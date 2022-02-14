Пентагон: Не думаем, что Путин уже принял решение, хотя Россия может напасть в любое время
В американском военном ведомстве считают, что Россия еще не приняла окончательного решения относительно того, нападать на Украину или нет.
Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы все еще не верим, что было принято окончательное решение", – сказал он.
"Военные действия могут произойти в любой день. И вы уже слышали от советника (президента США. - Ред.) по вопросам безопасности, что это может произойти еще до завершения Олимпиады, возможно даже на этой неделе", - добавил Кирби.
Он также напомнил, что Штаты поделились этой информацией со своими союзниками и партнерами, в том числе и с Украиной.
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Руские, вглядитесь!
Это мотивированная профессиональная армия за 8 лет закаленная в гранит, оснащена не хуже спецназа США.
Ваши кадыровцы и буряты будут перемолоты в фарш уже на старте.
Оно вам надо?
1. войну с маленькой Ичкерией и стариками с бердянками
2. войну с маленькой Грузией и их единственным буком
3. войну с сирийскими повстанцами, которых кроме москалей утюжит своя собственная правительственная армия и коалиция стран ООН
москали НИ РАЗУ не воевали с регулярной армией!!
Слава Героям!!!
Тому всі ці переміщення танчиків, можливо прикриття для захоплення беларусі, на яке зараз Запад майже не звертає уваги, та ще і намагання примусити Зелену команду підписати Мінську капітуляцію, а якщо не вийде, то визнати ДНР та ЛНР як дві незалежні держави, міттево підписати з ними військовий договір і вже офіційно держати свій військовий контингент, тобто зробить ще одне Приднестров'я.
McDonnell-Douglas MD-82...
Ну, касабы как всегда, теперь уже хотят большего, не только Украину.
Также приказано полностью уничтожить все документы, а также сетевое и компьютерное оборудование.
Почему?
Они сдают Украину. Вопрос - кому ?
В Москве ведь то же самое происходит: у Жириновского - "коронавирус", у Зюганова тоже, а сейчас и глава "единороссов" в Госдуме хватанул "корону".
"Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заболел коронавирусом. Как сообщает источник, сегодня политик получил положительный тест.
По данным источника, Васильев проходит лечение дома.Вопрос о дальнейшем лечении Васильева будет рассматриваться после получения результатов повторного теста." ("Моск.комсомолец")
Как пишешь что-то, что не вписывается в логику мышления биопланктона, так сразу бот и провокатор.
Зараз готовлять НОВИЙ варіант Минських протоколів. Який? Скоро побачимо, може і такий, що нам більш меньш підійде.
Будут умиротворять агрессора. Вспомните Австрию, Чехию перед второй мировой войно. Нас жёт абсолютно то же самое. Ничего в мире не поменялось. Слабого бросают на растерзание.
В лучшем случае ОРДЛО обратно втиснут с правом вето, в худшем - ещё что похуже придумают. Например, отказ от НАТО, российские базы в Украине с правом контроллировать украинское вооружение и государственный русский язык, чтоб сильно русских не ущемляли, с трансляцией руцких каналов везде и за наш счёт. Не удивился бы.
Скажут: "Вы и так уже проиграли войну. Какой смысл теперь сопротивляться? Делайте что говорят, а мы вам ещё денег подкинем немного, вместе с рашкой. Ну, точнее, вашей власти и олигархам." Ну, понятно, короче.
Річь у тому, що для Франції та Німетчини Украіна ПОТЕНЦІЙНО сильний економічний конкурент. Тобто у ЄС їм потрібно буде враховувати не тільки Італію та Польщу, а і Україну, бо ВБ вже покинула той гадюшнік.
Ось Порошенко протовкав НАТО та ЄС у нашу Конституцію і ніхто з тих розумних у ВР, зимою 2019-го не міг собі дозволити проголосувати проти накануні чергових виборів.
А багато корисного дала Україні Ассоціація з ЄС? Ні, то ЄС виграла, а в нас були тупі карманичи, які не змогли вірно оцінити ріски та вигоди.
А багато захісту странам Балтії та Польщи від Німетчини в НАТО? А Байден точно втягнеться у війну з Московією за Польщу? А якщо Путлер зробить провокацію на Беларусько-Польскому кордоні? А Байден не скаже тоді, що це Польща вінна? Скажете ні? А Президента Польщі, члена НАТО, кацапи під Смоленськом підірвали і ніяких санкцій для Московії....
До чого я це так довго. Нас не можуть кинути як Афганістан з тої причини, бо Україна на вимогу США та РФ віддала у РФ ТРЕТІЙ у світі ядерний потенціал.
Кинути Україна напроізволящу, це = тому, що за півтора року в світі з'явится ще десь ТРИДЦАТЬ НОВИХ ядерних держав!!! У США скоріше придушуть Байдена, чім це дозволять, бо це ПОВНЕ руйнування мирвої системи безпеки.
А враховуючи те, що я написав про НАТО та ЄС, то може з тактичних міркувань нам можно відмовитись від курсу на НАТО та ЄС у Конституції, але як вірно увчора сказав генерал Смешко, тільки в обмін на надання Україні, з боку НАТО гарантій нашої безпеки, як по п.5 Договору НАТО між країнами-учасниками.
Тобто я можу пропонувати віведення військ на безпечну відстань на лінії размеження на Донбасі, між ними об'єднані патрулі військ НАТО та РФ (бо на підрозділи НАТО без РФ Путлер 100% не погодиться), а Україна, в обмін на пісьмові гарантії НАТО нашої безпеки, по Кремлю віри немає, прибирає з нашої Конституції курс на НАТО та ЄС. І нехай на ЛДНР сами, без нашої участі проводять вибори до місцевої влади, але вони не будуть приймати участь у вибори до ВР ще 5 років після повернення у склад України, як США не дозволяли проводити вибори у Германії ще 5 років після поразки Гітлера.
Колись Олексій Гончаренко розповів, чому на відміну від своєї фракції пЄС він голосував проти закона про ринок землі.
Бо він до цього побував у Літві і літовський нардеп пояснив, ЩО втратила Літва від відкриття ринку землі. Землю скупили богатії-фермери з Німетчини, зараз вони заправляють свої трактори, комбайни у Німетчине, привозятьїх у Літву разом з німецькими робітниками, саджають, збирають та вивозять своє на переробку у Німетчину. Літва має лише 5 євро налога с Га за рік!!!
Ось подібне ковбасники з лягушатниками бажають утворити у Україні. Тому поразка України у війні з РФ, їх спільнецію, їм довподоби.
Маю надію на Великобританію та її Джонсона, котрим це як раз непотрібне, бо посілює позиції Німетчини, Франції та Московії, а у ВБ свої інтереси.
Так ви ж ляпали про 16.02.
А про =будь-коли= ми без вас знали і знаємо. Сенсацію знайшли ! Прям ціле відкриття вирішили зробити і ґвалт до неба підняли.
Цензорівська трампістка-путіністка з панталонів вискакує від ненависті до американців та їхнього президента. Хвора відьма.
И только потом ....защита нещасного всюду умирающего рюцького мира......