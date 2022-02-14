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Госдума РФ завтра рассмотрит вопрос обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР"

Госдума РФ завтра рассмотрит вопрос обращения к Путину по поводу

Госдума РФ завтра рассмотрит на основе рейтингового голосования два проекта постановления об обращении к президенту России по поводу "необходимости признания "ЛДНР".

Об этом в Telegram сообщил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос обращения к президенту о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР" будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета Государственной Думы.

Также читайте: Стефанчук о рассмотрении в Госдуме РФ "признания "ЛДНР": Рада готовит постановление о территориальной целостности Украины

Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.

Автор: 

Госдума (1261) россия (95393) Володин Вячеслав (72)


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Топ комментарии
+31
Росія повністю виходить з Мінська, ок. А корисні санкції залишаються
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14.02.2022 15:40
+8
потрібно відразу вводити санкції.путін нагнав війська до кордону з Україною,щоб анексувати ордло, через признання його ,а потім приєднання.аналогія з Кримом.
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14.02.2022 15:41
+8
В тех которые мы им позволим
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14.02.2022 16:02
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Росія повністю виходить з Мінська, ок. А корисні санкції залишаються
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14.02.2022 15:40 Ответить
Дaунбасята и Лугaндoны"! - кричал Пынька в 2013 году...
,,Придёт Европа и закроет все ваши завoды и шaхты, а вас сделает нищими! Так пусть лучше это сделает Россия!" - oрал Пынька... И Россия это сделала... Из мeталлургии и мaшиностроения 90% прeдприятий зaкрыты и попилeны на мeталл. Из 67 захвaченых шaхт 46 зaкрыты, из них 22 шaхты, включая радиоактивный Юнком затoплены и восстанoвлению не подлежaт. Русскoговорящий региoн лапти зачем то разделили на 2 части и поставили между ними грaницу. Средняя зaрплата в Дoнецке - 12 тыщ рублей, а цена килограмма картохи - 85 рублей... Об остальной оккyпированой тeрритории даже речи не идёт - там вообще полная жoпa. Бeзденежье, бeзработица, марoдёрство, комeндантский час и прочие прелести ,,made in Russia"... А не нравится - значит ты шпиoн и иди на пoдвал... А жители Крaматорска и Слaвянска благодарят Бога, что эта чyма от них ушла... При этом продолжают свободно и безнaказанно говорить на pусском языке. На нём же они называют Путина ******...
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14.02.2022 16:16 Ответить
А жители Крaматорска и Слaвянска благодарят Бога, что эта чyма от них ушла - таких жителей там критическое меньшинство, большинство местных жителей контролируемого донбасса не будут сопротивлятся оккупации
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14.02.2022 16:26 Ответить
Хрюсский коллаборант или просто хрюсский Ифан ,сейчас не 14й год ,такой херни больше повториться не может ,вас готовы фыздыть всем,что под руку подвернется ,калаш-калаш,сайга-сайга,гром-гром,нептун-нептун . А теперь идешнах...
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14.02.2022 19:18 Ответить
она то выходит, но мы не выходим. У нас же кишка тонка выйти даже когда другая сторона выйдет. Мы это увидим, на 99% уверен.
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14.02.2022 16:16 Ответить
це означає лише одне - ці санкції не повернуть московитів в правове русло.
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14.02.2022 16:46 Ответить
В яких кордонах?
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14.02.2022 15:40 Ответить
Скорее всего с нами, с Мариуполем. Ну и Славянском, Краматорском. В границах Донецкой области, иначе зачем дыра вносила в свою "конституцию" границы. Вот это и тревожно.
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14.02.2022 15:54 Ответить
Не думаю, будут какие-то оговорки. Иначе это практически формальное объявление войны Украине. Повторения крымского варианта не будет, тогда сыграл эффект неожиданности.
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14.02.2022 15:58 Ответить
не думаю ,що тільки ордло.правильно США сказали,шо путін намітив війну на 16.02.2022.повторюю. у путіна вибори 17.03.2024.тому до виборів абнульонний хоче анексувати Луганську і Донецьку обл.,а не тільки ордло.почне з признання ордло республіками.
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14.02.2022 15:58 Ответить
В тех которые мы им позволим
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14.02.2022 16:02 Ответить
Перші, на кому буде випробувано зброю в цьому конфлікті з обох боків - це колаборанти й перекинчики

Сподівання загарбників на підтримку наступу рф з боку "п'ятої колони" в Україні є марні - це не 2014 рік. Україна вже знає, що робити з поплічниками Кремля, - професійно, жорстко і швидко. Крім цього, після окупації Криму і блокади ОРДЛО Росія ще й позбавила себе можливості підвозу "мобілізаційного ресурсу" у вигляді проплачених проросійських тітушок (в тому числі під виглядом паломнікоф). Рупори Москви https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/11/7323697/ не мають тих переваг, які мали вісім років тому. І на руках повно зброї.
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14.02.2022 15:40 Ответить
потрібно відразу вводити санкції.путін нагнав війська до кордону з Україною,щоб анексувати ордло, через признання його ,а потім приєднання.аналогія з Кримом.
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14.02.2022 15:41 Ответить
Вот тут я с Зелей согласен:
"А какая разница?" как уйло-кацапы будут это называть?
Если по существу, это:
Оккупированные территории!
И главное, это определение признает весь остальной мир.
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14.02.2022 15:43 Ответить
Питання лише в тому, що "офіційно" ЛДНР там вважається донецька та луганська області.
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14.02.2022 15:45 Ответить
Ты еще про их "официальную" Новоросию вспомни!
Пока у нас в руках будет оружие - это все не имеет значения.
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14.02.2022 16:11 Ответить
Новороссии самопровозглашенной, задействованной в минских процессах на международном уровне, а ЛДНР есть - рашка после признания может поставить ультиматум, чтоб освободили признанные ею территории, типа принуждение к минску.
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14.02.2022 19:50 Ответить
Да нас это не ипет ,что там кому кажется и бредится ...
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14.02.2022 19:24 Ответить
Ну самый дешевый и выгодный варик для ВВХ. За ОРДЛО сильно санкцый не влупит, а лохторат потешит, как защитник руске мира.
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14.02.2022 15:44 Ответить
Признание россией ЛДНР может иметь только один очень негативный для Украины сценарий: это когда следующим шагом станет включение ЛДНР в ОДКБ.
Всё остальное не имеет значение, т.к. де-факто ЛДНР уже 8 лет, как управляется россией.
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14.02.2022 15:46 Ответить
Украина так же может рассмотреть возвращение Кубани. А так же соответственно возвращение Сибирии, Курильских островов, Кенигсберга и Карелии их законным владельцам
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14.02.2022 15:48 Ответить
Других проблем у Х#йла нет как признать украинские территории и бомбить Киев...мокши что притихли
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14.02.2022 15:48 Ответить
Ну и что? Ничего не меняет..... абсолютно. Все лишь искусственный субъект который .....мы впарим вам. .....А .....потом заберем с уплатой за ущерб...... и вы как лохидлы кремлесранные будете сидеть на своей болотной пристани и нявкать ....про фажиздов!!!
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14.02.2022 15:50 Ответить
Ой как страшно. И что от етого изменится кроме того что наконец то всем станет ясно кто есть кто? Да и про граданскую войну коллаборанты не смогут петь
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14.02.2022 15:50 Ответить
Сегодня в областной психиатрической клинике пятеро пациентов решали - эстетично или нет есть фекалии друг друга, или каждый должен есть только свои?
В итоге, чего бы они там не решили, факт остаётся фактом - сошлась кучка г@вноедов и мило побеседовала не привлекая санитаров...
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14.02.2022 15:51 Ответить
Наши депутаты постанову про територіальну цілосність успеют проголосовать?
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14.02.2022 15:51 Ответить
Сьогодні ; країни Заходу погодили , що в пакет санцій не війде можливість відключення Росії від міжнародної системи обміну
фінансовою інформацією SWIFT .
" Москва та Лондон привітали тезу України про відмову членству
в НАТО, яку висловив посол України в Великобританіі.
Завтра Держдума РФ розгляне на проєкти постанови про звернення
до президента Росії щодо "необхідності визнання "ЛДНР".
А просто Европа та США зливають Україну ,і не які Меморандуми
та договори тут не діють.
"Любий договір можна підтримувати, поки він нам сприятний" -
так говорив А.Гітлер.
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14.02.2022 15:54 Ответить
Ну возможно мы сможем перестать платить им деньги и наконец-то наша влада прекратит финансировать террористов?
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14.02.2022 15:54 Ответить
ви ідіот чи з фсб?
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14.02.2022 15:59 Ответить
Я украинец, а вы каким боком? Из какой ботофермы? Пригожинские? Или уже свалили в ожидании прихода )(уйла, наверное депутат или родственник ?😁😁😁
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14.02.2022 16:07 Ответить
кінець лінії розгранічєнія?
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14.02.2022 16:00 Ответить
.
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14.02.2022 16:07 Ответить
Якісь довбні вважають "державами" шматочок Донецької та шматочок Луганської областей
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14.02.2022 16:08 Ответить
Возможно ***** не зря решило провернуть это дело с признанием ЛДНР. Они сами сделают провокацию на территории лугандона и для них это будет поводом объявить войну Украине для защиты своих граждан, которым они раздали рашистские паспорта.
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14.02.2022 16:08 Ответить
По обоим будет отказ. Преймуществ от этого признания никаких, а главный наезд на Украину по Минских соглашений тогда уходит в прошлое.
Единственный смысл приять - это потом для собственного вторжения, по-быстрому, организовать фейк с нападением Украины на ДЛНР, якобы, как реакцию на это признание "независимости"...
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14.02.2022 16:12 Ответить
Баба з воза коням легше! Західна Німеччина не вела переговори з терористом СССР, який захопив східну Німеччину, а поставила стіну і економічно розвивалась, а прийшов час, то східні німці, наївшись по горло комуністичного раю, власноручно зруйнувати ту стіну. Ще в кінці 80-х, коли почався рух за незалежність, Донбас почав шантажував Україну "ми уйдьом в расію". Всі 30 років Незалежності Донбас тягнув усіх нас в совок. Треба відрубати і йти вперед. А параша неодмінно розвалиться і всі українські етнічні землі, включно Кубань повернуться в Україну.
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14.02.2022 16:13 Ответить
По сути это легализация оккупации со стороны России. Запад сильно грозился ввести жёсткие санкции
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14.02.2022 16:13 Ответить
Может ради этого весь сьiр-бор.
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14.02.2022 16:18 Ответить
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14.02.2022 16:20 Ответить
Вот это будет реальная деэскалация. Видимо в кремле лихорадочно ищут вариант сохранения лица. Нормально. Как Абхазия и Южная Осетия. А Грузия то развивается и на х#ю вертит все эти клоаки. Вариант один-утихомирить и ждать. Поверьте-засрашке вилы☠️
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14.02.2022 16:20 Ответить
Не будет пока не какого признания, но вчера в передачи соловьева они сказали что если признание будет то только в административных границах Луг и Дон областей.
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14.02.2022 16:21 Ответить
І де санкції проти Вурдалацького і Тупова?
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14.02.2022 16:35 Ответить
Ёрничать будешь на швабре,шакалье рашистское...
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14.02.2022 19:33 Ответить
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14.02.2022 16:49 Ответить
Короче. не нужно ничего писать, чтобы не спугнуть кацапню. пусть признает и дамбабве и луганду и нарнию и овалон. Это им на пользу, на очень большую напользу. главное чтобы не отпетляла мордва от признания. иначе никакого вяличия у русни не будет.
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14.02.2022 16:59 Ответить
Ну это можно будет считать официальным поражением )(уйла. Отказ от минских соглашений - это его отказ от Украины. Дальше только самоокукливание в микросовок с терпилами из Беларуси.
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14.02.2022 19:21 Ответить
Будет повод для новых Полезных санкций
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14.02.2022 20:17 Ответить
 
 