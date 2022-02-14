На Донбассе ранен украинский воин в результате действий войск РФ, оккупанты открывали огонь из гранатометов и произвели сброс выстрела ВОГ-17, - ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а также произвели сброс выстрела ВОГ-17. Ранение получил украинский воин.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Недалеко от Трехизбенки войска РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и уничтожили 1 БПЛА противника.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

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В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.