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Зеленский о заявлении Пристайко о членстве в НАТО: Мы должны двигаться по пути, который выбрали. А куда этот путь приведет – посмотрим. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы вступить в НАТО, однако ряд стран намекают на связанные с этим риски.

Об этом Зеленского сказал на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается заявления нашего посла, ответ Кулебы был официальным и предметным. Правильно ли мы все его поняли или неправильно? В том, что он сказал, следует обратить внимание на некоторые детали. Сегодня некоторые лидеры немного намекают Украине, что можно не рисковать и не поднимать постоянно вопросы о членстве в НАТО, потому что эти риски связаны с реакцией РФ... Мне кажется, что никто этого уже не скрывает, и мы должны быть откровенными, это решение зависит от нас", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что Украина должна идти по тому пути, который она выбрала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кондратюк о заявлении Пристайко: Нужно вернуться к практике согласования Радой назначения послов Украины за границей

"Остается вопрос о пути, сколько Украина должна идти по этому пути, кто будет поддерживать нас на этом пути. А может действительно вопрос открытых дверей для нас такая мечта и никто не знает когда мы там будем. Поэтому я считаю, что мы должны двигаться по этому пути , который мы выбрали. Главное, чтобы наша армия была мощной, а куда этот путь приведет – посмотрим", – добавил президент.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.

Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".

Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) членство в НАТО (1506) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+68
Підорасіна зелена! ЗВІЛЬНИСЬ САМ АБО ЦЬОГО УЙОБКА ПРИБЕРАЙ!
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14.02.2022 16:32
+54
косноязычный дебил
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14.02.2022 16:33
+47
На горе сирень растет, того глядишь обломится
- Путин Бубочку #бет, хочет познакомиться

Джерело:

президент Украины - кремлевская консерва. это однозначно
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14.02.2022 16:32
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Правила форума Совет форумчан
На горе сирень растет, того глядишь обломится
- Путин Бубочку #бет, хочет познакомиться

Джерело:

президент Украины - кремлевская консерва. это однозначно
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14.02.2022 16:32 Ответить
Підорасіна зелена! ЗВІЛЬНИСЬ САМ АБО ЦЬОГО УЙОБКА ПРИБЕРАЙ!
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14.02.2022 16:32 Ответить
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14.02.2022 16:34 Ответить
Пане Подолячка хїбіться на *** звідси. Ваше місце біля параши
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14.02.2022 16:35 Ответить
косноязычный дебил
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14.02.2022 16:33 Ответить
згоден . фраза "куди шлях доведе" має сенс негативний.
Доречніше було б сказати "куди цей шлях виведе".
Кожного разу, коли читаю його промови, дивуюсь - як взагалі він міг в шоубізі працювати?
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14.02.2022 16:38 Ответить
думаешь, он сам себе сценарии писал?
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14.02.2022 16:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lqsorsqYceI
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14.02.2022 17:16 Ответить
Да! Да! Но нет!
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14.02.2022 16:33 Ответить
или как говорят в Одессе: "чтоб да так нет"!
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14.02.2022 17:12 Ответить
ну вот собственно и ответ .. зЕбло ведет Украину к гражданской войне ,к расколу и следовательно вторжению паРаши.

потому что свернуть с пути в НАТО зЕбле не дадут патриоты ..
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14.02.2022 16:33 Ответить
Да что он не так сказал сейчас? Может быть, как обычно они делают, бросают пробный камень и смотрят, как на это прореагирует общество. Не получилось, говорят что их неправильно поняли. Но он видит, что не прошло и говорит, что сейчас это уже полностью решение Украины, а страны Европы (и мы уже знаем какие) давят на Зеленского И наверное прямо ему сказали "да заткнитесь вы с этим НАТО, мы вас туда не возьмем, мы просто об этом не можем сказать вслух. Откажитесь сами, Россия нам нужна, а вы нет". Ну что-то типа этого. А Зеленский отвечает, что " а у нас мечта такая, стать членом НАТО. Вы против, потому что боитесь, но мы будем двигаться этим путем, а дальше посмотрим, куда этот путь приведет. К какой гражданской войне он ведет?
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14.02.2022 17:18 Ответить
Да, я помню - "я, в своей галаве, вайну закончил"
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14.02.2022 18:37 Ответить
"Мені здається, що ніхто цього вже не приховує і ми повинні бути відвертими, це рішення залежить від нас" - це ЗРАДНИК. В КОНСТИТУЦІЇ ЦЕ ПРОПИСАНО. В 2019 РОЦІ 73% ОБРАЛИ РАСІЙСЬКОГО ХОЛУЯ!!! ВИ ДНО!!
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14.02.2022 16:34 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))))))) Тихо путін нападе
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14.02.2022 16:35 Ответить
Тваринко козломорда, ти в слові ***** зробила пять помилок.
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14.02.2022 16:38 Ответить
Лаптеногое, ты бы со швабры встало уже
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14.02.2022 16:56 Ответить
ЩО-О!!! Воно про армію згадало!? В асфальт скільки закатано?
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14.02.2022 16:34 Ответить
2,5 роки демонструвати слабкість, щоб Хутін не напав!? З якої планети нам прислали це чудо!
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14.02.2022 17:19 Ответить
Ну так не зливай країну, дов%%%оп! Які смартфони, коли вже сьогодні-завтра масштабна війна, де гроші на армію?? Де Нептуни, де серпневі вагнерівці, де все? Балабол, який розвалює армію та тримає кротів паРаші
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14.02.2022 16:34 Ответить
так він сам кріт
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14.02.2022 16:35 Ответить
мразина ЗеЛеная с рейтингом 0! что-то вякает
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14.02.2022 16:34 Ответить
)))))))))))))))))
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14.02.2022 16:35 Ответить
Что петушок, понравилось сзади?
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14.02.2022 16:57 Ответить
Плядь,його брєд неможливо читати.
Тим ,хто його слухає,повний писець.
Генератор випадкових слів.
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14.02.2022 16:34 Ответить
Мамма Рімма сказала шо НАТО на НЕ НАДО!!!
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14.02.2022 16:35 Ответить
От. Майже зізнався, що сам надзуськав пристайка сказати британцям про невступ у НАТО.
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14.02.2022 16:35 Ответить
СМИ сообщают, что зеленая мразь согласилась на особый статус ОРДЛО, об этом заявил Шольц.
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14.02.2022 16:36 Ответить
какие сми?
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14.02.2022 16:39 Ответить
На Прямом только что говорили.
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14.02.2022 16:52 Ответить
а деньги у армии сп#зд#л на "велiкє крадiвництво". короче: є-банат.
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14.02.2022 16:36 Ответить
А что скажут "сметуны"?
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14.02.2022 16:38 Ответить
А что разве пошло что-то не так? Вот,
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14.02.2022 16:40 Ответить
Пханя до носу усякої дурні розуму не тільки не додає,а ще й руйнує останні залишки,звісно якщо він колись був...
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14.02.2022 16:38 Ответить
Пє-рє-є-єдо-оз! Ми ждьом пєрєдоз! А колись президент Буш мало не вдавився сушеним бубликом.
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14.02.2022 16:38 Ответить
Верховний ідіот дав зрозуміти, що сподівання на ВСУ і громадян, все інше(президент,МЗС,КМУ) - сором з огидою і йому в такій компанії зручно і затишно....
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14.02.2022 16:40 Ответить
короче Зеля слило Украину.

войны не будет
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14.02.2022 16:42 Ответить
Хтось вірить що це засрайко сказав щось від себе?
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14.02.2022 16:44 Ответить
Наколенник этот посмешище, а не президент. Ну я знал, что так будет. Зато по приколу. Все погнал за мясом, на шашлычки...
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14.02.2022 16:44 Ответить
Знову обдовбався
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14.02.2022 16:45 Ответить
Также Шольц заявил, во время переговоров Зеленский заверил, что Украина разработает документы относительно особого статуса на Донбассе и проведения там выборов
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14.02.2022 16:45 Ответить
Цьому зеленому ушльопку і фермою керувати хороший господар би не довірив, а воно зараз веде хер зна куди Державу😠
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14.02.2022 16:45 Ответить
- Куда идем мы с Пятачком, большой большой секрет
И не расскажем мы о нем, и нет, и нет...
- и да?
-И нет.
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14.02.2022 16:46 Ответить
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14.02.2022 16:48 Ответить
Цей дебіл хоч розуміє, що говорить . Чистий словесний понос.
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14.02.2022 16:53 Ответить
То, что зеленский фсбшная шестерка известно как минимум лет 15. И убрать его не проблема. Но, что делать с 73% безмозглых дебилов, которые за него голосовали?
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14.02.2022 16:54 Ответить
Гнида! Підтвердив, що це він Пристайко "зарядив" на зраду...
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14.02.2022 16:54 Ответить
Коломойский не желает в НАТО. Израиль тоже не в НАТО
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14.02.2022 16:55 Ответить
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14.02.2022 16:55 Ответить
Истерика ))
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14.02.2022 17:14 Ответить
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14.02.2022 18:03 Ответить
идиот...
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14.02.2022 16:56 Ответить
Подивися, падлюка, у конституцію
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14.02.2022 16:58 Ответить
"Я готовий нести будь-яку відповідальність, але я не несУ відповідальність за те, що триває слідство, і, що люди є ймовірними вбивцями"
(с) Найвеличніший про "справу Шеремета"
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14.02.2022 16:59 Ответить
"Оптимистичное" заявление гаранта....дно какое-то...
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14.02.2022 16:59 Ответить
Вот это през- патриотище ...чтоб вы,зесрань,повыздыхали
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14.02.2022 16:59 Ответить
Капец... хуже зелёного зашквара может быть только реакция плесени на этот зашквар... где вы откопали этого "скомороха"?
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14.02.2022 17:13 Ответить
ну вот, оно делает всё что ему приказывают из кремля, оно предатель, его судить надо
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14.02.2022 17:14 Ответить
Ниочемный парень высказался,/слава тебе Господи/ не о том,что беня приказал. И на том спасибо.
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14.02.2022 17:19 Ответить
куда идём мы с д'Ермаком-большой-большой секрет...
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14.02.2022 17:20 Ответить
лайно довбане, назнач прокурора сап. Саботажнік хйв
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14.02.2022 17:25 Ответить
Ну короче этот скривленный конь сам не знает на какую косую борозду ехать. Вот вам и вагнергейт и его перевороты и бла бла бла.
Чтобы увидеть путь.....ребе Зеня и!!.....и!!.....показать его остальным!!...надо подойти к театру "Современник" на проспекте Гагарина и стать лицом к ?...статуе и точь в точь повторить ее движения.
Напоминаю....статуя эта....ДАНКО!!!
Ты готов...... вырвать ..собственное сердце, чтобы указать нам....ВСЕМ!!....дорогу??? Да или нет?
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14.02.2022 17:28 Ответить
Заява Пристайко -- 100% вброс зелёной падали.
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14.02.2022 17:29 Ответить
Он дилетант. Поэтому он не знает, что делать, чтобы достичь цели.
Отсюда и эти шараханья из стороны в сторону.
Профан ищет выход методом тыка. А вдруг получится?
Проблема осложняется тем, что дураку невозможно доказать, что он дурак
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14.02.2022 17:34 Ответить
Іспанський сором. Як тільки Зе відкриває рота, відразу напружуєшся... То він багато разів ставив претензію Западу "чому Україна досі не в НАТО?!" А сьогодні:"Може дійсно питання відкритих дверей для нас така мрія..." Він пообіцяв канцлеру Німеччини, що "Україна надасть проекти законів щодо особливого статусу і щодо місцевих виборів для дискусії ". Надасть кому? Відповідь, як на мене, очеивдна. "Синок" таки "просирает страну"...
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14.02.2022 17:35 Ответить
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14.02.2022 18:57 Ответить
Короче Пристайко закинул по заданию Бубочки тезис о внеблоковости, чтобы проверить реакцию украинского общества и западных партнеров, и похоже результат его не порадовал, пришлось давать заднюю.
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14.02.2022 17:41 Ответить
Какие предложения он может дать по,, Особому статусу Донбаса,,?????Даже 73% граждан не поймут если Пушилка будет в Раде блокировать все законы , советуясь с Рашей. Особенно классно на выборах будут смотреться билборды политических партий Украины в предвыборной агитации на улицах Донецка и Луганска ( Правый сектор , свобода) , как будет использовать время на всех каналах Лугандонии Ярош. Какие выборы? Какой статус???Это тупик , лет на 50. Ещё очень смешно со смартфонами вместо патронов , следующим этапом - выделение презервативов на 10 млрд долларов пенсионерам , вместо еды военнослужащим. Могучие , дальновидные, полезные и логичные решения принимает Зеломойский.
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14.02.2022 17:54 Ответить
"Боооже, яке кончане" (С)
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14.02.2022 18:03 Ответить
Зізнання в ДЕРЖАВНІЙ ЗРАДІ прозвучало.Оце вОно вже стоїть на колінах і починає пхинькати:тільки не по морді...
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14.02.2022 19:04 Ответить
7ас як дурнів вже який рік розводять західні бонзи, а ми як справжні інфантіли досі стоїмо під дверима та ниємо «прийміть». У Заходу від страху перед москвою давно дрижать піджилки. Нам потрібно давно було міцніти армію, знищити корупцію та вигнати неадекватів та п'яту колону . Проводити активну мовну політику по знищенню мовного впливу сусіда та виховувати дітей в патріотичному дусі. І буде у нас все в гаразд.
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14.02.2022 19:19 Ответить
Щоб від нас відєб*вся східний сусід ,нам слід вступити в НАТО.Інших варіантів просто нема .Ми 30 років були позаблокові і до чого це призвело всі бачать .А для того ,щоб нас туди взяли ,треба робити реформи і армії у тому числі .Але при ЗЕ це не можливо в апріорі.
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14.02.2022 19:49 Ответить
тебе кадырка приказал что делать, беги исполняй, а то парашка обидится
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14.02.2022 19:20 Ответить
ВОВА - ТИ ДОВБОДЯТЕЛ??????
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14.02.2022 20:02 Ответить
Зе-чмо та дристайка брешуть!

дристайко, гнида...ось що воно сказало дослiвно...

https://youtu.be/XpKSEEHHac4
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14.02.2022 20:38 Ответить
 
 