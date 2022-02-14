Зеленский указал повысить зарплаты в армии на 30%, а в Нацгваодии и Госпогранслужбе на 20% с 1 марта
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины утвердить план мер по повышению денежного довольствия военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.
Соответствующий указ №53/2022 обнародован на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.
"Кабинету Министров Украины в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности: обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины на 30 процентов и доведение до 20 процентов с начала 2022 года повышения денежного довольствия военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте документа.
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Поки ми розгружаємо по бригадах Джавеліни, Стінгери та NLAW - на росії готуються до кадрових змін чисельності армії)))
а чтоб не было инфляции, я как пенсионер готов отказаться от смартфона
Что бы обеспечить ВСЕ что наобещал наполеончик нужно выполнить одно из двух - перестать воровать либо печать, ну нет других вариантов если гребут миллионы взяток
Ліш би не Порошенко!
Взагалі то це ідіотизм відкидати правильні пропозиції тільки через те, що їх подала опозиція. Вони тебе випередили? То треба крутитися швидше, а не справи ідіотські заводити!
Якщо рашка реально нападе і нікому буде захищати Україну, то хліба тобі взагалі не буде, навіть за долари не купиш.
Буде черговий голодомор та геноцид, якщо в Україні закріпиться рашка.
І головне питання - на це гроші є???
Вельмишановний пане Петре, Ви таки прогризли тупу головешку ЗЄ-льоного !
Таки да, обосрался.
А как дисал, как дисал.
Ссыкло убогое.
ТРИ года ни на копейку ВСУ зарплату не подняли при шаленной инфляции! Все гособоронзаказы прос-али! Все деньги на велыком крадивныцтви разворовали!
Сколько месяцев Порох этому клоуну дырку в голове делает: дай денег на Армию, хватит красть!
Разродилось, чмо, очередными обицянками...
І при чому тут паркетна національна гвардія???
У 2019-му, коли ви, уйопки, отримали владу, зарплатня рядового була вища за середню по Україні на 60 відсотків...
Виходячи з того, що у грудні середня зарплатня склала 17 тисяч гривень, то зарплата рядового повинна бути 27200, ну хочаби 25000 грн, і ще повернути за борг за попередні роки...