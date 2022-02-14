Изменения в регламент Рады по внедрению частичного онлайн-голосования могут рассмотреть на этой неделе, - Арахамия

На этой неделе парламент может рассмотреть изменения в регламент Верховной Рады по части внедрения частичного онлайн-голосования.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, сейчас вокруг возможного онлайн голосования в Верховной Раде уже начались манипуляции. Нардеп пояснил, что изменениями в Регламент предлагается внедрить "миксованное голосование", благодаря которому народные депутаты, больные COVID-19, могли бы голосовать дистанционно.

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"Что я слышал уже от политических оппонентов? Например, господин Порошенко сегодня сказал: Не думайте голосовать за, потому что это то же самое, что солдат будет охранять границу через интернет. Если честно, я не понял метафоры. Если я в нормальном состоянии хочу голосовать, за то, чтобы армии повысить зарплаты, но просто не могу прийти в зал, что мне делать? Я фактически временно утрачиваю право представлять интересы народа, которое он мне делегировал", - отметил руководитель фракции "Слуга народа".

"Но это не значит, что Верховная Рада будет голосовать в интернете, как это сейчас делается, например, в комитетах", - добавил он.