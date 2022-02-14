Агрессия РФ против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия для России, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что агрессия России против Украины повлечет за собой серьезные последствия для РФ.

Об этом Шольц заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет за собой серьезные политические, экономические и геостратегические последствия для России. Это я отмечу и завтра в Москве. Благодарен украинскому правительству за его рассудительную и сдержанную реакцию на очень сложную и угрожающую ситуацию", - сказал Шольц.

По словам канцлера, Германия готова к диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности.

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