:15 Ответить
Никаких "овощей" и витя тут сдохнет и руснявыми удобрим землю! Сколько можно теперь это терпеть!?
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14.02.2022 16:17 Ответить
Йанык жалеет, что его не расстреляли за зраду?.. как исключение?
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14.02.2022 16:19 Ответить
Вот вам и дестабилизация.Жрите ЗЕпридурки.
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14.02.2022 16:53 Ответить
О, у Пуйла так і не народилась краща ідея, ніж повернути "лєгітімного"? А давай, курва, повертайся в Україну! Чекаємо. Зустрінемо як слід.
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14.02.2022 17:37 Ответить
Вот можно было бы так на работе. Ушел 7 лет назад без предупреждения, а потом вернулся и сказал, что уволили незаконно)
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14.02.2022 18:32 Ответить
скушно витьку третий срок в ростове мотать, развлекается за счет двух камазов...
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14.02.2022 20:34 Ответить
Арешт усіх коштів на рахунках, арешт та націоналізація власності усіх активів тих колаборантів, які виїхали з України!
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14.02.2022 23:27 Ответить
 
 