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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский обратился к выехавшим из Украины олигархам: Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свое состояние

Зеленский обратился к выехавшим из Украины олигархам: Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свое состояние

Президент Владимир Зеленский обратился к бизнесменам и чиновникам, выехавшим в последние дни из Украины.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении к народу Украины, передает Цензор.НЕТ.

"А теперь я хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине, а к тем, кто ее покинул в самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут для кого Украина действительно родина, а для кого – просто площадка для денег", - сказал президент.

Обратившись "ко всем представителям государства: государственным служащим, народным избранникам всех уровней, которые покинули страну или планируют это сделать", Зеленский предложил им "в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом!"

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Зеленский также обратился к украинским журналистам.

"Некоторым из вас иногда приходится выполнять задачи владельцев медиа. Большинство из них уже убежали из собственного государства. Работайте на Украину, а не на тех, кто сбежал. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба страны", - сказал он.

Автор: 

бизнес (1620) Зеленский Владимир (20255)


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Топ комментарии
+41
"Поверніться до своїх людей" у них що вже кріпаки з'явилися?
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14.02.2022 20:44
+22
...- Да я в Кишиневе застрял, - объяснил Арахамия, торопливо надевая теплую шапку. - Наш рейс из Вашингтона совершил там вынужденную посадку из-за трусливой позиции собственника самолета, так что меня пока поместили в обезьянник. Представляешь, Вова, меня - и в обезьянник!

- Неслыханно, - возмутился Вова. - Но ты все равно поторопись, война ждать не будет.
- С кем воюем-то хоть? - спросил Арахамия, потея в шапке.
- Мы готовы к любым шагам с любой стороны, - дипломатично ответил Вова и дал отбой.

Не прекращая думать о защите родины, Вова набрал Корниенко. Корниенко не отвечал. Тогда Вова набрал Тищенко. Тищенко тем более не отвечал. Вова набрал Татарова. Татаров внезапно ответил.

- Сдавайся, биндера, - сказал Татаров. - Наши уже близко.
- Извините, ошибся номером, - быстро сказал Вова и повесил трубку.

(С) Вася
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14.02.2022 20:45
+21
він би і радий, тільки кляте ФБР
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14.02.2022 20:51
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А нахиба они такие здесь нужны? Запретить им вьезд на год а за ето время раздербанить ихнее имущество
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14.02.2022 21:51 Ответить
возвращайтесь, и мы вас внесем в реестр
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14.02.2022 21:55 Ответить
Особенно радует скорость с которой сия Илита сдрыснула из страны! А вы говорите нет олимпийских резервов! Один только киви Усэйна Болта на раз сделает в беге! Пока тот будет на старт наклоняться ,киви уже в Аликанте будет.
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14.02.2022 22:06 Ответить
Не повинно бути таких багатих в Україні, які які кидають свою країну в час лиха. Треба усіх позбавити власності в Україні.
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14.02.2022 22:26 Ответить
просто это не элита страны, а отбросы общества. Украина обязана от таких депутатов и олигархов избавиться. Это пиявки на теле Украины. Ворье! Все их имущество нужно национализировать в пользу страны и армии.
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14.02.2022 23:39 Ответить
От дурень, а міг би й пишатися перемогою над олігархами.. правда Порошенко залишився. - Нєувязочка..)
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14.02.2022 22:34 Ответить
Агент Соколовський також вимушено залишається.....
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15.02.2022 08:36 Ответить
тупий зеленський клоун - статки не отримали, а вкрали у "своїх людей", тупе створіння переплутало державу
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14.02.2022 23:13 Ответить
"повертать" надо не воров а то что они наворовали..
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14.02.2022 23:17 Ответить
свои состояния наши старые олигархи получили благодаря Кучме в первую очередь, так что благодарят они только его
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14.02.2022 23:57 Ответить
вот и хорошо.
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15.02.2022 07:48 Ответить
Віддайте закордонний паспорт п'ятому, щоб міг з'єднатися з сім'єю та внуками.
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15.02.2022 08:44 Ответить
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