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Новости Война
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Главные новости 14 февраля: Россия ускоряет наращивание войск, власти говорят, что нападения в ближайшие дни не будет

Главные новости 14 февраля: Россия ускоряет наращивание войск, власти говорят, что нападения в ближайшие дни не будет

"Время для дипломатии сокращается", – говорят западные партнеры. Украинские власти уверяют, что готовы к любому развитию событий, - главные новости 14 февраля.

Россия ускоряет наращивание войск

В последние 10 дней темпы наращивания Россией сил на границе резко выросли, – говорят в Белом доме. Американские СМИ публикуют карты расположения войск РФ вокруг Украины. "Время для дипломатии сокращается", переговоры между Байденом и Путиным не принесли результата, - говорят в Пентагоне. Окончательное решение о нападении, по данным американского оборонного ведомства, еще не принято. Но произойти оно может в любой момент. CBS сообщает, что россияне уже начали выдвигаться на позиции для атаки. Других подтверждений этой информации нет.

США переносят посольство во Львов (по официальным данным – временно). МИД России призывает своих граждан в Украине следить за сообщениями.

Власти говорят, что нападения в ближайшие дни не будет

Президент Зеленский записал обращение к украинцам: заверил, что власть готова к любым сценариям, а Украине есть чем обороняться.

16 февраля – день, о котором СМИ пишут как о дате возможного начала вторжения – президент объявил Днем единения.

Он также призвал вернуться из олигархов, чиновников и депутатов, улетевших из страны. Таких 23, вот список. Пресс-секретарь Ахметова уже заявила, что олигарх в среду будет в Мариуполе.

Секретарь СНБО Данилов говорит, что нет оснований полагать, что наступление РФ может произойти в ближайшие дни. Министр обороны Резников – что армия РФ не сформировала наступательно-ударных группировок.

Нацполицию перевели на усиленный режим несения службы.

Зеленский и Шольц

В Киеве был с визитом канцлер ФРГ Шольц. Дальше он отправится в Москву. А пока заявил на пресс-конференции, что Зеленский пообещал предоставить проекты законов об особом статусе ОРДЛО и проведении там местных выборов.

Скандал со словами Пристайка о НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал журналистам, что Украина могла бы отказаться от вступления в НАТО - если ее принудят к этому обстоятельства. В МИДе тут же заявили, что слова вырваны из контекста, а курс на НАТО прописан в Конституции. Посол говорит, что его не так поняли – компромиссы лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях. В Кремле заявили, что отказ от НАТО был бы шагом на пути к внушительному ответу на российское беспокойство.

Авиакомпании возобновляют продажу билетов на рейсы

Кабмин выделил 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов над Украиной – и авиакомпании заявляют, что продолжают совершать рейсы. Об этом сообщили SkyUp, Lufthansa и МАУ.

Стрельба в Гранитном

В ночь с воскресенья на понедельник двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе в Донецкой области. Два человека погибли, еще двое были ранены. Погибшие оказались этническими греками, и теперь МИД Греции отмечает необходимость защиты греческой общины в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (20255) НАТО (9964) россия (95393) стрельба (3251) авиасообщение (793) Пристайко Вадим (500) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+4
Враховуючи що влада- кремлівські кроти в більшості, я б сумнівався в їх словах як мінімум
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15.02.2022 01:17
+4
Владе уже никто не верит. Верить ЗЕшобле - себя не уважать
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15.02.2022 01:24
+2
Но нам власть 8оворит что войны не будет !!! вон посмотрите беженцы олигархи возвращаются !!! может они кацапов встречать будут хлебом и солью твари !?...
запомните - война все равно будет , может ни сейчас, может попожа - но БУДЕТ !!! может хитростью попробуют взять да своей агентурой (сейчас только дурак не видет что Нас подводят к выполнению Минска в полном обьеме - а это конец Украине !!
они от Нас просто так не отстанут уже никогда - или Мы русню - или она Нас - идет война за Наследие Киевской Руси с ордой кацапо-голодранцев.. Слава Украине !!! С Нами Бог и правда с Нами !!!
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15.02.2022 01:29
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Враховуючи що влада- кремлівські кроти в більшості, я б сумнівався в їх словах як мінімум
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15.02.2022 01:17 Ответить
Владе уже никто не верит. Верить ЗЕшобле - себя не уважать
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15.02.2022 01:24 Ответить
Но нам власть 8оворит что войны не будет !!! вон посмотрите беженцы олигархи возвращаются !!! может они кацапов встречать будут хлебом и солью твари !?...
запомните - война все равно будет , может ни сейчас, может попожа - но БУДЕТ !!! может хитростью попробуют взять да своей агентурой (сейчас только дурак не видет что Нас подводят к выполнению Минска в полном обьеме - а это конец Украине !!
они от Нас просто так не отстанут уже никогда - или Мы русню - или она Нас - идет война за Наследие Киевской Руси с ордой кацапо-голодранцев.. Слава Украине !!! С Нами Бог и правда с Нами !!!
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15.02.2022 01:29 Ответить
Весь день тяжелую технику стягивают к границам с Украиной. На этот раз в сеть попали кадры движения огромного поезда из ТПС «Солнцепек в юго-западном направлении.
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15.02.2022 01:34 Ответить
Сейчас такое время, когда враги Украины постоянно выдают фейки с целью дестабилизации в стране и панических настроений, я сам вчера попался на фейк одного "уважаемого" СМИ, и запомните - информацию нужно тщательно поверять и не делать поспешных выводов и решений.
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15.02.2022 01:46 Ответить
У нас все новости похожи на анекдот - чем не фейк-новости !?
.. тут мозги нужны которых у тебя нет..
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15.02.2022 13:44 Ответить
надежный укр-источник кста был официальный правительственный и связанный с ОП...
вот теперь и думай если есть чем.....
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15.02.2022 17:05 Ответить
слушай сюда чепушило - во первых я немец, а по духу я Украинец !!! во вторых - ты щенок и патриЕт куев иди нах !!! я для Своей Украины сделал больше без мовы (я говорю украинской в быту свободно и постоянно - а вот писать не умею, я не учил Ее никогда.) я мог бы сказать больше тебе о себе кто я и где был а где не был что сделал а что еще нет и только планирую .. но не хочу - потосу как не люблю хвастаться да и перед кем !? перед тобой дятлом клавиатуры !? нах
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15.02.2022 23:43 Ответить
древний алень - иди нах
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16.02.2022 10:23 Ответить
чем интересен тырнет так это тем что мудачье как ты могут говорить все что угодно без вреда для своего здоровья.. и если бы ты меня живьем увидел - то я сомневаюсь что ты смог бы крикнуть даже мама...
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16.02.2022 17:06 Ответить
Одна какцапская тушка может удобрить до 10 метров украинского чернозема. А уж как какцапье струей срать будет...
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15.02.2022 02:01 Ответить
Рашка у цьому році не нападе, даю 99,99999%. І 16 лютого нічого не буде. Рашка у лютому-березні 2014 року могла спокійно захопити пів України, у них були мільйони ватників з юго востока які їх кликали. Влада рашки це не хотіла робити, або злякалась наслідків. Зараз вони це робити не будуть, вони не витягнуть цю війну. Це очевидно. У лаптів для цього немає ресурсів. Максимум що вони можуть, це вийобнутись і пошантажувати.
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15.02.2022 02:02 Ответить
Я довіряю українській розвідці , українській армії , польському та китайському посольствам .
Смерть панікерам і мародерам
Слава Україні 🇺🇦😎👍
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15.02.2022 03:44 Ответить
Посмотрите флайрадар. Я такого еще с самого начала этойпроги непомню. В данный момент над Украиной нет ни одного самолета...
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15.02.2022 05:11 Ответить
Вважаю до 16 треба спрацювати на випередження та звільнити Донбас! На Донецьк!
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15.02.2022 06:42 Ответить
Дід Микола@DidMykola2·
Нова українська народна приказка.
Де преЗЕдент ухилянт - там і депутати "дезертири".
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15.02.2022 08:59 Ответить
 
 