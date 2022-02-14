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Госдума не примет обращение к Путину о признании "Л/ДНР", это будет означать выход из минских соглашений, - "слуга народа" Арахамия

Госдума не примет обращение к Путину о признании

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Госдума России не проголосует за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ЛНР" и "ДНР".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам после завершения заседания фракции "Слуга народа".

"Это будет означать, что мы будем сразу обвинять Россию, что она выходит из минских договоренностей, и тогда они будут терять от этого больше, чем будет пользы. Мне кажется, что это одна из очередных попыток давить на Украину, чтобы украинская позиция немного изменилась, как они желают. Такого не будет", - отметил Арахамия.

По его словам, если Госдума все-таки проголосует, это будет "очень опасный для них шаг".

Читайте также: Госдума РФ завтра рассмотрит вопрос обращения к Путину по поводу "признания "ЛДНР"

"Это выглядит как неуправляемая инициатива. У нее даже нет правовых последствий… Но будет иметь очень серьезные политические последствия для Российской Федерации. Поэтому нет логики в том, чтобы ее принимать", - отметил нардеп.

Автор: 

Госдума (1261) минские соглашения (3229) Арахамия Давид (988) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+52
виходом з Мінська була роздача паспортів.
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14.02.2022 21:10
+23
мовчи, придурку, нехай ухвалюють.
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14.02.2022 21:11
+17
Звідки "воно" все знає, можливо воно заслане.
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14.02.2022 21:11
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виходом з Мінська була роздача паспортів.
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14.02.2022 21:10 Ответить
Не болтайте ерундой. Минск-2 не запрещает раздавать паспорта, мороженое, боярышник, много ещё чего.
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14.02.2022 21:31 Ответить
Єрунду залиште вдома.
Змінювати розміри окупованої території Мінськ теж не забороняє.
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14.02.2022 21:59 Ответить
Запрещает. Но мы о паспортах и боярышнике, если Вы не заметили.
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14.02.2022 22:06 Ответить
Я помітив, що в вас розвинута фантазія.
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14.02.2022 22:09 Ответить
Звідки "воно" все знає, можливо воно заслане.
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14.02.2022 21:11 Ответить
єрмаки...єрмаки... та руSSкій хахол козак...щось "напланували..."
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14.02.2022 21:13 Ответить
воно заслане, ще й дурне
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15.02.2022 03:02 Ответить
Арахамія знається з кацапами?
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14.02.2022 21:11 Ответить
Знається з маланцями.
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14.02.2022 21:27 Ответить
Горські євреї самі неохайні. Їх повно по всьому Кавказу. Так звані єврейські колонки в містах Північного Кавказу.
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14.02.2022 22:28 Ответить
Говорящая обезьяна
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14.02.2022 21:11 Ответить
та плювати нам на держдуму та всю раSSію! це терористичні угрупування!!
що ви робите для зміцнення обороноздатності України?!
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14.02.2022 21:11 Ответить
мовчи, придурку, нехай ухвалюють.
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14.02.2022 21:11 Ответить
Пусть рыпнуца твари е..анные. мы только ждем
Обратите внимание какие персонажи свалили первыми из Украины, 5тая колонна почти полным составом. Ибо они четко понимают и знают, что первыми будут весеть на столбах вдоль Крещатика.
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14.02.2022 22:21 Ответить
Кстати, мне кажется что Россия реально планировала Мураева и захват Донбасса на середину января, но раздача нлавов от Британии застала их в расплох. Оттого они решили ввести весь этот план с переброской кораблей и прочим.
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14.02.2022 21:11 Ответить
Ну, мабуть якесь зернятко правди є в вашій думці, але перегнати кораблі з Балтики , чи навіть ще звідки, потребує більше часу, ніж британці поставили нам NLAW
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14.02.2022 21:16 Ответить
Я думаю что у них было много планов, просто они шли от самого легкого до самого трудного. Вот первоначально подать документы об ОРДЛО хотели как раз в середине января, но потом дружно забыли.
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14.02.2022 21:18 Ответить
скорее забухали.....
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14.02.2022 21:22 Ответить
Тут всё дело в рисках. Путин не любит рисковать. Меньше риска - больше шансов на успех и меньше попасть впросак. А действия союзников повышали риски. Замечу что наши зелибобы подыгрывали Путину как могли, уменьшая его риски и повышая возможности адаптации. Объяснялось это тем что "они заботятся об украинской экономике". Может быть и так, тогда они просто идиоты. Так как в случае российского вторжения экономике будет хуже. Курс гривны сегодня тому лучшее доказательство.
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14.02.2022 21:25 Ответить
А турне Шольца за маршрутом Берлін-Київ-Москва в який момент в плани включили?

Мене одне дивує: чому П.О. і Байдена після візиту Шольцп жодних заяв не зробили? Невже не розуміють, що відбулося???
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14.02.2022 22:15 Ответить
Если пуТлер решится на вторжение в Украину, то это и есть выход из Минских соглашений. Так что в этом случае проголосуют как миленькие. Арахамия просто ******. 😁😁😁
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14.02.2022 21:12 Ответить
Ну и дурак, хотя оно и так очевидно. Они прямо испугаются, для них твое мнение ну очень важно. Как этого чмыря вообще туда задуло? А, сори, забыл, кто у нас зеленый капитан
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14.02.2022 21:13 Ответить
а за ЧМИРЯ дякую
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14.02.2022 22:24 Ответить
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14.02.2022 21:14 Ответить
Дурік-нахрєн лапатнікі роздали там вже сотні тисяч своїх паспортів.Це не тільки для захисту усруськага міра а щоб претендувати ще й на території...
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14.02.2022 21:15 Ответить
Я тут дещо про парашку роздобув з "ехо москви":

В деревне Бежецкого района Тверской области лежачего больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора, поскольку машина не смогла проехать из-за нерасчищенных дорог от снега. Автор видео утверждает, что СМП нужны более проходимые автомобили.

Также предположительно водитель указал, что его машина 2011 года: «Моей машине 11 лет. Машина должна 7 лет работать». Однако согласно официальному положению порядка оказания медицинской помощи, срок эксплуатации автомобиля не превышать 5 лет.

В областной прокуратуре начали проверку по данному факту.

В администрации Бежецкого района прокомментировали, что такой случай действительно произошел, но только 29 января. Пациента выписали из больницы 12 февраля, сказали в администрации.
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14.02.2022 21:21 Ответить
а кто сегодня помнит шо говорил тот кекс что на самокате по кабмину катался? Отож.
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14.02.2022 21:15 Ответить
Вовремя сдрыснул. Но его дружбан Пристайка сегодня засветился.
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14.02.2022 21:16 Ответить
Мели, Емеля. Твоя неделя. Это из ваших, русских поговорок...
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14.02.2022 21:16 Ответить
Самое важное.
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14.02.2022 21:17 Ответить
В Ростове вывозит?
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14.02.2022 21:17 Ответить
це ти сам себе питаєш, деятель?
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14.02.2022 21:19 Ответить
До речі - як чітко підмітила пані @ - з ЄС всі депутати в Україні. Зі "слуг" - 20 втікачів, про ОПЗЖ мовчу, бо всі хто може хоч щось розуміти, все вже зрозуміли.
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14.02.2022 21:20 Ответить
Ну я уверен что в ЕС депутаты тоже не ангелы. Так что это всё такое на самом деле.
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14.02.2022 21:22 Ответить
ОПЗЖ когда выступает я сразу на канал natural viasat переключаю. Не люблю их
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14.02.2022 21:22 Ответить
Можу з тобою на гроші поспорити, що і він і його дружина залишаться в Україні.

Просто це твердження настільки фантасмагоричне, якби хтось заявив, що зеленський подав у відставку та підписав контракт із бойовою бригадою ЗСУ
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14.02.2022 21:21 Ответить
да ну на . . . . хай звертаються "хто там хоче звертатись". паРашка може зараз офіційно говорити про нас доки ви "аналізуєте" росіянські інфомаційні вброси. . Скільки можна триматись за поламаний табурет ????
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14.02.2022 21:16 Ответить
что снова нужно, этому грузинскому еврею?
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14.02.2022 21:23 Ответить
Не надо путать теплое с мягким))) Оно может быть каким угодно, хоть зулусом, главное, что он это... дурачок.
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14.02.2022 21:25 Ответить
пьер буль по новому - "парламент обезьян"
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14.02.2022 21:23 Ответить
А сцарь всія тим часом конкретно очкує корони. На зустрічі з міністрами. Одна мікроба в повітрі і звізда.
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14.02.2022 21:24 Ответить
Еще и запретили в сторону Х***ла даже голову поворачивать.
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14.02.2022 21:26 Ответить
побздохивает сцарь, ох побздохивает, завалят они его, век воли не ведать, завалят!!!
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14.02.2022 21:30 Ответить
Скоріше "новічка" боїться сцарь
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14.02.2022 21:26 Ответить
такими темпами они скоро, с разных этажей перекрикиваться будут...
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14.02.2022 21:28 Ответить
Через стекло как в тюрьме. Поселят Х***ла в стекляную капсулу и будут через трубку телефона говорить. А может Х***Ло уже сдохло или присмерти как Гепа. А ето двойник и к нему близко не подпускают чтобы никто не разлядел
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14.02.2022 21:34 Ответить
Да старый пердун на горшке сидит со спущеными штанами в конце комнаты. Воняет вот и не подсаживаются кнему близко
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14.02.2022 21:41 Ответить
Честно говоря насрать. Пускай хоть 100 лет ОРДЛО болтается как яйца у старого осла никому не нужное. По всей видимости так и будут его как обосраный мяч с брезгливостью друг другу пинать но все будут брезговать взять его в руки
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14.02.2022 21:24 Ответить
вах,как красиво сказал !
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14.02.2022 21:32 Ответить
А тим часом на парашії в250км від мкаду:

В деревне Бежецкого района Тверской области лежачего больного доставили до кареты скорой помощи в ковше трактора, поскольку машина не смогла проехать из-за нерасчищенных дорог от снега. Автор видео утверждает, что СМП нужны более проходимые автомобили.

Также предположительно водитель указал, что его машина 2011 года: «Моей машине 11 лет. Машина должна 7 лет работать». Однако согласно официальному положению порядка оказания медицинской помощи, срок эксплуатации автомобиля не превышать 5 лет.

В областной прокуратуре начали проверку по данному факту.

В администрации Бежецкого района прокомментировали, что такой случай действительно произошел, но только 29 января. Пациента выписали из больницы 12 февраля, сказали в администрации.
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14.02.2022 21:25 Ответить
А навіщо якщо ви погодилися на особливий статус?
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14.02.2022 21:26 Ответить
Краще б вони "прізналі": Україна б миттю позбавилась би від капканів мінських договорняків, а параші одразу б насипали мішок "очєнь палєзних санкций", бо де-факто територія ордило є такою само окупованою територією як і Крим. ********* там так само "обілєтив" своїми аусвайсами тих хто залишився в окупації(за власним бажанням чи без нього), витіснив з обігу українську національну валюту -ввівши рубльову зону, приєднав ці окуповані райони до свого економічного простору(офіційно дозволивши держзакупівлю товарів та послуг походженням з ордила), рашистського військового залізяччя(яке типу шахтьори викопали у шахтах) там мало не більше аніж завезено у той же окупований Крим, як і ординських їхтамнєтів на окупованому Донбасі не менше ніж зелених чєлавєчкав у Криму. Єдина різниця між цими тимчасово окупованими територіями це те що Крим вони "відхопили" майже без опору(скориставшись ситуацією), і офіційно "приєднали" до параші, а на Донбасі вони "утилізували" пару десятків тисяч(ящо не більше) своїх сраних орків і довели ті території до повної деградації в усіх можливих вимірах. Тож для України "прізнаніє" парашею ордила де-факто нічого б на гірше не змінило: все одно, прийде час - ми повернемо під українську юрисдикцію УСІ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ (і не тільки "дипломатичними засобами")!
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14.02.2022 21:41 Ответить
"Це виглядає, як некерована ініціатива."
арахамия, да на россии ни одна собака без команды из хремля не гавкает
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14.02.2022 21:42 Ответить
Минские соглашения это своеобразное перемирие и выход россии из этих соглашений будет означать разрыв перемирия! Если кто-то наивно думает, что это развязывает руки нам, то он очень сильно ошибается!!! Да, там не выгодные для Украины условия, но они подписаны в критический момент, чтоб остановить российскую армию. Включите мозги!!!
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14.02.2022 21:50 Ответить
Мозга нет, воевать все хотят. Уж навешают Путину люлей. Как бы не было Минск -3.
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15.02.2022 01:24 Ответить
"Это будет означать, что мы будем сразу обвинять Россию, что она выходит из минских договоренностей, и тогда они будут терять от этого больше, чем будет пользы. Мне кажется, что это одна из очередных попыток давить на Украину, чтобы украинская позиция немного изменилась, как они желают. Такого не будет", - отметил Арахамия. Источник:
Это мне кажется или этот микроцефал говорит так же, как и наркоман, но только чуть получше?
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14.02.2022 22:01 Ответить
А если нет?
Эта сволочь ответит?
Мой дед во время второй мировой войны, работал зам директора завода, который переместили с Харькова Саратов. И соплеменник Арахмии Джугашвили моему деду когда не было директора, говорил моему деду: : Ти ручается,? Ти отвечаешь своей головой?
Морда эта... ответит за базар?
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14.02.2022 22:06 Ответить
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14.02.2022 22:06 Ответить
Если сказать честно то как на данный момент то что сейчас на самом деле представляет собой ОРДЛО, это отравленный, радиоактивный, раковый нарост, А 800 - 900 тысяч тамошних граждан РФ ,,35 - 45 тысячами местных членов двух армейских корпусов и силовиков и плюс к этому члены их семей.. и т.д. это ОРДЛО Украине и "сто лет не втарахтел", пускай хоть признают, хоть присоединяют. к себе.., лишь бы к нам не впихивали обратно. ( вероятно это не популярно, но это единственный вариант уберечь Украину)Так что на решение Думы, Путина глубоко начхать. Одна беда они нам такого не подарят их устраивает существующая на данный момент ситуация. Они хотят не присоединить ОРДЛО к Украине, они хотят присоединить Украину к ОРДЛО. Вот главная идея кремлевского плана и на что нацелены пресловутые минские договоренности ( в любом прочтении).
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14.02.2022 22:11 Ответить
Да, но потом нас спровоцируют на ответку и сманипулируют этот случай как " нападение на независимые республики", которые нада им защитить.
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14.02.2022 22:31 Ответить
Они это могут ( и наверняка сделают) и сейчас, как нападение на из 800 тысяч граждан. ( при чем в 35 тысячах двух корпусов уже все местные аборигены с российскими паспортами) Будет при этом признание ДНР и ЛНР совершенно безразлично.
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14.02.2022 23:35 Ответить
что ты чмошник за Госдуму вякаешь ? Ты должен говорить и отвечать за Раду ...
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14.02.2022 22:13 Ответить
Договорняк. Невже не зрозуміло?
Дивно, що ні Порошенко, ні Байдена жодним чином візит Шольца в Київ та Москву не прокоментували...
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14.02.2022 22:18 Ответить
Кацапи вийдуть із "Мінська"? 😊 Кацапи з Мінська вийшли ще у 2019-му році, бо Мінськ угоди обмежувалися терміном в один рік. Це якщо дотримуватися їхньої букви. Все решта - від лукавого. Щодо Арахамії, то як бачу чувак з псевдопанківським півнячим гребенем вийшов із нірвани. Тепер весь етер буде забитий його маренням. 😊
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14.02.2022 22:15 Ответить
Ой дурак, эти обращения могут появится только с одобрения а не так просто, так что примут.
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14.02.2022 22:18 Ответить
Что такое арахамия....?
Ответ - полезный идиот и не более....
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14.02.2022 22:20 Ответить
То что он давиче нёс по США не выдерживает любой критики...
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14.02.2022 22:23 Ответить
Ага про Крым похожее говорили, что потеря Крыма увеличит процент проукраинских кандидатов в Украине и Рф не сможет нами манипулировать, поэтому Крым россияне не заберут... а что вышло в итоге...
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14.02.2022 22:28 Ответить
Вот как раз бредни этого полоумного мурла-самое то в теперешний момент. Это типа поржать,что ли?
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14.02.2022 22:31 Ответить
Сегодня искать логику в действиях российского руководства могут только врачи-психиаторы или следователи по уголовным делам с большим стажем.
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14.02.2022 22:33 Ответить
Я би їм (ОРДЛО) не тільки "особливий статус" дав... Я би їх взагалі відгородив 3-метровим парканом і відправив на всі 4 сторони - хочуть в Рашку, хочуть в Казахстан, куди хочуть - хай валять. Там все одно залишилися одні зрадники України або злочинці. Навіщо нам ця "порохова діжка"? У нас свій шлях, розвиваймося краще, потім ще заздрити будуть, сєпари.
Скільки можна з ними возитися? Військовим шляхом повернути їх кремль нам не дасть. Положимо сотні пацанів, а результату не буде. Це вже як пухлина на тілі України. Відрізати і забути
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14.02.2022 22:36 Ответить
Олесь Гончар про Донбасс сказав прямо -ракова пухлина, її потрібно швидко відрізати та викинути в руській мір.. Кравчук тоді ж цензурував цей вислів, похабно відкликався про Гончара. І ШО ? В Росіії на таких напівтемних особин як Єрмак, Арахамія та ще десяток на чолі з Бубою Касторським не звертають ніякої уваги. Ну фюрере-України втратила для фюрера будь яку перспективу.
(коротко -цей каганат був густо замішаний на корані і талмуді, Коли його Киїівські князі таки побили,частина откочувала в Чебоксари і злилась с чувашами (булгарами) частина втекла в гори Азербайджану і стали себе називати горськими євреями. в Україні натхненником, за дивних обставин, став Єрмак ну і пустобрех Арахамія тут як тут)
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14.02.2022 22:40 Ответить
Мудак ...
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14.02.2022 22:59 Ответить
Дивлюся на фото цього «державного діяча» і щось воно мені нагадало. Глянув в фотоальбом - точно, щось подібне бачив в зоопарку. Тільки те, що з зоопарку, виглядає явно розумнішим, бо мовчало.
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14.02.2022 23:27 Ответить
поц небритий з Абхазії вважає себе "оракулом"
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14.02.2022 23:30 Ответить
 
 