Рядом с нашими границами чужая армия, но нам есть что противопоставить, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что украинские власти хорошо знают о планах и численности армии РФ на границе. У Украины есть что противопоставить в случае нападения.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении к народу Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Нас пугают большой войной и еще раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. С нами системно ведут войну на всех фронтах. На военном – увеличивают контингент вокруг границ. На дипломатическом фронте – пытаются лишить нас права самостоятельно определять внешнеполитический курс. На энергетическом - ограничивают поставки газа, электроэнергии и угля. На информационном фронте - стремятся посеять панику среди граждан и инвесторов через средства массовой информации", - сказал он.

"Мы хорошо знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, ее оснащение и ее планы. Нам есть что противопоставить. У нас отличная армия. Наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие. Это уже в разы более сильная армия, чем 8 лет назад", - добавил президент, подчеркнув, что Украине "удалось достичь дипломатической поддержки практически всех лидеров цивилизованного мира".

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"В Украине, по его словам, сформированы достаточные резервы, чтобы отразить атаки на курс гривны и финансовую систему.

"Мы не оставим без внимания ни одной отрасли, которая нуждается в государственной поддержке, как это произошло на днях с авиаперевозчиками. И свидетельством тому стабильный курс гривны и открытое небо", - подчеркнул президент.