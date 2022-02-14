Решение об обнародовании ответа РФ на реакцию Вашингтона и НАТО будет принимать Путин, - Песков

Решение о том, станет ли публичным ответ России на реакцию Вашингтона и НАТО на гарантии безопасности, примет президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент примет соответствующее решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли опубликован ответ России после того, как текст будет финализирован.

Он добавил, что Кремль сообщит о том, когда будет передан российский ответ Вашингтону и Брюсселю, отметив, что сроки пока неизвестны.

"Сообщим, пока нет", - сказал Песков, говоря о том, известны ли сроки передачи российского ответа.

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