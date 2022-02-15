Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности для РФ, - Песков

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности для РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков телеканалу CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина - это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", - заявил Песков.

Ранее в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил Путину, что Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть.

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