Изменения в регламент Рады по внедрению частичного онлайн-голосования могут рассмотреть на этой неделе, - Арахамия
На этой неделе парламент может рассмотреть изменения в регламент Верховной Рады по части внедрения частичного онлайн-голосования.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
По его словам, сейчас вокруг возможного онлайн голосования в Верховной Раде уже начались манипуляции. Нардеп пояснил, что изменениями в Регламент предлагается внедрить "миксованное голосование", благодаря которому народные депутаты, больные COVID-19, могли бы голосовать дистанционно.
"Что я слышал уже от политических оппонентов? Например, господин Порошенко сегодня сказал: Не думайте голосовать за, потому что это то же самое, что солдат будет охранять границу через интернет. Если честно, я не понял метафоры. Если я в нормальном состоянии хочу голосовать, за то, чтобы армии повысить зарплаты, но просто не могу прийти в зал, что мне делать? Я фактически временно утрачиваю право представлять интересы народа, которое он мне делегировал", - отметил руководитель фракции "Слуга народа".
"Но это не значит, что Верховная Рада будет голосовать в интернете, как это сейчас делается, например, в комитетах", - добавил он.
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Щойно Федина у Романа Чайки. «Сьогодні у мене забрали планшет,який нам видали у ВР раді,доя того,щоб оновити програмне забезпечення.А повернули з функцією електронного голосування»
Тобто будуть сидіти СГ по Європах і голосувати,тільки не знають,як протягнути це через ВР
горячесные больные с температурой должны пить чай с малиной в постели, а под ШВЛ - причащаться,
а не принимать судьбоносные решения !
Стефанчук, под суд пойдешь за нарушение Конституции !
скласти мандат та свалить в ростов!
які ці регіонали були тупорилі
Голосуванням в ВР його не приймуть, побояться . А от з островів запросто проголосують.
Шакали .
при таком голосовании невозможно проконтроллировать,как именно проголосовало конкретное литцо,а может за него теща или малолетний внук понажимал.
Даже и партией не назовёшь, у*бни какие то.
Мы тут будем под бомбежками, без света, без отопления и без воды сидеть.
А "Слуги" будут из Италии нам новые законы и налоги выдумывать?!!
а на счет обязанностей:
ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
Статья 24. Обязанности народного депутата Украины
Народный депутат обязан:
3) присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады
Украины и ее органов, в состав которых он избран;
4) лично принимать участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым
Верховной Радой Украины и ее органами;
то есть зебобики решили в очередной раз положить орган игры на пианино на самый главный закон! им все по... лишь бы сдриснуть и считать бабло на сейшелах
Статья 24. Обязанности народного депутата Украины
Народный депутат обязан:
3) присутствовать и лично принимать участие в заседаниях Верховной Рады
Украины и ее органов, в состав которых он избран;
4) лично принимать участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым
Верховной Радой Украины и ее органами;
ПРИСУТСТВОВАТЬ и ЛИЧНО голосовать, а не больным (бухим) на сейшелах, вдалеке от вторжения...
отвечаю бибизяне, если ты в нормальном состоянии, то должен уехать с сейшел и прийти в зал...
понятно почему его пропихивают в раду.....
в прошлом году такую же хрень пропихивали в расеи... теперь нам парят....
арахамия - иди нах.....