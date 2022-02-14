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Новости Война
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На закупку смартфонов для "Єбабусі" выделяются миллиарды, а на армию "Слуга народа" собирает с граждан пожертвования, - Бутусов

На закупку смартфонов для

"Слуга народа" - власть и имеет все рычаги, чтобы немедленно увеличить финансирование теробороны без объявления о сборе помощи от граждан.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Партия "Слуга народа" объявила об организации сбора средств и волонтерской помощи для системы ТрО. А когда начнет обеспечивать тероборону власть, которую составляют сами "слуги народа"?" – поинтересовался журналист

"Мы сегодня фактически превращаем наши областные организации и местные центры в штабы содействия территориальной обороне и национальному сопротивлению", - процитировал он главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

поручении предполагается создание штабов для координации деятельности фракций партии в местных советах, организация сбора средств и волонтерской помощи для системы ТрО, местные депутаты должны проверить факт выделения и состояние помещений для ТрО, провести внеочередные заседания сессий для решения потребностей ТрО", - добавил Бутусов.

"Я бы не советовал Слугам народа объявлять о сборе средств, потому что некоторых чиновников партии уже задержало НАБУ на сборе средств с граждан, последствия будут непредсказуемы", - подчеркнул он.

"Поэтому хочу напомнить руководству "слуг народа", что вы являетесь властью - депутатами Верховной Рады, правительством, Офисом президента, и вы должны работать как власть, вам для этого собирать средства не надо, вы управляете расходами Государственного бюджета. То есть у вас есть все рычаги, чтобы немедленно увеличить финансирование ТрО. Например, хочу подсказать, вы вместо ТрО проголосовали за увеличенное финансирование собственной пропаганды из кармана налогоплательщиков. На телеканал "Дом", который обеспечивает "слугам" "теплую ванну", выделено гораздо больше, чем на ТрО - только за один месяц в декабре 2021-го официальные расходы составили 533 миллиона гривен. На закупку смартфонов для "Єбабусі" выделяются многие миллиарды гривен налогоплательщиков, а на армию партия власти собирает с граждан пожертвования - с тех же бабушек", - пояснил Бутусов.

"Надо наконец-то принять решение о закупке снарядов 152 мм, 120-мм минометных мин, надо закупить наконец большое количество пикапов, чтобы придать мобильность армии и ТрО. Нужна связь и современные системы управления огнем и войсками, большое количество беспилотников, тепловизионные прицелы и системы разведки. Надо наконец-то купить горючее, потому что вы, "слуги народа", провалили план закупок в 2021-м, и поставили в войска меньше 50% горючего. Без этих критически важных вещей, наша обороноспособность значительно снижается. Поэтому начните делать работу во власти, за которую вы взяли на себя ответственность и получаете уже от налогоплательщиков заработную плату. И не начинайте, а прекращайте собирать средства с граждан, потому что однажды вы уже сильно этим увлеклись", - резюмировал журналист.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон. В "Слуге народа" посчитали, что эта инициатива будет стоить Госбюджету $1,1 млрд.

Автор: 

армия (8493) финансирование (1795) Бутусов Юрий (4349) ВСУ (6553) тероборона (338)


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Топ комментарии
+38
Не мешайте "величайшему". Он занят "большим подсчетом" бабла

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14.02.2022 16:23
+36
Слуги-шахраї придумати ще один спосіб, як украсти. Нехай пустять на тероборону ті конверти, які їм роздають у Верховній Раді.
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14.02.2022 16:20
+29
Так главный принцип работы зеленой власти

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14.02.2022 16:20
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Правила форума Совет форумчан
А ведь можно же сделать наоборот.
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14.02.2022 16:17 Ответить
вместо "*******" выделить деньги для "Єдідуся" ?
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14.02.2022 16:20 Ответить
Апполитично рассуждаете
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14.02.2022 16:20 Ответить
дело не в наобороте, а в выборах
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14.02.2022 16:52 Ответить
Не зря у зеИУДЫ В ШКОЛЕ БЫЛО ПОГОНЯЛО - дядюшка Скрудж !
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14.02.2022 16:57 Ответить
В 2015 году, в рейтинге, Украинская Армия была на 30 месте. За четыре года правления Порошенко, Украинская Армия поднялась на 29 место. За два с половиной года при Зеленском,в 2021 году Украинская Армия,занимает 22 место.
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14.02.2022 19:10 Ответить
А без упоминания "папередника" никак нельзя обойтись?
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14.02.2022 19:17 Ответить
Думаю картина была бы более полной, если бы уточнили в каком именно рейтинге (их много разных) и еще:
1. по годам расписали сколько материально-технического обеспечения было передано и в каком году закуплено (а то я помню как минимум пару случаев, когда техника была готова к передаче осенью 2019, но передача была отодвинута, без всяких причин на 2020)
2. По годам расписали объем получено иностранной помощи. А то согласитесь как то нехорошо записывать Javelin, NLAV и т.п. в заслуги Зеленского.

И вот поверьте, тогда картина будет не такая красочная
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14.02.2022 19:36 Ответить
Разные цели, разные методы. Одурачивать дураков будут за счет самих дураков. Умные за это платить не будут. Армия подождет, в крайнем случае, отстреливаться будет телефонами.
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14.02.2022 16:18 Ответить
Не мешайте "величайшему". Он занят "большим подсчетом" бабла

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14.02.2022 16:23 Ответить
Підораси.
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14.02.2022 17:06 Ответить
Причём, неимоверные.
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14.02.2022 17:08 Ответить
не підараси , а зрадники. Тому українцям знову доведеться воювати на 2 фронти.
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14.02.2022 17:26 Ответить
Первый фронт это пукин, а второй порохоботы.
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14.02.2022 20:10 Ответить
.
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14.02.2022 16:19 Ответить
-- Сара, ты ещё рисуешь сертификаты?
-- Нет, не выгодно. Я теперь волонтёр, собираю пожертвования на ... *******.
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14.02.2022 16:19 Ответить
Слуги-шахраї придумати ще один спосіб, як украсти. Нехай пустять на тероборону ті конверти, які їм роздають у Верховній Раді.
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14.02.2022 16:20 Ответить
Крадуть в Україні цілодобово, і це ніяк не залежить від того, хто на даний момент президент.
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14.02.2022 17:37 Ответить
Так як зараз, не крали навіть при януковичі.
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14.02.2022 19:06 Ответить
Так главный принцип работы зеленой власти

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14.02.2022 16:20 Ответить
А зачем ,,Слугам Урода" ТрО? Они ждут, что ***** захватит Украину и оставит их у власти. Как истинных слуг
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14.02.2022 16:21 Ответить
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14.02.2022 16:25 Ответить
Традиція КГБістів, використавши зрадника його знищують.
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14.02.2022 19:09 Ответить
Та да, щось влада в цьому плані вже під'*********
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14.02.2022 16:22 Ответить
За то без барыги
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14.02.2022 16:22 Ответить
Патамуша в Україні частина населення-електорат думаючий,а частина-лохторат,якому подобається коли його регулярно-*********...
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14.02.2022 16:23 Ответить
Еще старик Аристотель говорил: 15/85% - демос/охлос - народ/толпа. У нас еще хорошее отношение примерно 25/75%, как в законе Парето 20/80. Поэтому именно у народа не было разочарования, народ как-раз все прекрасно понимал. А быдло, оно и в Африке быдло без мозгов. Оно думает жопой и зомбоящиком, которые заменили им остатки мозгов.
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14.02.2022 16:26 Ответить
Суттєво більше. Якщо керуватись емоціями, будь хто здатний зробити помилку. Випадок засліплення зеленими обличчями через брехливу кампанію саме той, коли певна частина свідомих виборців поклалися на свої емоції. А ще додайте відсоток циніків, які свідомо нехтуюь суспільним благом, особливо коли це створює можливості для власного карману. Інше питання, що цих розумників важче об'єднати з середини. Звичайна толпа більш спринятлива до поглядів демосу.
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14.02.2022 17:26 Ответить
Зєлємойський продовжує наслідувати пуйлостан.

На расєє.

15.11.2011 рік.


Бабафонами по депутату.

Следственный отдел Колпинского района проводит проверку по заявлениям пенсионеров, получивших подарки к Дню народного единства. Пятеро из более чем двух сотен пожилых людей, получивших так называемые «бабафоны», посчитали, что таким образом их пытается подкупить депутат петербургского ЗакСа Александр Салаев.

Депутат, как объявили на празднике, оплатил подарки. В ситуации разбиралась «Фонтанка».

https://www.fontanka.ru/2011/11/14/094?recordId=2011%2F11%2F14%2F094&regionId=478
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14.02.2022 16:24 Ответить
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14.02.2022 16:56 Ответить
Хочу почути версію зе-подоляків, яка це насправді ах#уенна ідея.
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14.02.2022 16:25 Ответить
Украина уже была бы давно в нато, если бы не всё более разрастающиеся коррупция и парашные кроты во всех ветвях власти.
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14.02.2022 16:25 Ответить
Якби не населення. То були би давно в НАТО. Але мазохісти продовжують біг по граблях.
Тепер ще по є-бабусях будуть крос давати.
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14.02.2022 16:37 Ответить
"новая историческая общность людей - советский народ" таки да, повинен вимерти.
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14.02.2022 16:50 Ответить
Промова президента ЗЕ стосовно смартфон 60+.Я вас ***** за ваші гроші.
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14.02.2022 16:26 Ответить
*****...
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14.02.2022 18:09 Ответить
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14.02.2022 18:11 Ответить
дбл
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14.02.2022 16:26 Ответить
Критичний момент, влада в вакуумі паралельної реальності, дежавю.
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14.02.2022 16:27 Ответить
до виборів ще як до неба, а війна на порозі.
Що вони там у владі собі думають!
Якщо думають наостанок розікрасти кошти - то глибоко помиляються.
В них не буде змоги їх витратити.
Покидьків що зрадили країну неприймуть в жодній із країн де їх можна нормально витрати.
А в Мордорі їх моментально обдеруть місцеві бандити.
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14.02.2022 16:28 Ответить
Добряче ******** попердолило!
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14.02.2022 16:29 Ответить
Но это же логично!!!

Для ЗЕ возможность мухлежа с Е-голосованием - единственный шанс сохранить власть.

А на ВСУ ЗЕ насрать. Более того, ВСУ ЗЕ мешает и является для него угрозой.
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14.02.2022 16:31 Ответить
шо сказать кремлёвские халуи, или слуги народа, россии
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14.02.2022 16:31 Ответить
якась маячня, все фінансуєця які пожертви???? а тих волонтерів? вони уже 8 років збирають
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14.02.2022 16:37 Ответить
****, мразь на мрази...
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14.02.2022 16:37 Ответить
Зеленський - Собаче Лайно.....
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14.02.2022 16:37 Ответить
От вони мародьори....
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14.02.2022 16:39 Ответить
тобі личить його смартфон...
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14.02.2022 16:48 Ответить
с нас всех за любую операцию снимают военный сбор, куда он идет? на армию - НЕТ! на "гречку" перед выборами? твари..
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14.02.2022 16:54 Ответить
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14.02.2022 16:54 Ответить
Эта зелёная плесень устроила сегрегацию народа,сначала разделили на вакцинированных и не вакцинированных и платили первым по 1000 грн ,сейчас ещё и на пенсионеров с вакциной или без:ну ладно бы платили из своих личных средств,а то платят из бюджета,который формируют и вакцинированные и не вакцинированные .Кто это принимал?депутаты их всех под суд и пусть эти деньги платят из своих украденных ..
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14.02.2022 17:00 Ответить
Эта ****** - вершина неадекватности зелёной команды.
При реальной военной угрозе генерировать подобные адеи может сущкство исключительно упоротое. Существо которое зацикленно на своей персональной адее фикс. Все остальное для подобного существа вторично. Тем более, что существо запредельно инфантильное и считает что одни должны то, другие то, третьи то. А существо должно думать о главном - о власти.
Хочешь реально сделать хорошо бабушкам? Защити страну, подними экономику, повысь уровень жизни и пенсии. Сделай хорошо на постоянной основе, а не одноразово. Тем более, что адекватные люди понимают, что весь этот популизм лежит через кошмаринье бизнеса, через надуманные штрафы и кредиты.
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14.02.2022 17:02 Ответить
Когнітивним дисонансом влади цю дурну ідею не назвеш…
У війську відсутні важливі речі, а волонтери їх закуповують!!
А тут на 9 році війни у голову вялічнішому торкнуло про телефони…
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14.02.2022 17:10 Ответить
Нажаль, це не поодинокий випадок такої нібито тупості зеленої влади. Це системне нищення обороноздатності країни, під виглядом "добрих справ". Міліарди грівень спрямовують куди небудь, але тільки не на армію. Не може бути так багато збігів і випадковостей. Ворожі агенти у вищому керівництві країни, але як і в 2014му, це ворогам не допоможе.
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14.02.2022 17:19 Ответить
Великий политик современности Бутусов на Цензоре всегда прав....
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14.02.2022 17:24 Ответить
Позорной Зе-власти нужно прекращать собирать деньги с граждан - Бутусов
14 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d1%83%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81.html#respond Комментарии: 0






Партия Слуга народа объявила об организации сбора средств и волонтерской помощи для системы ТРО. А когда станет обеспечивать Тероборону власть, которую составляют сами Слуги народа?

Такой риторический вопрос https://www.facebook.com/butusov.yuriy задал около часа назад в Фейсбуке известный журналист Юрий Бутусов.

«Ми сьогодні фактично перетворюємо наші обласні організації та місцеві осередки на штаби сприяння територіальній обороні та національному спротиву», - заявила голова партії Слуга народу Олена Шуляк.

У дорученні передбачається створення штабів для координації діяльності фракцій партії в місцевих радах, організація збору коштів і волонтерської допомоги для системи ТрО, місцеві депутати мають перевірити факт виділення і стан приміщень для ТрО, провести позачергові засідання сесій для вирішення потреб ТрО»:

https://sluga-narodu.com/olena-shuliak-sluha-narodu-spryiatyme-formuvanniu-syl-teroborony-v-rehionakh/?fbclid=IwAR13HZsIxN3ihvrYRt3XYXhfw-sRCoq8jtyXwSCqIRBhl05Gs4boddl6tmI https://sluga-narodu.com/olena-shuliak-sluha-narodu…/
Я б не радив Слугам народу оголошувати про збір коштів, бо деяких високопосадовців партії вже затримало НАБУ на зборі коштів з громадян, наслідки будуть непередбачувані.
Тому хочу нагадати керівництву Слуг народу, що ви є владою - депутатами Верховної Ради, урядом, офісом президента, і ви маєте працювати як влада, вам для цього збирати кошти не треба, ви керуєте видатками державного бюджету. Тобто у вас є всі важелі, щоб негайно збільшити фінансування ТРО.

Наприклад, хочу підказати, ви замість ТРО проголосували за збільшене фінансування власної пропаганди з кишені платників податків. На телеканал Дом, який забезпечує Слугам «теплу ванну», виділено набагато більше, ніж на ТРО - тільки за один місяць у грудні 2021-го офіційні видатки склали 533 мільйони гривень:



В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html Дорогой в обслуживании: как через телеканал «Дом» отмывают бюджетные деньги
На закупівлю смартфонів для «*******» виділяються багато міль'ярдів гривень платників податків, а на армію партія влади збирає з громадян пожертви - з тих самих бабусь.

В тему - https://www.economics-prorok.com/2022/02/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B1%D1%83.html Зеленскому разложили на цифрах, как будет выглядеть в жизни идея обеспечить смартфонами людей 60+
Треба нарешті ухвалити рішення про закупівлі снарядів 152 мм, 120 мм мінометних мін, треба закупити нарешті велику кількість пікапів, щоб надати мобільність армії та ТРО.
Треба звязок та ******* системи управління вогнем та військами, значна кількість безпілотників, тепловізійні приціли та системи розвідки.
Треба нарешті купити пальне, бо ви, Слуги народу, провалили план закупівель в 2021-му, і поставили у війська менше 50% пального. Без цих критично важливих речей наша обороноздатність значно знижується.
Тому почніть робити роботу у владі, за яку ви взяли на себе відповідальність та отримуєте вже від платників податків заробітну плату.
І не починайте, а припиняйте збирати кошти з громадян, бо якось ви вже сильно цим захопились.
***
Нардеп Гео Лерос так https://www.facebook.com/leros.geo прокомментировал несколько минут назад эту инициативу от позорной Зе-власти:

«У зв'язку з оголошенням партії «Слуга Народу» організації збору коштів та волонтерської допомоги для системи сил територіальної оборони (ТрО) у всіх регіонах України, прошу на час загрози вторгнення військ Російської Федерації в Україну, тимчасово перенаправити неврахований фонд заробітної плати депутатів президентської фракції «Слуга народу» (зарплата у конвертах), а також «відкатів» з програми «Велике будівництво» на потреби ТрО та армії України».

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14.02.2022 17:35 Ответить
наЕвыборы...
я думаю они посчитали шансы на второй срок (не за решеткой), и поняли, что без пенсионеров не справятся. это куда важнее )
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14.02.2022 18:06 Ответить
Воно ж, падло, хоче на другий термін, а вибори хоче провести у "дії". Там же ж можна крутити, як хоч. Що у кремлі придумають, те у "дії" і зроблять.
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14.02.2022 18:07 Ответить
на телефоны есть, на гарантии чужому самолетному бизнесу есть - на армию нет. топливо хоть купили?
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14.02.2022 19:18 Ответить
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14.02.2022 23:34 Ответить
 
 