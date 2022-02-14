У Украины и Германии есть некоторые разногласия по "Северному потоку - 2", - Зеленский
У Украины и Германии разные подходы к "Северному потоку - 2".
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с Шольцем, передает Цензор.НЕТ.
"Детально обсудили риски безопасности, связанные с "Северным потоком - 2", и здесь мы имеем некоторые разногласия в оценке. Я подчеркнул, наша позиция неизменна. Мы рассматриваем "Северный поток - 2" через призму энергетических и угроз безопасности для нас и для региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие", - подчеркнул глава государства.
По словам президента, Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности.
"Я предложил положить начало конкретному стратегическому диалогу в энергетической сфере. ... Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины", - подытожил он.
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Раньше Украина получала за транзит, теперь будет Германия.
И Германии это не нравится?
Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
Украина наиболее пострадала, более либо кого, а наш посолжует сопли