РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11196 посетителей онлайн
Новости
43 360 220

Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности для РФ, - Песков

Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности для РФ, - Песков

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности для РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков телеканалу CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии. И фактически он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина - это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", - заявил Песков.

Ранее в тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил Путину, что Россия не готова бесконечно вести разговор с США и НАТО по ключевым вопросам тематики безопасности, вызывающим озабоченность Москвы, но шанс на достижение договоренностей есть.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин и Лавров на расстоянии в несколько десятков метров обсудили ответы НАТО и США на предложения РФ по "гарантиям безопасности". ВИДЕО

Автор: 

Песков Дмитрий (1857) путин владимир (31218)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52
https://t.me/sergiytaran Sergiy TARAN
#ІНСАЙД Знаєте чому ОПЗЖисти масово залишили Україну? Хоча, здавалося б, кому-кому, а їм точно нема чого боятися Путіна?

❗️Джерело з фракції ОПЗЖ повідомляє, що вони бояться навіть не українських патріотів, які «порвуть» їх у разі масштабного вторгнення. Вони бояться російських спецслужб, як можуть чинити над ними розправи ВІД ІМЕНІ українських партріотів, а потім використати це як привід для війни!

Проросійські політики просто не хочуть бути «розіп'ятими мальчіками в трусіках» тому масово і залишили Україну напередодні ймовірного вторгнення.

В цій історії два в одному - тут вам і «високі відносини» у межах руского міра, і глибоке знання ОПЗЖистами стилю своїх кремлівських кураторів.
показать весь комментарий
15.02.2022 04:10
+43
- проваливай!
- я не понимаю!
- нахер иди!
- я не могу принять твои слова!
- да иди ты уже! выход там!
- ну мы же не можем вечно спорить!?
- да нахер, нахер, нахер иди
- я готов это обсудить
- что? нахер, это там!
показать весь комментарий
15.02.2022 02:05
+30
важко жити кацапам, кругом вороги, хочуть вкрасти секрети їх благополуччя
показать весь комментарий
15.02.2022 01:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
путин - поганяло)
показать весь комментарий
15.02.2022 09:42 Ответить
А вот нечего замышлять плохое и не будет поводов для страха перед НАТО.
показать весь комментарий
15.02.2022 09:33 Ответить
***** в Будапешт, к Сиярто пускай едет. Там гарантии поищет меморандумовские
показать весь комментарий
15.02.2022 09:41 Ответить
С терористами никаких переговоров,особенно с таким лживым существом как путин !о каких вообще переговорах может идти речь с вором ?
показать весь комментарий
15.02.2022 09:47 Ответить
Гарантии безопасности для РФ дать конечно можно. Такие же как и Украине. Для этого Россия должна передать своё ядерное оружие США и тогда на бумажке можно будет зафиксировать, мол уважаем международно признанные границы РФ, обязуемся не делать каку и т.д. Всё как в Будапештском меморандуме было... И для начала конечно РФ должна убраться в эти свои международно признанные границы. Простым языком, нах из Молдовы, Грузии и Украины.
показать весь комментарий
15.02.2022 10:05 Ответить
ОПЗЖ врятувала Україну-Королевська втекла,захопивши кокошнік і каравай.Не було як зустрічати асвабадітєлєй-і вони образились.
показать весь комментарий
15.02.2022 10:09 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2022 10:12 Ответить
Так вроде ж уже сказали что мол Все, развод и девичья фамилия. А тат опять давайте поговорим. Тю...
показать весь комментарий
15.02.2022 10:28 Ответить
Коли він скаже просто «Путін готов» і всі канали РФ почнуть транслювати «Лебедине озеро»?
показать весь комментарий
15.02.2022 10:29 Ответить
тут немає кому вірити
показать весь комментарий
15.02.2022 10:34 Ответить
Т.е готов к посадке на бутылку? 🤣
показать весь комментарий
15.02.2022 10:40 Ответить
Теперь когда пуйло сдулся, следует прекратить всякие там переговорьІ и разговорьІ об особом статусе лугандона.

Хочет, пусть забирает и кормит своих 800 тьІсяч граждан из ерефовскими паспортами, нам предатели не нужньІ, и ето однозначно. Предавший единождьІ, предаст еще не раз.

Не хочет их забрать, пусть, уе...т со своими орками-убийцами из Донбасса, украинцьІ разберутся, кому из предателей лугандоновских тюрьма, а кому сидеть тихо и не мьІчать.

МолодцьІ страньІ Запада, взяли пуйло на слабо, а он взял и обос....я.

Слава ЗСУ и украинскому народу, которьІе готовьІ отразить нападение орков.

Позор тем чиновникам, кто сбежал из УкраиньІ в етот трудньІй час. И вон их из Верховной РадьІ и других власньІх кабинетов. УкраинцьІ разберитесь из предателями.
показать весь комментарий
15.02.2022 10:54 Ответить
никакими конкретными действиями пустословие российского руководства не подкреплено.Нерт никаких признаков снятия напряжённости на границе с Украиной...Нет "режима тишины" на востоке Украины...Есть только дешёвый трёп о том,что Путин "ищет мира".
показать весь комментарий
15.02.2022 10:57 Ответить
Зачморил всех соседей и не только, и после этого просит, ублюдок, себе гарантий! Верх цинизма!
показать весь комментарий
15.02.2022 11:22 Ответить
а как же многомаховые военно-космические зведоплеты и прочие подводные убийцы континентов ?!
показать весь комментарий
15.02.2022 11:31 Ответить
Путин готов - ну пусть посидит.
Мы ещё не все гарантии подвезли.
показать весь комментарий
15.02.2022 12:23 Ответить
Нравится, не нравится - гарантии приближаются.
показать весь комментарий
15.02.2022 12:25 Ответить
О каких переговорах вообще может идти речь?
Оно готово вернуть Крым и Донбасс на условиях не вступления Украины в НАТО? Бред! Из "Минска" они и так уже вышли, де-факто, совершив массовую паспортизацию. Не понятно, почему после паспортизации продолжают пережовывать эти минские договоренности, какие выборы, какой особый, *****, статус? Она (параша) не отебе*ся. Будет особый статус или нет. На все парашенские инициативы, нужно ответить твердо, нахер! Потому, что все их инициативы направлены на уничтожение нашего государства.
показать весь комментарий
15.02.2022 13:05 Ответить
Страница 3 из 3
 
 