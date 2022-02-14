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Новости Агрессия России против Украины Война
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Решение об обнародовании ответа РФ на реакцию Вашингтона и НАТО будет принимать Путин, - Песков

Решение об обнародовании ответа РФ на реакцию Вашингтона и НАТО будет принимать Путин, - Песков

Решение о том, станет ли публичным ответ России на реакцию Вашингтона и НАТО на гарантии безопасности, примет президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент примет соответствующее решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли опубликован ответ России после того, как текст будет финализирован.

Он добавил, что Кремль сообщит о том, когда будет передан российский ответ Вашингтону и Брюсселю, отметив, что сроки пока неизвестны.

"Сообщим, пока нет", - сказал Песков, говоря о том, известны ли сроки передачи российского ответа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров сообщил о готовности ответа РФ на реакцию США и НАТО по гарантиям безопасности: "Шанс на достижение договоренностей есть"

Автор: 

безопасность (1101) Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31218) россия (95393)


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Топ комментарии
+12
Я просто впевнений, що Україна була більше захищена і підготовлена в цій ситуації, якби президентом був Порошенко.
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14.02.2022 17:46
+10
http://dostoevsky17.com/%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-mbda-brimstone-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0/?fbclid=IwAR20wmzho39wgSh5GdWbPq4H2q5UGhlSSTUmP75mYqXBh5ZkwGLrZwzMmFg Чем британская ракета MBDA Brimstone так напугала российских военных

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14.02.2022 17:42
+9
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14.02.2022 17:36
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«ПОРА ИДТИ НА ПОКОЙ»
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14.02.2022 17:33 Ответить
знаменитая много ходов очка *****:
1. с грозной мордой заявить: - Собрали манатки и идите нахрен!
2. собрать манатки и идти нахрен
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14.02.2022 17:42 Ответить
Там есть ещё промежуточный пункт между "собрать манатки" и "идти нахрен" - "повернуться коричневым пятном на штанах к опонентам"...
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14.02.2022 17:59 Ответить
вот опять начнем гадать понос или запор у Х..ленка случился...
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14.02.2022 18:33 Ответить
Там, в том оторваном от реалий организме, уже возможен блуждающий эффект...
Он может и блевануть гавном себе в штаны...))
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14.02.2022 18:41 Ответить
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14.02.2022 20:58 Ответить
Давно пора,обоим...
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14.02.2022 19:58 Ответить
А шо можна відповісти на-лапатнікі ідітє нахрєн...
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14.02.2022 17:34 Ответить
ответить нечего ..... как только гопоту начали пресовать ..... она и слилась
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14.02.2022 17:34 Ответить
Відповіли вже! Аж на десяти сторінках! Це у юристів іменується "налить води"
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14.02.2022 17:42 Ответить
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14.02.2022 17:36 Ответить
а говорил, что настоящий полковник любовник ...
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14.02.2022 20:35 Ответить
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14.02.2022 20:59 Ответить
стара ****** бабушкі
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14.02.2022 17:37 Ответить
Момент ради которого ***** затеяло все это. он с важным видом ****** на камеру из бункера, а весь мир с замиранием сердца будет его слушать. разбудите если война начнется.
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14.02.2022 17:37 Ответить
...плешивая крыса не хочет выкладывать фотку, на которой ему по губам водят?
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14.02.2022 17:37 Ответить
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14.02.2022 17:37 Ответить
Нехай думає як можна довше - час працює на нас.
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14.02.2022 17:38 Ответить
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14.02.2022 17:39 Ответить
гарантії вам такі самі як і в будапештському меморандумі будуть
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14.02.2022 17:41 Ответить
http://dostoevsky17.com/%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0-mbda-brimstone-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b0/?fbclid=IwAR20wmzho39wgSh5GdWbPq4H2q5UGhlSSTUmP75mYqXBh5ZkwGLrZwzMmFg Чем британская ракета MBDA Brimstone так напугала российских военных

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14.02.2022 17:42 Ответить
Перед принятием решения кацапское чмо будет советоваться с кадыровым ?
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14.02.2022 17:45 Ответить
дык, ведь Кадырка же новый соотечественник, кунак, даже брат родной !
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14.02.2022 20:47 Ответить
Я просто впевнений, що Україна була більше захищена і підготовлена в цій ситуації, якби президентом був Порошенко.
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14.02.2022 17:46 Ответить
Гидота касабська
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14.02.2022 17:46 Ответить
Цензор не спи, зе вже пообіцяв шольцу закон про особливий статус лугандону.
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14.02.2022 17:47 Ответить
Тут все зрозуміло залишилась остання тавка ***** або в перед або назад.В перед боляче та дуже дорого.Назад дорога в мавзолей.Вова е третій шлях Жирік з Кабзоном чикають.
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14.02.2022 17:48 Ответить
А то, жирик уже все?
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14.02.2022 18:14 Ответить
В Україні такими речами займається секретарка зеленої плісняви.....
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14.02.2022 17:48 Ответить
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2394268.html Российским чиновникам, приближённым к президенту, значительно усложнили жизнь. Они должны несколько раз в неделю сдавать кал
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14.02.2022 17:48 Ответить
Это все кацапам - Эх, КАЛинка-малинка...
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14.02.2022 17:52 Ответить
КАЛбаса, КАКАкола, КАКАін...
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14.02.2022 17:59 Ответить
Пуйло всея россии. Холопы в россии ничего не решают.
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14.02.2022 17:48 Ответить
Тупа плишива гебешна істота, провались до пекла!
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14.02.2022 17:51 Ответить
В. Путин - ОСТАНОВИТЕСЬ.Ваши жестокие решения принесут много горя и Украине и России.
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14.02.2022 17:57 Ответить
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14.02.2022 18:03 Ответить
У меня сегодня день такой счастливый,
Что не петь нельзя!
Словно в дом друзья!
К тебе навстречу я пойду,
Сто дорог в одну сведу,
Сто ветров затихнут,
И рассветы вспыхнут,
Будет вся земля в цвету!
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14.02.2022 20:56 Ответить
Ага...)))
Сразу как только он придумает, как из букв Д, Е, П, И, Ц и З собрать слово "Пабеда"...
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14.02.2022 18:06 Ответить
Нетиповий тип@nikita_ct14·4 ч

Зацініть зараз наскільки стратегічно думав Порошенко, коли протиснув курс на НАТО в конституцію. От хто ще з наших політиків вміє думати настільки стратегічно?
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14.02.2022 18:10 Ответить
За це йому подяка !
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14.02.2022 18:15 Ответить
Порох супер голова !!!!!!!!!!!!!!
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14.02.2022 21:00 Ответить
А кого воно цікавить?
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14.02.2022 18:14 Ответить
Там і по фото все зрозуміло. Руки на фото ***** правильно тримає. Тепер залишилося йому пащу поширше розкрити.
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14.02.2022 18:29 Ответить
давай вова уже здавайся.хватит уже права качать да в хотелки играть..... бери те гарантии что дают...а то много кто хочет мало получит. так всегда бывает....
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14.02.2022 19:11 Ответить
Уступим сейчас, потому уступим все. Вова блефует. Запад истерит. Все на Украину давят, надо выстоять. Перемирия, прекращения огня, минские и прочие договорняки, как видим, не помогают совсем.
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14.02.2022 19:56 Ответить
Ну тут понятно - Сцарь!
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14.02.2022 19:56 Ответить
А что русне кто то еще имеет право голоса?
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14.02.2022 19:57 Ответить
В переводе звучит так: Царя послали нахер и он пока ещё не понимает, как из этой ситуации выбираться.
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14.02.2022 19:58 Ответить
Пишите в Спортлото.
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14.02.2022 20:04 Ответить
вопросики ответики , прямо как в чате . опять перенесут дату "нападения" .
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14.02.2022 20:19 Ответить
Да срали мы на путина и срали на его решения. И на писькова срали. И на кацапского посла в Швеции срали. СЛАВА УКРАИНЕ!!!
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14.02.2022 20:44 Ответить
Кому интересны мнения кремлевского опущенца? Виват Америка.
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14.02.2022 20:56 Ответить
а окрім цього куйла адекватних на параші не лишилося?
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14.02.2022 21:01 Ответить
у плешака только один возможный ответ это понты железа на кордон стянуть и море перекрыть и усьо на остальное очко жим жим, хотя в зомбоящику чуть ли не бомбят штаты, ну это для лохов ватоголовых))
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14.02.2022 21:07 Ответить
"
Рішення про оприлюднення відповіді РФ на реакцію Вашингтона та НАТО ухвалюватиме Путін, - Пєсков..."

А ***** що буде робити?
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15.02.2022 02:40 Ответить
Путин запустил маховик но остановить его у Путина мозгов уже не хватае
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15.02.2022 07:38 Ответить
 
 