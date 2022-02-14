Госдума РФ завтра рассмотрит вопрос обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР"
Госдума РФ завтра рассмотрит на основе рейтингового голосования два проекта постановления об обращении к президенту России по поводу "необходимости признания "ЛДНР".
Об этом в Telegram сообщил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, информирует Цензор.НЕТ.
"Вопрос обращения к президенту о необходимости признания "ДНР" и "ЛНР" будет рассмотрен завтра на основе рейтингового голосования", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято на заседании Совета Государственной Думы.
Напомним, ранее в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".
Документ подали депутаты от Коммунистической партии РФ.
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,,Придёт Европа и закроет все ваши завoды и шaхты, а вас сделает нищими! Так пусть лучше это сделает Россия!" - oрал Пынька... И Россия это сделала... Из мeталлургии и мaшиностроения 90% прeдприятий зaкрыты и попилeны на мeталл. Из 67 захвaченых шaхт 46 зaкрыты, из них 22 шaхты, включая радиоактивный Юнком затoплены и восстанoвлению не подлежaт. Русскoговорящий региoн лапти зачем то разделили на 2 части и поставили между ними грaницу. Средняя зaрплата в Дoнецке - 12 тыщ рублей, а цена килограмма картохи - 85 рублей... Об остальной оккyпированой тeрритории даже речи не идёт - там вообще полная жoпa. Бeзденежье, бeзработица, марoдёрство, комeндантский час и прочие прелести ,,made in Russia"... А не нравится - значит ты шпиoн и иди на пoдвал... А жители Крaматорска и Слaвянска благодарят Бога, что эта чyма от них ушла... При этом продолжают свободно и безнaказанно говорить на pусском языке. На нём же они называют Путина ******...
Сподівання загарбників на підтримку наступу рф з боку "п'ятої колони" в Україні є марні - це не 2014 рік. Україна вже знає, що робити з поплічниками Кремля, - професійно, жорстко і швидко. Крім цього, після окупації Криму і блокади ОРДЛО Росія ще й позбавила себе можливості підвозу "мобілізаційного ресурсу" у вигляді проплачених проросійських тітушок (в тому числі під виглядом паломнікоф). Рупори Москви https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/11/7323697/ не мають тих переваг, які мали вісім років тому. І на руках повно зброї.
"А какая разница?" как уйло-кацапы будут это называть?
Если по существу, это:
Оккупированные территории!
И главное, это определение признает весь остальной мир.
Пока у нас в руках будет оружие - это все не имеет значения.
Всё остальное не имеет значение, т.к. де-факто ЛДНР уже 8 лет, как управляется россией.
В итоге, чего бы они там не решили, факт остаётся фактом - сошлась кучка г@вноедов и мило побеседовала не привлекая санитаров...
фінансовою інформацією SWIFT .
" Москва та Лондон привітали тезу України про відмову членству
в НАТО, яку висловив посол України в Великобританіі.
Завтра Держдума РФ розгляне на проєкти постанови про звернення
до президента Росії щодо "необхідності визнання "ЛДНР".
А просто Европа та США зливають Україну ,і не які Меморандуми
та договори тут не діють.
"Любий договір можна підтримувати, поки він нам сприятний" -
так говорив А.Гітлер.
Единственный смысл приять - это потом для собственного вторжения, по-быстрому, организовать фейк с нападением Украины на ДЛНР, якобы, как реакцию на это признание "независимости"...