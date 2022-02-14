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Новости Агрессия России против Украины Война
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Агрессия РФ против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия для России, - Шольц

Агрессия РФ против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия для России, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что агрессия России против Украины повлечет за собой серьезные последствия для РФ.

Об этом Шольц заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет за собой серьезные политические, экономические и геостратегические последствия для России. Это я отмечу и завтра в Москве. Благодарен украинскому правительству за его рассудительную и сдержанную реакцию на очень сложную и угрожающую ситуацию", - сказал Шольц.

По словам канцлера, Германия готова к диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности.

Также читайте: МАУ получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины

Автор: 

Германия (6930) россия (95393) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+8
мене не влаштовує серйозні наслідки, мені і всім у світі необхідні непоправимі і катастрофічні наслідки орді коли вона на нас нападе.
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14.02.2022 16:23
+5
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14.02.2022 16:36
+2
все "успехи" кацапской салдатни - это война с чеченскими стариками, вооруженными ружьями, война против крошечной Грузии, которой было полтора бука и бомбёжно 100500 штабов игил в составе коалиции и при поддержке правительственных войск!! это все "успехи" кацапской салдатни за весь кровавый период "независимости" московии!
кацапы НИКОГДА не воевали против РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ!!
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14.02.2022 16:24
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мене не влаштовує серйозні наслідки, мені і всім у світі необхідні непоправимі і катастрофічні наслідки орді коли вона на нас нападе.
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14.02.2022 16:23 Ответить
Це все дипломатичне слоовоблуддя. Дойчі всіляко підтримують територіальну цілісність України (продаючи турбіни в окупований Крим), стурбовані глибокою занепокоєністю з приводу підготовки рашки до війни (в цей час потираючи масні від кацапський газових контрактів руки).
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14.02.2022 19:21 Ответить
все "успехи" кацапской салдатни - это война с чеченскими стариками, вооруженными ружьями, война против крошечной Грузии, которой было полтора бука и бомбёжно 100500 штабов игил в составе коалиции и при поддержке правительственных войск!! это все "успехи" кацапской салдатни за весь кровавый период "независимости" московии!
кацапы НИКОГДА не воевали против РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ!!
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14.02.2022 16:24 Ответить
а казахстан ? - орки там бойню гражданских устроили типа сафари..
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14.02.2022 16:30 Ответить
так правительственные войска ничему не препятствовали, а местные мусора участвовали
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14.02.2022 16:31 Ответить
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14.02.2022 16:36 Ответить
ну нащет "серьезные" - хз
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14.02.2022 16:42 Ответить
ОПЗ()()опа почти всем составом полетели стаями в ЕС от страха перед возможным наступлением Чумного Барака , за который они рвут ()()пы.
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14.02.2022 16:42 Ответить
Оці евро гермафродити мабуть не разу в житті не билися навкулачки. Вони не розуміють як вирішуються конфлікти, коли на тебе хтося наїзжає, або погрожує. Якісь малахольні "діти сонця", мать їх... Думаю, їх чекає важка доля - агресія і поневолення.
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14.02.2022 16:45 Ответить
Серйозні наслідки ? для РиФи ? збоку руденьких німчиків ? 375млн є. експорту в РФ прод. подвійного вик. у 21р, а для України на 17млн ? Мабудь німчик серйозними вважає щось на кшталт стурбованності, але вже сексуальної в якості партнера( пасивного) по відношенню до РФ.. ну вата на менше не погоджується...
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14.02.2022 17:02 Ответить
""Подальша військова агресія проти України спричинить серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для Росії." Вот он сам верит в эти слова? Он сам в это не верит и Россия в это не верит. Россия сейчас немного неприятно удивлена, что Украина еще трепыхается. Такая досада для них.
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14.02.2022 17:02 Ответить
Зруйнувати порядок на континенті і відбутися "серйозними" наслідками. Це чудово.
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14.02.2022 17:05 Ответить
Шольц: СВИФТ не отключаем, СП2 не отключаем, оружие поставлять не будем.

Спасибо. Шрёдер поработал на 3 поколения политиков вперёд.
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14.02.2022 17:50 Ответить
Берлинский "ступор" и политика двойного назначения
https://www.youtube.com/watch?v=6RrDXHaNYHE
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14.02.2022 18:20 Ответить
 
 