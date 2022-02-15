Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности для РФ, - Песков
Президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности для РФ.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков телеканалу CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина - это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", - заявил Песков.
Ранее в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил Путину, что Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть.
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Хочет, пусть забирает и кормит своих 800 тьІсяч граждан из ерефовскими паспортами, нам предатели не нужньІ, и ето однозначно. Предавший единождьІ, предаст еще не раз.
Не хочет их забрать, пусть, уе...т со своими орками-убийцами из Донбасса, украинцьІ разберутся, кому из предателей лугандоновских тюрьма, а кому сидеть тихо и не мьІчать.
МолодцьІ страньІ Запада, взяли пуйло на слабо, а он взял и обос....я.
Слава ЗСУ и украинскому народу, которьІе готовьІ отразить нападение орков.
Позор тем чиновникам, кто сбежал из УкраиньІ в етот трудньІй час. И вон их из Верховной РадьІ и других власньІх кабинетов. УкраинцьІ разберитесь из предателями.
Мы ещё не все гарантии подвезли.
Оно готово вернуть Крым и Донбасс на условиях не вступления Украины в НАТО? Бред! Из "Минска" они и так уже вышли, де-факто, совершив массовую паспортизацию. Не понятно, почему после паспортизации продолжают пережовывать эти минские договоренности, какие выборы, какой особый, *****, статус? Она (параша) не отебе*ся. Будет особый статус или нет. На все парашенские инициативы, нужно ответить твердо, нахер! Потому, что все их инициативы направлены на уничтожение нашего государства.