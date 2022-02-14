Зеленский призвал представителей бизнеса и политиков, выехавших из Украины, вернуться в течение 24 часов

Президент Владимир Зеленский призвал представителей бизнеса, СМИ и олигархов вернуться в Украину.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Шольцем, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы сосредоточился на нашем менеджменте. На людях, которые находятся за границей. Депутаты некоторых партий. Мне кажется, что это серьезный вызов. Мы должны давать им сигнал от Верховной Рады, от спикера. Я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они вернулись в государство. Считаю, что они должны вернуться", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, это касается и представителей СМИ.

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"Нельзя говорить, что мы патриоты, а потом перевозить свои офисы во Львов, или в Варшаву, или в Чехию, или в США, потому что есть такая команда. Я считаю, что это нечестно. Тогда вы патриоты другого государства", - добавил президент.

Также Зеленский заявил, что олигархи тоже должны вернуться в Украину.