Зеленский призвал представителей бизнеса и политиков, выехавших из Украины, вернуться в течение 24 часов
Президент Владимир Зеленский призвал представителей бизнеса, СМИ и олигархов вернуться в Украину.
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Шольцем, информирует Цензор.НЕТ.
"Я бы сосредоточился на нашем менеджменте. На людях, которые находятся за границей. Депутаты некоторых партий. Мне кажется, что это серьезный вызов. Мы должны давать им сигнал от Верховной Рады, от спикера. Я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в государство. Считаю, что они должны вернуться", - подчеркнул Зеленский.
По словам Зеленского, это касается и представителей СМИ.
"Нельзя говорить, что мы патриоты, а потом перевозить свои офисы во Львов, или в Варшаву, или в Чехию, или в США, потому что есть такая команда. Я считаю, что это нечестно. Тогда вы патриоты другого государства", - добавил президент.
Также Зеленский заявил, что олигархи тоже должны вернуться в Украину.
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А ха ха ха ха
остались только Порох и бородатая бабушка, но последняя из-за того, что на неё есть американский ордер
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю. Джерело:
НАЙБАГАТШІ ЛЮДИ КРАЇНИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ЧАРТЕРНІ РЕЙСИ ДО ЄВРОПИ
Українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Як пише https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/13/7323857/ "Українська правда" , протягом доби з України вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
За даними видання, з України вже вилетіли борти Ріната Ахметова та Бориса Колесникова.
За даними видання, Ахметов залишив країну ще 30 січня рейсом до Цюріха. Того ж дня виїхав із України бізнесмен Віктор Пінчук.
Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), мільйонер Ігор Абрамович. За даними "Української правди", цей літак має вивезти із Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.
Бізнесмен та депутат Вадим Новинський вилетів з України 10 лютого рейсом Київ - Мюнхен.
Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський
У неділю, 13 лютого, як стверджує видання, з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, а напередодні країну залишили Вадим Столар та Василь Хмельницький.
Это типа Еврейская Солидарность, что бы бабушке Бене так скучно было?
Озвучить фамилии депутатов из сн, которых сейчас нет в Украине. И, заодно показать свою семью. В Украине.
А що, боротися з олігархами дистанційно не цікаво?
Поки їх не перевішаємо на майдані, нічого не зміниться.
який не діятиме в разі військового стану)
Мог бы и дать задание МИДу: анулировать их украинское гражданство, что бы они не могли вернуться назад и вредить госудаоству дальше....