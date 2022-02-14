Зеленский указал повысить зарплаты в армии на 30%, а в Нацгваодии и Госпогранслужбе на 20% с 1 марта

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины утвердить план мер по повышению денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

Соответствующий указ №53/2022 обнародован на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кабинету Министров Украины в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности: обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины на 30 процентов и доведение до 20 процентов с начала 2022 года повышения денежного довольствия военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте документа.

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