Агрессия РФ против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия для России, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что агрессия России против Украины повлечет за собой серьезные последствия для РФ.
Об этом Шольц заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
"Дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет за собой серьезные политические, экономические и геостратегические последствия для России. Это я отмечу и завтра в Москве. Благодарен украинскому правительству за его рассудительную и сдержанную реакцию на очень сложную и угрожающую ситуацию", - сказал Шольц.
По словам канцлера, Германия готова к диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности.
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кацапы НИКОГДА не воевали против РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ!!
Спасибо. Шрёдер поработал на 3 поколения политиков вперёд.
https://www.youtube.com/watch?v=6RrDXHaNYHE