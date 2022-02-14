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Деньги на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большого строительства, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Деньги на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большого строительства, -

Заседание фракции "Слуга народа" с участием президента, премьер-министра, спикера и главы фракции длилось менее 40 минут.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"По итогам заседания фракции с участием президента.

  • убежавшие чиновники должны вернуться за сутки добровольно. Или у них будут проблемы с возвращением в будущем.
  • в случае тревожной ситуации и отсутствия связи депутатам следует в течение двух часов прибыть на свое рабочее место в профильный комитет и воспользоваться спецсвязью.
  • нужно проголосовать возможность добровольного онлайн голосования депутатов, находящихся на больничном. Их голосование будет отображаться на табло в зале заседаний. Их волеизъявление будет происходить путем поднятия карточек соответствующего цвета Деньги на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большого строительства, - слуга народа Василевская-Смаглюк 01Деньги на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большого строительства, - слуга народа Василевская-Смаглюк 02Деньги на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большого строительства, - слуга народа Василевская-Смаглюк 03, голоса будет считать счетная комиссия.
  • нужно повысить зарплаты военнослужащим на 30% уже с 1 марта. Деньги частично возьмут с повышения ренты на газ, этот законопроект также нужно будет принять на этой неделе. Остальные деньги оторвут от Большого строительства.
  • в 1 чтении президент призвал проголосовать законопроект об экономическом паспорте украинца", - написала нардеп в фейсбуке.

Читайте также: Зеленский поручил Кабмину утвердить план повышения зарплат ВС Украины на 30% с 1 марта

Кроме этого, по словам Василевской-Смаглюк, Зеленский отметил, что идут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи. Больше всего предоставляют США, Великобритания, Евросоюз, меньше всего - Германия. Ведь "ежедневно от паники вокруг гипотетического вторжения Украина теряет миллиарды гривен: на котировках акций, колебаниях гривны, удорожании горючего".

Другие неотложные проблемы: ситуацию с будущим минских соглашений, их альтернатив, перспективы членства в НАТО или временного отказа от этого и тому подобное - не обсуждались, подчеркнула член фракции "Слуга народа".

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) Слуга народа (2629) Василевская-Смаглюк Ольга (63) заработная плата (2400) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+21
А хто ж оплатить ту підвищену ренту, хіба не кінцеві споживачі?
Тварюки шоб ви здохли усі в муках, жидівські ********
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14.02.2022 22:09
+20
прямо бездонная бочка это "Велике Крадівництво"
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14.02.2022 22:07
+13
Убить свою газодобычу повышенной рентой, чтобы не урезать ******* и прочую ЗЕленую херню.
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14.02.2022 22:10
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Правила форума Совет форумчан
прямо бездонная бочка это "Велике Крадівництво"
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14.02.2022 22:07 Ответить
Дурне діло не хитре...
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14.02.2022 22:07 Ответить
Конверты могут похудеть у депутатов СН,если с крадівництва возьмут
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14.02.2022 22:08 Ответить
А хто ж оплатить ту підвищену ренту, хіба не кінцеві споживачі?
Тварюки шоб ви здохли усі в муках, жидівські ********
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14.02.2022 22:09 Ответить
Рентабельність видобутку газу приватними компаніями в Україні досягла 1200%. Чи не занадто це жирно? Заплатять копійчані податки відповідно до Податкового Кодексу України, витрати на видобуток в районі 4 тисяч гривень за тисячу кубів і продають по 60 тисяч за тисячу кубів. Нехілий бізнес?
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14.02.2022 22:32 Ответить
василевская вместе со смаглюк идет в жопу с такой программой
согласно указа бедосика повышение зарплаты с 1 марта. а ренту вы только собираетесь поднимать - закон еще не принят даже.
электронное голосование - профанация и путь к фальсификации.
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14.02.2022 22:10 Ответить
"Решту грошей відірвуть від Великого будівництва"

вони невиліковно хворі
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14.02.2022 22:10 Ответить
ну конечно. тебя как барана на привязи на участок порохоботы тащили и заставляли галочку в поле "зеленский" ставить. естественно. ты даже зха свой выбор ссышь ответить.... дешевка
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14.02.2022 22:19 Ответить
єдиний мій "виборчій гріх" - голос за "водинтур" у 2014-му.
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14.02.2022 22:23 Ответить
ну говорю же - ссыкло
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14.02.2022 22:26 Ответить
бажаєте зустрітись та перевірити мої особисті якості? чи як завжди?
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14.02.2022 22:30 Ответить
нет. зачем мне проверять еще раз то что я уже вижу?
понимаешь в чем прикол, я давно вырос из возраста когда можно взять "на слабо". тут жеж как - да будь ты хоть мастером спорта по боксу и завсегдатаем октагона, откуда тебе знать что у меня в кармане? а ну как ствол из которого я умею стрелять в том числе и по людям или нож, которым я владею? меряться с тобой писькой по интернету смысла мне нет. я высказал свое мнение. ты опровергнуть не в силах. живи просто с этим. а карма она такая.... это тут ты инкогнито. но вы же зеленые неудержимые. вы в 2019 году на каждом углу хвастались как вы "сделали систему". найдется в твоем окружении человек который помнит это и никакие рассказы "это порошенко виноват в том что я проголосовал за зеленского" тебе не помогут.
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14.02.2022 22:46 Ответить
справа в тому, що минулого разу наш віртуальний диспут дуже швидко закінчився і закінчився він з незалежних від мене причин. тому твої тутешні "сміливість", зухвальство та безапеляційні заяви виглядають якось...якби це м'якіше сказати...занадто напускними для дійсно вартого чогось чоловіка у реальному житті.
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14.02.2022 22:57 Ответить
ты даже не представляешь насколько мне похеру на твои выводы.
я тебя вижу тут примерно с конца 2018 года когда вы повылазили как грибы после дождя на фоне заявления хрипатой крысы про свои планы на 2019 год. и я прекрасно помню что ты писал и как писал. вас переобувшихся достаточно много. и почти все "невиноватые". это мелко хоботов ©
надо уметь отвечать за свои поступки.
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14.02.2022 23:00 Ответить
ти мені теж абсолютно байдужий. я тут з часів палеоліту надивився на вашого брата. тому не лізь до мене зі своїми менторськими зауваженнями та висмоктаними з пальця геніяльними висновками про мою, абсолютно невідому тобі, особу.
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14.02.2022 23:06 Ответить
ну я тебя даже спрашивать не намерен куда мне лезть а куда не надо.
вашу породу видно по полету. так что я просто изложил свое виденье вашей серой массы
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14.02.2022 23:08 Ответить
знову те саме. бережи себе. відважний.
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14.02.2022 23:18 Ответить
тогда, в 2014 тебе было так же страшно как и сейчас. вот ты и проголосовал за пороха. а в 2019 году ты отсидевшись в кабаках перышки расправил и решил что хватит. всех спасли и теперь можно над страной поржать. весело тебе?
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14.02.2022 22:28 Ответить
Таки відірвуть. Весь чорний нал, яким харчують "слуг" іде з великого крадівництва. Вони, можна сказати свою зарплату урізають, ва ви їню жертву не оцінили! Ай-я-яй! Які ж невдячні ці гої!
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14.02.2022 22:15 Ответить
гої душі не мають.
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14.02.2022 22:19 Ответить
Убить свою газодобычу повышенной рентой, чтобы не урезать ******* и прочую ЗЕленую херню.
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14.02.2022 22:10 Ответить
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14.02.2022 22:18 Ответить
******* ему нужна для онлайн выборов президента на второй срок.
Зечмо у нас стратег
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14.02.2022 22:21 Ответить
Не пройшло і року...
Ліш би не Порошенко!
Взагалі то це ідіотизм відкидати правильні пропозиції тільки через те, що їх подала опозиція.
Вони тебе випередили? То треба крутитися швидше, а не справи ідіотські заводити!
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14.02.2022 22:13 Ответить
Я В ШОКЕ ПАНОВЕ!
Где и когда было такое видано, что бы ВОР, а особенно ЗЕлёный ВОР так поступал!
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14.02.2022 22:14 Ответить
Это называется под шумок. А по факту под благовидным предлогом хотят протянуть онлайн голосование депутатов и поднятие ренты на газ. А экономический паспорт, он вот так уж необходим именно сегодня? Очередной развод от зеленых и никак не спасение страны.
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14.02.2022 22:16 Ответить
Весь бізнес олігархів які виїхали за кордон миттєво повинен бути конфіскований й розданий українським військовим!
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14.02.2022 22:16 Ответить
У нас бюджет перейменували в Велике будівництво.
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14.02.2022 22:17 Ответить
Збіговисько покидьків.
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14.02.2022 22:20 Ответить
Забрати гроші з "великого крадівництва" на доплати військовим -це ефектно..(хоч мало в таке віриться), а як щодо ввести ВОЄННИЙ ПОДАТОК НА РОЗКІШ(на усі ті брєгє, люївуттони,майбахи і мазератті з яхтами, приватними літаками-вертольотами і конче-заспами)?? Чи таке слабо зробити - це ж доведеться відмовитись від купівлі чергового розкішного маєтку у Монте-Карло чи десь в Іспанії?
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14.02.2022 22:26 Ответить
Забирати не має що, усе давно освоєно...
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14.02.2022 22:49 Ответить
Закрийся та не висовуйся.
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14.02.2022 22:30 Ответить
Хіба вам телепням не казали? навіщо стільки красти на то велике будівництво від зеленського під час війни з расеєю...?
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14.02.2022 22:48 Ответить
Тобто таким чином намагаєтесь продавити дурнувате підвищення ренти на видобування газу??? вона й зараз вища за будь яку європейську...
таким чином взагалі зупиниться видобуток газу в Україні і не буде ніяких коштів, на підвищення зарплат військовим...
І чому підняття лише на 30 відсотків??? - це лише вирівнює зарплатню військового з середньою по країні - що це бубочка милостиню військовим кидає???
У 2019-му, коли ви, уйопки, отримали владу, зарплатня рядового була вища за середню по Україні на 60 відсотків...
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14.02.2022 23:15 Ответить
ещё одна шарикова.. бедная Украина..
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14.02.2022 23:36 Ответить
вместо того чтобы сразу кинуть деньги на армию, хотят через жо, с ренты на большое крадівництво
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15.02.2022 00:20 Ответить
А що, дітки через 18 років вже не отримають по 10 тис. євро, якщо ренту військовим віддадуть?
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15.02.2022 00:21 Ответить
Сначала забрали у армии на велике крадівництво, потом забрали у великого крадівництва на армию. Война - х.ня, главное - маневры? Тупорылые зелебобики.
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15.02.2022 00:42 Ответить
Давайте пропихните повышенную ренту !!!! А может пора трусить олигархов !!!
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15.02.2022 01:26 Ответить
ренту и, главным образом, ЦЕНУ для газа Укргаздобычи "ИЗМЕНИТЬ" надо категорически -
именно этот газ потребляется населением

уже с марта необходимо ЗАФИКСИРОВАТЬ закупочную ЦЕНУ для закладываемого в подземные хранилища газа

изменения Бюджета прошлого года о субвенциях показали, что ЦЕНА не должна превышать 8000 гривен или уже начинать "ИСКАТЬ" ресурс в 150 млрд. гривен на СУБСИДИИ населению для оплаты потребления 8,2 млрд. куб. метров начиная с мая 2022 года после окончания отопительного сезона 2021-2022 года
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15.02.2022 06:07 Ответить
А на "*******" з "єдідусем" звідки будуть "відривати"? Вже б визначилися, як кажуть, чи труси чи хрестик надівати.
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15.02.2022 06:57 Ответить
всё верно сказала.
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15.02.2022 07:42 Ответить
 
 