Деньги на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большого строительства, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк
Заседание фракции "Слуга народа" с участием президента, премьер-министра, спикера и главы фракции длилось менее 40 минут.
Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.
"По итогам заседания фракции с участием президента.
- убежавшие чиновники должны вернуться за сутки добровольно. Или у них будут проблемы с возвращением в будущем.
- в случае тревожной ситуации и отсутствия связи депутатам следует в течение двух часов прибыть на свое рабочее место в профильный комитет и воспользоваться спецсвязью.
- нужно проголосовать возможность добровольного онлайн голосования депутатов, находящихся на больничном. Их голосование будет отображаться на табло в зале заседаний. Их волеизъявление будет происходить путем поднятия карточек соответствующего цвета , голоса будет считать счетная комиссия.
- нужно повысить зарплаты военнослужащим на 30% уже с 1 марта. Деньги частично возьмут с повышения ренты на газ, этот законопроект также нужно будет принять на этой неделе. Остальные деньги оторвут от Большого строительства.
- в 1 чтении президент призвал проголосовать законопроект об экономическом паспорте украинца", - написала нардеп в фейсбуке.
Кроме этого, по словам Василевской-Смаглюк, Зеленский отметил, что идут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи. Больше всего предоставляют США, Великобритания, Евросоюз, меньше всего - Германия. Ведь "ежедневно от паники вокруг гипотетического вторжения Украина теряет миллиарды гривен: на котировках акций, колебаниях гривны, удорожании горючего".
Другие неотложные проблемы: ситуацию с будущим минских соглашений, их альтернатив, перспективы членства в НАТО или временного отказа от этого и тому подобное - не обсуждались, подчеркнула член фракции "Слуга народа".
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Тварюки шоб ви здохли усі в муках, жидівські ********
согласно указа бедосика повышение зарплаты с 1 марта. а ренту вы только собираетесь поднимать - закон еще не принят даже.
электронное голосование - профанация и путь к фальсификации.
вони невиліковно хворі
понимаешь в чем прикол, я давно вырос из возраста когда можно взять "на слабо". тут жеж как - да будь ты хоть мастером спорта по боксу и завсегдатаем октагона, откуда тебе знать что у меня в кармане? а ну как ствол из которого я умею стрелять в том числе и по людям или нож, которым я владею? меряться с тобой писькой по интернету смысла мне нет. я высказал свое мнение. ты опровергнуть не в силах. живи просто с этим. а карма она такая.... это тут ты инкогнито. но вы же зеленые неудержимые. вы в 2019 году на каждом углу хвастались как вы "сделали систему". найдется в твоем окружении человек который помнит это и никакие рассказы "это порошенко виноват в том что я проголосовал за зеленского" тебе не помогут.
я тебя вижу тут примерно с конца 2018 года когда вы повылазили как грибы после дождя на фоне заявления хрипатой крысы про свои планы на 2019 год. и я прекрасно помню что ты писал и как писал. вас переобувшихся достаточно много. и почти все "невиноватые". это мелко хоботов ©
надо уметь отвечать за свои поступки.
вашу породу видно по полету. так что я просто изложил свое виденье вашей серой массы
Зечмо у нас стратег
Ліш би не Порошенко!
Взагалі то це ідіотизм відкидати правильні пропозиції тільки через те, що їх подала опозиція.
Вони тебе випередили? То треба крутитися швидше, а не справи ідіотські заводити!
Где и когда было такое видано, что бы ВОР, а особенно ЗЕлёный ВОР так поступал!
таким чином взагалі зупиниться видобуток газу в Україні і не буде ніяких коштів, на підвищення зарплат військовим...
І чому підняття лише на 30 відсотків??? - це лише вирівнює зарплатню військового з середньою по країні - що це бубочка милостиню військовим кидає???
У 2019-му, коли ви, уйопки, отримали владу, зарплатня рядового була вища за середню по Україні на 60 відсотків...
именно этот газ потребляется населением
уже с марта необходимо ЗАФИКСИРОВАТЬ закупочную ЦЕНУ для закладываемого в подземные хранилища газа
изменения Бюджета прошлого года о субвенциях показали, что ЦЕНА не должна превышать 8000 гривен или уже начинать "ИСКАТЬ" ресурс в 150 млрд. гривен на СУБСИДИИ населению для оплаты потребления 8,2 млрд. куб. метров начиная с мая 2022 года после окончания отопительного сезона 2021-2022 года