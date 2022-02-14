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Зеленский призвал представителей бизнеса и политиков, выехавших из Украины, вернуться в течение 24 часов

Зеленский призвал представителей бизнеса и политиков, выехавших из Украины, вернуться в течение 24 часов

Президент Владимир Зеленский призвал представителей бизнеса, СМИ и олигархов вернуться в Украину.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Шольцем, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы сосредоточился на нашем менеджменте. На людях, которые находятся за границей. Депутаты некоторых партий. Мне кажется, что это серьезный вызов. Мы должны давать им сигнал от Верховной Рады, от спикера. Я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в государство. Считаю, что они должны вернуться", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, это касается и представителей СМИ.

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"Нельзя говорить, что мы патриоты, а потом перевозить свои офисы во Львов, или в Варшаву, или в Чехию, или в США, потому что есть такая команда. Я считаю, что это нечестно. Тогда вы патриоты другого государства", - добавил президент.

Также Зеленский заявил, что олигархи тоже должны вернуться в Украину.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) эвакуация (2066)


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Топ комментарии
+19
володья, начни с семьи своей. и с семей однопартийцев. и с семей бизнес-партнеров. я лично соскучился за шефиром. чего то его подозрительно давно нет в телеящике. куда пропал? не случилось ли чего нехорошего с "советником"?
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14.02.2022 16:46
+12
Гдето я уже слышал про даю 24 годыны
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14.02.2022 16:45
+11
Расскажи это пачке штопаных Гордонов, которые увсем выводко улители на филижанку кавы до Ведня
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14.02.2022 16:46
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это он угрожает?
А ха ха ха ха
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14.02.2022 16:45 Ответить
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14.02.2022 17:37 Ответить
О, старого рига Тарасика витягли з нафталіну...Ганну герман давай ще зацитуй.
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14.02.2022 18:07 Ответить
Ничего страшного. В борьбе с Порошенко не стеснялись использовать кацапские фейки. Жри-те.
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14.02.2022 18:50 Ответить
Глупый выпад. Может у вас все-таки есть чем думать? Некоторые, будучи в стане вражеском, принесли пользы государству больше, чем кричащие на всех углах патриоты. Герман данное утверждение не касается. У этой особы были свои цели и планы.
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14.02.2022 18:56 Ответить
Яку користь Тарасик приніс Україні? Допомагав фальсифікувати вибори на користь овоща у 2004 році?
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14.02.2022 19:01 Ответить
Гдето я уже слышал про даю 24 годыны
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14.02.2022 16:45 Ответить
Уже летят
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14.02.2022 16:45 Ответить
Полный список фамилий в студию! Народ должен знать своих хероев!😁
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14.02.2022 16:46 Ответить
да практические все одиозные публичные и не публичные личности!
остались только Порох и бородатая бабушка, но последняя из-за того, что на неё есть американский ордер
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14.02.2022 16:48 Ответить
Бородатая бабушка могла свалить в Израиль, но нет! Значит патриот 😁(шутка)
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14.02.2022 16:58 Ответить
В Израиль ей нельзя. Дальше рейс в США светит
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14.02.2022 17:35 Ответить
Кива Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого полетіла в Ригу (Латвія);
Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
Львочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня відправилась у Ніццу (Франція);
Рабінович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів у Тель-Авів (Ізраїль);
Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився у Мюнхен (Німеччина);
Устінова Олександра ("Голос"), 6 лютого полетіла у Дюссельдорф (Німеччина);
Железняк Ярослав ("Голос"), 12 лютого відправився у Париж (Франція);
Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
Аліксейчук Олександр ("Слуга народу"), 5 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Аллахвердієва Ірина ("Слуга народу"), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла у Відень (Австрія);
Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів у Доху (ОАЕ);
Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів у Париж (Франція);
Кривошеєв Ігор ("Слуга народу"), 4 лютого відправився у Мадрид (Іспанія);
Нагорняк Сергій ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Цюрих (Швейцарія);
Пивоваров Євген ("Слуга народу"), 11 лютого полетів у Шарджу (ОАЕ);
Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився у Ригу (Латвія);
Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого відправився до Ніцци (Франція);
Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів у Стамбул (Туреччина);
Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого залишив Україну, перетнувши на автомобілі кордон з Білоруссю. Джерело:

НАЙБАГАТШІ ЛЮДИ КРАЇНИ ЗАМОВЛЯЮТЬ ЧАРТЕРНІ РЕЙСИ ДО ЄВРОПИ

Українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Як пише https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/13/7323857/ "Українська правда" , протягом доби з України вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

За даними видання, з України вже вилетіли борти Ріната Ахметова та Бориса Колесникова.

За даними видання, Ахметов залишив країну ще 30 січня рейсом до Цюріха. Того ж дня виїхав із України бізнесмен Віктор Пінчук.

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), мільйонер Ігор Абрамович. За даними "Української правди", цей літак має вивезти із Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.

Бізнесмен та депутат Вадим Новинський вилетів з України 10 лютого рейсом Київ - Мюнхен.

Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський

У неділю, 13 лютого, як стверджує видання, з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, а напередодні країну залишили Вадим Столар та Василь Хмельницький.
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14.02.2022 18:03 Ответить
"Звалили" з України.. дай Бог - назавше...
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14.02.2022 18:08 Ответить
Расскажи это пачке штопаных Гордонов, которые увсем выводко улители на филижанку кавы до Ведня
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14.02.2022 16:46 Ответить
А Гондон относится к политикам или бизнесменам? Как по мне, скорее, к политическим отбросам, к быдлоэлите
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14.02.2022 16:46 Ответить
жидомалорос
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14.02.2022 17:33 Ответить
володья, начни с семьи своей. и с семей однопартийцев. и с семей бизнес-партнеров. я лично соскучился за шефиром. чего то его подозрительно давно нет в телеящике. куда пропал? не случилось ли чего нехорошего с "советником"?
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14.02.2022 16:46 Ответить
Пошел по программе защиты свидетелей наверно, этот Шериф
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14.02.2022 16:49 Ответить
ща... не для того папка мошну растила...
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14.02.2022 16:47 Ответить
Також Зеленський заявив, що олігархи теж мають повернутись до України.

Это типа Еврейская Солидарность, что бы бабушке Бене так скучно было?
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14.02.2022 16:48 Ответить
щас
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14.02.2022 16:48 Ответить
А ти сам, паскудо, родичів до Іспанії відправив! А сам тут командуєш іншим?
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14.02.2022 16:50 Ответить
Где доказательства ,
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14.02.2022 18:09 Ответить
И с какого перепугу? Вава совсем плох...
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14.02.2022 16:50 Ответить
Было бы неплохо подать пример.
Озвучить фамилии депутатов из сн, которых сейчас нет в Украине. И, заодно показать свою семью. В Украине.
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14.02.2022 16:50 Ответить
Ну вот возмущается он, хочет, чтоб вернулись. А ты какое-то обращение к народу записал перед этим? Сопли жует, а потом обижается, что с таким идиотом никто дел иметь не хочет.
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14.02.2022 16:51 Ответить
Тю, дык это ж его обещание - забороть олигархов. Они сами уехали, а он страдает. Страдалец.
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14.02.2022 16:51 Ответить
А если не вернутся. то что будет?
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14.02.2022 16:51 Ответить
Нуууу... На нет, и суда нет.
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14.02.2022 18:19 Ответить
Токо после ленки с детями.
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14.02.2022 16:52 Ответить
Ту цілком погоджуюся. Закрити канали тих олігархів, що втікли. Хай не ллють нам свого лайна. І Гордона з Комаровським поверніть))
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14.02.2022 16:55 Ответить
Напугал ежа голой задницей! К ночи все вернутся.)
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14.02.2022 16:56 Ответить
ото брато, не есть штука з дубильтувки забичь крука, ото бардзо штука свежа голой дупой забичь ежа!
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14.02.2022 18:26 Ответить
"олігархи теж мають повернутися в Україну"

А що, боротися з олігархами дистанційно не цікаво?
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14.02.2022 16:59 Ответить
30 років розкрадали країну, з їх вини ми досі барахтаємось в лайні, а тепер чкурнули.
Поки їх не перевішаємо на майдані, нічого не зміниться.
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14.02.2022 17:04 Ответить
А що вас зупиняє?
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14.02.2022 17:26 Ответить
кримінальний кодекс
який не діятиме в разі військового стану)
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14.02.2022 17:28 Ответить
Спасибо сказал бы, что часть дерьма быстро ******** с Украины...
Мог бы и дать задание МИДу: анулировать их украинское гражданство, что бы они не могли вернуться назад и вредить госудаоству дальше....
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14.02.2022 17:45 Ответить
Там одни слуги и опзжопа...нах!!!
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14.02.2022 17:50 Ответить
З України масово вилетіли всі замовники корпоративів 95 кварталу, ********** в шоці)
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14.02.2022 17:56 Ответить
А Скумбрия, по 8, с мальками... тоже подгребет с Италии?
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14.02.2022 17:59 Ответить
особенно ждем ярославского
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14.02.2022 17:59 Ответить
У нашего типа "президента" риторика как кацапами писана. Но в любом случае Дерьмаку это не поможет.
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14.02.2022 18:02 Ответить
Все рухаеться до дестабілізації і фактичної федералізації України. Мери і громадяни міст Західної України не визнають псевдо вибори в ОРДЛО і в жодному разі не будуть пускати їх і їхніх представників до себе в міста, проведення виборів в ОРДЛО в Раду або виборів президента зробить що Раду, що Президента частково нелегітимним, що спровокує процеси фактичної децентралізації і відцентрування в Україні.
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14.02.2022 18:03 Ответить
Как там на швабре, не тесно? Или бутылка сподручнее, шо говорят на макеевке?
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14.02.2022 18:18 Ответить
Дурик, ты на шашлыки к себе позови их - сразу все примчатся !
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14.02.2022 18:07 Ответить
Поц,ты только депутатам указывать можешь ...и да,где видосик в кругу всей твоей семейки?
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14.02.2022 18:09 Ответить
Я извиняюсь конечно, но наши "политики", которые до сих пор не в стране или уже свалили показали истинную крыссиную сущность и просто должны перестать быть политиками, раз и навсегда. А по нашим ну очень супер-элитным бизнесменам, которые вместо финансирования ТРО и другой экстренной помощи ВСУ взяли свои пожитки,семейки и свалили из страны в такой непростой момент, надо наверное ставить вопрос: как дальше они могут продолжать зарабатывать на украинцах и могут ли теперь вобще это делать?...
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14.02.2022 18:09 Ответить
Вава может со своего окружения начнёшь… А то призывает он… ты этого приставку посла из Британии сначала призови… призывник он, мля!!! Гандонов сцыкливых кругом понабирал а теперь маланские разборы. Ты тем кто остался ещё героев Украины поприсваивай - первому каломыйскому ему же бежать некуда везде Штатам выдадут
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14.02.2022 18:12 Ответить
Представители бизнеса не государственные люди.. их номер третий. Кто где. Это дело их совести, не более того. А вот гос чиновники, служащие, депутаты ( всех уровней), военнослужащие, работники силовых структур, работники критической инфраструктуры, медики , транспортники все должны находиться на местах. И конечно же депутатов это касается в первую очередь, их автоматически нужно лишать мандата в случае чего. Хватит панькаться. Не то время. А откровенную " пятую колонну кремля" ( ее руководящий состав) следует арестовать, пророссийские партии ОПЗЖ, Наши, партию Шария объявить вне закона.
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14.02.2022 18:14 Ответить
надо объявить всеобщую мобилизацию. потом депутатов ,олигархов и иже сними , объявить дезертирами , судить , отобрать майно в счет армии дуже слушна нагода .
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14.02.2022 18:23 Ответить
сначала с ними борется, потом просит...
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14.02.2022 19:07 Ответить
ХА ХА ХА ХУ ХУ ХУ НИ ХУ ХУ Я ХУ Я ХУ Ю!!!СЛЫ КЛОУН КОГДА САМ СВАЛИШ?!
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14.02.2022 19:52 Ответить
У сыкуна Ахметки отобрать весь бизнес и национализировать
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14.02.2022 20:11 Ответить
 
 