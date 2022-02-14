Деньги на зарплаты военным возьмут с повышения ренты на газ и Большого строительства, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Заседание фракции "Слуга народа" с участием президента, премьер-министра, спикера и главы фракции длилось менее 40 минут.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"По итогам заседания фракции с участием президента.

убежавшие чиновники должны вернуться за сутки добровольно. Или у них будут проблемы с возвращением в будущем.

в случае тревожной ситуации и отсутствия связи депутатам следует в течение двух часов прибыть на свое рабочее место в профильный комитет и воспользоваться спецсвязью.

нужно проголосовать возможность добровольного онлайн голосования депутатов, находящихся на больничном. Их голосование будет отображаться на табло в зале заседаний. Их волеизъявление будет происходить путем поднятия карточек соответствующего цвета , голоса будет считать счетная комиссия.

, голоса будет считать счетная комиссия. нужно повысить зарплаты военнослужащим на 30% уже с 1 марта. Деньги частично возьмут с повышения ренты на газ, этот законопроект также нужно будет принять на этой неделе. Остальные деньги оторвут от Большого строительства.

в 1 чтении президент призвал проголосовать законопроект об экономическом паспорте украинца", - написала нардеп в фейсбуке.

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Кроме этого, по словам Василевской-Смаглюк, Зеленский отметил, что идут переговоры о предоставлении Украине финансовой помощи. Больше всего предоставляют США, Великобритания, Евросоюз, меньше всего - Германия. Ведь "ежедневно от паники вокруг гипотетического вторжения Украина теряет миллиарды гривен: на котировках акций, колебаниях гривны, удорожании горючего".

Другие неотложные проблемы: ситуацию с будущим минских соглашений, их альтернатив, перспективы членства в НАТО или временного отказа от этого и тому подобное - не обсуждались, подчеркнула член фракции "Слуга народа".