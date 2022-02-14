В случае вторжения Украину ждет массированный радиоэлектронный удар, - российский генерал Запаренко

Россия в случае вторжения постарается парализовать государственное и военное управление в Украине.

Об этом в интервью российскому изданию "Газета" заявил бывший заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подверг критике сценарии возможного вторжения России в Украину, которые в последнее время обсуждают западные СМИ.

"Все эти планы и карты очень похожи на шаблоны и выкройки, списанные с вооруженных конфликтов прошлых лет. А по шаблону действовать в войне 21 века никто не собирается. Тем более, этого не собирается делать российская армия", - утверждает Запаренко.

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Генерал особо отметил, что полномасштабная война с Украиной "очень маловероятна", но заявил, что в случае гипотетического конфликта "в арсенале российской армии заготовлены такие приемы и способы ведения вооруженной борьбы, которые вызовут у вероятного противника удивление, переходящее в панику и шоковое состояние".

Запаренко обратил внимание, что конфликты нового времени не обязательно связаны с причинением потерь личному составу армии предполагаемого противника и с разрушениями инфраструктуры.

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"Российская армия будет стремиться парализовать государственное и военное управление, сделать невозможным эффективное руководство группировками войск противника и тем самым решить поставленные боевые и оперативные задачи в минимально возможное время и с малыми затратами. И здесь, прежде всего, надо говорить о массированном радиоэлектронном ударе", - рассказал генерал-лейтенант.