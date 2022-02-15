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Имеющимися силами армии РФ провести блицкриг невозможно, более вероятна локальная операция на Донбассе, - Бутусов

Имеющимися силами армии РФ провести блицкриг невозможно, более вероятна локальная операция на Донбассе, - Бутусов

В России нет достаточного количества войск для быстрого полномасштабного вторжения в Украину, более вероятно локальное наступление на Донбассе.

Об этом в интервью UKRLIFE.TV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наземные силы амии РФ - это до 150 батальонно-тактических групп, на всю территорию РФ. Все это одновременно они не могут применить. К настоящему времени они смогли подтянуть к границам Украины до 50 БТГ. Готовность к переброске имеют до 85 БТГ. Максимальное количество, которое россияне могут бросить в бой - до 100 БТГ. Такими силами провести блицкриг и глубокое наступление невозможно", - считает Бутусов.

По мнению журналиста, угроза большого вторжения может использоваться армией РФ как хорошее прикрытие для локальной операции, в первую очередь на Донбассе.

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То, как Россия разбрасывает силы, показывает, что ничего больше локальных пограничных операций они сделать не могут, отмечает Бутусов.

Возможным направлением локальной операции со стороны РФ, главный редактор Цензор.НЕТ называет устранение опасности со стороны частей ВСУ, находящихся возле оккупированных Донецка и Горловки.

Автор: 

армия РФ (19101) Бутусов Юрий (4349)


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Топ комментарии
+22

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15.02.2022 01:30
+16
Есть чем сбивать. Ваты норм настреляли в Грузии наши, а там было всего на порядок меньше чем в Украине
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15.02.2022 01:11
+14
Знаю, что под Харьков перевозят танки, хотя их там и так полно. Буки у нас тоже давно поставлены. Харьковская область огромна, всех вооружений РФ не хватит, чтобы уничтожить всю нашу военную технику. которую в большинстве именно в Харькове и производят.
Тому зберігаємо спокій та чистимо кулемети. А ось росіяни нехай готовлять бомбосховища, бо ми у відповідь будемо обстрілювати Бєлгород та прилеглі території.
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15.02.2022 01:53
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А як він виїзжає в Горлівку?? Тим більше по роботі гранатометник. Горлівка як бє сепарів.
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15.02.2022 08:51 Ответить
он так направление называет. без нас пунктов. у него на ФБ есть ак где он с гранатометом, в экипировке... суровый чувак
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15.02.2022 08:58 Ответить
А то не заслуга слуг, а дядечка Джо.
Це його гра, а не зеленського.
Того сопляка посунули від справ.
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15.02.2022 09:22 Ответить
согласен полностью. это США и Великобритания, наши настоящие друзья!
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15.02.2022 09:30 Ответить
А ты и тут без своих какашек-никак)
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15.02.2022 09:35 Ответить
Швидше на хліб намазуй.
Смачного тобі.
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15.02.2022 09:44 Ответить
Богу-божье,а Кесарю-кесарево)
Ваши какашки останутся при Вас)А легенду о чудесном превращении кацапской марионетки в патриота впаривать становится все сложнее...
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15.02.2022 09:47 Ответить
Так. Не вийшло із зеленського патріота..
пс То ти вже доїв ?
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15.02.2022 09:48 Ответить
Даже не начинал)Еда Секты нормальному человеку не подходит))
Да и "марионеточность" Зели проявляется только в воспаленных фантазиях поклонников перекрашенного рыго-медведчуковца)Ну,или на языках ботов.При просьбе привести конкретные примеры подобные тела отмалчиваются или начинают заезженное "вывсезебилы" Мож хоть ты блеснешь оригинальностью и предоставишь что-то конкретное?
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15.02.2022 09:55 Ответить
Пробач, не читатиму твою писанину.
Їж , не відволікайся. Хто ж винний, що в твою тарілку лише лайно кладуть...
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15.02.2022 10:01 Ответить
Т.е.,ты в стандартом стиле:конкретики-ноль?Рошено-бото-стайл)))))А я так надеялся,что хоть ты что-то выдавишь....Ну,например,что это Зеля переместился во времени и заставил Гэтьмана работать на кацапов под руководством Медведчука...
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15.02.2022 10:06 Ответить
Бачу, в тебе інтоксикація від навозу появилась ? З під зелі харчувався ?
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15.02.2022 10:29 Ответить
Бліцкриг чи ні, але наробити біди вони можуть.
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15.02.2022 09:21 Ответить
А когда в Воронеже не было российский войск. Или на границе с начала конфликта. Байден просто решил что украинцев надо держать в тонусе.
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15.02.2022 09:35 Ответить
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