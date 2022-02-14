Представители ОПЗЖ не пришли на закрытое совещание по поводу угрозы вторжения, - Данилов
На закрытом совещании с представителями силовых ведомств присутствовали руководители всех фракций Верховной Рады, кроме "Оппозиционной платформы – За жизньф".
Об этом журналистам сказал на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.
"В совещании участвовали председатель Верховной Рады [Руслан Стефанчук], представители фракций, все руководство Рады, первый заместитель председателя Совета, главы всех фракций, кроме ОПЗЖ. ОПЗЖ отказалась от участия в этом мероприятии", - сказал он.
На вопрос о том, объяснили ли представители ОПЗЖ этот отказ, Данилов сказал: "ОПЗЖ – это точно не ко мне".
На совещании, добавил он, отвечали на вопросы народных депутатов относительно ситуации с безопасностью в Украине.
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«СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны - Байдена. Именно его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины»,
- написал Кива.
Баканов, Бенядиктовна, альо !
Их депутаты, теряя тапки, впереди всех остальных с@бались из Украины
Туда им и дорога
Что вполне может означать, что вторжения не будет. Так как они были бы нужны для разнообразных действий по легализации оккупационных войск.
слуги путенського народу самі всі новини путєну передадуть...
PS: жопезешники, на моржовую ... не рассчитывайте, будет так, как в луГандонии, если вообще будет =)...
Кому ці хвода Лубянки там була потрібна ?
Вони цим демаршем йще черговий раз довели їх ворожу (до України) сутність ...
Розумово , лубянським було б насради на свою агентуру , якщо б вони вляли курс "на продавлення силою" .
Але уж усе світчить навпаки . Бздять там дуже . Тому це теж план залякування суспільства . Розуміють , падли , що по ЖОПі інші українці складають думку про плани Мордора . Ось й наказали бігти з України , що було більше паніки , мовляв ... ось ті точно отримали попередження з Кремля и требо жахатися завтра війни по всюму кордону .
Такщо втеча ЖОПи з України це теж частина шантажу й залякування .
Український народ має знати всіх найлютіших ворогів нашої держави, з 5-ї кремлівської колони в Україні. Вороги повинні бути всім відомі, ідентифіковані та бажано всі до одного пронумеровані.