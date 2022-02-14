Не верю в сценарий атаки на Киев с территории Беларуси, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в сценарий атак Киева с территории Республики Беларусь.

Об этом глава Минобороны заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Я в этот сценарий, честно и откровенно говорю, – не верю. Атака на Киев возможна только с севера, то есть с территории Республики Беларусь. Не забывайте, что у нас тысяча километров с Беларусью, из которых около 750 километров – болота, заросли, очень сложный рельеф, поэтому не в каждом месте, в принципе, легко перейти эту границу", – заявил Резников.

Он добавил, что "есть всего 250 км с Беларусью, где можно легко преодолеть границу, однако они не расположены над Киевом, а ближе к Польше".

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"То есть с точки зрения географии – это очень сложная история – атаковать с севера Киев... А до Киева еще нужно дойти – 200 км. У нас система обороны выстроена так, что до Киева никто не дойдет", – заверил министр обороны.

Кроме того, как отметил Резников, в телефонном разговоре министр обороны Беларуси "заверил его в том, что белорусско-российские учения носят исключительно оборонительный характер и никаких агрессивных действий со стороны Беларуси не будет".

Резников также уточнил, что есть договоренность с белорусским коллегой о посещении полигонов на территории Беларуси, где проводятся учебные военные маневры, украинским военным атташе. Такой визит состоится 19 февраля.