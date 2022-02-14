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Новости Война
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Представители ОПЗЖ не пришли на закрытое совещание по поводу угрозы вторжения, - Данилов

Представители ОПЗЖ не пришли на закрытое совещание по поводу угрозы вторжения, - Данилов

На закрытом совещании с представителями силовых ведомств присутствовали руководители всех фракций Верховной Рады, кроме "Оппозиционной платформы – За жизньф".

Об этом журналистам сказал на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

"В совещании участвовали председатель Верховной Рады [Руслан Стефанчук], представители фракций, все руководство Рады, первый заместитель председателя Совета, главы всех фракций, кроме ОПЗЖ. ОПЗЖ отказалась от участия в этом мероприятии", - сказал он.

На вопрос о том, объяснили ли представители ОПЗЖ этот отказ, Данилов сказал: "ОПЗЖ – это точно не ко мне".

На совещании, добавил он, отвечали на вопросы народных депутатов относительно ситуации с безопасностью в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "ОПЗЖ" Кива: Правительство Зеленского готовится к "резне русского населения"

Автор: 

Данилов Алексей (1066) СНБО (4430) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+89
Их первыми нужно расстрелять, чтобы не мешались в тылу.
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14.02.2022 22:36
+55
Завдяки домашньому арешту з фракції ОПЗЖ не втік лише Медведчук.
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14.02.2022 22:37
+38
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14.02.2022 22:41
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Их первыми нужно расстрелять, чтобы не мешались в тылу.
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14.02.2022 22:36 Ответить
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14.02.2022 22:41 Ответить
C внутренней угрозой надо решать до начала внешней агрессии иначе потом поздно может быть
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14.02.2022 23:06 Ответить
кстати, есть а что:
«СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны - Байдена. Именно его высказывания и прямые действия несут угрозу экономике и безопасности Украины»,
- написал Кива.

Баканов, Бенядиктовна, альо !
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14.02.2022 22:59 Ответить
опоздали на 8 лет
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14.02.2022 23:16 Ответить
там половина из них уже в Европе)
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14.02.2022 23:28 Ответить
согласен.. а что делать со сворой их избирателей ?
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15.02.2022 10:14 Ответить
Очень даже и Хорошо , что не пришли .
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14.02.2022 22:37 Ответить
Завдяки домашньому арешту з фракції ОПЗЖ не втік лише Медведчук.
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14.02.2022 22:37 Ответить
это говорит о том, что угроза фейковая, для дестабилизации обстановки и паники. А жыдоблоковцы здрыснули по команде с **********. Выстоим. Интересно шо ***** будет врать после 16-го.
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14.02.2022 22:48 Ответить
Они просто пуганые. В 14 годе уже бежали все.
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14.02.2022 22:56 Ответить
Сомневаюсь...
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14.02.2022 22:48 Ответить
Медведчук с Оксанкой хорошие, а прочие Рабиновичи - сволочи !
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14.02.2022 23:00 Ответить
На нараді і так було достатньо зрадників і без жопоблока.
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14.02.2022 22:37 Ответить
Так це чудово бо тоді можете на такі наради запрошувати фсб одразу.
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14.02.2022 22:38 Ответить
Некогда им,опзж вторглась в Европу не в росеюшку ими любимую, а в Европу
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14.02.2022 22:38 Ответить
И слава Богу!
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14.02.2022 22:38 Ответить
Дайте виїхать рабіновичу!!! Бо воно своїм свинячим вереском сирени не дасть почути!
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14.02.2022 22:38 Ответить
Хто-б сумнівався , як руському РААбіновичу вирішувати питання захисту країни від московитів ...
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14.02.2022 22:40 Ответить
*********, сер!
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14.02.2022 22:42 Ответить
Они перешли под "внешнее управление"? )))
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14.02.2022 22:42 Ответить
Неужели до сих пор нет повода для ареста депутатов от ОПЗЖ? Киву-то точно есть за что арестовать! Пора уже, сколько можно быть толерантными по отношению к откровенным врагам Украины?!!
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14.02.2022 22:42 Ответить
а давайте повесим всё ОПЗЖ.. мы же Хунта!
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14.02.2022 22:42 Ответить
Розумна думка 👏😎🇺🇦
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14.02.2022 22:47 Ответить
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14.02.2022 22:42 Ответить
Якщо чесно то якщо наші військові за 8 років війни не відловили всіх депутатів ОПЗЖ і не повісили на стовпах то щось не те з нашими військовими.
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14.02.2022 22:42 Ответить
Чому ці колаборанти ще не арештовані ?!
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14.02.2022 22:43 Ответить
Представники окупантів не прийшли на закриту нараду - треба називати речі своїми іменами.
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14.02.2022 22:44 Ответить
а ці зрадники потрібні там? Головне не дати їм втекти з країни, розстріл без суду.
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14.02.2022 22:47 Ответить
Бачити пособників окупанта на цієї нараді не дуже то й хотілося. Шуфріч нещодавно у Соловьйова собі на виклик до СБУ напатякав, але СБУ мабуть чімось іншим дуже зайнято...
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14.02.2022 22:48 Ответить
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14.02.2022 22:49 Ответить
Ну и прекрасно, что не было - они же все - предатели - на кой они там нужны?
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14.02.2022 22:51 Ответить
Данилов жулик, думаю он их и не приглашал. Большая часть заседаний которые он провел с грубейшими нарушениями. пусть понтуется, и поёт
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14.02.2022 22:55 Ответить
Некому приходить. Они все смылись. И самое смешное-не на свою любимую рашку,а на загнивающий Запад. А вы ватнички не забудьте проголосовать за эту свору в следующий раз))
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14.02.2022 22:56 Ответить
Як у нас кажуть " Дурне, дурне, а гівна не їсть". Поняли, падлюки, шо могут с того заседания и не вернуться.
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14.02.2022 22:57 Ответить
Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде больше не существует, с чем всех нас и поздравляю!)))
Их депутаты, теряя тапки, впереди всех остальных с@бались из Украины
Туда им и дорога
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14.02.2022 22:58 Ответить
Я думаю этим депутатам дали из кремля приказ драпать, нагнетают обстановку так.
Что вполне может означать, что вторжения не будет. Так как они были бы нужны для разнообразных действий по легализации оккупационных войск.
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14.02.2022 23:06 Ответить
А я почти уверена, что никакого вторжения не будет. Х@лу очень понравилась эта игра. Он в центре внимания (мечта идиота!), Украина фактически заблокирована, как с моря, так и с воздуха. А держать уровень напряженности можно сколько угодно. За это санкций нет. Да и цена на нефть на этом фоне растет. Для нас только один плюс. Благодаря этой ситуации наша армия получила от союзников реальное оружие для защиты. От зеленых мародеров хрен дождешься. Их оборона страны не интересует. Если какой-то шухер случится, сели на чартер и улетели. Это, кстати, тоже в плюс, что крысы показали свои морды лица.
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14.02.2022 23:28 Ответить
России верные жи#ы.
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14.02.2022 23:14 Ответить
Ну й що???
слуги путенського народу самі всі новини путєну передадуть...
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14.02.2022 23:03 Ответить
Няша№2-бенядиктова, подай хоть голосочек, или язЕлохский приказал молчать? Может *****, платит, за крышу ЖОПзЕ? Прокуратура, хоть какая то, существует ли в Украине? А СБУ что действительно стала СБзЕ?
PS: жопезешники, на моржовую ... не рассчитывайте, будет так, как в луГандонии, если вообще будет =)...
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14.02.2022 23:04 Ответить
А нах вони там взагалі потрібні.
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14.02.2022 23:11 Ответить
Щодо розстрілу ОПЗЖ. В СРСР КДБ мав списки осіб, які під час війни могли (теоретично!) перейти на сторону ворога або допомагати йому. По умовному сигналу їх мали арештувати і відправити до тюрми. Ну, а далі читайте історію. Я про те, що в кризових ситуаціях потрібно діяти рішуче. На кону свобода і незалежність держави. Путінським холуям немає чого каламутити воду..
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14.02.2022 23:13 Ответить
Эти крысы на той нараде и нафиг не нужны. Я хочу сказать, что как-то давно не был пижжен шуфрич!!
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14.02.2022 23:13 Ответить
Не пришли тем и лучше меньше кротов но есть же слуги...
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14.02.2022 23:19 Ответить
Жопоблок кричал с пеной у рта что Расейа не нападет никогдана Украину , но убежали из страны первее всех.
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14.02.2022 23:20 Ответить
Так це ж добре !
Кому ці хвода Лубянки там була потрібна ?

Вони цим демаршем йще черговий раз довели їх ворожу (до України) сутність ...
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14.02.2022 23:22 Ответить
Это все равно, что пригласить ФСБ РФ на закрытое совещание.
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14.02.2022 23:25 Ответить
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14.02.2022 23:29 Ответить
Сдались ненавистной гейропе😂😂😂
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14.02.2022 23:34 Ответить
Вот видите , какие хорошие люди . Зря на них бочку катят . Непришли , чтобы не узнать ничего лишнего , что можно передать .
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14.02.2022 23:39 Ответить
теперь есть все основания ЮРИДИЧЕСКИ избавить их от мандата депутата ВР за НЕВЫПОЛНЕНИЕ ВОЗЛОЖЕННЫХ ОБЫЗАТЕЛЬСТВ ДЕПУТАТА ВР
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14.02.2022 23:41 Ответить
Дуже висока верогідність , що їм усім був дзвінок з Любянки .
Розумово , лубянським було б насради на свою агентуру , якщо б вони вляли курс "на продавлення силою" .
Але уж усе світчить навпаки . Бздять там дуже . Тому це теж план залякування суспільства . Розуміють , падли , що по ЖОПі інші українці складають думку про плани Мордора . Ось й наказали бігти з України , що було більше паніки , мовляв ... ось ті точно отримали попередження з Кремля и требо жахатися завтра війни по всюму кордону .

Такщо втеча ЖОПи з України це теж частина шантажу й залякування .
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14.02.2022 23:45 Ответить
Партія Лехайм таки у курсі дєла.
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15.02.2022 02:42 Ответить
І правильно! В Україні і без них агентів Кремля вистачає...
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14.02.2022 23:45 Ответить
ОПЗЖ давно пора прикрыть как партию, что бы их больше не было Враде.. это антиукраинская партия, которая работает в интересах врага РФ.
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14.02.2022 23:46 Ответить
Если начнёся движняк....немедленно всё пророссийское к стенке и по закону военного времени в расход,..будем сопли жевать не выживем!
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14.02.2022 23:49 Ответить
Что и требовалось доказать.
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15.02.2022 00:29 Ответить
Под суд и конфискацию всю зажопную мерзоту !!!
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15.02.2022 01:35 Ответить
Шуфрич інтерв'ю пропагандону солофьову давав. Не знаю, як кому, а мені після почутого захотілось його вбити. Не побити, як зазвичай, а саме вбити.
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15.02.2022 02:37 Ответить
правоприємники ригіналів во всєй красє. Ну можна ж отак під шумок іх усіх, якщо не посадити, то хочаб придушити
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15.02.2022 05:21 Ответить

Український народ має знати всіх найлютіших ворогів нашої держави, з 5-ї кремлівської колони в Україні. Вороги повинні бути всім відомі, ідентифіковані та бажано всі до одного пронумеровані.
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15.02.2022 05:57 Ответить
Настала черга канал украіна 24 закрить які піднімають вереск це вони сіють паніку і роздмухують істерію що роблять ахметовські гроші точніше наші гроші сплачені за комуналку гнать так званих журналістів
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15.02.2022 07:04 Ответить
зачем шпионы на секретном совещании?
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15.02.2022 07:26 Ответить
Це колоборанське збіговисько давно треба заборонити.
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15.02.2022 09:29 Ответить
у зажопы свое совещание было, с кремлевскими кураторами. тема совещания "что пошло не так?".
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15.02.2022 09:47 Ответить
Русскій агент Жолудь виїхав на свою родіну в Ізраїль....
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15.02.2022 11:35 Ответить
 
 