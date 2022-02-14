Зеленский о переносе посольств на Западную Украину: "Если, не дай бог, эскалация состоится, то она будет везде"
Президент Владимир Зеленский назвал ошибкой то, что некоторые посольства переводят свой штат из Киева во Львов.
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Шольцем, передает Цензор.НЕТ.
"Большая ошибка, что некоторые посольства переезжают на Западную Украину. Нет Западной Украины. Есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-нибудь произойдет, то будет везде", - подчеркнул президент.
По его словам, нельзя быть от "эскалации или проблем на расстоянии 5-6 часов".
"Мы все одна Украина. Не думаю, что львовяне это будут нормально воспринимать. Потому что это очень странно выглядит, но это их выбор", - сказал глава государства.
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+31 Ahmed Nunji
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+18 Maksym Kovalchuk
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кацапам не победить Украину в боевом столкновении! кацапы НИКОГДА не воевали против регулярной армии! вся их "мощь" не может справится с сирийскими повстанцами, которых мочит даже их собственная правительственная армия!!
кацапы отсосут
В!!! Украину!!!
Звикайте.
"Якщо, не дай боже, ескалація відбудеться, то вона буде всюди.
Пристайко знаю давно - много лет работал. Когда он пошёл в команду к "зелёным", отношения с ним стали натянутыми, но сохранились. Сейчас, когда вылезло это интервью и слова о возможности отказа от курса на НАТО, сразу позвонил в Посольство, чтобы лично от него услышать подтверждение или опровержение этих слов.
С послом меня не соединили - мол, у него важная встреча. Поговорил с первым секретарём по политическим вопросам. Ожидаемо услышал старую песню имени Арахамии - "вырвано из контекста."
А теперь выскажу своё мнение.
Пристайко действительно зачастую коряво формулирует свои мысли, что стало одной из причин его смещения с поста министра.
Мне очень понравилась бурная и бескомпромиссная реакция всех нормальных украинцев на это интервью. В такой реакции я вижу готовность не ограничиваться диванными требованиями в ФБ, а действовать.
Курс на НАТО у нас закреплён в Конституции - это стало одним из главных достижений президентства Порошенко. 300 голосов за его отмену зелёное стадо не наберёт никогда.
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина - это не Зеленский и Пристайко. Это весь цивилизованный мир, это Байден, Джонсон, Столтенберг, ЕС, Канада, страны Балтии, Польша и ещё очень много достойных партнёров. Это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні! Та й НАТО також слава!)
З України масово вилетіли всі замовники корпоративів 95 кварталу.
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Киев в осаде, все живут в подвалах, нет связи, воды, еды, топлива, электричества. В подвал влетает голубь, на шее записка на пергаменте: "ПриватБанк. Ваш обязательный платеж по использованию кредита в этом месяце составляет...."
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Агов, расіянці, ви ото з нападом не затягуйте, бо нам ще картоплю саджати. Бо якщо хтось з вас потім по саджаному проїде, то вам точно пи..да.
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Следом за сроками "за терроризм в Майнкрафте" в России собираются выписывать штрафы за плохое вождение в GTA.
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Нравится, не нравится - джавелины справятся.
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В этой ситуации больше всего офигевают граждане Афганистана, эвакуированые в Украину в 2021 году.
Говорит, что если помогать не будете, то хоть на Говерлу лезте, ***** вас и там достанет.
Чмо зелене!