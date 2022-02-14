Украина предоставит законопроект о статусе и местных выборах в ОРДЛО для дискуссий, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина предоставит законопроект об особом статусе Донбасса. По его словам, в этом заверил его президент Владимир Зеленский.
Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Зеленский меня заверил, что Украина предоставит мне проект закона по особому статусу и местным выборам (в ОРДЛО. – Ред.) для дискуссий", – сказал Шольц.
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И её результат им тоже неизвестный.
А очко то не железное.
А если США закроет небо,что делать тогда .
Беспилотники США могут управляться с ихней территории,что тогда, а тогда потери российской армии будут большие.
Байден вимагає приймати умови уйла і виконувати "формулу штайнмаєра"? Ви про що? Це ВАЗеленський
своюмокшанську гру веде.
На крайний случай мы их признаем оккупированными на примере Крыма .
Минские соглашения нужны нам для поддержания санкций и всё.
Если бы они хотели нас заставить то отменили бы санкции.
В российской армии нет мотивации.
Американцы перестали поддерживать курдов и лиш поэтому там контролирует Асад ту территорию.
А авио удары России там сильно картину не измени.
Но там есть ещё Иран.
А здесь россия будет одна и будет очень большая поддержка запада.
И не факт что после несколько налетов вашей авиации, когда это покажут по всем каналам тв запад не закроет небо .
Донецкий аэропорт киборги, талибы в труднодоступных местах.
Посети псковское кладбище,и посчитай доблестных псковских десантников. Посмотри фото грузовых машины набитыми трупами бесстрашных чеченских джигитов. И это все украинская земля.
https://www.youtube.com/watch?v=qUrCyQQAbgk
Скільки можна з ними возитися? Військовим шляхом повернути їх кремль нам не дасть. Положимо сотні пацанів, а результату не буде. Це вже як пухлина на тілі України. Відрізати і забути
Скільки життів вам не шкода за лугандон з кримом? 1?10?100? 100000? мільйон? Вони не варті і одного життя патріота, Україна велика і треба боронити що є та не допустити нового 2014.
Вы что ребенок? Настоящие гарантии безопасности дает только собственная армия и оружие! ЫВы в школе учились? После нападения Германии на Польшу-Англия как союзник Польшы тут-же обявила войну Германии но НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛА-не воевала. какие НАХ ГАРАНТИИ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ СТРАН? Я не предлагаю наступать на ОРДЛО и Крым,но если Рашка будет наступать-придется защищатся. А Иначе Украина так никогда и не станет государством а недогосударства не бывают богатыми. Деньги не идут в страны которые сами себя защитить не могут
это случайность или закономерность?
Й саме трагікомедне в у цьому буде , що й серед прихильників Пєті буде достатньо сил зробити це на одинці . Трагедія в тому , що саме Пєтя усі ці пункти про вибори й особливий статус продавлював . Про що можуть світчити вдови й матері захиблих під Радою нацгвардійців . Тобто , їх близким бажання продавити антиукраїнське рішення Пєтєю коштувала життя .
ЗЕнелох сам винний в тому . Бо скільки б не було доказів "зради" Петі в компашці з Мертветчуком . Скільки б не було плівок . Поки в це не повірить хоча б п"ята частина виборців Пєті стаття "зрада" є абсордною й працює виключно на Пєтю й розкол суспільства .
Я не прихильник Пєті це очевидно . Але ж очевидно мені було з першого дня падіння рейтингу Пєті низче Юліного йще в 2016 році , що причина цього падіння не в "війні" , не в бажанні українців відсмоктати добре у ***** , а Пєтя в очевидь це не робить . Це був виключно спротив проти соціально-економічної олігархо й соросоорієнтованної політики Порошенка . Й що зробив Вофа сівши на Банкову -- повторив й навіть довів до повного абсурду соціалку и економічний курс того ж Порошенка . Гройсман хоча б дотував таріфі подавній більшості . А це опудало й 70% дотацій скасував !
Тому як до мене - наїзди на Пєтю таким чином ... навіть в мирний час абсурд . А зараз це йще загроза утутрішньої війни , де у ЗЕнелоха нуль шансів перемогти . Різний інтеллект у досвіт . Інші вагові категорії .
Обходится Финляндия без Карелии, обходится Германия без Кенигсберга, Япония - без Курил, Грузия - без Абхазии, Молдолва - без Приднстровья. Обойдемся и мьІ ПОКА без лугандона и КрьІма. А рухнет мордорская недоимперия, все свое заберем, как и остальньІе страньІ вернут украденное орками.
Если лугандон получит особьІй статус, закарпатские венгрьІ потребуют особьІй статус себе, потом другие регионьІ. А под конец Запад УкраиньІ плюнет на все и не захочет жить в одной стране из лугандонами, малоросами и манкуртами.
Давайте сохраним целосность УкраиньІ. Предавший однаждьІ, предаст еще раз.
Тот самый Олаф Герхардович Шольц в 1984 году.