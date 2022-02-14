"Главное, чтобы они пустыми улетали, а не вывозили что-нибудь", - Зеленский об улетевших из Украины олигархах и нардепах

Президент Владимир Зеленский считает, что депутаты и олигархи, чартерами вылетевшие накануне из Украины, должны вернуться.

Об этом он заявил 14 февраля по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ.

"Вы сказали, 30 чартеров только вчера? Это говорит о том, что у нас богатая страна... Господин Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц – ред.) говорит, что нужно инвестировать в страну, чтобы наращивались инвестиции. Вы видите, 30 чартеров только вчера улетели. Я думаю, что у нас много инвестиций... Главное, чтобы они пустыми улетали, а не вывозили что-нибудь", - отметил Зеленский.

Смотрите также: Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ. ФОТОрепортаж (дополнено)

Он также добавил, что остаются сегодня "надежные граждане Украины". "Я хочу их всех поблагодарить. Я думаю, остаются все, кто с нами", - добавил президент.

В то же время, по его мнению, выехавшие из Украины политики и олигархи - должны вернуться в страну "в такое непростое время". "Лишние уйдут - останутся граждане Украины", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 20 нардепов находятся сегодня за пределами Украины, - СМИ. ПОЛНЫЙ СПИСОК