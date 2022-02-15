Планы эвакуации есть на бумаге, но делом каждого должна стать тероборона, - Монастырский
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский видит в территориальной обороне основу защиты каждого населенного пункта и государства в целом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он рассказал в эфире одного из украинских каналов в понедельник вечером, отвечая на вопрос о том, готово ли государство к безопасной эвакуации людей в случае боевых действий.
Так, Монастырский сказал: "Об эвакуации. Могу сказать, что, конечно, планы такие существуют на бумаге".
Вместе с тем, он заявил: "Но в первую очередь я бы призвал к здоровой подготовке и вступлению в ряды территориальной обороны. Это правильный ответ на любую угрозу, которая есть", - сказал он.
Министр выразил уверенность в том, что именно тероборона станет центром объединения в каждом населенном пункте и в государстве в целом, даст возможность быть "целостной основой для защиты"
"Тероборона может и должна стать делом каждого", - подчеркнул глава МВД.
Монастырский добавил, что обсуждал с министром обороны возможность изменения квалификационных требований ко вступлению в ряды теробороны.
Говоря о противодействии возможному росту криминала в связи с внешними угрозами, министр выразил мнение о том, что предотвратить это сможет "активное присутствие полиции".
"Все, кто должен отвечать за безопасность, будут работать в усиленном режиме эти дни", - сказал глава МВД, напомнив о переходе сил ведомства на усиленный вариант несения службы.
Отвечая на вопрос о том, будет ли полиция задействована в помощи военным при боевых действиях, глава МВД сказал: "В первую очередь силы безопасности, к которым принадлежит полиция, должны не допустить сценарий дестабилизации… Но если вводится военное положение, то все силы безопасности и обороны поступают в распоряжение главнокомандующего, который определяет их место в обороне государства".
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А Еременко может подготовить батальон секс-камикадзе . Шоб с ненавистью уничтожали кацапов на окружных .
Тищенко может изгтовлять продукты с пургеном , шоб кацапы дальше посадок отойти не могли . А то ведь голодные москалиидут грабить « яйки , куры давай»
А закон о применении когда примут?
И примут ли вообще?
Сколько можно тянуть кота за яйца?
Своим роздали бесплатно, у них даже родственники имеют право...
Я (например), прямо сейчас надыбал в продаже один интересный низкий адаптер-переходничок под оптику. И вот сейчас думаю, как через него правильно поставить на одном из своих стволов.
А вот вы сидите безоружным, но все ждете каких-то законов. Нормальные люди давным-давно вооружились. И срать на те УК и прочую нормативку по самообороне, ношению и применению.
Тільки якщо прийдуть до вас оті монастирські поліцаї та кишенькове СБУ що тоді співати будете?
По закону патрон знайдуть, дозволу нема і усе ти злочинець, скільки там за патрон до 5 а за ствол до 7 так? Ще і терроризм припишуть! А якщо підстрелиш навіть на своєму подвірьї, у хаті та хоч зі своєї законної зброї це ж трагедія - ще й посадять як не за перевищення так іще щось придумають.
Забули вже справу шеремета коли людей без доказів звинуватили та посадили і почали судити? Де вони Дугарь, Кузьменко, Антоненко зараз, хтось по закону розібрався? Та ви вже навіть забули про них. Авакова хто покарав чи зебільного осла?
Нахера мені така зброя яку я маю зберігати весь час у розібраному вигляді у залізному ящику? Я шо повинен сказати злочинцям - не ріжте, не вбивайте мою сімью почекайте я зараз рушницю дістану, зберу її та патронами знарядю тоді продовжимо?
Мені простіше ніж узяти до рук та вила.
1. Нормальні люди купляють легально. Це не складно.
2. Прийдуть за моєю зброєю - ляжуть. Не для того квіточку ростили ))
3. Краще четверо судять, ніж четверо несуть. Вдеруться до вас додому, що ви їм скажете, якщо встигнете? Неозброєний тому що посадять?
4. Є карма. Трапиться - сприймати як останній бій. Трапитися може що завгодно. Чи зібралися жити вічно?
5. Зброю не треба тримати в розібраному вигляді в сейфі. Єдина вимога - в незарядженому вигляді (без патрона в патроннику) та в залізному ящику (старий холодильник - теж залізний ящик).
Єдина причина, щоб тримати ствол в сейфі - малі діти. Все.
А як дільничому дуже закортить прийти, перевірити порядок зберігання - у Вас буде безліч часу закинути свою помпу чи карабіна до тієї залізної шафи.
Я обланого психіатра та нарколога кожні 10 років проходив на протязі 40 років - на дозвіл до таємниці, зустрічав там і тих хто на зброю йшов. Там тобі всі мізки викрутять і всеодно їм заплатиш прямо там в кабінеті, хоча підприємство заключало договір і платило їм за роботу. Вже не кажу що на зельонку як треба побігать, та покашлять від дільничного до рай, або обласного управління. Ще обученіє пройти треба, так кажу ось военний білет я служив, вмію і навчений краще інструктора, а не і пет мені кажуть таков порядок. Ну 5-10 т зелених і можна через недільку - дільничний принесе, на що ти там хотів. А ще транспортування - потрібен дозвіл щоб постріляти виїхати або дійти навіть на стрільбище. І мене буде дільничний регулярно перевіряти щоб я бува з сейфу її дома не витяг лишній раз, ну можу звісно але тільки шоб почистити... Ідіть ви на х із такою зброєю і такими законами на застосування.
п.2 Прийдуть за моєю зброєю - ляжуть Ну ну ви мабуть в далеких горах живете чи в тайзі... ким себе уявляєте? У випадку чого Ви будете поза законом, на вас буде полювання. Якщо не пристрелять тоді упімають і в буцигарню, сядете надовго.
Може вам вислати на пошту правила поводження, зберігання та придбання зброї? Ще білети є для єкзамена - вислать?
п.3 можете самі відповісти зі своєю зброєю що ви зробите! Та ні х я ви не зробите бо не встигнете.
п. 4 карма... Для карми є як писав ніж та вила. А без сокири у хаті спати не лягаю. Да стрьомно але що поробиш коли навкруги одні 3.14 дараси, шо на вулиці шо при владі і навіть в погонах.
п. 5 зброю треба тримати розряджену і в розібраному вигляді (якщо правила не змінили), для військових тільки в розрядженому.
А ось ви писали:
8:48 А вот вы сидите безоружным, но все ждете каких-то законов. Нормальные люди давным-давно вооружились. И срать на те УК и прочую нормативку по самообороне, ношению и применению.
В мене до вас питання - Ви троль, чи паскудний мент-провокатор?
Агарчу - затея провалілась - шукай дурних падло.
Ви ж, блін, абсолютно не розбираєтеся в питанні. Щось вигадали собі по процедурі отримання дозволу на зброю і носитеся з тими вигадками.
Довідка 127/о (медична, разом з психіатром та наркологом) отримується зовсім нескладно. Отримується на кожній переєєстрації кожних три роки (зараз не парюся, йду в любу київську приватну клініку та за 300 грн. виписують за 5 хвилин).
Курси поводження зі зброєю в Києві 150 грн та півгодини часу. В обласних центрах теж є. Поцікавтеся.
Все. Ніяких хабарів. Зовсім. Сумарно обійдеться гривень в 600-1000. Ну, плюс сейф (кажу ж - нема вимог до сейфу. Зовсім).
Зберігання. Хто вам таке сказав?? Де ви таке прочитали?? Яка розібрана?? Що за маячня?
Читайте. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0637-98#Text Наказ№622 Там все написано.
А я як хотів брати так треба було пройти навчання та вивчити статті 2,11,25,36,39,115,116,118,119,121,263,264,24,174,190,192,193,194,195-1,2,3 Постанову кабмину и ще якусь херню типу устройства зброї, набоїв та інше, бо по цій усій херні були білети і треба було здавати єкзамен і тоді тобі дадуть справку шо ти пройшов навчання. Ну або купуєш.
На нарізну тільки обласного психіатра і нарколога, а тоді ще форму шо ви вказали, а тоді ще справку про несудимість (прикольно ментам ти повинен принести справку про несудимість, вони ж самі не можуть з'ясувати, хоча повинні ж її і перевіряти), а тоді ще заяви в обл тому що нарізне а тоді по процедурі.
В общем все набридло це все писати ми в різних світах живемо, мені авто навіть в 2014 на облік не ставили - їдь туди де купував і там ставь, поки до обласної не дійшов та в прийомній не сказали пишіть заяву. Пішов в МРЄО - знову відмовили - тут же написав заяву пішов рееструвати - заяву одразу до нач МРЄО однесли мене до нього в кабінет визвали і я там сидів з тією мимрою-секретаркою чекав поки сам нач МРЄО мені тех паспорт принесе, а ще виходив надвір з тим чуваком що номер дивиться та кислотою маже. За 20 хвилин получив тех паспорт. Так шо ти мені тут не россказуй шо там у вас а шо тут у нас, якщо не хочеш щоб сказали куди тобі йти.
https://ibis-club.com.ua/faq/
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таких як ти я вважаю вівцями. Ок. Неприємно, що я повинен таких як ти охороняти. Може ти жінка, а не чоловік?
Що до жінок, то я знаю таких жінок, що тобі можуть яйця відірвати так шо ти не дуже пір'я розпускай.
А от ти скоріш за все дешевий провокатор, ментяра поганий і просто мудак, бо це ж ти мене провокував діяти врозріз закону, поки я не почав писати що хер вам, я закони знаю.
А ти, ну що ж будеш сам воювати он з бабцею, в тер оборону я не піду, щоб якийсь мудак мною керував, доволі я вже надивився на таких, накерувались...
А своє житло та сусідів я б захистив якби зброя була. Але ж гандони від влади мені тільки препони ставлять замість допомоги, та щоб йти назустріч. А країна та ненька моя починається з моєї оселі і моїх рідних - зрозуміло? В першу чергу я їх буду захищати а не гандонів від влади.
В штатах наприклад пишуть береш паспорт і йдеш в крамницю, там продавець за 10-20 хвилин сам отримує дозвіл по інтернету на основі паспорта і усе ствол одразу, а набої чи через неділю, чи навпаки вже не пам'ятаю. А ще там є закони на застосування, якщо не порушив ти завжди правий і питань нема!
А в нас шо? Та форма нахер кому потрібна, справки і інша муйня, тим більше, нахер це коли йде війна? Бази є, можна дать доступ щоб дивились чи стоїть людина на обліку. Як до армії забирали так ніяке падло не питало чи є форма 127/0 роздягли построїли подивились - жалоби єсть-нет годен, ніхто ***** і не слухав. І нікого не парило чи вмію я користуватися зброєю, чи закони знаю - загребли і вручили - всьо триндець, і усе до купи і окопи і озк і марш кидки і муштра і бойові дежурства і наряди все прелісті *****.
А про ментів правду кажуть що ви паразіти і подонки, і важче члена і стакана у житті нічого не піднімаєтє - це правда!
Будешь їй патрони подавать.
А я не достоїн мати таку зброю, тож ідіть на йух з вашими такими порядками і законами.
Ото хіба що у бою відберу, чи за сало чи самогон виміняю то тоді і буду мати...
и они точно знают кому они служат
С такой корочкой, может ходить и тот, кто сидел в районах проведения АТО, но сидел на самом краю тех районов. На дорожных постах.
Так что, про наличие у му.... и НГУ, таких документов, ничего не говорит. А уж их "практику", мы насмотрелись...
15 мая 2014 г., 10:06
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Ирландская газета
https://www.independent.ie/world-news/europe/ukrainian-troops-destroy-two-pro-russia-military-bases-30276956.html
но не вся
А чому не проводяться загальні навчання. Не повідомляють людей - як у Ізраїлі ?
Наприклад, почнуть бомбити місто - де шукати папери, щоб взнати куди бігти ховатись і що робити ?
Сидить морда, рєпу свою чухає...абсолютно не відповідає займаній посаді.
А не документи.
Это не мусорской огород.
Тявкать начал, не про свои свинарники.
Где их берут этих уродов?