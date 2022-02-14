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У Украины и Германии есть некоторые разногласия по "Северному потоку - 2", - Зеленский

У Украины и Германии есть некоторые разногласия по

У Украины и Германии разные подходы к "Северному потоку - 2".

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с Шольцем, передает Цензор.НЕТ.

"Детально обсудили риски безопасности, связанные с "Северным потоком - 2", и здесь мы имеем некоторые разногласия в оценке. Я подчеркнул, наша позиция неизменна. Мы рассматриваем "Северный поток - 2" через призму энергетических и угроз безопасности для нас и для региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности.

"Я предложил положить начало конкретному стратегическому диалогу в энергетической сфере. ... Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины", - подытожил он.

Автор: 

Германия (6930) Зеленский Владимир (20255) Северный поток (1449) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+12
"деякі розбіжності" - мы говорим нет, они говорят да. Небольшое несовпадение мнений примерно на 179.9 градусов
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14.02.2022 16:30
+9
Краще б ти онімів навіки, тварюко зелена! Виходь, падло, до людей і розказуй, що ти там нагородив про "особий статус".
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14.02.2022 17:18
+6
"Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією України", - підсумував він. " Было бы даже смешно, если бы не было так грустно.
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14.02.2022 16:23
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"Важливо, щоб Німеччина стала гарантом продовження транзиту газу територією України", - підсумував він. " Было бы даже смешно, если бы не было так грустно.
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14.02.2022 16:23 Ответить
"деякі розбіжності" - мы говорим нет, они говорят да. Небольшое несовпадение мнений примерно на 179.9 градусов
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14.02.2022 16:30 Ответить
Да нихера себе, "некоторые ", гундосый под приходом дичь снова понес
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14.02.2022 16:39 Ответить
перевожу козсноязычного зЕбла - Бубочку канцлер послал нах и дал 150млн. взятки.
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14.02.2022 16:44 Ответить
Что, есть разногласия?
Раньше Украина получала за транзит, теперь будет Германия.
И Германии это не нравится?
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14.02.2022 16:47 Ответить
Зеленський запевнив канцлера Німеччини https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/olaf-sholc-v-ukrajini-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-16-lyutogo-onlayn-novini-ukrajini-50215987.html Олафа Шольца , що Україна надасть законопроєкти про особливий статус Донбасу та місцеві вибори на сході України для дискусії.

Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
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14.02.2022 16:54 Ответить
Краще б ти онімів навіки, тварюко зелена! Виходь, падло, до людей і розказуй, що ти там нагородив про "особий статус".
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14.02.2022 17:18 Ответить
За державну політику можуть розмовляти президент,миністр закордонних справ,та спікер ради. Це що за пристайка така там гавкає?
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15.02.2022 07:12 Ответить
НАДО выставить нацыстам счёт за 2 мировую.

Украина наиболее пострадала, более либо кого, а наш посолжует сопли
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15.02.2022 08:48 Ответить
Ви пан Президент **;;сь! Слабо перекрити трубу якщо ворог качає газ через неї? Чи тільки картинку вмієте с Борєй знімати в пустому Києві з акторами і півниками? однією ср;;;ю на двох стільцях не висидіти!
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10.07.2022 02:23 Ответить
 
 