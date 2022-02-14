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Новости Война
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Не верю в сценарий атаки на Киев с территории Беларуси, - Резников

Не верю в сценарий атаки на Киев с территории Беларуси, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в сценарий атак Киева с территории Республики Беларусь.

Об этом глава Минобороны заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я в этот сценарий, честно и откровенно говорю, – не верю. Атака на Киев возможна только с севера, то есть с территории Республики Беларусь. Не забывайте, что у нас тысяча километров с Беларусью, из которых около 750 километров – болота, заросли, очень сложный рельеф, поэтому не в каждом месте, в принципе, легко перейти эту границу", – заявил Резников.

Он добавил, что "есть всего 250 км с Беларусью, где можно легко преодолеть границу, однако они не расположены над Киевом, а ближе к Польше".

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"То есть с точки зрения географии – это очень сложная история – атаковать с севера Киев... А до Киева еще нужно дойти – 200 км. У нас система обороны выстроена так, что до Киева никто не дойдет", – заверил министр обороны.

Кроме того, как отметил Резников, в телефонном разговоре министр обороны Беларуси "заверил его в том, что белорусско-российские учения носят исключительно оборонительный характер и никаких агрессивных действий со стороны Беларуси не будет".

Резников также уточнил, что есть договоренность с белорусским коллегой о посещении полигонов на территории Беларуси, где проводятся учебные военные маневры, украинским военным атташе. Такой визит состоится 19 февраля.

Автор: 

Беларусь (7888) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+46
Вірю- не вірю ....і це міністр оборони ??? 😡
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14.02.2022 23:03
+33
Вообще то у тебя должен быть план даже на случай нападения инопланетян..работа у тебя такая, министр ты наш обороны..
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14.02.2022 23:03
+21
А зря подлость раши еще никто не отменял наивный
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14.02.2022 23:02
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шо лепит это чучело? и это министр обороны?
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15.02.2022 01:32 Ответить
Хай у гугла запитає які є ще види військ,крім сухопутних,та й роди також.
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15.02.2022 07:00 Ответить
Конечно не будет , никогда не будет. Вы все недостойны.
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15.02.2022 07:18 Ответить
Верю, не верю, это что, ромашка? Нужно готовится.
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15.02.2022 08:03 Ответить
у президента-идиота министры обязательно должны быть идиотами. (с)
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15.02.2022 09:33 Ответить
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