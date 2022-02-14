РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11280 посетителей онлайн
Новости
13 223 78

Зеленский указал повысить зарплаты в армии на 30%, а в Нацгваодии и Госпогранслужбе на 20% с 1 марта

Зеленский указал повысить зарплаты в армии на 30%, а в Нацгваодии и Госпогранслужбе на 20% с 1 марта

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины утвердить план мер по повышению денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

Соответствующий указ №53/2022 обнародован на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кабинету Министров Украины в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности: обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины на 30 процентов и доведение до 20 процентов с начала 2022 года повышения денежного довольствия военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте документа.

Читайте также: "Слуга народа" Гетманцев предложил Раде увеличить в Госбюджете-2022 расходы на оборону на 11,6 млрд грн

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) военнослужащие (6110) заработная плата (2400)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+25
Знову довбаний популізм .Де **** в бюджеті ,на це , закладені гроші? Треба щоб законопроект був прийнятий ,але це чмо не дає це зробити ,бо на цьому Порох наполягає.
показать весь комментарий
14.02.2022 19:56
+24
Капітан Прайс@Price_Cap_UA · 2 ч

Поки ми розгружаємо по бригадах Джавеліни, Стінгери та NLAW - на росії готуються до кадрових змін чисельності армії)))

показать весь комментарий
14.02.2022 19:52
+18
Не пройшло і року...
Ліш би не Порошенко!
Взагалі то це ідіотизм відкидати правильні пропозиції тільки через те, що їх подала опозиція. Вони тебе випередили? То треба крутитися швидше, а не справи ідіотські заводити!
показать весь комментарий
14.02.2022 20:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Капітан Прайс@Price_Cap_UA · 2 ч

Поки ми розгружаємо по бригадах Джавеліни, Стінгери та NLAW - на росії готуються до кадрових змін чисельності армії)))

показать весь комментарий
14.02.2022 19:52 Ответить
Ну а где тендер на гроб "жареный бурят"
показать весь комментарий
14.02.2022 19:54 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2022 09:41 Ответить
Мда. Сокращение рузгоговорящих грядет серьезное
показать весь комментарий
14.02.2022 20:09 Ответить
Тендер есть такой, только заказчик другой
показать весь комментарий
14.02.2022 22:29 Ответить
Странно, это может быть вброс с их стороны потому что аналогичный заказ на 50к, а не 45к гробов
показать весь комментарий
15.02.2022 09:42 Ответить
вот это инфляция будет жесть
показать весь комментарий
14.02.2022 19:54 Ответить
во время войны Держава обязана заботится о своих Защитниках!
а чтоб не было инфляции, я как пенсионер готов отказаться от смартфона
показать весь комментарий
15.02.2022 10:40 Ответить
Знову довбаний популізм .Де **** в бюджеті ,на це , закладені гроші? Треба щоб законопроект був прийнятий ,але це чмо не дає це зробити ,бо на цьому Порох наполягає.
показать весь комментарий
14.02.2022 19:56 Ответить
Урежут с чего то
показать весь комментарий
14.02.2022 20:00 Ответить
С закупок кокса для Осла и Ко , урежут.
показать весь комментарий
15.02.2022 06:59 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
15.02.2022 07:10 Ответить
Він мільярд дерев продасть і будуть гроші.
показать весь комментарий
14.02.2022 20:17 Ответить
...Папа ти менше станеш пить? Не дочка - ти менше сташь кушать.
показать весь комментарий
14.02.2022 21:49 Ответить
Когда русские войдут, ему уже и 100% повышения будет не жалко, трепло оно такое зелёное.
показать весь комментарий
14.02.2022 23:10 Ответить
явасумоляю, яки закладени??? %30 бюджета (последнее время) рисуется из прогнозируемой инфляциии (более реальной ,а не ой что по тв 10% говорят), напечатают фантиков и врачам, и военным, и ментам - и будет хлеб по 30 и проезд по 20.
Что бы обеспечить ВСЕ что наобещал наполеончик нужно выполнить одно из двух - перестать воровать либо печать, ну нет других вариантов если гребут миллионы взяток
показать весь комментарий
15.02.2022 08:39 Ответить
Понеслись обещания уже любые. Совсем дело худо...
показать весь комментарий
14.02.2022 19:56 Ответить
чтоб москальная орда не захватила Украину-все средства хороши!
показать весь комментарий
15.02.2022 10:42 Ответить
Надеюсь деньги с «Великого…..
показать весь комментарий
14.02.2022 19:56 Ответить
Да с Великого
показать весь комментарий
14.02.2022 20:09 Ответить
Это шо б не мешали особливый статус лугандона принимать? А ментам чего ж не повысил?
показать весь комментарий
14.02.2022 19:57 Ответить
Не пройшло і року...
Ліш би не Порошенко!
Взагалі то це ідіотизм відкидати правильні пропозиції тільки через те, що їх подала опозиція. Вони тебе випередили? То треба крутитися швидше, а не справи ідіотські заводити!
показать весь комментарий
14.02.2022 20:01 Ответить
А хлеб теперь сколько в магазине стоить будешь а бубочка? Или у тебя Ленка его дома сама печёт? Если сейчас по 30 то будет по 60??
показать весь комментарий
14.02.2022 20:09 Ответить
Лучше хлеб по 60 чем будешь кадырову и Х***Лу сапоги завтра целовать. Или нет? Тут недавно петеботы кричали что каждый украинец вместо проклятой *евробляхи* может себе позволить новую машину за 20-30тыс Евро. А ты на хлеб 2 бакса не насобираешь, миллионэр?
показать весь комментарий
14.02.2022 20:13 Ответить
Зелёное г.вно, я то насобираю, а вот моя мать и бабця с пенсиями по 2 тыс. не насобирают. А что это ты так расдухарился зелёное чмо? А - твои слуги вон уже наобещали немцу особый статус бамбаса, а посол в Британии озвучил план ОП по невступлению Украины в НАТО … так кто из нас сапоги куйлу лизать собрался ? А пионэ зелёной эры???
показать весь комментарий
14.02.2022 20:43 Ответить
Есть такой фильм: "Тупой и еще тупее"...
показать весь комментарий
15.02.2022 10:08 Ответить
Хто не хоче годувати свою армію, той буде годувати чужу армію.
Якщо рашка реально нападе і нікому буде захищати Україну, то хліба тобі взагалі не буде, навіть за долари не купиш.
Буде черговий голодомор та геноцид, якщо в Україні закріпиться рашка.
показать весь комментарий
14.02.2022 20:24 Ответить
30% к окладу - это копейки при курсе 28-29,
показать весь комментарий
15.02.2022 08:49 Ответить
в Николаеве в АТБ хлеб от 10 грн, а по 30- ето надо еще поискать
показать весь комментарий
15.02.2022 10:45 Ответить
У меня рядом АТБ нету, а если ехать в АТБ на маршрутке то хлеб мне станет вдвое дороже. Рядом со мной Новус и Варус вот по ним и ориентируюсь. Но ты тоже кривишь душой - батон нарезной в Киеве в АТБ стоит не менее 15 гр. (цены на бензин посмотри).
показать весь комментарий
15.02.2022 12:31 Ответить
А раніше чого зволікав.
І головне питання - на це гроші є???
показать весь комментарий
14.02.2022 20:11 Ответить
Половина из великого крадівництва , друга підвищення ренти з приватних газових компаній,які як сказанув Арахімія в 2021 році отримали прибуток від вкладеного капіталу (маржа) в 1200%.
показать весь комментарий
14.02.2022 20:25 Ответить
Ну вы же сами писали, что надо повышать, а теперь против. Ничего не понятно.
показать весь комментарий
14.02.2022 21:25 Ответить
против-только ***** боты, а украинцы понимают, что лучше кормить свою армию,чем москальную орду!
показать весь комментарий
15.02.2022 10:46 Ответить
Коли я писав, що зелені в 20 році проголосили необхідність збільшення інфляції, саме це було їх наміром - отримати додаткові інфляційні доходи. Через зростання цін збільшуються надходження на кшталт ПДВ. Звісно, за все сплачує платник податків.
показать весь комментарий
14.02.2022 21:53 Ответить
А тебе жалко что солдатам защищающим твою шкуру, копейку добавят? Когда десятки миллиардов Ахмету на зельоные тарифы выделяли ежегодно ты не спрашивал откуда деньхи возьмут. Ах, да, ты же вообще до Украины как курица до моря
показать весь комментарий
14.02.2022 20:16 Ответить
Та не жалко, как ты не поймёшь что при добавлении копейчины солдатам, их жены дети и родня тот же хлеб тоже по 60 покупать будут. И второе а где эти деньги зельц брать будет? Напечатает? А это будет называться инфляция. И шо такое деньги во время войны??
показать весь комментарий
14.02.2022 20:59 Ответить
а тебе не приходила в голову простая мысль: если москальная орда (не дай Бог) захватит Украину-тебе ети деньги уже не понадобятся
показать весь комментарий
15.02.2022 10:49 Ответить
Нет не приходила, в АТО я был в 16, а сейчас в терроборону записался и никому (тем более кацапской орде) я Украину отдавать не собираюсь.
показать весь комментарий
15.02.2022 12:34 Ответить
Деньги нужны а не фантики! Учится вовремя надо, чтобы ерунду не молоть.
показать весь комментарий
15.02.2022 10:11 Ответить
У нас экономика + 30 % дала, за чей счет банкет.
показать весь комментарий
14.02.2022 20:54 Ответить
Зеленский :" вообщем так ******* , деньги на армию мы просрали , так что погодьте со смартами , не до вас.." )
показать весь комментарий
14.02.2022 21:00 Ответить
я как пенсионер, согласен отказаться от смарта, лишь бы нашим Защитникам повысили зарплату
показать весь комментарий
15.02.2022 10:51 Ответить
тю так война после завтра яки зарплаты?
показать весь комментарий
14.02.2022 21:11 Ответить
не пойму зачем он в президенты пошёл, для того чтобы дороги делать надо было начальником автодора баллотироваться
показать весь комментарий
14.02.2022 21:13 Ответить
Армія дякує п'ятому Президенту України Порошенко !!!

Вельмишановний пане Петре, Ви таки прогризли тупу головешку ЗЄ-льоного !
показать весь комментарий
14.02.2022 21:17 Ответить
начальником автодора - мелко, Хоботов !
показать весь комментарий
14.02.2022 23:27 Ответить
Боюсь оказаться правым, но похоже что это повышение будет похоже на ковидную тысячу. В свое время в армии были так называемые 33%. Только получал их тот, кто выполнял на отлично нормативы физподготовки, не имел дисциплинарных взысканий, имел отлично по строевой подготовке, отлично по специальной подготовке и отлично по морально-психологической подготовке. Выполнить все эти условия могли от силы 10% личного состава. А баблишко лежало на счетах части и командование части могло при экономии этих средств расходовать на нужды части и поэтому за откаты покупалась мебель и за откаты выплачивалась премия нужным людям, которые отдавали уже налом 90% выданной премии.
показать весь комментарий
14.02.2022 21:19 Ответить
Ну, 33% платили всем, только рубили их не по-детски: не так стоишь, не так сидишь, не так лопату держишь...
показать весь комментарий
14.02.2022 22:32 Ответить
Я же про это и говорю. Теоретически могли получать все, но получали далеко не все из-за критериев выплаты.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:05 Ответить
Снятые с человека деньги выплачивались особым людям, которые возвращали командиру 90% от дополнительной премии.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:50 Ответить
Иначе бабло уходило обратно в казну.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:50 Ответить
Если каждый следующий президент будет приходить прямо из КВНа, цирка, конного спорта, балета, геологии или кружка филателистов, а потом в течение 5 лет методом проб и ошибок набираться опыта и дозревать до решений профессиональных политиков, страны не хватит на все эти эксперименты! 73%, вы в состоянии это уяснить хотя бы теперь?
показать весь комментарий
14.02.2022 21:37 Ответить
А шо, гунявый лошара обосралси?
Таки да, обосрался.
А как дисал, как дисал.
Ссыкло убогое.
показать весь комментарий
14.02.2022 21:40 Ответить
Это зеленое недоразумение только пинками и подзатыльниками заставить можно! И то , изворачивается и брешет до последнего!
ТРИ года ни на копейку ВСУ зарплату не подняли при шаленной инфляции! Все гособоронзаказы прос-али! Все деньги на велыком крадивныцтви разворовали!
Сколько месяцев Порох этому клоуну дырку в голове делает: дай денег на Армию, хватит красть!
Разродилось, чмо, очередными обицянками...
показать весь комментарий
14.02.2022 21:41 Ответить
Вовка решил внезапно поднять зарплату военным! Оно и понятно… Пока клоун ****@ не получит от Пороха и ЄС, не пошевелится!
показать весь комментарий
14.02.2022 22:10 Ответить
30% ??? І не соромно ? 😡😡😡

І при чому тут паркетна національна гвардія???
показать весь комментарий
14.02.2022 22:11 Ответить
за три года официальная компенсация инфляции (индексируют только прожиточный минимум) гривен 600 получилась
показать весь комментарий
14.02.2022 22:35 Ответить
Вона його захищає!
показать весь комментарий
15.02.2022 10:13 Ответить
опять премию поднимут? Что бы ******* пенсов.
показать весь комментарий
14.02.2022 22:31 Ответить
Вангую, завтра он издаст ещё какой-ниюбдь никого ни к чему не обязывающий указ, типа "О ракетной оборонной программе" - всё равно ответа с этого говна и его правительства никакого. Жаль, что космодром так и не построил всё-таки, согласитесь.
показать весь комментарий
14.02.2022 23:14 Ответить
чому підняття лише на 30 відсотків??? - це лише вирівнює зарплатню військового з середньою по країні - що це бубочка милостиню військовим кидає???
У 2019-му, коли ви, уйопки, отримали владу, зарплатня рядового була вища за середню по Україні на 60 відсотків...
Виходячи з того, що у грудні середня зарплатня склала 17 тисяч гривень, то зарплата рядового повинна бути 27200, ну хочаби 25000 грн, і ще повернути за борг за попередні роки...
показать весь комментарий
14.02.2022 23:21 Ответить
1 млрд зелених дерев . 8 млн зелених смартфонов . медикам ляпнув вова добавку . але в бюджет вона не закладена . скорочуйте персонал та як хочте так и добавляйте . тепер до ЗСУ черга дийшла --- черговий хайп . чергова зелена лапша на вуха --- а де змини до держбюджету про зарплату в ЗСУ вова . як ти зелений дятел вже заколихав своею тупостью та популизмом --- не знаеш де взяти кошти . то визьми у калломойського дружка свого --- вин украв 155 000 000 000 млрд грн з ПРИВАТУ --- це дуже багато . всим вистачить . або з офшоров своих зелених визьми --- дуже дякую ......
показать весь комментарий
15.02.2022 05:43 Ответить
шмаркле зеленой уже ничего не поможет...
показать весь комментарий
15.02.2022 07:24 Ответить
Жаль в бюджете денег на это не предусмотрели
показать весь комментарий
15.02.2022 07:47 Ответить
Браво!
показать весь комментарий
15.02.2022 07:51 Ответить
30процентов, это смешно, минимум не на фронте 1000 баксов
показать весь комментарий
15.02.2022 07:55 Ответить
То есть генштабные кофеносцы вместо 30 тыщ получат 40, а полевые ротные вместо 14 получат 18 тыщ, солдат вместо 10 - 13 тыщ. Нельзя просто так взять и поднять премии, нужно привести выплаты к НАТОвскому порядку, в соответствии к званию, а не к выдуманному тарифному разряду.
показать весь комментарий
15.02.2022 08:04 Ответить
Я так понимаю, что военным пенсионерам тоже поднимать придётся? Это где ж зельц такие деньги брать будет??
показать весь комментарий
15.02.2022 12:37 Ответить
Котам також пообіцяли...
показать весь комментарий
15.02.2022 10:23 Ответить
 
 