У Украины и Германии есть некоторые разногласия по "Северному потоку - 2", - Зеленский

У Украины и Германии разные подходы к "Северному потоку - 2".

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с Шольцем, передает Цензор.НЕТ.

"Детально обсудили риски безопасности, связанные с "Северным потоком - 2", и здесь мы имеем некоторые разногласия в оценке. Я подчеркнул, наша позиция неизменна. Мы рассматриваем "Северный поток - 2" через призму энергетических и угроз безопасности для нас и для региона. Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности.

"Я предложил положить начало конкретному стратегическому диалогу в энергетической сфере. ... Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины", - подытожил он.