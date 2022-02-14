Госдума не примет обращение к Путину о признании "Л/ДНР", это будет означать выход из минских соглашений, - "слуга народа" Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Госдума России не проголосует за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛНР" и "ДНР".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам после завершения заседания фракции "Слуга народа".

"Это будет означать, что мы будем сразу обвинять Россию, что она выходит из минских договоренностей, и тогда они будут терять от этого больше, чем будет пользы. Мне кажется, что это одна из очередных попыток давить на Украину, чтобы украинская позиция немного изменилась, как они желают. Такого не будет", - отметил Арахамия.

По его словам, если Госдума все-таки проголосует, это будет "очень опасный для них шаг".

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"Это выглядит как неуправляемая инициатива. У нее даже нет правовых последствий… Но будет иметь очень серьезные политические последствия для Российской Федерации. Поэтому нет логики в том, чтобы ее принимать", - отметил нардеп.