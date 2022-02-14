Решение об обнародовании ответа РФ на реакцию Вашингтона и НАТО будет принимать Путин, - Песков
Решение о том, станет ли публичным ответ России на реакцию Вашингтона и НАТО на гарантии безопасности, примет президент РФ Владимир Путин.
Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент примет соответствующее решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли опубликован ответ России после того, как текст будет финализирован.
Он добавил, что Кремль сообщит о том, когда будет передан российский ответ Вашингтону и Брюсселю, отметив, что сроки пока неизвестны.
"Сообщим, пока нет", - сказал Песков, говоря о том, известны ли сроки передачи российского ответа.
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+12 Myroslav Hrabovsky
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2. собрать манатки и идти нахрен
Он может и блевануть гавном себе в штаны...))
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Сразу как только он придумает, как из букв Д, Е, П, И, Ц и З собрать слово "Пабеда"...
Зацініть зараз наскільки стратегічно думав Порошенко, коли протиснув курс на НАТО в конституцію. От хто ще з наших політиків вміє думати настільки стратегічно?
Рішення про оприлюднення відповіді РФ на реакцію Вашингтона та НАТО ухвалюватиме Путін, - Пєсков..."
А ***** що буде робити?