Имеющимися силами армии РФ провести блицкриг невозможно, более вероятна локальная операция на Донбассе, - Бутусов

В России нет достаточного количества войск для быстрого полномасштабного вторжения в Украину, более вероятно локальное наступление на Донбассе.

Об этом в интервью UKRLIFE.TV заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наземные силы амии РФ - это до 150 батальонно-тактических групп, на всю территорию РФ. Все это одновременно они не могут применить. К настоящему времени они смогли подтянуть к границам Украины до 50 БТГ. Готовность к переброске имеют до 85 БТГ. Максимальное количество, которое россияне могут бросить в бой - до 100 БТГ. Такими силами провести блицкриг и глубокое наступление невозможно", - считает Бутусов.

По мнению журналиста, угроза большого вторжения может использоваться армией РФ как хорошее прикрытие для локальной операции, в первую очередь на Донбассе.

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То, как Россия разбрасывает силы, показывает, что ничего больше локальных пограничных операций они сделать не могут, отмечает Бутусов.

Возможным направлением локальной операции со стороны РФ, главный редактор Цензор.НЕТ называет устранение опасности со стороны частей ВСУ, находящихся возле оккупированных Донецка и Горловки.