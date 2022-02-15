Главные новости 14 февраля: Россия ускоряет наращивание войск, власти говорят, что нападения в ближайшие дни не будет
"Время для дипломатии сокращается", – говорят западные партнеры. Украинские власти уверяют, что готовы к любому развитию событий, - главные новости 14 февраля.
Россия ускоряет наращивание войск
В последние 10 дней темпы наращивания Россией сил на границе резко выросли, – говорят в Белом доме. Американские СМИ публикуют карты расположения войск РФ вокруг Украины. "Время для дипломатии сокращается", переговоры между Байденом и Путиным не принесли результата, - говорят в Пентагоне. Окончательное решение о нападении, по данным американского оборонного ведомства, еще не принято. Но произойти оно может в любой момент. CBS сообщает, что россияне уже начали выдвигаться на позиции для атаки. Других подтверждений этой информации нет.
США переносят посольство во Львов (по официальным данным – временно). МИД России призывает своих граждан в Украине следить за сообщениями.
Власти говорят, что нападения в ближайшие дни не будет
Президент Зеленский записал обращение к украинцам: заверил, что власть готова к любым сценариям, а Украине есть чем обороняться.
16 февраля – день, о котором СМИ пишут как о дате возможного начала вторжения – президент объявил Днем единения.
Он также призвал вернуться из олигархов, чиновников и депутатов, улетевших из страны. Таких 23, вот список. Пресс-секретарь Ахметова уже заявила, что олигарх в среду будет в Мариуполе.
Секретарь СНБО Данилов говорит, что нет оснований полагать, что наступление РФ может произойти в ближайшие дни. Министр обороны Резников – что армия РФ не сформировала наступательно-ударных группировок.
Нацполицию перевели на усиленный режим несения службы.
Зеленский и Шольц
В Киеве был с визитом канцлер ФРГ Шольц. Дальше он отправится в Москву. А пока заявил на пресс-конференции, что Зеленский пообещал предоставить проекты законов об особом статусе ОРДЛО и проведении там местных выборов.
Скандал со словами Пристайка о НАТО
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал журналистам, что Украина могла бы отказаться от вступления в НАТО - если ее принудят к этому обстоятельства. В МИДе тут же заявили, что слова вырваны из контекста, а курс на НАТО прописан в Конституции. Посол говорит, что его не так поняли – компромиссы лежат не в сфере НАТО, а в Минских договоренностях. В Кремле заявили, что отказ от НАТО был бы шагом на пути к внушительному ответу на российское беспокойство.
Авиакомпании возобновляют продажу билетов на рейсы
Кабмин выделил 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов над Украиной – и авиакомпании заявляют, что продолжают совершать рейсы. Об этом сообщили SkyUp, Lufthansa и МАУ.
Стрельба в Гранитном
В ночь с воскресенья на понедельник двое военнослужащих устроили стрельбу в кафе в Донецкой области. Два человека погибли, еще двое были ранены. Погибшие оказались этническими греками, и теперь МИД Греции отмечает необходимость защиты греческой общины в Украине.
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запомните - война все равно будет , может ни сейчас, может попожа - но БУДЕТ !!! может хитростью попробуют взять да своей агентурой (сейчас только дурак не видет что Нас подводят к выполнению Минска в полном обьеме - а это конец Украине !!
они от Нас просто так не отстанут уже никогда - или Мы русню - или она Нас - идет война за Наследие Киевской Руси с ордой кацапо-голодранцев.. Слава Украине !!! С Нами Бог и правда с Нами !!!
.. тут мозги нужны которых у тебя нет..
вот теперь и думай если есть чем.....
Смерть панікерам і мародерам
Слава Україні 🇺🇦😎👍
Нова українська народна приказка.
Де преЗЕдент ухилянт - там і депутати "дезертири".