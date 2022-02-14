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"Главное, чтобы они пустыми улетали, а не вывозили что-нибудь", - Зеленский об улетевших из Украины олигархах и нардепах

Президент Владимир Зеленский считает, что депутаты и олигархи, чартерами вылетевшие накануне из Украины, должны вернуться.

Об этом он заявил 14 февраля по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ.

"Вы сказали, 30 чартеров только вчера? Это говорит о том, что у нас богатая страна... Господин Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц – ред.) говорит, что нужно инвестировать в страну, чтобы наращивались инвестиции. Вы видите, 30 чартеров только вчера улетели. Я думаю, что у нас много инвестиций... Главное, чтобы они пустыми улетали, а не вывозили что-нибудь", - отметил Зеленский.

Смотрите также: Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ. ФОТОрепортаж (дополнено)

Он также добавил, что остаются сегодня "надежные граждане Украины". "Я хочу их всех поблагодарить. Я думаю, остаются все, кто с нами", - добавил президент.

В то же время, по его мнению, выехавшие из Украины политики и олигархи - должны вернуться в страну "в такое непростое время". "Лишние уйдут - останутся граждане Украины", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 20 нардепов находятся сегодня за пределами Украины, - СМИ. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Автор: 

депутат (3310) Зеленский Владимир (20255) олигарх (1027) полеты (77) самолет (3589) чартер (35)


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Топ комментарии
+34
зеЛох просто тупий клован, бо не розуміє що гроші НЕ вивозять чУмаданами (як це постійно каже подоляк в методичках для зефілітіків)
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14.02.2022 17:18
+22
Надеюсь на то, что короткого материала будет достаточно для коллег, которые в этот поздний час еще не спят и кого понесло по волнам всего того, что сейчас несется по различным каналам как СМИ, так и социальных сетей.
Итак, большая игра входит в свою финальную стадию.
Как она будет развиваться, мы не можем предполагать, поскольку в этой игре ставки очень большие и Украина здесь просто должна делать то, что нужно, то есть - не паниковать, а спокойно наблюдать за происходящим и быть готовым к любому развитию ситуации.

Кто-то сейчас слышит стоны от военных? Нет? А ведь они находятся на переднем крае и всего в нескольких десятков километров от противника. Они знают, что и как делать, они этому учились и слава Богу, с каждым днем в их руках все больше того, что кардинально отличает год 2022-й от года 2014-го.
Сейчас идет фаза максимального давления, и не так на нас, как в протвостоянии Запада с гадюшником и какие для этого предпринимаются действия, никто не станет согласовывать с кротовней на Банковой. Это не их уровень игры.
Эту шоблу даже на порог игрового зала не пустили. И потому надо спокойно и трезво следить за обстановкой, не вкатываясь в панику.

Здесь мы просто напомним о том, что многие забыли.
Подобные ситуации у нас были уже несколько раз и все - в исполнении Путина. Но каждый раз, начиная с Тузлы 2004 года, когда войска агрессора уже развернулись на Кубани и тоже уже стояли госпиталя, была стянута техника, переброшена авиация, но мир этого не заметил.
Более того, не заметила этого и большая часть населения Украины. И в случае замеса, никто нам не собирался помогать.
Сейчас - ситуация другая. Весь нормальный мир уже подключился к этим событиям и целый ряд стран - активно нам помогает. Ситуация вокруг Украины стоит на первых строках мировых информагентств.
И главное - ведущие страны мира артикулируют на том, что Москва уже определила себе роль агрессора, и никакие хитрости и маневры этого уже не изменят.

В 14-м году, на фоне общей апатии и неопределённости с властью в Украине, Запад просто не смог адекватно отреагировать на российскую агрессию, но сейчас - все иначе.
Реакция пошла на упреждение, и действительно, Москва стоит перед реальностью большой конвенционной войны, последствия за которую будут такими, которых послевоенная история еще не видела.
Отсюда вывод. Свихнувшейся бензоколонке ничего не мешало устроить нечто подобное год, два, три назад и если уж дело дойдет до драки, то сейчас ВСУ в куда лучшей форме, чем в 14-15 году, да и активная часть населения уже знает, что делать в таком случае. Каждый имеет свой, собственный опыт.

Поэтому все, у кого слабые нервы, просто сделайте паузу и не бродите по Сети вне привычных рамок. Сейчас идет активная пропаганда как со стороны Москвы, так и со стороны Запада. Цели являются диаметрально противоположными, но не понимая этих движений, легко попасть под психологическую раздачу.
Поэтому - воздержитесь. Можете читать что-то художественное, а за новостями ходить на https://defence-line.org/ ЛО . Тут точно не будет ни паники, ни чего-то в этом стиле.
Те же, кто умеет фильтровать информацию из любых источников - увидят грандиозное зрелище, которого не доводится видеть целым поколениям, и мы имеем места в первом ряду, а в случае чего, можем выйти и на сцену, чтобы принять участие в этой пьесе.
В общем - у каждого есть выбор, но сейчас - будьте очень аккуратны с контентом, который вы потребляете.
Мы победим!
https://defence-line.org/2022/02/redakcionnoe-12-02/ «Линия обороны»
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14.02.2022 17:19
+21
Боже, яке кончене! (С)
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14.02.2022 17:17
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Правила форума Совет форумчан
типа частные самолёты не проверяют таможенники?
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14.02.2022 17:16 Ответить
зеЛох просто тупий клован, бо не розуміє що гроші НЕ вивозять чУмаданами (як це постійно каже подоляк в методичках для зефілітіків)
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14.02.2022 17:18 Ответить
Оно про банки не слышало, оно по себе меряет. Недостатки образования в папином институте.
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14.02.2022 17:37 Ответить
Да неужели? А оно не Бенин клоун и организовало?

Т.е. когда оно сейчас ворует деньги на "большой афере" - то это оно организует оборону? Или когда провалило второй год подряд оборонзаказ и снабжение армии самым необходимым, от касок и броников до ГСМ, обмундирования и боекомплектов? Или когда вагнеровцев ***** сдало? Или когда заморозило ракетную программу страны на 2.5. года? Или когда остановило НПО "Искра", Павлоградский химзавод, практически остановило ХМКБ Морозова, оставило без заказов "Луч"? Это все именно для организацииобороны страны? Или когда вчера в Каланчаке училося майданы разгонять? Или когда заявляло намедни что "устал от западных партнеров", "не разгоняйте панику" и "это все информатаки в интересах одного человека"?

Если бы оно исполняло 2.5 года свои прямые обязанности, возложенные на него согласно Конституции, то мы бы сегодня не находились в такой ситуации адского треша и не обсуждали всего этого. Только благодаря его постоянной брехне, его воровству и его трусости Украина попала в такую ситуацию.
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14.02.2022 17:52 Ответить
поддержую 100000%
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14.02.2022 18:34 Ответить
Точно, "букастый и цифрастый" ? Ну почему, как зебил - так обязательно тупое и хамло? А тебе букастый и цифрастый хам так скажу - Не в пивнухе с корешами трешь, свинопас. Тыкать будешь там своей Машке, лежа под столом. Если смысл сказанного, тебе свинопас, не доходит - шуруй в свой свинарник и лечись. Или подучись.
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14.02.2022 19:54 Ответить
Хуже то, что оно по себе нас меряет. типа народ лохи, любую сказку схавает....
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14.02.2022 18:39 Ответить
причем тут бабло! наркоман настолько дебильный, с глубоко убитыми мозгами, что он не понимает суть и смысл вопроса! у этого идиота все завёрнуто на деньги. #ули..., понятно чья школа!
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14.02.2022 19:16 Ответить
Українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Як пише "Українська правда", протягом доби з України вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

За даними видання, з України вже вилетіли борти Ріната Ахметова та Бориса Колесникова.

За даними видання, Ахметов залишивши країну ще 30 січня рейсом до Цюріха. Того ж дня виїхав із України бізнесмен Віктор Пінчук.

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), мільйонер Ігор Абрамович. За даними Української правди, цей літак має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.

Бізнесмен та депутат Вадим Новинський вилетів з України 10 лютого рейсом Київ - Мюнхен.

Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський (читайте також про те, що співробітники місії ОБСЄ залишають Україну).

У неділю, 13 лютого, як стверджує видання, з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, а напередодні країни залишили Вадим Столар та Василь Хмельницький.
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14.02.2022 17:45 Ответить
Ні розуму, ані гумору. Самий сором у нелоха від слів та дій. Тупе, злісне, підле, гундосе...цей перелік нескінченний і без позитиву. На жаль. Просто нема за що по голівці погладити
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14.02.2022 20:01 Ответить
Шутник
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14.02.2022 17:16 Ответить
Скорее дурак. Сейчас деньги самолетами не возят.
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14.02.2022 17:20 Ответить
Клінічний ідіот! І до того ж зрадник!
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14.02.2022 17:21 Ответить
єдине шо його турбує - бабло і розваги. равлик примітив
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14.02.2022 17:16 Ответить
Чому ??? Чому гомункулу дозволяють відкривати рота без суфлера ????
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14.02.2022 17:17 Ответить
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14.02.2022 17:17 Ответить
2 года - без изменений. "Состояние поциента стабильно"
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14.02.2022 17:19 Ответить
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14.02.2022 17:23 Ответить
Боже, яке кончене! (С)
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14.02.2022 17:17 Ответить
ну своё-то Зеля уже давно поразбросал по Оманан-Катарам и по оффшорам
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14.02.2022 17:17 Ответить
Только потратить не успеет.)))
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14.02.2022 17:22 Ответить
Вони давно все вивезли. Не все, а більшість.
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14.02.2022 17:18 Ответить
шуточки ему никто не пишет, а сам даже не в состоянии что то придумать.
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14.02.2022 17:18 Ответить
"Пан Шольц каже, що треба інвестувати в країну, щоб нарощувались інвестиції. Ви бачите, 30 чартерів тільки вчора полетіли. Я думаю, що у нас багато інвестицій.. " Может перевести кто-то, о чем речь?
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14.02.2022 17:19 Ответить


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14.02.2022 17:19 Ответить
Ахтунг!!
ЮДЕ!!!!!!
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14.02.2022 17:33 Ответить
Пацан сказал - пацан сделал.
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14.02.2022 17:36 Ответить
Надеюсь на то, что короткого материала будет достаточно для коллег, которые в этот поздний час еще не спят и кого понесло по волнам всего того, что сейчас несется по различным каналам как СМИ, так и социальных сетей.
Итак, большая игра входит в свою финальную стадию.
Как она будет развиваться, мы не можем предполагать, поскольку в этой игре ставки очень большие и Украина здесь просто должна делать то, что нужно, то есть - не паниковать, а спокойно наблюдать за происходящим и быть готовым к любому развитию ситуации.

Кто-то сейчас слышит стоны от военных? Нет? А ведь они находятся на переднем крае и всего в нескольких десятков километров от противника. Они знают, что и как делать, они этому учились и слава Богу, с каждым днем в их руках все больше того, что кардинально отличает год 2022-й от года 2014-го.
Сейчас идет фаза максимального давления, и не так на нас, как в протвостоянии Запада с гадюшником и какие для этого предпринимаются действия, никто не станет согласовывать с кротовней на Банковой. Это не их уровень игры.
Эту шоблу даже на порог игрового зала не пустили. И потому надо спокойно и трезво следить за обстановкой, не вкатываясь в панику.

Здесь мы просто напомним о том, что многие забыли.
Подобные ситуации у нас были уже несколько раз и все - в исполнении Путина. Но каждый раз, начиная с Тузлы 2004 года, когда войска агрессора уже развернулись на Кубани и тоже уже стояли госпиталя, была стянута техника, переброшена авиация, но мир этого не заметил.
Более того, не заметила этого и большая часть населения Украины. И в случае замеса, никто нам не собирался помогать.
Сейчас - ситуация другая. Весь нормальный мир уже подключился к этим событиям и целый ряд стран - активно нам помогает. Ситуация вокруг Украины стоит на первых строках мировых информагентств.
И главное - ведущие страны мира артикулируют на том, что Москва уже определила себе роль агрессора, и никакие хитрости и маневры этого уже не изменят.

В 14-м году, на фоне общей апатии и неопределённости с властью в Украине, Запад просто не смог адекватно отреагировать на российскую агрессию, но сейчас - все иначе.
Реакция пошла на упреждение, и действительно, Москва стоит перед реальностью большой конвенционной войны, последствия за которую будут такими, которых послевоенная история еще не видела.
Отсюда вывод. Свихнувшейся бензоколонке ничего не мешало устроить нечто подобное год, два, три назад и если уж дело дойдет до драки, то сейчас ВСУ в куда лучшей форме, чем в 14-15 году, да и активная часть населения уже знает, что делать в таком случае. Каждый имеет свой, собственный опыт.

Поэтому все, у кого слабые нервы, просто сделайте паузу и не бродите по Сети вне привычных рамок. Сейчас идет активная пропаганда как со стороны Москвы, так и со стороны Запада. Цели являются диаметрально противоположными, но не понимая этих движений, легко попасть под психологическую раздачу.
Поэтому - воздержитесь. Можете читать что-то художественное, а за новостями ходить на https://defence-line.org/ ЛО . Тут точно не будет ни паники, ни чего-то в этом стиле.
Те же, кто умеет фильтровать информацию из любых источников - увидят грандиозное зрелище, которого не доводится видеть целым поколениям, и мы имеем места в первом ряду, а в случае чего, можем выйти и на сцену, чтобы принять участие в этой пьесе.
В общем - у каждого есть выбор, но сейчас - будьте очень аккуратны с контентом, который вы потребляете.
Мы победим!
https://defence-line.org/2022/02/redakcionnoe-12-02/ «Линия обороны»
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14.02.2022 17:19 Ответить
+1000
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14.02.2022 17:23 Ответить
Для ***** это последний шанс. Самый последний. Даст заднюю - свои холуи из ОПГ "Озеро" не простят. Пацан дал заднюю не по пацански. Что в голове у этого гандона не может сейчас сказать никто. ***** загнал себя в классическую вилку решений, из которой нет выхода. Начать войну означает физическую смерть, отступить - смерть как предводителя своего ОПГ. И полезть нельзя и не лезть нельзя. Доповышался ставок, гнида.

Мне интересно другое, неужели в его окружении ни у кого нет яиц для "политики" шарфика или табакерки? То, что ***** сейчас параноидально сцится видно фоткам с его встреч. Неужели что-то предчувствует?
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14.02.2022 17:46 Ответить
Вы видели как он даже с лошадью разговаривал, 10 метров минимум а ближе к нему никого не подпускают.
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14.02.2022 19:04 Ответить
Вот и я о том же. Сцится уже своих. А у лошади дочь и внуки в США. Политика политикой, а это свои родные.
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14.02.2022 19:29 Ответить
а он точно был капитаном квн? как то у него с экспромтами все хуже и хуже
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14.02.2022 17:19 Ответить
в квн все заранее написано, какие экспромты.
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14.02.2022 18:40 Ответить
Це він боїться,що його запас коксу вивезуть..
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14.02.2022 17:19 Ответить
Америка ответила на терпи моя красавица,а Зеленскай бебебе. Поляки тоже ответили.
То, что Украина до сих пор государство, это не благодаря Зеленскму,а вопреки 🙁
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14.02.2022 17:20 Ответить
да... что-то типа запаса прочности и гуманизма... эх....такая прекрасная страна с таким количеством ископаемых, прекрасными лесами, озерами, плодородными почвами а населена на 75 % аморфных дибилов, пожирающих тонны лана с г+г, ждущие легких денег и восхищающихся только дорогими вещами типа машинок домиков и соснами-блогершами с попеченими бджолами губами
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14.02.2022 18:26 Ответить
Вже 75% дебілів. Вони що, вже третій рік на світло виповзають?
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14.02.2022 18:33 Ответить
Та в них тут офіційно хрущовки залишились (і то тещіни) та й жигулі...
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14.02.2022 17:20 Ответить
Цей клоун вже несмішний, давайте нам іншого
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14.02.2022 17:21 Ответить
щось мені підказує, що цей йолоп - останній чи навпаки останній йолоп, гідний своїх виборців
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14.02.2022 18:28 Ответить
Коментар такий же дебільний як і сам Зєосел.
Всі кнопкодави, котрі виїхали з України повинні бути позбавлені депутатських мандатів.
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14.02.2022 17:21 Ответить
Да обсыраются на родной земле, и пустыми со счетами в иностранных банках улетают.
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14.02.2022 17:22 Ответить
Хто тобі заважає взагалі закрити виїзд цих тварюк? Хто киву і жолудя випустив? Чому мертвеччук та вся ця зграя не в лук'янівці?
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14.02.2022 17:22 Ответить
"Ви сказали, 30 чартерів тільки вчора? Це говорить про те, що в нас багата країна... Пан Шольц (канцлер Німеччини Олаф Шольц - ред.) каже, що треба інвестувати в країну, щоб нарощувались інвестиції. Ви бачите, 30 чартерів тільки вчора полетіли. Я думаю, що у нас багато інвестицій... Джерело:

WTF ?????
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14.02.2022 17:24 Ответить
...всего-навсего
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14.02.2022 17:25 Ответить
Оно реально дебил или прикидывается, что ничего не знает про банковскую систему?
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14.02.2022 17:26 Ответить
он походу не в чем не разбирается но всем советует....почему мы не в нато, примите нас сегодня а то завтра ***** нападе....он жалок....
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14.02.2022 18:29 Ответить
Все вже вивезли, а першим --- ???
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14.02.2022 17:27 Ответить
Ага, "головне" ...
Ткач уже попробовал разобраться кто и как "вылетает из Украины" ... Не интересно Зеленскому, результаты такого выяснения Ткача?
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14.02.2022 17:28 Ответить
Зеленський запевнив канцлера Німеччини https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/olaf-sholc-v-ukrajini-cherez-zagrozu-vtorgnennya-rf-16-lyutogo-onlayn-novini-ukrajini-50215987.html Олафа Шольца , що Україна надасть законопроєкти про

ОСОБЛИВИЙ СТАТУС ДОНБАСУ ТА МІСЦЕВІ ВИБОРИ НА СХОДІ УКРАЇНИ

для дискусії.

Про це Шольц заявив під час спільного брифінгу з українським лідером, коментуючи переговори радників лідерів країн "Нормандської четвірки".

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/osobliviy-status-donbasu-ukrajina-pidgotuye-zakonoproyekt-zayaviv-olaf-sholc-novini-ukrajini-50216552.html
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14.02.2022 17:28 Ответить
Баканов до знаряддя!
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14.02.2022 17:29 Ответить
Зебло особисто перевірив кожний літак. Вони нічого не вивозили.

Ох і любить же Зебло розвести на ******.
Потім може відпочити, гвинтокрилом полетіти.
"Меблі винести з родиной" і нюхнути кокаїну,
Відірватись з шашликом, перетерти з Єрмаком,
В Кремль новини передати і на НАТО поскавчати,
Ну а після *******, - мріє: "Знову оберусь".
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14.02.2022 17:31 Ответить
Вова, а де твоя перша ледя?
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14.02.2022 17:32 Ответить
Мендель ?
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14.02.2022 18:12 Ответить
в нього як нюхне - так хто не заховався на карантин - той ы перша скумбрія ледя
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14.02.2022 18:31 Ответить
Ну так национализируй их предприятия
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14.02.2022 17:36 Ответить
він націоналізує на користь бєні.
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14.02.2022 17:41 Ответить
а в них в Україні і нічого не було! Все що тут кралось одразу виводилось закордон.
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14.02.2022 17:39 Ответить
А може попробувать Стінгери випробувать,користь буде подвійна!
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14.02.2022 17:55 Ответить
Это наверное было так:
Бог такой: - Сделаю ка я этого без мозгов, типа "light version"! Если прокатит, подкину идею китайцам для смартфонов...
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14.02.2022 17:56 Ответить
та судячи з 2019 року він таки не одну лайт версію випустив...а майже цілу країну довбнів. А так хочеться іноді себе заспокоїти - що не всі такі... що то лише нерепрезентативна виборка серед тих, хто прийшов на голосування. Але не виходить. Хто зна що таке системний адміністратор той зрозуміє чому....
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14.02.2022 18:36 Ответить
Есть всётаки надежда, что партия была не большой, просто с доступом к средствам массовой информации и безлимитным телеэфиром...
Ничё не напоминает?))
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14.02.2022 18:46 Ответить
Главное,чтоб никогда не вернулись!Все ми президенти и их леди при них.Пусть покожет свою леди с детями.
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14.02.2022 17:58 Ответить
Болтає язиком, а насправді нічого не робить.
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14.02.2022 18:10 Ответить
Да никто в Украине из олигархов и воров ничего и не держал кроме денег на карманные расходы.Даже ЗЕ и тот свое держит в офшорах.
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14.02.2022 18:18 Ответить
давно все вывезено, осталось только говно, которое они сейчас с собой и вывозят..
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14.02.2022 18:19 Ответить
дык самолеты вывезли, а их, к примеру, можно переоборудовать на камикадзе.
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14.02.2022 18:20 Ответить
покажи свою ЗеЛенку в натурі, не бреши, що вона в Києві!
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14.02.2022 18:21 Ответить
Конечно пустыми, взял трусы с носками, на частный самолёт и улетел от возможной войны подальше. А бабло и свой выводок оставил в Украине... Вот такая у нас в стране гавно-Илитка товарищи налогоплатильщики и покупатели товаров и услуг этих "олигархов". Пора пересматривать ситуацию и от этого мусора избавляться, а то никакого ЕС и НАТО нам точно не видать, давайте честно
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14.02.2022 18:21 Ответить
А твой выводок пустой в Италию рванул?
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14.02.2022 18:24 Ответить
95кв користується тими офшорами що 0ліхархи,він має нас за дебілів
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14.02.2022 18:25 Ответить
А как же "не надо нагнетать". Говорят гетман Скоропадский из Украины в форме немецкого офицера бежал, а Керенский из Питера вообще в женском платье Врут конечно. Только мне интересно, насколько нашего, как он любит себя называть, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО . хвати .И в какую сторону и с каким багажом, оно, если что, бежать будет?
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14.02.2022 18:27 Ответить
А почему они вообще среди рабочего года улетают? Это не каникулы,на работе надо быть.
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14.02.2022 18:28 Ответить
Да они все могут выезжать хоть в одном нижнем белье. У них уже 70-80% ( "честно" нажитого за 30 лет независимости Украины) давно за рубежом.
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14.02.2022 18:29 Ответить
запускай Велике Шмоництво, блазень
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14.02.2022 18:56 Ответить
а что можно самолетами вывозить?
у клоуна тоже ж офшоры есть.
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14.02.2022 19:00 Ответить
>Вы видите, 30 чартеров только вчера улетели. Я думаю, что у нас много инвестиций...

пипец логика
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14.02.2022 19:02 Ответить
Комік-артисту тільки бабки в голові.
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14.02.2022 19:09 Ответить
Во дебил, он что реально думает что в наше время богачи будут вывозить свои деньги в виде чемоданов полных денег?)))
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14.02.2022 19:21 Ответить
А Витя дурак был? Неважно, хоть камазами, хоть самалетами! Или женское белье с собой везли? Может быть! А банки. они же все "простреливаются"! Даже швейцарские!
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14.02.2022 19:54 Ответить
Вот включил дурбентия , и думает что с него - как с гуся... А ты(вы) принял закон об ограничении вывода капитала - за бугор. Что заработано в Украине, то здесь и остается.
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14.02.2022 19:36 Ответить
за свои бабасики он спокоен. Он их давно в офшоры определил
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14.02.2022 19:56 Ответить
Опять один Беня остался на хозяйстве, как и в 14-м. Опять он один будет отбиваться от москалей.
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14.02.2022 21:02 Ответить
 
 