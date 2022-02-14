"Главное, чтобы они пустыми улетали, а не вывозили что-нибудь", - Зеленский об улетевших из Украины олигархах и нардепах
Президент Владимир Зеленский считает, что депутаты и олигархи, чартерами вылетевшие накануне из Украины, должны вернуться.
Об этом он заявил 14 февраля по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ.
"Вы сказали, 30 чартеров только вчера? Это говорит о том, что у нас богатая страна... Господин Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц – ред.) говорит, что нужно инвестировать в страну, чтобы наращивались инвестиции. Вы видите, 30 чартеров только вчера улетели. Я думаю, что у нас много инвестиций... Главное, чтобы они пустыми улетали, а не вывозили что-нибудь", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что остаются сегодня "надежные граждане Украины". "Я хочу их всех поблагодарить. Я думаю, остаются все, кто с нами", - добавил президент.
В то же время, по его мнению, выехавшие из Украины политики и олигархи - должны вернуться в страну "в такое непростое время". "Лишние уйдут - останутся граждане Украины", - добавил Зеленский.
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Т.е. когда оно сейчас ворует деньги на "большой афере" - то это оно организует оборону? Или когда провалило второй год подряд оборонзаказ и снабжение армии самым необходимым, от касок и броников до ГСМ, обмундирования и боекомплектов? Или когда вагнеровцев ***** сдало? Или когда заморозило ракетную программу страны на 2.5. года? Или когда остановило НПО "Искра", Павлоградский химзавод, практически остановило ХМКБ Морозова, оставило без заказов "Луч"? Это все именно для организацииобороны страны? Или когда вчера в Каланчаке училося майданы разгонять? Или когда заявляло намедни что "устал от западных партнеров", "не разгоняйте панику" и "это все информатаки в интересах одного человека"?
Если бы оно исполняло 2.5 года свои прямые обязанности, возложенные на него согласно Конституции, то мы бы сегодня не находились в такой ситуации адского треша и не обсуждали всего этого. Только благодаря его постоянной брехне, его воровству и его трусости Украина попала в такую ситуацию.
За даними видання, з України вже вилетіли борти Ріната Ахметова та Бориса Колесникова.
За даними видання, Ахметов залишивши країну ще 30 січня рейсом до Цюріха. Того ж дня виїхав із України бізнесмен Віктор Пінчук.
Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), мільйонер Ігор Абрамович. За даними Української правди, цей літак має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.
Бізнесмен та депутат Вадим Новинський вилетів з України 10 лютого рейсом Київ - Мюнхен.
Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський (читайте також про те, що співробітники місії ОБСЄ залишають Україну).
У неділю, 13 лютого, як стверджує видання, з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, а напередодні країни залишили Вадим Столар та Василь Хмельницький.
ЮДЕ!!!!!!
Итак, большая игра входит в свою финальную стадию.
Как она будет развиваться, мы не можем предполагать, поскольку в этой игре ставки очень большие и Украина здесь просто должна делать то, что нужно, то есть - не паниковать, а спокойно наблюдать за происходящим и быть готовым к любому развитию ситуации.
Кто-то сейчас слышит стоны от военных? Нет? А ведь они находятся на переднем крае и всего в нескольких десятков километров от противника. Они знают, что и как делать, они этому учились и слава Богу, с каждым днем в их руках все больше того, что кардинально отличает год 2022-й от года 2014-го.
Сейчас идет фаза максимального давления, и не так на нас, как в протвостоянии Запада с гадюшником и какие для этого предпринимаются действия, никто не станет согласовывать с кротовней на Банковой. Это не их уровень игры.
Эту шоблу даже на порог игрового зала не пустили. И потому надо спокойно и трезво следить за обстановкой, не вкатываясь в панику.
Здесь мы просто напомним о том, что многие забыли.
Подобные ситуации у нас были уже несколько раз и все - в исполнении Путина. Но каждый раз, начиная с Тузлы 2004 года, когда войска агрессора уже развернулись на Кубани и тоже уже стояли госпиталя, была стянута техника, переброшена авиация, но мир этого не заметил.
Более того, не заметила этого и большая часть населения Украины. И в случае замеса, никто нам не собирался помогать.
Сейчас - ситуация другая. Весь нормальный мир уже подключился к этим событиям и целый ряд стран - активно нам помогает. Ситуация вокруг Украины стоит на первых строках мировых информагентств.
И главное - ведущие страны мира артикулируют на том, что Москва уже определила себе роль агрессора, и никакие хитрости и маневры этого уже не изменят.
В 14-м году, на фоне общей апатии и неопределённости с властью в Украине, Запад просто не смог адекватно отреагировать на российскую агрессию, но сейчас - все иначе.
Реакция пошла на упреждение, и действительно, Москва стоит перед реальностью большой конвенционной войны, последствия за которую будут такими, которых послевоенная история еще не видела.
Отсюда вывод. Свихнувшейся бензоколонке ничего не мешало устроить нечто подобное год, два, три назад и если уж дело дойдет до драки, то сейчас ВСУ в куда лучшей форме, чем в 14-15 году, да и активная часть населения уже знает, что делать в таком случае. Каждый имеет свой, собственный опыт.
Поэтому все, у кого слабые нервы, просто сделайте паузу и не бродите по Сети вне привычных рамок. Сейчас идет активная пропаганда как со стороны Москвы, так и со стороны Запада. Цели являются диаметрально противоположными, но не понимая этих движений, легко попасть под психологическую раздачу.
Поэтому - воздержитесь. Можете читать что-то художественное, а за новостями ходить на https://defence-line.org/ ЛО . Тут точно не будет ни паники, ни чего-то в этом стиле.
Те же, кто умеет фильтровать информацию из любых источников - увидят грандиозное зрелище, которого не доводится видеть целым поколениям, и мы имеем места в первом ряду, а в случае чего, можем выйти и на сцену, чтобы принять участие в этой пьесе.
В общем - у каждого есть выбор, но сейчас - будьте очень аккуратны с контентом, который вы потребляете.
Мы победим!
https://defence-line.org/2022/02/redakcionnoe-12-02/ «Линия обороны»
Мне интересно другое, неужели в его окружении ни у кого нет яиц для "политики" шарфика или табакерки? То, что ***** сейчас параноидально сцится видно фоткам с его встреч. Неужели что-то предчувствует?
То, что Украина до сих пор государство, это не благодаря Зеленскму,а вопреки 🙁
Всі кнопкодави, котрі виїхали з України повинні бути позбавлені депутатських мандатів.
WTF ?????
Ткач уже попробовал разобраться кто и как "вылетает из Украины" ... Не интересно Зеленскому, результаты такого выяснения Ткача?
ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ ТА МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА СХОДІ УКРАЇНИ
для дискусії.
Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
Ох і любить же Зебло розвести на ******.
Потім може відпочити, гвинтокрилом полетіти.
"Меблі винести з родиной" і нюхнути кокаїну,
Відірватись з шашликом, перетерти з Єрмаком,
В Кремль новини передати і на НАТО поскавчати,
Ну а після *******, - мріє: "Знову оберусь".
скумбріяледя
Бог такой: - Сделаю ка я этого без мозгов, типа "light version"! Если прокатит, подкину идею китайцам для смартфонов...
Ничё не напоминает?))
у клоуна тоже ж офшоры есть.
пипец логика