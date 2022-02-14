Госдума РФ завтра рассмотрит вопрос обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР"

Госдума РФ завтра рассмотрит на основе рейтингового голосования два проекта постановления об обращении к президенту России по поводу "необходимости признания "ЛДНР".

Об этом в Telegram сообщил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос обращения к президенту о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР" будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета Государственной Думы.

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Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.