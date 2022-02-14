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Новости Война
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Пентагон: Не думаем, что Путин уже принял решение, хотя Россия может напасть в любое время

Пентагон: Не думаем, что Путин уже принял решение, хотя Россия может напасть в любое время

В американском военном ведомстве считают, что Россия еще не приняла окончательного решения относительно того, нападать на Украину или нет.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы все еще не верим, что было принято окончательное решение", – сказал он.

"Военные действия могут произойти в любой день. И вы уже слышали от советника (президента США. - Ред.) по вопросам безопасности, что это может произойти еще до завершения Олимпиады, возможно даже на этой неделе", - добавил Кирби.

Он также напомнил, что Штаты поделились этой информацией со своими союзниками и партнерами, в том числе и с Украиной.

Читайте также: Время для дипломатии между Россией и Украиной сокращается: разговор Байдена и Путина не дал повода для оптимизма, - спикер Пентагона Кирби

Автор: 

Пентагон (1449) россия (95393) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+15

Руские, вглядитесь!

Это мотивированная профессиональная армия за 8 лет закаленная в гранит, оснащена не хуже спецназа США.

Ваши кадыровцы и буряты будут перемолоты в фарш уже на старте.

Оно вам надо?
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14.02.2022 23:14
+12
Ви помиляєтесь - москалі воювали з регулярною армією. Але навить їх найкращий спецназ Вимпел, так і не зміг взяти ДАП штурмом. А маленький ДАП наши Кіборги захищали 244 доби!!!
Слава Героям!!!
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14.02.2022 23:52
+10
Сбу мало б шерстити прикордонні території на предмет шпигунів,диверсантів.Кацапи на обум не полізуть,будуть спочатку проводити розвідку,тут потрібно особливо звертати увагу на всіх підозрілих осіб.В малих містах,селах люди здебільшого знають один одного.Зараз не 14р. коли непотріб кацапський автобусами як в себе вдома їздив.І давайте забувати чвари,Україна понад усе.
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14.02.2022 23:28
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есть способ..
перестать бухать - обязательное условие..
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14.02.2022 23:18 Ответить
Свинособаки, смиритесь с тем что запугать нас не получится
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14.02.2022 23:24 Ответить
Невеличке відео, як раз про радіоелектрону боротьбу. Людина все пояснює з ціфрами, формулами - чому на не варто боятися РЕБ Кацапії. Бо це далеко не РЕБ США
https://www.youtube.com/watch?v=Cl7aAAz0Cuc
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15.02.2022 00:00 Ответить

Руские, вглядитесь!

Это мотивированная профессиональная армия за 8 лет закаленная в гранит, оснащена не хуже спецназа США.

Ваши кадыровцы и буряты будут перемолоты в фарш уже на старте.

Оно вам надо?
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14.02.2022 23:14 Ответить
я добавлю, что все "пабеды" московии за период главаря ***** представляют собой:
1. войну с маленькой Ичкерией и стариками с бердянками
2. войну с маленькой Грузией и их единственным буком
3. войну с сирийскими повстанцами, которых кроме москалей утюжит своя собственная правительственная армия и коалиция стран ООН
москали НИ РАЗУ не воевали с регулярной армией!!
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14.02.2022 23:19 Ответить
Ви помиляєтесь - москалі воювали з регулярною армією. Але навить їх найкращий спецназ Вимпел, так і не зміг взяти ДАП штурмом. А маленький ДАП наши Кіборги захищали 244 доби!!!
Слава Героям!!!
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14.02.2022 23:52 Ответить
я имею ввиду, конечно же, не эпизодические столкновения
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15.02.2022 00:08 Ответить
5 буков и то Ющенко дал ,сбили ,что то около десятка самолетов , но цапы были уверены ,что буков нет ,потом полеты прекратили.
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15.02.2022 08:16 Ответить
ромашка... нападе? не нападе?
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14.02.2022 23:15 Ответить
Самая точная методика прогнозирования событий.

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14.02.2022 23:20 Ответить
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14.02.2022 23:17 Ответить
Вже напевно сто перша новина про те саме. Кожен день одне й те саме. Скільки можна гадати на кофейній гущі? Займіться справою, старі дідугани
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14.02.2022 23:18 Ответить
запитай у ***** навпростець.
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14.02.2022 23:21 Ответить
Сам питай, я кажу що задрали ці щодені новини про одне й те саме
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14.02.2022 23:34 Ответить
Кирби, не снижай градус))) я думаю, еще недельку после олимпиады понагнетают конечно, довезут оружие на дополнительно выделенные миллионы и наконец признают, что куйло обосралось и мужественно отступило..как то так)))
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14.02.2022 23:18 Ответить
путін діє не спонтанно.в нього все сплановано.повзуча анексія території України.як який неякий юрист,він спочатку підготовлює документи(госдура приймає закон про признання ордло),а потім анексує.для цього стоять війська біля України.
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14.02.2022 23:20 Ответить
Оце може бути
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14.02.2022 23:26 Ответить
В Путлера завжди операція прикриття, бо він на цьому здвіг має.

Тому всі ці переміщення танчиків, можливо прикриття для захоплення беларусі, на яке зараз Запад майже не звертає уваги, та ще і намагання примусити Зелену команду підписати Мінську капітуляцію, а якщо не вийде, то визнати ДНР та ЛНР як дві незалежні держави, міттево підписати з ними військовий договір і вже офіційно держати свій військовий контингент, тобто зробить ще одне Приднестров'я.
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15.02.2022 00:05 Ответить
то "будь-коли"? чи "16-ого лютого"? пентагон, ти вже там якось визначись...
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14.02.2022 23:22 Ответить
"Це ж було вже!" (с)
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14.02.2022 23:23 Ответить
все добраничь и за..ли эти все гадания выбросы предсказания и на ромашке будет не будет помрет не помрет нападет или не нападет....
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14.02.2022 23:24 Ответить
Главное не прекращайте поставки вооружения и говорите, говорите. Слабонервным не слушать.
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14.02.2022 23:27 Ответить
Сбу мало б шерстити прикордонні території на предмет шпигунів,диверсантів.Кацапи на обум не полізуть,будуть спочатку проводити розвідку,тут потрібно особливо звертати увагу на всіх підозрілих осіб.В малих містах,селах люди здебільшого знають один одного.Зараз не 14р. коли непотріб кацапський автобусами як в себе вдома їздив.І давайте забувати чвари,Україна понад усе.
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14.02.2022 23:28 Ответить
100% солидарен.
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15.02.2022 02:31 Ответить
Ви вже це казали і не раз. Чому з москальщини не забирають посольства, це ж агресор? Всі ці заяви роблять москалів самовпевненими і звеличують їх. Де могутність США? Де допомого у виглялі ракетних комплексів і пво. В США, якщо хтось не знав, найбільше зброї у світі і надати невеличку частинку Україні, можна.
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14.02.2022 23:29 Ответить
Знаю чітке знамення. Поки якутський скульптрор ліпить якусь фігню з лайна - нічого не зміниться. А коли припинить - теж нічого не зміниться. Така ось клоака відстійна.
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14.02.2022 23:33 Ответить
Пока ещё у нас летает.....
McDonnell-Douglas MD-82...
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14.02.2022 23:34 Ответить
Всё это шоу. Идёт передел сфер влияния без единого выстрела.
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14.02.2022 23:35 Ответить
Свинособакию на куски разберут?
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14.02.2022 23:39 Ответить
Пока что не из Москвы чартеры с Хозяевами разбегаются, а из Киева.
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14.02.2022 23:39 Ответить
Твоё лицо, когда на ветку забежал кацап и начал выёжываться...
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15.02.2022 01:54 Ответить
Итак, через несколько часов после того, как Лавров сказал Путину, что видит «шанс» для дипломатического диалога с Западом по поводу озабоченности России безопасностью, представитель Кремля Песков сообщил @fpleitgenCNN, что Путин «готов к переговорам» и что украинский кризис - лишь часть более крупной российской проблемы. проблемы безопасности.

Ну, касабы как всегда, теперь уже хотят большего, не только Украину.
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14.02.2022 23:37 Ответить
...Дозвольте мені називати речі своїми іменами: Росія - це терористична держава, Путін - серійний вбивця, КГБ (під яким би ім'ям воно не було замасковано), яке керує країною, - це з біса не ЦРУ чи МІ-6, а банда вбивць із столітньою ( 4 покоління!) традицією злочинів проти людства, що ніколи не розслідується і навіть у більшості випадків не згадується (а тепер згадка про них в Росії офіційно криміналізована... Яке ж бо почуття переваги виникло у злочинця, що належить до мафіозного клану, який протягом 4-х поколінь перебуває НЕПОКАРАНИМ, за роки перебування при владі?). - https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream

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14.02.2022 23:58 Ответить

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14.02.2022 23:37 Ответить
Белый дом распорядился полностью закрыть посольство в Киеве.
Также приказано полностью уничтожить все документы, а также сетевое и компьютерное оборудование.

Почему?
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14.02.2022 23:39 Ответить
Потому что Байден - это Ротшильды. Равно как и украинские олигархи - это Ротшильды.
Они сдают Украину. Вопрос - кому ?
В Москве ведь то же самое происходит: у Жириновского - "коронавирус", у Зюганова тоже, а сейчас и глава "единороссов" в Госдуме хватанул "корону".

"Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заболел коронавирусом. Как сообщает источник, сегодня политик получил положительный тест.

По данным источника, Васильев проходит лечение дома.Вопрос о дальнейшем лечении Васильева будет рассматриваться после получения результатов повторного теста." ("Моск.комсомолец")
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14.02.2022 23:42 Ответить
Что с тобой, сынок ?
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14.02.2022 23:55 Ответить
Рептилоїдам здають! Кому ж ще?
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15.02.2022 01:44 Ответить
Потому что ты-бот.
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14.02.2022 23:49 Ответить
Конечно, бот. Кто же ещё? Я ж про перемоги сивого гетьмана не пишу.
Как пишешь что-то, что не вписывается в логику мышления биопланктона, так сразу бот и провокатор.
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14.02.2022 23:53 Ответить
Пшел вон.
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15.02.2022 00:32 Ответить
Пошёл сам. Скатертью дорожка.
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15.02.2022 00:34 Ответить
Тому що не хоче повторювання ні захоплення Амбасади у Ірану, ні позорної втечи з Афганістану, бо тоді Демократам нічого ловити на виборах у листопаді.
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15.02.2022 00:08 Ответить
Им и так нечего ловить. Но, конечно, происходит то о чём предупреждали: демы - это деляги. Из Украины, видимо, больше ничего выдоить невозможно.
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15.02.2022 00:46 Ответить
Нізащо. Якщо деми кинуть Україну напроізволяще, то тоді, після поразки у Афганістані, коли замість планового вихіду вийшла втеча, вони взагалі втратят у США владу. А ще й приклад канадійцев, з їх непокорою вакцінації та ковід-паспортами...
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15.02.2022 12:59 Ответить
Дем-администрация живёт по написанному для неё сценарию. Но, мир сильно изменился, и сценарий более не работает. Америка будет продолжать терять силу и влияние до момента пока республиканцы не вернут себе власть.
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15.02.2022 13:25 Ответить
Стандартна процедура евакуації. А для американців слідування прописаній процедурі - це невід'ємна складова їх управлінського менталітету. Тим більш - посольство не евакують із України а перевозять до Львову на час можливого(на думку їх розвідки) нападу. Їм своє робити а ми будем своє: двухсотити кацападлів всіма можливими способами при їх спробі вдертись далі вглиб нашої країни.
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15.02.2022 00:59 Ответить
Срати на пінтагон . Я довіряю українській розвідці , українській армії , польському та китайському посольствам .
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14.02.2022 23:53 Ответить
Поляки уже вообще-то передвигают войска к украинской границе, срочно строят лагеря беженцев, а американские истрибители вдоль границы летают. Просто у поляков нервы более крепкие.
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15.02.2022 01:20 Ответить
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14.02.2022 23:55 Ответить
а зачем ему принимать решение, если зеля уже засцал и побежал с законом к немцу про особый статус террористов
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15.02.2022 00:00 Ответить
Ні, як раз Зеля зараз критикує Мінську капітуляцію, хоча і сам підписав формулу Штанмайєра.
Зараз готовлять НОВИЙ варіант Минських протоколів. Який? Скоро побачимо, може і такий, що нам більш меньш підійде.
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15.02.2022 00:11 Ответить
Певно захід нам не залишить вибору.
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15.02.2022 00:18 Ответить
От Запада, а особенно от Германии с Францией, нам ничего хорошого ждать точно не приходится.
Будут умиротворять агрессора. Вспомните Австрию, Чехию перед второй мировой войно. Нас жёт абсолютно то же самое. Ничего в мире не поменялось. Слабого бросают на растерзание.

В лучшем случае ОРДЛО обратно втиснут с правом вето, в худшем - ещё что похуже придумают. Например, отказ от НАТО, российские базы в Украине с правом контроллировать украинское вооружение и государственный русский язык, чтоб сильно русских не ущемляли, с трансляцией руцких каналов везде и за наш счёт. Не удивился бы.
Скажут: "Вы и так уже проиграли войну. Какой смысл теперь сопротивляться? Делайте что говорят, а мы вам ещё денег подкинем немного, вместе с рашкой. Ну, точнее, вашей власти и олигархам." Ну, понятно, короче.
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15.02.2022 00:32 Ответить
Приклад Австріі минулої війни не підходить.
Річь у тому, що для Франції та Німетчини Украіна ПОТЕНЦІЙНО сильний економічний конкурент. Тобто у ЄС їм потрібно буде враховувати не тільки Італію та Польщу, а і Україну, бо ВБ вже покинула той гадюшнік.

Ось Порошенко протовкав НАТО та ЄС у нашу Конституцію і ніхто з тих розумних у ВР, зимою 2019-го не міг собі дозволити проголосувати проти накануні чергових виборів.

А багато корисного дала Україні Ассоціація з ЄС? Ні, то ЄС виграла, а в нас були тупі карманичи, які не змогли вірно оцінити ріски та вигоди.

А багато захісту странам Балтії та Польщи від Німетчини в НАТО? А Байден точно втягнеться у війну з Московією за Польщу? А якщо Путлер зробить провокацію на Беларусько-Польскому кордоні? А Байден не скаже тоді, що це Польща вінна? Скажете ні? А Президента Польщі, члена НАТО, кацапи під Смоленськом підірвали і ніяких санкцій для Московії....

До чого я це так довго. Нас не можуть кинути як Афганістан з тої причини, бо Україна на вимогу США та РФ віддала у РФ ТРЕТІЙ у світі ядерний потенціал.
Кинути Україна напроізволящу, це = тому, що за півтора року в світі з'явится ще десь ТРИДЦАТЬ НОВИХ ядерних держав!!! У США скоріше придушуть Байдена, чім це дозволять, бо це ПОВНЕ руйнування мирвої системи безпеки.

А враховуючи те, що я написав про НАТО та ЄС, то може з тактичних міркувань нам можно відмовитись від курсу на НАТО та ЄС у Конституції, але як вірно увчора сказав генерал Смешко, тільки в обмін на надання Україні, з боку НАТО гарантій нашої безпеки, як по п.5 Договору НАТО між країнами-учасниками.

Тобто я можу пропонувати віведення військ на безпечну відстань на лінії размеження на Донбасі, між ними об'єднані патрулі військ НАТО та РФ (бо на підрозділи НАТО без РФ Путлер 100% не погодиться), а Україна, в обмін на пісьмові гарантії НАТО нашої безпеки, по Кремлю віри немає, прибирає з нашої Конституції курс на НАТО та ЄС. І нехай на ЛДНР сами, без нашої участі проводять вибори до місцевої влади, але вони не будуть приймати участь у вибори до ВР ще 5 років після повернення у склад України, як США не дозволяли проводити вибори у Германії ще 5 років після поразки Гітлера.
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15.02.2022 12:38 Ответить
Про Францію та Німетчину. Крім ліквідації потенційної економічної загрози з боку України, вони ще дуже хочуть нас грабанути по дорослому.
Колись Олексій Гончаренко розповів, чому на відміну від своєї фракції пЄС він голосував проти закона про ринок землі.
Бо він до цього побував у Літві і літовський нардеп пояснив, ЩО втратила Літва від відкриття ринку землі. Землю скупили богатії-фермери з Німетчини, зараз вони заправляють свої трактори, комбайни у Німетчине, привозятьїх у Літву разом з німецькими робітниками, саджають, збирають та вивозять своє на переробку у Німетчину. Літва має лише 5 євро налога с Га за рік!!!

Ось подібне ковбасники з лягушатниками бажають утворити у Україні. Тому поразка України у війні з РФ, їх спільнецію, їм довподоби.

Маю надію на Великобританію та її Джонсона, котрим це як раз непотрібне, бо посілює позиції Німетчини, Франції та Московії, а у ВБ свої інтереси.
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15.02.2022 12:45 Ответить
Пентагон: Не думаємо, що Путін вже прийняв рішення, хоча Росія може напасти будь-коли Джерело:
Так ви ж ляпали про 16.02.

А про =будь-коли= ми без вас знали і знаємо. Сенсацію знайшли ! Прям ціле відкриття вирішили зробити і ґвалт до неба підняли.
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15.02.2022 00:27 Ответить
зайопування продовжується, вже настільки пох що там буде, чи не буде, щось та якось буде.. зайшов на сайт дізнатись про купівлю зброї.. - подай туди почекай тиждень а потім туди подай і через місяць сходи туди.. тьфу. покуй. якби щось дійсно загрожувало то мали б вити сирени та стояти блок пости.. в Черкасах Тесли Каєни, студенті бухають налавках, місто просто живе як завжди, ніхто про вторгнення не думає. Тому що в Черкасах все заіпісь
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15.02.2022 00:35 Ответить
Ніхто - навіть психіатр найвищої кваліфікації НІКОЛИ не зможе спрогнозувати поведінку геть на всю голову схибленого маніяка... Це все що нам треба знати про "наміри" *********** плєйшф'юрера. Просто треба бути постійно готовим до раптового випаду скаженої тварюки, без паніки і в повній готовності до його непередбачуваних вибриків.
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15.02.2022 00:50 Ответить
Минутка юмора для разрядки напряжения
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15.02.2022 01:39 Ответить
Наступна війна буде у Канади з Америкою.
Цензорівська трампістка-путіністка з панталонів вискакує від ненависті до американців та їхнього президента. Хвора відьма.
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15.02.2022 01:51 Ответить
Это уже какой-то детский сад. И это Пентагон. Они хоть понимают как это выглядит? Каждые два часа они заламывают руки и причитают, запугивая страну на другом континенте.
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15.02.2022 03:56 Ответить
Путин с Крымом выставил их полными дураками. Они хотят отомстить, но как обычно довольно своеобразным образом.
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15.02.2022 04:00 Ответить
"***** может напасть в любой момент, но мы не думаем, что решение уже принято, но все равно может напасть, но мы точно не знаем" Жесть просто. Это точно Пентагон, а не бабки на лавочке?
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15.02.2022 06:09 Ответить
Больше похоже на оправдания, на случай если никакого нападения не состоится.
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15.02.2022 04:32 Ответить
Нет, вначале должна быть ....предистория. Первое - запрет на экспорт из России нитрата амония, т.е. амиачной селитры, якобы для поддержки аграриев. Именно она взорвалась в ливанском порту. Второе - миссия ОБСЕ зафиксировала 50 крытых железнодорожных вагонов на станции Червоная Могила населенный пункт Вознесеновка. Вот это и есть Вавана баклана селитра. Она зафиксирована на 15 февраля.Которая и должна рвануть и обвинить в этом укрофажиздов.
И только потом ....защита нещасного всюду умирающего рюцького мира......
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15.02.2022 06:51 Ответить
В цьому місяці не нападуть….
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15.02.2022 06:57 Ответить
Пуйло так самостверджується. Воно так почуває себе важливим, і значущим. Кончене створіння.
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15.02.2022 07:27 Ответить
 
 