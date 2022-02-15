Имеющимися силами армии РФ провести блицкриг невозможно, более вероятна локальная операция на Донбассе, - Бутусов
В России нет достаточного количества войск для быстрого полномасштабного вторжения в Украину, более вероятно локальное наступление на Донбассе.
Об этом в интервью UKRLIFE.TV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Наземные силы амии РФ - это до 150 батальонно-тактических групп, на всю территорию РФ. Все это одновременно они не могут применить. К настоящему времени они смогли подтянуть к границам Украины до 50 БТГ. Готовность к переброске имеют до 85 БТГ. Максимальное количество, которое россияне могут бросить в бой - до 100 БТГ. Такими силами провести блицкриг и глубокое наступление невозможно", - считает Бутусов.
По мнению журналиста, угроза большого вторжения может использоваться армией РФ как хорошее прикрытие для локальной операции, в первую очередь на Донбассе.
То, как Россия разбрасывает силы, показывает, что ничего больше локальных пограничных операций они сделать не могут, отмечает Бутусов.
Возможным направлением локальной операции со стороны РФ, главный редактор Цензор.НЕТ называет устранение опасности со стороны частей ВСУ, находящихся возле оккупированных Донецка и Горловки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це його гра, а не зеленського.
Того сопляка посунули від справ.
Смачного тобі.
Ваши какашки останутся при Вас)А легенду о чудесном превращении кацапской марионетки в патриота впаривать становится все сложнее...
пс То ти вже доїв ?
Да и "марионеточность" Зели проявляется только в воспаленных фантазиях поклонников перекрашенного рыго-медведчуковца)Ну,или на языках ботов.При просьбе привести конкретные примеры подобные тела отмалчиваются или начинают заезженное "вывсезебилы" Мож хоть ты блеснешь оригинальностью и предоставишь что-то конкретное?
Їж , не відволікайся. Хто ж винний, що в твою тарілку лише лайно кладуть...