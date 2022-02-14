Украина предоставит законопроект о статусе и местных выборах в ОРДЛО для дискуссий, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина предоставит законопроект об особом статусе Донбасса. По его словам, в этом заверил его президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зеленский меня заверил, что Украина предоставит мне проект закона по особому статусу и местным выборам (в ОРДЛО. – Ред.) для дискуссий", – сказал Шольц.

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