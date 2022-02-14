Сегодня мы не видим, что широкомасштабное наступление РФ может произойти в ближайшие дни, - Данилов

Украинские силовые структуры не видят вероятность того, что в ближайшие дни, 16-17 февраля, может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы полностью осознаем, что происходит на сегодняшний день на территории нашей страны, мы осознаем те риски, которые есть на территории нашей страны. Но ситуация находится абсолютно под контролем, более того - мы пока не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить или 16 -го, или 17 числа. Мы этого не видим", - сообщил Данилов журналистам по итогам встречи с представителями Верховной Рады в понедельник.

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