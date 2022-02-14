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Украина предоставит законопроект о статусе и местных выборах в ОРДЛО для дискуссий, - Шольц

Украина предоставит законопроект о статусе и местных выборах в ОРДЛО для дискуссий, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина предоставит законопроект об особом статусе Донбасса. По его словам, в этом заверил его президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зеленский меня заверил, что Украина предоставит мне проект закона по особому статусу и местным выборам (в ОРДЛО. – Ред.) для дискуссий", – сказал Шольц.

Читайте также: Агрессия РФ против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические последствия для России, - Шольц

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) ОРДЛО (246) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+89
а зачем германии украинский законопроект?
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14.02.2022 16:48
+72
шо не новина то гірше
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14.02.2022 16:46
+70
Т.е. ЗЕ таки сдал интересы Украины.
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14.02.2022 16:48
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Страница 3 из 3
Они не вели такой масштабной войны.
И её результат им тоже неизвестный.
А очко то не железное.
А если США закроет небо,что делать тогда .
Беспилотники США могут управляться с ихней территории,что тогда, а тогда потери российской армии будут большие.
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14.02.2022 22:28 Ответить
Який саме Захіж і куди він нас припер?
Байден вимагає приймати умови уйла і виконувати "формулу штайнмаєра"? Ви про що? Це ВАЗеленський свою мокшанську гру веде.
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14.02.2022 22:27 Ответить
8 лет не выполняли, и нечего.
На крайний случай мы их признаем оккупированными на примере Крыма .
Минские соглашения нужны нам для поддержания санкций и всё.
Если бы они хотели нас заставить то отменили бы санкции.
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14.02.2022 22:33 Ответить
В Сирии почему не повторили?
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14.02.2022 22:42 Ответить
Ты описываешь западную модель боевых действий.
В российской армии нет мотивации.
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14.02.2022 22:45 Ответить
А как курды и тех кого поддерживает Турция.
Американцы перестали поддерживать курдов и лиш поэтому там контролирует Асад ту территорию.
А авио удары России там сильно картину не измени.
Но там есть ещё Иран.
А здесь россия будет одна и будет очень большая поддержка запада.
И не факт что после несколько налетов вашей авиации, когда это покажут по всем каналам тв запад не закроет небо .
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14.02.2022 23:00 Ответить
Не пеши брет США в отличие от союза полностью контролировали Ваган
Донецкий аэропорт киборги, талибы в труднодоступных местах.
Посети псковское кладбище,и посчитай доблестных псковских десантников. Посмотри фото грузовых машины набитыми трупами бесстрашных чеченских джигитов. И это все украинская земля.
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14.02.2022 23:58 Ответить
фашистский потомок, не лезь во внутренние дела Украины.
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14.02.2022 22:19 Ответить
ЧАЛИЙ про вторгнення 16 лютого: Кремль підіймає ставки

https://www.youtube.com/watch?v=qUrCyQQAbgk
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14.02.2022 22:23 Ответить
ЕСЛИ Щольц хочет особый статус для ОРДЛО пусть пригласят РФ войска в Берлин для формирования местного правительства и депутатов из полицаев предворительно постреляв в граждан Германии и дададут им особый статус с вето в Бундестаге по вопрсу НАТО и Тайожного союза и богатая Германия выйдет из НАТО и вступит в Таможенный союз и превратится за 2 месяца в помойку типа третьего рейха, а если ему Зеленский пообещал так пусть возмет его к себе в придачу с Порошенко -Турчиновым строить Таможенный союз ,которые не обратились к выгодополучателям Будапештского меморандума из за своих шкурных интересов ,или типа перепутали , а подписали Минкие соглашения после Илловайска . Кроме того Украина уже ни кому ни чего не должна после отказа от третьего ядерного потенциала должны только Украине все выгодополучатели страны НАТО - США и Германия и Китай , а если они против Булапештского меморандума и за Минкие соглашения так пусть возместят Украине разрушения и смерти агрессора, и могут дальше с ним сотрудничать, но это же должен залать этот вопрос Президент , но увы они - история покажет кто он .Как может возместить Германия за пособничестве агрессору это отменить Северный поток и угроза исчезнет.
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14.02.2022 22:30 Ответить
Как бы то ни было, но в свое время Германия согласилась на особый статус ГДР. Чем все закончилось - мы знаем: восточные немцы приползли к западным и согласились на все их условия, лишь бы вернуться.
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14.02.2022 23:19 Ответить
Как раз они и не согласились на предложение особого статуса в одном государстве, и Германия была разделена на 2 государства (ФРГ и ГДР)) Аденауэр не помню дословно сказал:" Лучше пол Германии но вся чем вся но половина", затем был применен план Маршала (кредит и товарный кредит США но при этом были открыты взаимные рынки и Германия вырулила) Зная это Шольц нам предлагает оьратное особый статус ОРДЛО, неподконтрольное Украине государство в государстве , автономия со своей армией,со своим самопределением и будет налагать вето на внутреннюю и внешнюю политику. Украина напоминает блюдо на тарелке где все хотят урвать себе кусок побольше, начиная от внутренних врагов и заканчивая внешними.
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15.02.2022 00:16 Ответить
Именно так, но разделили на 2 части по сферам влияния в результате конференции. Когда немцы массово перебирались в более «лучшую» часть то за одну ночь возвели стену.... Напоминать про танки на чекпоинте Чарли не буду... Все помнят чем это закончилось. Тут все намного проще - этот непотриб который «типа хотят включить в состав РФ» никто брать обратно не хочет. А все эти бумаженции в дурдуме просто дешовые понты. Как можно включить в субъект Федерации непонятно что.... Бугагага Портников красавец, будет ещё одно Приднестровье лет 25..
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15.02.2022 02:03 Ответить
Хуже другое, что весь мир согласился или Украиной будет управлять РФ через особый статус для ОРДЛО или широкомаштабная война, что то что другое для Украины не выполнимо.
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15.02.2022 03:01 Ответить
Ты в своем уме? Какой особый статус был у ГДР? Отдельная страна была со своим бюджетом и конституцией.
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15.02.2022 08:55 Ответить
расеяне там давно уже хозянуют. почитай о этом шольце и все станет ясно
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15.02.2022 01:33 Ответить
А не кто и не сомневается, что Шольц приезжал на переговоры продавливливать управление Украиной через ОРДЛО на основе Минских соглашений , Когда предлагали ФРГ особый статус для ГДР - ФРГ отказалось , но тогда Германия развязала вторую мировую , непонятно на каком оснрвании Украине предлагают особый статус для ОРДЛО, Украина, что напала на Крым и Донбасс, но это же интерпритация РФ.Зачем тогла Зеленский пообещал Шольцу законопроэкт об особом статусе, когла Донецк и Луганск отошли в ОРДЛО без жертв и разрушений в результате растрела украинских солдат в котлах, какой особый статус , РФ должно вывести свои войска с ОРДЛО и все ,или что бы не было войны? НАК это шантаж под угрозой развязания войны .Вихолит для Украины не действует межлународное право , даже имея на руках факт отказа Украиной от третьего ядерного потенциала и сейчас как раз уместный Будапештский меморанлум, правда власть Украины по каким то причинам забыла про его как в 2014 голу,- свои личные интересы выше интересов Украины. Любая власть хочет жить и хранить капитал на Западе потому и торгуют Украиной.
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15.02.2022 02:39 Ответить
Про Будапештский меморандум уже сказали все его подписанты, что это просто бумажка и никто не будет на его основании вписываться за Украину. Аппелировать к нему, тем более, после подписанных "минских" - нет смысла
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15.02.2022 17:39 Ответить
Так "Минск" тоже бумажка, только по Будапештскому меморандуму Украина отказалась от третьего ядерного потенциала и это услуга по безопастноти всем странам НАТО и РФ , а в ответ мы не получили услугу за услугу бубмажка это не бумажка , а от ядерного оружия Украина отказалась , и это знает каждый гражданин Украины , а то что все подписанты не хотят вспоминать про Будапешт это понятно включая ,потому что знают кошка чье мясо украла , что касается руководства Украины почему они не обратились - следствие покажет, но и так понятно шкурные и личные интересы выше государственных, что касается Минска то Минск должен выполнять тот кто организовал и спровоцировал войну и беззаговорочно вывести войска. Как было спровоцировано и организовано все знают.
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17.02.2022 04:14 Ответить
Ну, окей. Украина отказалась по требованию США от ЯО. Дальше? Ну скажет Зе Байдену про эти соглашения, что дальше?
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17.02.2022 08:55 Ответить
В этом мире за все надо платить , и Украина платит,в том числе услуга за услугу оказазанная Украиной по безопастнрсти НАТАО и РФ , а так же кто то должен ответить за развязание агрессии, но сначала надо задать вопрос, где оплата по нашей услуги за услугу - народ Украины ждет вопроса и ответа на его, но кто то в руководстве страны прошлом и настоящем по каким то причинам этого упорно не замечает не не делает,или они будут отрицать факт услуги, да или нет но факт есть так , что настал час Д, выполняйте начиная от НАТО и заканчивая РФ если они юридически и фактически хотят сделать, по другому проблема не уйдет, а Минск должен выполнять виновная сторона как по Вашему мнению кто она?, тогда и становится понятным или вывод войск сс всеми монатками или выборы, но факт услуги зафиксированную в Будапештском меморандуме ни кто , как будут делать компенсацию нашей безопастноти не зная но делать надо или надо выплатить страховку и выгодополучатели сами без Украины разбираются с виновной стороной о возмещении убытков, а сумма должна быть такая, что бы вопервых покрыть все материальные и людсткие потери, а так же что бы в будещем даже мысли не было заниматься захватами.
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17.02.2022 13:41 Ответить
Этот вопрос поднимали еще в 14-м. Рашка сказала, что они ничего не нарушилию типа этотпроголосвал "народ Крыма", а остальные подписанты сказали, что это соглашение - декларативная формальность, не больше и не обязывает их оказывать помощь. Так что, увы, но эти соглашения до звезды. Нет, давить ими надо, конечно, может, хоть какую-то копейку получим, но особо рассчитывать на это нет смысла
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17.02.2022 14:24 Ответить
Так Рашка и провела голосование вместо Украины предварительно захватив Крым, а бумажка может и декларотивная, а вот отказ отот ядерного потенциала и услуга по безопастности фактическа будьте любезны услуга за услугу и там далеко не копейки, а триллион как минимум, я думаю если эти деньги компенсировать жителям Украины какды решил , что делать
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17.02.2022 16:33 Ответить
З самого ранку до пізнього вечора сьогодні здають інтереси України! Ніхто так не тисне на Україну, як дволика Німеччина. Як же боїться верхівка Німеччини війни. Готові здати всіх і вся, аби тільки сидіти на п'ятій точці рівно і комфортно. Кожен українець не хоче війни, але не за рахунок нашої свободи і гідності.
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14.02.2022 22:30 Ответить
Вони могли б допомогти товарами першої необхідності, продовольством і т.д., в крайньому разі підтримати грошима але ні, всі ждуть і їздять через день подивитися чи зе не готовий ще підписувати. Союзників у нас не багато, допомога є але її недостатньо, а інформаційна війна просто знищить нам економіку, про нерви громадян і говорити не потрібно.
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14.02.2022 22:34 Ответить
Хахахах) немцы раньше всех бумажек и самой трубы уже станцию по приёмке газа на берегу построили, следовало бы уже понимать на улей они стороне)))) с самого начала)))) дешёвый рюзки газ) о я я ))) и комсомолка Меркель и дружбан шредер и Коль(я) Там мигрантов тучи) кризис полнейший))))
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15.02.2022 02:06 Ответить
Ну от і все, як і казав, спочатку вони зранку були згодні на позаблоковість, а після обіду вже й згодні на особливий статус. Дожмуть нас "союзники"
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14.02.2022 22:31 Ответить
Я би їм (ОРДЛО) не тільки "особливий статус" дав... Я би їх взагалі відгородив 3-метровим парканом і відправив на всі 4 сторони - хочуть в Рашку, хочуть в Казахстан, куди хочуть - хай валять. Там все одно залишилися одні зрадники України або злочинці. Навіщо нам ця "порохова діжка"? У нас свій шлях, розвиваймося краще, потім ще заздрити будуть, сєпари.
Скільки можна з ними возитися? Військовим шляхом повернути їх кремль нам не дасть. Положимо сотні пацанів, а результату не буде. Це вже як пухлина на тілі України. Відрізати і забути
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14.02.2022 22:33 Ответить
Найкращий варіант для нас це віддати й крим й лугандон взамін на репарації від росії та європи (це ці гниди не хочуть допомагати і не хочуть війни біля своїх кордонів, за наш рахунок), хай платять 50 мільярдів в рік і забирають собі й нато й ватників.
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14.02.2022 22:37 Ответить
Для вас лучший вариант-продать почку и купить своим детям конфет а себе водки на эти деньги-вам и вашим детям будет хорошо(первое время). Территория государства-она неприкосновенна. это единственное чем торговать невозможно-иначе это уже не государство а проститутка.
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14.02.2022 23:03 Ответить
Я сказав що той варіант найкращий для держави, відновиться й буде розвиватись держава, на захоплених територіях громадян україни не залишилося, всі з паспортами росії, навіть якщо якимось дивом нам знову віддадуть ту територію як її від росіян очистити? Ми демократична країна і висилити їх ніхто не зможе, дати їм референдум - вони за росію проголосують, прийняти як є? - це мільйони за опзж й їм подібних. Якщо держава отримає справжні гарантії, а не шмат туалетного паперу як в будапешті то це не найгірший сценарій.
Скільки життів вам не шкода за лугандон з кримом? 1?10?100? 100000? мільйон? Вони не варті і одного життя патріота, Україна велика і треба боронити що є та не допустити нового 2014.
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14.02.2022 23:17 Ответить
Всім з паспортами рашки надати статус іноземців без права будь якої участі в житті держави-брати участь в виборах, вибирати і бути обраним, працювати в державних органах... та ще досить можна придумати позицій. Тоді самі повиїжджають...
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15.02.2022 05:50 Ответить
Снова вы со своими НАСТОЯЩИМИ гарантиями от....Рашки!!! Да рашка с удовольствием снрва кинет лоха-украину.И будут новые требованя но уже на Одессу и Николаев
Вы что ребенок? Настоящие гарантии безопасности дает только собственная армия и оружие! ЫВы в школе учились? После нападения Германии на Польшу-Англия как союзник Польшы тут-же обявила войну Германии но НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛА-не воевала. какие НАХ ГАРАНТИИ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ СТРАН? Я не предлагаю наступать на ОРДЛО и Крым,но если Рашка будет наступать-придется защищатся. А Иначе Украина так никогда и не станет государством а недогосударства не бывают богатыми. Деньги не идут в страны которые сами себя защитить не могут
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15.02.2022 16:25 Ответить
как не зашквар -так вылезет какой-то фашист-ганс с какими-то требованиями в бок россии...
это случайность или закономерность?
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14.02.2022 22:33 Ответить
В тому то і справа, що він не фашист а рашист
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15.02.2022 09:24 Ответить
Какую следующую хотелку нужно исполнить Украине ,чтобы не было войны? Неужели они не видят, что это путь позора и войны?
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14.02.2022 22:49 Ответить
Цього не бачить наш унюханий наркоман. А "доброзичливцям" того тільки й треба.
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14.02.2022 23:16 Ответить
Это может быть просто формальностью - если РФ хочет каких-то гарантий, то можно предложить им отыметь себя в зад, застрелиться, а потом и особый статус ОРДЛО получит. А то предлагать ничего, как-то невежливо. Я уверен, что ни наши трусы, ни немецкие полномочий здесь не имеют - этот вопрос подняли США, они его и закроют.
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14.02.2022 22:59 Ответить
Так нада чтобы закон был в ВР проголосован. А Депутаты по-заграницам разбежались-патриоты-же(с двойным и тройным гражданством). Ну и когда будет голосование-настоящие патриоты долдны окружить ВР и не дать проголосовать капитуляцию Украины в виде особого статуса ОРДЛО. Сейчас только угроза войны,а когда ОРДЛО будет в составе Украины-война будет постоянной
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14.02.2022 23:00 Ответить
Разжижались чтоб побыстречку афшорные компании переоформить - боятся что если друзьям россиянам санкции введут вся совместная деятельность в Панаме и Виргинских островах накроется. Про лондонские замки вообще молчу.... Половина особняков на Гайд парке уже переписали на местных Фунтов
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15.02.2022 02:10 Ответить
они что там вообще ****** ?!
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14.02.2022 23:08 Ответить
Бреше цей фриц. Зелупа нічого не казала про обіцянку....
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14.02.2022 23:17 Ответить
Заметьте: опять про тайные западлы зеленского мы узнаём от иностранцев... просто нет слов...кроме тех, за которые тут банят
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14.02.2022 23:26 Ответить
Может просто нужно выполнять Минские соглашения, их подписал наш сивочолий гетман.
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15.02.2022 00:27 Ответить
Как только Рашка выполнит Будапешт и выйдет из Крыма и Донбасса-ведь она первая нарушила. Теперь я понимаю почемк Бандера говорил что в строительстве Украинского государства нельзя полагатся на евреев. А почему вы не предлагаете правительству Израиля сдатся арабам-тогда и обстрелов этой территории не будет? Любые межгосударственные договора исполняются только до тез пор пока они выгодны всем сторонам. Рашка вышла из договора о ракетах средней дальности например-и что? почему вы не ругаете Рашку почему НАТО не двигает танки к ее границам? Украина может не выполнять Минск
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15.02.2022 16:30 Ответить
Це зрада!!!
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15.02.2022 00:42 Ответить
То буде його останній день на Банковій .

Й саме трагікомедне в у цьому буде , що й серед прихильників Пєті буде достатньо сил зробити це на одинці . Трагедія в тому , що саме Пєтя усі ці пункти про вибори й особливий статус продавлював . Про що можуть світчити вдови й матері захиблих під Радою нацгвардійців . Тобто , їх близким бажання продавити антиукраїнське рішення Пєтєю коштувала життя .

ЗЕнелох сам винний в тому . Бо скільки б не було доказів "зради" Петі в компашці з Мертветчуком . Скільки б не було плівок . Поки в це не повірить хоча б п"ята частина виборців Пєті стаття "зрада" є абсордною й працює виключно на Пєтю й розкол суспільства .

Я не прихильник Пєті це очевидно . Але ж очевидно мені було з першого дня падіння рейтингу Пєті низче Юліного йще в 2016 році , що причина цього падіння не в "війні" , не в бажанні українців відсмоктати добре у ***** , а Пєтя в очевидь це не робить . Це був виключно спротив проти соціально-економічної олігархо й соросоорієнтованної політики Порошенка . Й що зробив Вофа сівши на Банкову -- повторив й навіть довів до повного абсурду соціалку и економічний курс того ж Порошенка . Гройсман хоча б дотував таріфі подавній більшості . А це опудало й 70% дотацій скасував !

Тому як до мене - наїзди на Пєтю таким чином ... навіть в мирний час абсурд . А зараз це йще загроза утутрішньої війни , де у ЗЕнелоха нуль шансів перемогти . Різний інтеллект у досвіт . Інші вагові категорії .
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15.02.2022 01:06 Ответить
Самое слабое звено в Украине єто зеленский.
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15.02.2022 01:17 Ответить
Єто нереально.
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15.02.2022 02:32 Ответить
Зеля -зрадник!Це він робить за великі гроші.
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15.02.2022 07:41 Ответить
На каком основании Зеленский пообещал особый статус, для ОРДЛО Шольцу? Например ФРГ предлагали воссоединить Германию и ГДР включить с особым статусом, со своей армией, депутатами и вето на внутреннюю и внешнюю политику сразу после войны - ФРГ отказалось и в результате выграло.Нвыграло.Но есть один момент Германия развязала Вторую мировую войну потому ее и предложили или особый стату ГДР или раздел Германии. Возникает вопрос ,если нас все принуждает к особому статусу получается те кто принуждает это РФ считает что Украина напала на Крым и Донбасс, а РФ защищалз русскоязычных от нацистов , ну это не удивительно, а все остальные Германия, Франция, Китай, да все включая Порошенка, Зеленкого, даже маленький асс Пристайко тоде нак считает, получается что кругом одни мошенники и прелатели? или как?
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15.02.2022 01:53 Ответить
Герр Штольц , идите нагерр...Вместе со своими х**лом и зеленым подх**ловником...
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15.02.2022 04:44 Ответить
А хто такий Шольц? Яка з нього користь?
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15.02.2022 05:05 Ответить
Немецкий скот. Фриц лысый. Фашист
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15.02.2022 05:22 Ответить
Йому народ потім також надасть особливого статусу. Не кожен удостоювався...
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15.02.2022 05:36 Ответить
А може все-таки і народ має право щось вирішувати? Особливо такі питання. А слабо, як канцлеру, оголосити "особливий статус" Баварії? Подивимось, оцінимо... І взагалі, не президент міняє державний устрій держави-таких називають трохи інакше і з ними розмова теж інакша. Не в ті ворота влазите...
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15.02.2022 05:39 Ответить
ого тут ботвы
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15.02.2022 06:36 Ответить
Навіщо Україні той огризок Донбасу з майже мільйоном незрозуміло кого з громадянством )(уйлостану?
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15.02.2022 07:17 Ответить
Українські землі не під питанням. Під питанням коллаборанти та міри їх покарання.
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15.02.2022 07:57 Ответить
обязательно нужен закон об особом статусе - о резервации на 40 лет без права выезда граждан за территорию резервации...
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15.02.2022 07:22 Ответить
Шольц из пропуйловской кодлы Шредера. Давать обещания Шольцу это все равно что напрямую давать обещания пуйлу. Мерзость творит вова коломойского.
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15.02.2022 07:56 Ответить
Пытэ дали лицо.
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15.02.2022 08:07 Ответить
Забудьте про лугандон, иначе получите в Украине кадьІровщину и будете восстанавливать разрушенное и украденное ордьІнцами за счет украинского бюджета, а лугандонвские боевики разбреждутся по всей Украине и дестабилизируют обстановку во всех ее регионах.

Обходится Финляндия без Карелии, обходится Германия без Кенигсберга, Япония - без Курил, Грузия - без Абхазии, Молдолва - без Приднстровья. Обойдемся и мьІ ПОКА без лугандона и КрьІма. А рухнет мордорская недоимперия, все свое заберем, как и остальньІе страньІ вернут украденное орками.

Если лугандон получит особьІй статус, закарпатские венгрьІ потребуют особьІй статус себе, потом другие регионьІ. А под конец Запад УкраиньІ плюнет на все и не захочет жить в одной стране из лугандонами, малоросами и манкуртами.

Давайте сохраним целосность УкраиньІ. Предавший однаждьІ, предаст еще раз.
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15.02.2022 08:12 Ответить
Дожали таки
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15.02.2022 08:52 Ответить
ЗРАДНИК
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15.02.2022 08:56 Ответить
Но почему нам об этом сказал Шольц, а не Зеленский?
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15.02.2022 08:56 Ответить
Німці звикли до таких особливих статусів на окуповних територіях. Протягом 1941 - 1944 років вся Україна, Білорусь та частина Мордора були під їхньою владою та фактично з "особливим статусом", який сьогодні є в ОРДЛО. Правда совєти чомусь не приймали законів про надання цим окупованим територіям особливого статусу юридично, який дозволяв би впливати нацистській Німеччині на внутрішню і зовнішню політику сесесеру.
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15.02.2022 09:07 Ответить
Зеля сливает Украину втихую, вивод
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15.02.2022 09:26 Ответить
какая харя противная, оно приехало принуждать к сдаче интересов и как кость, для унижения, бросило в нас КРЕДИТОМ на 140млн. Напомню, Канада предоставит просто так почти 400млн и оружия ещё на гору денег..... вот где друзья...
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15.02.2022 09:44 Ответить
А когда-то был на человека похож:

Тот самый Олаф Герхардович Шольц в 1984 году.
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17.02.2022 09:11 Ответить
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