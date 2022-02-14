Зеленский о заявлении Пристайко о членстве в НАТО: Мы должны двигаться по пути, который выбрали. А куда этот путь приведет – посмотрим. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы вступить в НАТО, однако ряд стран намекают на связанные с этим риски.
Об этом Зеленского сказал на брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается заявления нашего посла, ответ Кулебы был официальным и предметным. Правильно ли мы все его поняли или неправильно? В том, что он сказал, следует обратить внимание на некоторые детали. Сегодня некоторые лидеры немного намекают Украине, что можно не рисковать и не поднимать постоянно вопросы о членстве в НАТО, потому что эти риски связаны с реакцией РФ... Мне кажется, что никто этого уже не скрывает, и мы должны быть откровенными, это решение зависит от нас", - заявил он.
При этом Зеленский добавил, что Украина должна идти по тому пути, который она выбрала.
"Остается вопрос о пути, сколько Украина должна идти по этому пути, кто будет поддерживать нас на этом пути. А может действительно вопрос открытых дверей для нас такая мечта и никто не знает когда мы там будем. Поэтому я считаю, что мы должны двигаться по этому пути , который мы выбрали. Главное, чтобы наша армия была мощной, а куда этот путь приведет – посмотрим", – добавил президент.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В МИД Украины заявили, что слова Пристайко о возможном отказе Украины от членства в НАТО вырваны из контекста. Пресс-секретарь Зеленского Никифоров на этот счет заявил, что вступление в НАТО, как и европейский курс, является безусловным приоритетом Украины.
Сам Пристайко позже прокомментировал эти слова: "Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях".
Напомним, что в феврале 2019 года Украина включила курс на членство в НАТО и ЕС в Конституцию. В декабре 2021 года Россия параллельно со стягиванием войск к украинским границам официально выдвинула НАТО требование не расширяться за счет стран Восточной Европы. В Альянсе ответили, что не России решать, кому присоединяться или не присоединяться к блоку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Путин Бубочку #бет, хочет познакомиться
Джерело:
президент Украины - кремлевская консерва. это однозначно
Доречніше було б сказати "куди цей шлях виведе".
Кожного разу, коли читаю його промови, дивуюсь - як взагалі він міг в шоубізі працювати?
потому что свернуть с пути в НАТО зЕбле не дадут патриоты ..
Тим ,хто його слухає,повний писець.
Генератор випадкових слів.
войны не будет
И не расскажем мы о нем, и нет, и нет...
- и да?
-И нет.
(с) Найвеличніший про "справу Шеремета"
Чтобы увидеть путь.....ребе Зеня и!!.....и!!.....показать его остальным!!...надо подойти к театру "Современник" на проспекте Гагарина и стать лицом к ?...статуе и точь в точь повторить ее движения.
Напоминаю....статуя эта....ДАНКО!!!
Ты готов...... вырвать ..собственное сердце, чтобы указать нам....ВСЕМ!!....дорогу??? Да или нет?
Отсюда и эти шараханья из стороны в сторону.
Профан ищет выход методом тыка. А вдруг получится?
Проблема осложняется тем, что дураку невозможно доказать, что он дурак
дристайко, гнида...ось що воно сказало дослiвно...
https://youtu.be/XpKSEEHHac4