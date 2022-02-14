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Новости Война
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На Донбассе ранен украинский воин в результате действий войск РФ, оккупанты открывали огонь из гранатометов и произвели сброс выстрела ВОГ-17, - ООС

На Донбассе ранен украинский воин в результате действий войск РФ, оккупанты открывали огонь из гранатометов и произвели сброс выстрела ВОГ-17, - ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а также произвели сброс выстрела ВОГ-17. Ранение получил украинский воин.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Недалеко от Трехизбенки войска РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Также смотрите: Расположение российских войск вокруг Украины. КАРТА CNN

В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Автор: 

обстрел (26961) ранение (3377) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Українському воїну-скорішого одужання...
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14.02.2022 17:39
+10
А что значит "відкривали вогонь у відповідь"? Каковы результаты этого "відкривали вогонь у відповідь"?
У орков результат есть: ранен наш боец.
Уважаемый пресцентр штаба ООС, вы, плять, ******* с такими сообщениями! Не паниковать, говорите ...
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14.02.2022 17:36
+6
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!!!

А москалмя - смерть!!!
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14.02.2022 18:07
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А что значит "відкривали вогонь у відповідь"? Каковы результаты этого "відкривали вогонь у відповідь"?
У орков результат есть: ранен наш боец.
Уважаемый пресцентр штаба ООС, вы, плять, ******* с такими сообщениями! Не паниковать, говорите ...
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14.02.2022 17:36 Ответить
а ты как себе представляешь - у ВСУ в каждом подразделении боевиков сидит по политруку который передает инфу - сколько боевиков зашкварено украинцами за день?
ты бухой чи шо.
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14.02.2022 19:57 Ответить
А у тебя, типа трезвого, только два варианта: Или по политруку в каждом подразделении или наша разведка не работает от слова совсем?
Не знать и не понимать потери врага? ***** тогда вообще такая "разведка" нужна?
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15.02.2022 09:52 Ответить
Українському воїну-скорішого одужання...
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14.02.2022 17:39 Ответить
А засоби боротьби з беспілотниками тільки на відосіку!
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14.02.2022 17:40 Ответить
Засоби проти дронів гниють на складах, як той американський госпіталь, контрбатарейні радари й інша амуніція
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14.02.2022 18:10 Ответить
Война идет ужа давно а нас пугают началом войны
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14.02.2022 17:48 Ответить
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14.02.2022 17:51 Ответить
Дійсно, як Допа казав: "Текст якось по дебільному написан". Поширюєте "пораженческие" настрої. Треба писати: "Російсько-окупаційні війська стільки-то разів відкривали вогонь. Вогнем у відповідь ЗСУ знищили стільки-то терористів, підбито стільки-то одиниць бронетехники, БПЛА і т.д.".
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14.02.2022 17:58 Ответить
Елементарна провокація - так починав СРСР проти Фінляндії у 1939 році, а потім бомбордування важкою авіацією -- хлібини Молотова .
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14.02.2022 17:58 Ответить
Скорейшего и полного выздоровления, Брат!!!

А москалмя - смерть!!!
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14.02.2022 18:07 Ответить
Амінь ! Воістину, смерть москалям
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14.02.2022 18:12 Ответить
Выздоравливай, воин!!!
Смерть москалям!!!
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14.02.2022 22:26 Ответить
 
 