Пентагон: Не думаем, что Путин уже принял решение, хотя Россия может напасть в любое время

В американском военном ведомстве считают, что Россия еще не приняла окончательного решения относительно того, нападать на Украину или нет.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы все еще не верим, что было принято окончательное решение", – сказал он.

"Военные действия могут произойти в любой день. И вы уже слышали от советника (президента США. - Ред.) по вопросам безопасности, что это может произойти еще до завершения Олимпиады, возможно даже на этой неделе", - добавил Кирби.

Он также напомнил, что Штаты поделились этой информацией со своими союзниками и партнерами, в том числе и с Украиной.

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