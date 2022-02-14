Сегодня мы не видим, что широкомасштабное наступление РФ может произойти в ближайшие дни, - Данилов
Украинские силовые структуры не видят вероятность того, что в ближайшие дни, 16-17 февраля, может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы полностью осознаем, что происходит на сегодняшний день на территории нашей страны, мы осознаем те риски, которые есть на территории нашей страны. Но ситуация находится абсолютно под контролем, более того - мы пока не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить или 16 -го, или 17 числа. Мы этого не видим", - сообщил Данилов журналистам по итогам встречи с представителями Верховной Рады в понедельник.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Охорони в нього більше ніж в армії.
Давай страйк!!!!!!
А тенденція яка - йде накопичення техніки та біосміття?
А 22-го чи 23-го? З відтермінуванням на тиждень? І в гібридному варіанті? Те, що сталось в Криму вісім років тому?!
Що, неможливо?
когда произошли преснопамятные события - никто не понимал, кто устраивает кипишь, какие-то бандиты? кто?!!
армия целенаправленно уничтожалась рсукими засланцами и к 2014 году представляла из себя стройбат
Западный мир не знал что это такое - Украина и не обращал внимание на происходящее на её территории...
Тепер настав час.
"БОРІТЕСЯ - ПОБОРЕТЕ, ВАМ БОГ ПОМАГАЄ!" .
Але Сралін дурак дураком не вірив і не готувався.
А вже потім це все виставили як несподіваний напад щоб себе оправдати
А білоруські аеродроми, закриті на ремонт, з яких не могли піднятись літаки - це теж така підготовка?)
Тому й була перевага в повітрі.
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Те що заповів Т. Шевченко відбувається в цей час, і він щось знав, він дав нам підказки і настанови.
https://intermarium.com.ua/boritesya-poborete-vam-bog-pomagaye-top-8-znakovyh-virshiv-tarasa-shevchenka/ https://intermarium.com.ua/boritesya-poborete-vam-bog-pomagaye-top-8-znakovyh-virshiv-tarasa-shevchenka/
Но, к тому времени СВИФТ уже отключат.
Потому что зебланы не видят.
Правда, ********* своих за кордон поотправляли, но это другое
От тільки хто їм дасть ту зброю.
Они отлично видят, иначе чего б ******?
Толковый, грамотный анализ-
https://www.youtube.com/watch?v=gsBNMsDxYCo&ab_channel=UKRLIFE.TV