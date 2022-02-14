Представители ОПЗЖ не пришли на закрытое совещание по поводу угрозы вторжения, - Данилов

На закрытом совещании с представителями силовых ведомств присутствовали руководители всех фракций Верховной Рады, кроме "Оппозиционной платформы – За жизньф".

Об этом журналистам сказал на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

"В совещании участвовали председатель Верховной Рады [Руслан Стефанчук], представители фракций, все руководство Рады, первый заместитель председателя Совета, главы всех фракций, кроме ОПЗЖ. ОПЗЖ отказалась от участия в этом мероприятии", - сказал он.

На вопрос о том, объяснили ли представители ОПЗЖ этот отказ, Данилов сказал: "ОПЗЖ – это точно не ко мне".

На совещании, добавил он, отвечали на вопросы народных депутатов относительно ситуации с безопасностью в Украине.

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