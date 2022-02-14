Зеленский о заявлении Пристайко о членстве в НАТО: Мы должны двигаться по пути, который выбрали. А куда этот путь приведет – посмотрим. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы вступить в НАТО, однако ряд стран намекают на связанные с этим риски.

Об этом Зеленского сказал на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается заявления нашего посла, ответ Кулебы был официальным и предметным. Правильно ли мы все его поняли или неправильно? В том, что он сказал, следует обратить внимание на некоторые детали. Сегодня некоторые лидеры немного намекают Украине, что можно не рисковать и не поднимать постоянно вопросы о членстве в НАТО, потому что эти риски связаны с реакцией РФ... Мне кажется, что никто этого уже не скрывает, и мы должны быть откровенными, это решение зависит от нас", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что Украина должна идти по тому пути, который она выбрала.

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"Остается вопрос о пути, сколько Украина должна идти по этому пути, кто будет поддерживать нас на этом пути. А может действительно вопрос открытых дверей для нас такая мечта и никто не знает когда мы там будем. Поэтому я считаю, что мы должны двигаться по этому пути , который мы выбрали. Главное, чтобы наша армия была мощной, а куда этот путь приведет – посмотрим", – добавил президент.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.