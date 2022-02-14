В случае вторжения Украину ждет массированный радиоэлектронный удар, - российский генерал Запаренко
Россия в случае вторжения постарается парализовать государственное и военное управление в Украине.
Об этом в интервью российскому изданию "Газета" заявил бывший заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Он подверг критике сценарии возможного вторжения России в Украину, которые в последнее время обсуждают западные СМИ.
"Все эти планы и карты очень похожи на шаблоны и выкройки, списанные с вооруженных конфликтов прошлых лет. А по шаблону действовать в войне 21 века никто не собирается. Тем более, этого не собирается делать российская армия", - утверждает Запаренко.
Генерал особо отметил, что полномасштабная война с Украиной "очень маловероятна", но заявил, что в случае гипотетического конфликта "в арсенале российской армии заготовлены такие приемы и способы ведения вооруженной борьбы, которые вызовут у вероятного противника удивление, переходящее в панику и шоковое состояние".
Запаренко обратил внимание, что конфликты нового времени не обязательно связаны с причинением потерь личному составу армии предполагаемого противника и с разрушениями инфраструктуры.
"Российская армия будет стремиться парализовать государственное и военное управление, сделать невозможным эффективное руководство группировками войск противника и тем самым решить поставленные боевые и оперативные задачи в минимально возможное время и с малыми затратами. И здесь, прежде всего, надо говорить о массированном радиоэлектронном ударе", - рассказал генерал-лейтенант.
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полезли кацапские иксперды чушь пороть.
Тут каждый уважающий себя оператор кабелей понапрокладывал плюс несколько чисто транспортных операторов, которые сдают свои кольца в аренду другим операторам. Плюс проводные линии укртелекома никто не уничтожал. Нахрена кто-то будет резать курицу, несущую яйца.
Но ты бухти дальше, как кацапы вечером закатят солнце, а утром поднимут его опять на зло США и Европе.
А по поводу британских гранатомётов... если этот пепелац окажется в радиусе действия nlaw, то ему кизда при любых раскладах, даже если самого гранатомёта у "сонэчок" и не окажется. Его из калашей и РПГ в решето превратят.
Позицію готуй удалу,
Прицілься добре і стріляй.
Без електронного сигналу.
Да они вас ...
1-введите в гугле ключевое слово микроволновое оружие
И вы увидите сколько в этой области техники всего напожали
2-еще в 70-е годы для создания эл магнитных мощных помех подрывали ядерные заряды,
и академик сахаров создал ракету-бомбу при подрыве которой мощность эл магнитного излучения сравнима с ядерным взрывом, при мощности самого подрыва ракеты, как обычной бомбы
при такой мощности излучения, любая электроника накрывается в момент,
чтоб ее защитить надо очень большой слой свинца-это так в шутливой форме
а эл магнитные пушки размером с чемодан на вооружении той же штатовской полиции давно, и если бьют по автомобилю, вся электроника выгорает
3-так что, что сейчас в арсеналах развитых стран есть-одному Богу известно
ну и мы с вами
все это показывалось и рассказывалось по ТВ,
и в свободном доступе на ютуб и интернет