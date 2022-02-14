Генсек ООН Гутерриш провел переговоры с Лавровым и Кулебой, в 22:15 выступит с заявлением по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш провел встречи в виртуальном формате по отдельности с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Ранее сегодня генеральный секретарь провел виртуальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также незадолго до этого он поговорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - сказал Дюжаррик на брифинге.

"Он выразил обоим министрам серьезную обеспокоенность в связи с высокой напряженностью вокруг Украины, приветствовал нынешние дипломатические консультации по снижению этой напряженности и вновь подчеркнул, что дипломатии альтернативы нет", - отметил представитель генсека.

По словам Дюжжарика, в 15:15 по местному времени (22:15 по киевскому времени) Гутерриш выступит с заявлением по Украине.

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