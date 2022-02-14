На закупку смартфонов для "Єбабусі" выделяются миллиарды, а на армию "Слуга народа" собирает с граждан пожертвования, - Бутусов

"Слуга народа" - власть и имеет все рычаги, чтобы немедленно увеличить финансирование теробороны без объявления о сборе помощи от граждан.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Партия "Слуга народа" объявила об организации сбора средств и волонтерской помощи для системы ТрО. А когда начнет обеспечивать тероборону власть, которую составляют сами "слуги народа"?" – поинтересовался журналист

"Мы сегодня фактически превращаем наши областные организации и местные центры в штабы содействия территориальной обороне и национальному сопротивлению", - процитировал он главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"В поручении предполагается создание штабов для координации деятельности фракций партии в местных советах, организация сбора средств и волонтерской помощи для системы ТрО, местные депутаты должны проверить факт выделения и состояние помещений для ТрО, провести внеочередные заседания сессий для решения потребностей ТрО", - добавил Бутусов.

"Я бы не советовал Слугам народа объявлять о сборе средств, потому что некоторых чиновников партии уже задержало НАБУ на сборе средств с граждан, последствия будут непредсказуемы", - подчеркнул он.

"Поэтому хочу напомнить руководству "слуг народа", что вы являетесь властью - депутатами Верховной Рады, правительством, Офисом президента, и вы должны работать как власть, вам для этого собирать средства не надо, вы управляете расходами Государственного бюджета. То есть у вас есть все рычаги, чтобы немедленно увеличить финансирование ТрО. Например, хочу подсказать, вы вместо ТрО проголосовали за увеличенное финансирование собственной пропаганды из кармана налогоплательщиков. На телеканал "Дом", который обеспечивает "слугам" "теплую ванну", выделено гораздо больше, чем на ТрО - только за один месяц в декабре 2021-го официальные расходы составили 533 миллиона гривен. На закупку смартфонов для "Єбабусі" выделяются многие миллиарды гривен налогоплательщиков, а на армию партия власти собирает с граждан пожертвования - с тех же бабушек", - пояснил Бутусов.

"Надо наконец-то принять решение о закупке снарядов 152 мм, 120-мм минометных мин, надо закупить наконец большое количество пикапов, чтобы придать мобильность армии и ТрО. Нужна связь и современные системы управления огнем и войсками, большое количество беспилотников, тепловизионные прицелы и системы разведки. Надо наконец-то купить горючее, потому что вы, "слуги народа", провалили план закупок в 2021-м, и поставили в войска меньше 50% горючего. Без этих критически важных вещей, наша обороноспособность значительно снижается. Поэтому начните делать работу во власти, за которую вы взяли на себя ответственность и получаете уже от налогоплательщиков заработную плату. И не начинайте, а прекращайте собирать средства с граждан, потому что однажды вы уже сильно этим увлеклись", - резюмировал журналист.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что весной все вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный смартфон. В "Слуге народа" посчитали, что эта инициатива будет стоить Госбюджету $1,1 млрд.