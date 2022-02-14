Зеленский обратился к выехавшим из Украины олигархам: Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свое состояние

Президент Владимир Зеленский обратился к бизнесменам и чиновникам, выехавшим в последние дни из Украины.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении к народу Украины, передает Цензор.НЕТ.

"А теперь я хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине, а к тем, кто ее покинул в самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут для кого Украина действительно родина, а для кого – просто площадка для денег", - сказал президент.

Обратившись "ко всем представителям государства: государственным служащим, народным избранникам всех уровней, которые покинули страну или планируют это сделать", Зеленский предложил им "в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом!"

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Зеленский также обратился к украинским журналистам.

"Некоторым из вас иногда приходится выполнять задачи владельцев медиа. Большинство из них уже убежали из собственного государства. Работайте на Украину, а не на тех, кто сбежал. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба страны", - сказал он.