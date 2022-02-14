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Новости Агрессия России против Украины Война
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Лавров сообщил о готовности ответа РФ на реакцию США и НАТО по гарантиям безопасности: "Шанс на достижение договоренностей есть"

Лавров сообщил о готовности ответа РФ на реакцию США и НАТО по гарантиям безопасности:

МИД России подготовил ответ на реакцию США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности

Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Он сформулирован на десяти страницах", - сказал Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, ответы, полученные на запрос России по трактовке принципа неделимости безопасности, были неудовлетворительны, Москва будет и дальше добиваться конкретной реакции от каждой страны в национальном качестве.

"Никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленькие бумажки: одну - от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую - от чиновника Борреля - главы дипломатии Европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: "вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное-обеспечьте деэскалацию вокруг Украины", - рассказал российский министр.

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Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть, заявил Лавров.

"Мы уже не раз сказали, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня, но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда", - сказал министр.

Он выразил мнение, что возможности далеко не исчерпаны. "Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать", - подчеркнул он.

"Хорошо", - ответил Путин.

Автор: 

безопасность (1101) Лавров Сергей (2290) МИД РФ (1665) россия (95393)


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Топ комментарии
+18
ПНХ
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14.02.2022 18:21
+15
Неужели ***** моргнуло? Все-таки обосцалось.
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14.02.2022 18:21
+15
Пыня - в тупике (ЗАГНАННАЯ КРЫСА) .
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14.02.2022 18:22
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ПНХ
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14.02.2022 18:21 Ответить
Читав про хрущова. Берлінська стіна 1961 рік.Через стінку, направивши дула один на одного стоять американський і радянський танки і мотори гудуть. Хрущов запитує, американський танк збільшив газування двигуна? Якщо збільшив, то відведіть наш танк на цілих 5 метрів назад. Мораль: " А мокші то по натурі людішки сцикливі."
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14.02.2022 18:28 Ответить
Неужели ***** моргнуло? Все-таки обосцалось.
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14.02.2022 18:21 Ответить
конечно обоссалось! его салдатня умеет воевать только против стариков с берданками, всё что московия смогла достичь за 30 лет "независимости" - создавать видимость
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14.02.2022 18:32 Ответить
Можливо, й заява Пристайка була, щоб зберегти "обличчя" Путіна - що це не Путін злякався, а Україна.
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14.02.2022 18:35 Ответить
а завтра будет інша вимога під тією ж загрозою,

а потом следующая и следующая.

Если прогнулся под терпилу - опустят
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14.02.2022 19:22 Ответить
Там де НАТО,
Люди живуть богато,
А де НАТО нема -
Слухають казки х-ла.
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14.02.2022 18:57 Ответить
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14.02.2022 18:22 Ответить
а каким боком в разборкам Украина нет я не наивный и прекрасно понимаю не оккупируй кацапы Крым и не начни войну на Донбассе в 2014 году ублюдок Х..ленок помирающий не переживал что вступив в НАТО Украина накрутит ему пенис на мясорубку а это блин будет дюже больно вот поставить причины и следствия и последствия Х..ленка не научили в школе КГБу.. там дауны и кретины одни умеющие только писать доносы и убивать.... а думать там не учили -потому как попадают туда увы дебилье и отбросы... а теперь Кацапы требуют гарантий безопасности --чтобы их не убивали и не насиловали Э! нет подонки так не пойдет .....ящик Пандоры открыт Вами в 2014 году и бумеранг прилетит по ваши душонки..
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14.02.2022 18:32 Ответить
Пыня - в тупике (ЗАГНАННАЯ КРЫСА) .
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14.02.2022 18:22 Ответить
Уже и деньги на потешные воска заканчиваются(вечно не может так продолжаться)
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14.02.2022 18:23 Ответить
Шанс ще є... заявив старий вірменський кінь, коли його повели здирати підкови і шкіру.....
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14.02.2022 18:23 Ответить
Не вийшло у бандюків на понт взяти
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14.02.2022 18:27 Ответить
Чому ж Зеленський із Пристайком уже готові капітулювати.
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14.02.2022 18:31 Ответить
А хто їм дасть це зробити?
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14.02.2022 18:33 Ответить
а шо там, "сметуны" тревожные чемоданчики готовили для нового майдана а не для выезда в Польшу? Ну тогда да, шансы есть))))
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14.02.2022 18:38 Ответить
А вот не надо про Польшу.

Туда только Абрамович выехал.
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14.02.2022 19:24 Ответить
шо само по себе удивительно.

Рабинович поехал на Тель-Авивщину
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14.02.2022 19:25 Ответить
Старий сівий мєрін,ти ужє всьо правільна понял-вас паслалі нахрєн,шо ж тут нє панятого...
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14.02.2022 18:27 Ответить
Эту старую лошадь пора пустить на колбасу!!!
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14.02.2022 18:27 Ответить
хорошая тема кстати.....
Донецкая Народная Республика начала экспорт колбасных изделий в Россию.
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14.02.2022 19:44 Ответить
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14.02.2022 18:29 Ответить
Набуй воон туды
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14.02.2022 20:18 Ответить
Скоро лаврокляча выпустит книгу мемуаров, под названием (Фраза "идите нах@й на 37ми языках)...
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14.02.2022 18:30 Ответить
Не тягне простий народ класти голови за насто...надоївшого х-ла. Одним словом. І він це дуже добре знає.
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14.02.2022 18:30 Ответить
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14.02.2022 18:31 Ответить
Та що там коняка проржала?Що вова іде у мавзолей?
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14.02.2022 18:33 Ответить
Вбивцю ніяких гарантій. Вбивці тільки смерть.
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14.02.2022 18:35 Ответить
Слава Україні, панове!
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14.02.2022 18:39 Ответить
НАХ. иди лошадиная морда
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14.02.2022 18:41 Ответить
Йому хтось вірить?
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14.02.2022 18:46 Ответить
В последние дни мы все живем с ощущением человека, которому сказали, что он болен раком и должен умереть со дня на день. При этом врачи, сообщившие ему об этом, для убедительности оставили лекарства, обещали победить онкозаболевания в будущем, и удалились наблюдать за агонией по телевизору. "Обреченному" деликатно дали понять, что надеяться он может либо на скрытые резервы своего организма, либо на Бога. "Медицина здесь бессильна!", - сказал доктор в Белом, - "но не теряйте надежды". И свалил, демонстрируя безнадежность вашего положения.

И вот, вы стоите у окна со своим насморком, пытаетесь понять, откуда такой диагноз, что вообще происходит, и куда смылись те, кто давал клятву Гиппократа, или, как там его, - Будапештского меморандума…

И в, принципе, вы нормально себя чувствуете, но когда все вокруг говорят, что со дня на день ты умрешь, - постепенно начинаешь проникаться этой истерией. И тогда возникает вопрос: что делать? А четкого ответа на него вам никто не дает. Только медсестрички, стремясь сохранить ситуацию в больнице управляемой, убеждают, что "все будет хорошо". Но объяснить бегство врачей, их фатальный диагноз и уверенность в своем "хорошо" они тоже не могут.

И вот тогда приходит понимание выражения, что ожидание смерти, может быть хуже самой смерти… А самое неприятное, что ты чувствуешь себя преданным теми, кого считал если не друзьями, то хорошими врачами…

То что происходит сейчас с диппредствительствами наших западных и прочих "партнеров" - это какой-то бред. Абсолютно алогичный. Он показывает не то, что импотентность, но просто отсутствие мировой системы безопасности. Весь мир знает не только намерение Путина напасть, но даже даты этого нападения! И что? Где ООН, созданная специально для предотвращения войн; где ОБСЕ - организация по БЕЗОПАСЕНОСТИ в Европе?... Если все знают, что будет война, то почему вместо упреждающих действий, просто бегут с потенциального поля боя? Если вы действительно так верите в реальность угрозы, то почему ждете пока она произойдет, а не предотвращаете ее своими санкциями, например? Сколько украинцев должны отдать свои жизни за то, чтоб вы посчитали это достаточным для начала реальных действий против войны, которую вы, кстати, считаете более реальной, чем мы? Никакой логики! Это или информационная война, в которой нас назначили жертвами, или деградация всех западных демократических институтов!

Вывозя посольства из Киева "цивилизованный Запад", этот "защитник" ценностей свободы и демократии", как будто расчищает Путину плацдарм для нападения, устраняет помехи, стимулирует его к нападению! Вместо того, чтоб, наоборот, усилить свое дипломатическое присутствие в Украине и этим обезопасить ее, Запад собирает чемоданы, желая нам хорошего дня под российскими бомбами… Хотя вы ведь прекрасно знаете, что регулярные российские войска, наступлением которых вы нас пугаете, - это не банды моджахедов, и в случае их действий против ваших граждан, Российское государство вступает в конфликт с вами. А Путин не может себе позволить воевать со всем Западом! И, значит, ваше присутствие существенно снижает, фактически сводит к нулю, риск войны!

Поэтому, если в Западных столицах действительно хотят мира в Европе, то необходимо не эвакуироваться из Киева, а наоборот, созвать в столице Украины представительный и многочисленный Конгресс за мир и проводить его пока не наступит деэскалация! Он должен стать предохранителем от путинской агрессии!

Я призываю граждан иностранных государств с украинскими корнями или тех, кому просто небезразлична судьба Украины и мира в Европе, прилетать в Киев и проводить здесь как можно больше мероприятий, показывающих солидарность с нашей страной. Диаспора, ты нужна Украине!

Я призываю западные правительства вернуть своих дипломатов в Киев и даже увеличить их количество. Не будьте трусами и предателями!

Мы же все прекрасно понимаем, что возможная война России с Украиной будет не за территорию, и не за население или природные ресурсы! Это будет война за ценности, за западные демократические, либеральные ценности, которые ненавидит Кремль и которые олицетворяет Украина. Поэтому, сегодня либо все, кто разделяет эти ценности, должны быть вместе! Либо, снимите белые халаты и перестаньте лгать, что свобода и демократия для вас что-то значат!
Сергей Гармаш.
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14.02.2022 18:46 Ответить
У ***** на руках были шестерки - убитая экономика, согнанное со всех концов страны стадо в виде армии и надувные искандеры. На любой ход серьезной картой Запада, НАТО и США - он тут же бы сдулся. А он заявил, что у него все тузы, пошел ва-банк, и противники, вместо того, что бы проверить и бросить сильную карту, начали блеять про "смертельные санкции" когда-то потом, и что еще гаже - трусливо бежать с Украины, как будто она чумная. И *****, с шестерками в руках, опять ставит Западный мир раком. Вокруг него бегают, лебезят, уговаривают... Уже заблеяли про "НАТО для України не на часі".
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14.02.2022 19:55 Ответить
Коли суворі чоловіки йдуть захищати своїх котів, маскалю тут нема що робити.
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14.02.2022 18:48 Ответить
ти ніхто, лавруша.
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14.02.2022 18:51 Ответить
Мне интересно, а другие, точнее все другие страны могут потребовать от мордора гарантий безопасности?
Вроде как выполнения договоров о мыре, Будапештских мыморандумоа?
Потребовать выполнить всё под чем Россия подписалась? И потребовать всё под чем Россия подписалась выполнить. А все аргументв о "госперевороте" - это больные выдумки.
С бредом о "нациках" и угрозе русскоговорящим - это к психиатрам. Глюки они лечат.
Так что Крым и Донбасс освободить во имя ввполнения кучи бумаг, под которыми мордор подписался.
Может хватит плыть как -умно по течению?
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14.02.2022 18:54 Ответить
"БОРІТЕСЯ - ПОБОРЕТЕ, ВАМ БОГ ПОМАГАЄ!" .
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14.02.2022 18:55 Ответить
Вторжение в Украину,которая вообще не имеет отношения к НАТО и всяким там безопасностям-вот "ответ" в понимании кремлядей. Ну что ж..сдыхать будут буряты,вепсы,удмурты,каряки,чукчи ..и прочий сброд. А путлер с дружками не выедут за пределы МКАДа.
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14.02.2022 19:00 Ответить
Страшно нападать , кацапчиги ? По харе получили бы и от позора не отмылись бы навсегда . Продолжайте ваши телодвижения . Как там дальневосточные воины , яйца в палатках не отморозили ?
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14.02.2022 19:02 Ответить
При этом "храбрая зараженная победоносием" армада стоит не возле границ "угрожающего" блока НАТО, а сконцентрирована вокруг Украины которая ни на кого не нападала ( просто по причине отсутствия физической возможности да и желания), которая является жертвой агрессии с оторванными двумя регионами...Герои блин.. Ну вперед на Аляску, Норвегию, страны Балтии, Польшу, Турцию ( благо есть границы с РФ и ОДКБ),в конце концов на Японию ( с которой до сих пор нет мира)... ан нет лучше Молдова, Грузия, Украина... "героическая побеносная армия третьего рЫма" - гопники из подворотни.
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14.02.2022 19:04 Ответить
ПОНЯТНО что бесконечно они не могут держать в полях и временных палатках военных у границ .... так как кормить эту араву всю нужно ... мыть их , стирать, туалеты .да пишут что корона среди военных распространяется быстро.... поэтому они там скоро часть из них сдохнут от вирусов ...
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14.02.2022 19:04 Ответить
"Ніхто з моїх колег-міністрів не відповів на моє пряме послання." Таки да. Коллеги-министры, будучи настоящими дипломатами, не опустились до озвучивания своего реального ответа : "ПОШЕЛ ТЫ ...!"
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14.02.2022 19:06 Ответить
по ходу дристайка у лондони знала, чью сметану надо есть
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14.02.2022 19:22 Ответить
Единственно чего добился пукин - стал изгоем для всего демократического мира и на несколько поколений вперед привил ненависть молодежи к русне.
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14.02.2022 19:24 Ответить
Уступим сейчас, потом уступим еще больше. Эта российская гадина не успокоится никогда.
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14.02.2022 19:37 Ответить
Кремлеские бандиты за Украиной Правда, имели мы вас в виду.
https://fb.watch/bajmjyoAlU/
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14.02.2022 19:42 Ответить
Санкция Лавров в материальном смысле для рф, мы знаем что по брабану. Санкция одна Лавров будет, действия группы стран в виде 51 статьи ООН. И вы это знаете.
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14.02.2022 19:46 Ответить
А конь прав, в принципе... Пора уже ЕС и НАТО определиться - или Украину принимают здесь и сейчас, или шлют нахер. А вот это "мы готовы но неизвестно когда..." вообще ни к чему
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14.02.2022 19:58 Ответить
- по твоей писанине *рен педальный видно, что ты ватан киво-рабиновический.
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14.02.2022 20:31 Ответить
Кому интересны мнения кремлевского опущенца? Виват Америка.
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14.02.2022 20:55 Ответить
лошадь лавров я тебе нагайкой отвечу
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14.02.2022 22:11 Ответить
 
 