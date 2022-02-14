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Изменения в регламент Рады по внедрению частичного онлайн-голосования могут рассмотреть на этой неделе, - Арахамия

Изменения в регламент Рады по внедрению частичного онлайн-голосования могут рассмотреть на этой неделе, - Арахамия

На этой неделе парламент может рассмотреть изменения в регламент Верховной Рады по части внедрения частичного онлайн-голосования.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, сейчас вокруг возможного онлайн голосования в Верховной Раде уже начались манипуляции. Нардеп пояснил, что изменениями в Регламент предлагается внедрить "миксованное голосование", благодаря которому народные депутаты, больные COVID-19, могли бы голосовать дистанционно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко о дистанционном голосовании: "Такой инструмент у Рады точно должен быть"

"Что я слышал уже от политических оппонентов? Например, господин Порошенко сегодня сказал: Не думайте голосовать за, потому что это то же самое, что солдат будет охранять границу через интернет. Если честно, я не понял метафоры. Если я в нормальном состоянии хочу голосовать, за то, чтобы армии повысить зарплаты, но просто не могу прийти в зал, что мне делать? Я фактически временно утрачиваю право представлять интересы народа, которое он мне делегировал", - отметил руководитель фракции "Слуга народа".

"Но это не значит, что Верховная Рада будет голосовать в интернете, как это сейчас делается, например, в комитетах", - добавил он.

Автор: 

ВР (29229) голосование (1396) регламент (226) Арахамия Давид (988)


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Топ комментарии
+16
арахамія сситься, хоче поскоріше здриснути на Сейшели, щоб звідтеля "голосувати в смартофоні"
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14.02.2022 21:42
+13
но программку уже поставили на планшеты депутатам

Щойно Федина у Романа Чайки. «Сьогодні у мене забрали планшет,який нам видали у ВР раді,доя того,щоб оновити програмне забезпечення.А повернули з функцією електронного голосування»
Тобто будуть сидіти СГ по Європах і голосувати,тільки не знають,як протягнути це через ВР
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14.02.2022 21:41
+13
Не вийде. Конституція забороняє. Всі таки "голосування" будуть незаконні.
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14.02.2022 21:44
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Правила форума Совет форумчан
но программку уже поставили на планшеты депутатам

Щойно Федина у Романа Чайки. «Сьогодні у мене забрали планшет,який нам видали у ВР раді,доя того,щоб оновити програмне забезпечення.А повернули з функцією електронного голосування»
Тобто будуть сидіти СГ по Європах і голосувати,тільки не знають,як протягнути це через ВР
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14.02.2022 21:41 Ответить
Не вийде. Конституція забороняє. Всі таки "голосування" будуть незаконні.
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14.02.2022 21:44 Ответить
все правильно !!!

горячесные больные с температурой должны пить чай с малиной в постели, а под ШВЛ - причащаться,
а не принимать судьбоносные решения !

Стефанчук, под суд пойдешь за нарушение Конституции !
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15.02.2022 00:06 Ответить
зе на конституцію ложив зразу після інавгурації.
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15.02.2022 00:45 Ответить
Ну там не всі ж такі кретини як ЗЄльоний - значна більшість знає що цей фестиваль скоро закінчиться...
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15.02.2022 03:02 Ответить
А кто им запретит? У них моношобла и срать они хотели на Конституцию. Проголосуют и разъедутся по Европах и дальше будут голосовать уже оттуда
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15.02.2022 00:31 Ответить
передайте тому чубатому підеру, що не втече
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14.02.2022 22:55 Ответить
то сухумська макака
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15.02.2022 00:03 Ответить
Чернохвостый примат 🐒 совсем берега попутал
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15.02.2022 00:39 Ответить
арахамія сситься, хоче поскоріше здриснути на Сейшели, щоб звідтеля "голосувати в смартофоні"
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14.02.2022 21:42 Ответить
"я хочу голосувати, але просто не можу прийти до зали бо ссикотно, що мені робити?" (с)арахамія

скласти мандат та свалить в ростов!
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14.02.2022 21:44 Ответить
нехай ще янику і кілі таке голосування організують
які ці регіонали були тупорилі
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14.02.2022 22:57 Ответить
хто вам це дозволив, пісюни?
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14.02.2022 21:42 Ответить
А де Дерьмак, чому тільки абхазька бібізяна і півшостий в ефірі.
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14.02.2022 21:42 Ответить
Точно, можна ж у Дії голосувать!
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14.02.2022 21:42 Ответить
Поки їх посадять, Україну встигнуть злити путіну-кадирову
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14.02.2022 21:46 Ответить
Ні. Гаплик низкосортним служкам. Гаплик...
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14.02.2022 21:47 Ответить
Це бобік так готує здачу України. Наобіцяв ,миротворець" закон про особливий статус Донбаса.

Голосуванням в ВР його не приймуть, побояться . А от з островів запросто проголосують.

Шакали .
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14.02.2022 21:45 Ответить
этого допускать нельзя.наперсточникам только разреши чего нибудь-и вмиг окажешься с пустыми карманами.
при таком голосовании невозможно проконтроллировать,как именно проголосовало конкретное литцо,а может за него теща или малолетний внук понажимал.
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14.02.2022 21:46 Ответить
Прикольно- это же прямое нарушение Конституции Украины и регламента ВР. У меня хороших слов больше нет. .... бы некоторых приматов , да закон не разрешает
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14.02.2022 21:49 Ответить
Заяви про складання повноважень і можете гАлосувати де забажаєте.
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14.02.2022 21:49 Ответить
за эту аферу вам точно прилетит. а как радужно все начиналось:
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14.02.2022 21:50 Ответить
Слуги уже давно с катушек слетели.
Даже и партией не назовёшь, у*бни какие то.
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14.02.2022 22:14 Ответить
Онлайн голосування , це порушення Конституції України. Зелені слуги не мають право змінювати Конституцію в догоду своїм хотелкам , це злочин. Якщо вони це приймуть , то ця Верховна Рада повинна бути розпущенна ,як антиконституційна. Звернення до Конституційного Суду і заява про злочин спікера Верховної Ради Стефанчука , здісненний під час загрози військового нападу Росії. Ці бобіки готують здачу України , про яку проголосують онлайн , після втечі, із-за кордону. Щоб українці не могли притягнути зелених депутатів до відповідальності.
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14.02.2022 22:15 Ответить
Не можеш голосувати, складай мандат і пнх.
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14.02.2022 22:24 Ответить
Ну, дааааааа!!!
Мы тут будем под бомбежками, без света, без отопления и без воды сидеть.
А "Слуги" будут из Италии нам новые законы и налоги выдумывать?!!
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14.02.2022 22:31 Ответить
"Не важливо як голосують, важливо як рахують"© Сталін.
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14.02.2022 23:45 Ответить
нюхарики хочут голосовать с сейшелов, нашли себе компьютерную игру...
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15.02.2022 00:04 Ответить
больной - лечись, тем боле бобики все привитые и болеют легко, пару дней. а голосовать должен лично
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15.02.2022 00:07 Ответить
Нет голосованию онлайн! Слуги сатаны.
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15.02.2022 00:09 Ответить
Что или кто мешает арахамии и остальным дебилам работать на своём рабочем месте в Парламенте,чтобы мы их видели и главное ощущали результаты их деятельности за свои деньги? С этими цироквыми "удалёнками" на Сейшелах-Дубаях-Трускавцах уже пора заканчивать и пересматривать регламент ВРУ в сторону сокращения бесконечных отдыхов-отпусков-фиест и увеличения рабочего времени этих полу-депутатов, особенно сейчас
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15.02.2022 00:12 Ответить
вы почитайте права депутатов, там не 10 страниц ништяков вне очереди... вообще уху ели

а на счет обязанностей:

ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
Статья 24. Обязанности народного депутата Украины
Народный депутат обязан:
3) присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады
Украины и ее органов, в состав которых он избран;
4) лично принимать участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым
Верховной Радой Украины и ее органами;

то есть зебобики решили в очередной раз положить орган игры на пианино на самый главный закон! им все по... лишь бы сдриснуть и считать бабло на сейшелах
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15.02.2022 00:15 Ответить
ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
Статья 24. Обязанности народного депутата Украины
Народный депутат обязан:
3) присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады
Украины и ее органов, в состав которых он избран;
4) лично принимать участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым
Верховной Радой Украины и ее органами;

ПРИСУТСТВОВАТЬ и ЛИЧНО голосовать, а не больным (бухим) на сейшелах, вдалеке от вторжения...
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15.02.2022 00:27 Ответить
депутатам надо тогда зарплату налом по факсу выдавать!
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15.02.2022 00:34 Ответить
Ксерокопии
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15.02.2022 08:20 Ответить
>Если я в нормальном состоянии хочу голосовать, за то, чтобы армии повысить зарплаты, но просто не могу прийти в зал, что мне делать?

отвечаю бибизяне, если ты в нормальном состоянии, то должен уехать с сейшел и прийти в зал...
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15.02.2022 00:34 Ответить
Фухх, нарешті встановив собі Дію і теж голосуватиму.
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15.02.2022 00:37 Ответить
Чернодупый сливной бочок , озвучивает все пакости д'Ерьмака и Какламойши
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15.02.2022 00:46 Ответить
падлы, все слиняли, и хотят издалека рулить, как в компьютерной игре, а вы тут отдувайтесь...
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15.02.2022 00:55 Ответить
какие уху евшие уроды
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15.02.2022 00:59 Ответить
Він має на увазі, що хвора людина, стан якої ніхто реально не знає, може вирішувати долю країни, мати право голосу без контролю?
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15.02.2022 05:24 Ответить
Электронное голосование это бездонное море манипуляций....
понятно почему его пропихивают в раду.....
в прошлом году такую же хрень пропихивали в расеи... теперь нам парят....
арахамия - иди нах.....
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15.02.2022 06:21 Ответить
Что происходит? Нарушение конституции!ара иди .. .Клоуны.Один лыбится с женой, как идиот-другой говорит о долге депутатском.Су...а ,обнять и плакать.
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15.02.2022 07:24 Ответить
Война на пороге, а дурному лишь бы голосование пропихнуть. С силовиками собрание сорвали, голосование по 50 млрд на армию - не явились, а еголосование и еперевыборы подавай.
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15.02.2022 08:18 Ответить
это агрохимия будет голосовать в электроном виде за поднятие зарплат ВСУ? нет слов, остались матюки. дай нам Бог выжить до смены настоящей Украинской власти и все эти зеленые пойдут под суд.
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15.02.2022 10:25 Ответить
Можете саморозпуститись,взагалі.......шкідники
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15.02.2022 10:55 Ответить
Какой больной народ на голову-такая и верховна зрада.
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15.02.2022 13:16 Ответить
 
 