Зеленский о переносе посольств на Западную Украину: "Если, не дай бог, эскалация состоится, то она будет везде"

Президент Владимир Зеленский назвал ошибкой то, что некоторые посольства переводят свой штат из Киева во Львов.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Шольцем, передает Цензор.НЕТ.

"Большая ошибка, что некоторые посольства переезжают на Западную Украину. Нет Западной Украины. Есть Украина, она цельная. Поэтому, если, не дай бог, что-нибудь произойдет, то будет везде", - подчеркнул президент.

По его словам, нельзя быть от "эскалации или проблем на расстоянии 5-6 часов".

"Мы все одна Украина. Не думаю, что львовяне это будут нормально воспринимать. Потому что это очень странно выглядит, но это их выбор", - сказал глава государства.

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